Мінспорту розробить механізм повернення призових коштів спортсменами, викритими на допінгу, - Гутцайт
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Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що відомство має намір опрацювати процедуру можливого повернення призових коштів тих спортсменів, які були позбавлені олімпійських медалей за допінг.
"Процедури немає. Будемо працювати над цим питанням. До цього не було часу, тому що ми готувалися до Олімпійських ігор", - сказав Гутцайт в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Раніше Міністерство молоді і спорту і Національний олімпійський комітет України заявили, що категорично засуджують дії спортсменів, які порушують антидопінгові правила.
Як повідомлялося, в кінці липня президент України Володимир Зеленський позбавив держстипендій трьох олімпійців, у яких МОК забрав нагороди через допінг, і відновив виплати двом іншим призерам.
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Это не он виноват, это - стиль цензора.
К нему и вопросы.
и еще пусть поставит нашим лабораториям задачу разработки таких отечественных препаратов, которые не обнаружат ни мок, ни ему подобные
а ну да . это же спорт . народы братья и тд.