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Мінспорту розробить механізм повернення призових коштів спортсменами, викритими на допінгу, - Гутцайт

Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт

Мінспорту розробить механізм повернення призових коштів спортсменами, викритими на допінгу, - Гутцайт

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що відомство має намір опрацювати процедуру можливого повернення призових коштів тих спортсменів, які були позбавлені олімпійських медалей за допінг.

"Процедури немає. Будемо працювати над цим питанням. До цього не було часу, тому що ми готувалися до Олімпійських ігор", - сказав Гутцайт в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Раніше Міністерство молоді і спорту і Національний олімпійський комітет України заявили, що категорично засуджують дії спортсменів, які порушують антидопінгові правила.

Як повідомлялося, в кінці липня президент України Володимир Зеленський позбавив держстипендій трьох олімпійців, у яких МОК забрав нагороди через допінг, і відновив виплати двом іншим призерам.

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Автор: Анастасія Потіха
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Вместо одной статьи, цитируют и обсуждают каждую фразу.
Это не он виноват, это - стиль цензора.
К нему и вопросы.
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16.08.2021 11:16 Відповісти
пусть минспорта разработает механизм не допущения уличения наших спортсменов в использовании разных препаратов...
и еще пусть поставит нашим лабораториям задачу разработки таких отечественных препаратов, которые не обнаружат ни мок, ни ему подобные
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16.08.2021 11:43 Відповісти
а замеченных в братании с москалями штрафовать ни как не будут ? Минспорта разработает механизм возврата призовых средств спортсменами, уличенными в допинге, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 5822
а ну да . это же спорт . народы братья и тд.
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16.08.2021 11:19 Відповісти
 
 