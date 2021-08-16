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МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України має намір дозволити працювати під час жорсткого карантину деяким закладам за умови вакцинації понад 80% колективу, а також працювати ТРЦ за спеціальною системою.

Про це повідомили у Спілці українських підприємців (СУП) за підсумками зустрічі з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, зокрема планується:

- дозволити роботу підприємств/організацій, якщо вакциновано приблизно 80% колективу;

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- допускати в заклади вакцинованих клієнтів і споживачів;

- дозволити роботу навчальних закладів у разі вакцинації 80% співробітників;

Крім цього, за прикладом Німеччини планується впровадити окремий програмний продукт для торговельно-розважальних центрів, який дасть змогу відстежувати завантаження ТРЦ, здійснювати запис для відвідування на конкретний час і допускати для відвідування покупців, які зробили ПЛР-тест, експрес-тест на місці або вакциновані.

Міністр також наголосив, що в разі погіршення епідситуації ключових змін до постанови про карантин не планується, діятиме адаптивний карантин.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Какой-то бред, который вне всякой логики. Сотрудники привиты на 80%, а посетители, дети? Или то уже не важно? Странный однако вирус. Не распространяется там где привиты 80% сотрудников. Т.е. получается, что если сотрудники привиты, то посетителям можно не беспокоится вне зависимости от того прививались они или нет. Кто там будет проверять вакцинирован посетитель или нет. Театр абсурда продолжает набирать обороты.
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16.08.2021 11:33
+5
в Израиле после "вакциночек" полным ходом мрут. Колись сам МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5799
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16.08.2021 11:40
+5
рейтерс - Гейтсовская тухлая конторка, как и почти все СМИ. Чего ты Лерка-мокшанская суешь дебильноватые ссылки МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2551
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16.08.2021 11:52
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кем опровергнуты? fuckчекерами?
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16.08.2021 22:40 Відповісти
Вы, лапти мокшанские, жмуритесь по 800 рыл в день - всего лишь вам запретили давать человеческие вакцины МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2286
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16.08.2021 22:48 Відповісти
Вы, педофилы, на зоне принимаете в свои жопы по 800 раз на день.
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16.08.2021 22:50 Відповісти
О! А вот и любимая ваша кацапская тема! п@д@растия такой же первичный признак вас, кацапов, как шизофрения и алкоголизм МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6730
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16.08.2021 23:01 Відповісти
так это твоя тема, хорош стрелы переводить, педофил
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16.08.2021 23:04 Відповісти
Сливаешься лапоть набутылочный МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 728
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16.08.2021 23:10 Відповісти
да-да, сливаюсь в твой рот помоечный, тут ты верно подметил
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16.08.2021 23:11 Відповісти
Ты мимо бутылки сливаешься, на которой сидишь МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3927
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16.08.2021 23:14 Відповісти
Валера, ты себя так дискредитируешь. Вот люди читают этот твой бред малолетний, а потом призывы вакцинироваться, и начинают сомневаться.
У антипки как-то лучше получается. И лайкосов больше.
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16.08.2021 23:16 Відповісти
Ты уже себе на суицид напостил, лапоть набутылочный, так что прощай, терпила МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6739
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16.08.2021 23:17 Відповісти
странно, что тебя не банят за всю твою агрессию
хотя нет не удивительно)
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16.08.2021 23:18 Відповісти
То есть аргументация Вашингтон Пост с левой математикой и со ссылкой на якобы существующий источник в государственном органе тебя убеждает больше чем данные этим самым органом официально публикуемые?
Тебе видней.
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16.08.2021 14:33 Відповісти
Вы кажись веткой ошиблись. Или таки мне писали? Так мне Ваша аргументация более убедительной показалась. О чем я и написал.
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16.08.2021 14:42 Відповісти
Я, кажись, веткой ошибся. Приношу извинения.
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16.08.2021 14:46 Відповісти
Да без проблем. Оно по контексту и видно было. МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6523
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16.08.2021 14:49 Відповісти
Фальшивая статистика. Единственный твой "аргумент", ихвсперд.
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16.08.2021 22:42 Відповісти
А ты докажи, что "фальшивая". Когда Рейтерс врал? МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6336
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16.08.2021 22:44 Відповісти
Да что там доказывать? Вся коронавирусная статистика, опирающаяся на пцр-тестирование, - фальшивка.
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16.08.2021 22:51 Відповісти
Сливаешься лапоть. Ты только поср@ть ртом горазд МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6717
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16.08.2021 22:58 Відповісти
Дешевая, примитивная манипуляция, на которую могут повестись лишь еще более конченые, чем ты, твари.
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16.08.2021 22:44 Відповісти
Ты не дешевая, примитивная манипуляция, а недокормленный миской баланды ольгинский тролль МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2562
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16.08.2021 23:00 Відповісти
И как определили, что эти "99% всех смертей" произошли именно от ковида? Такие, как ты, ихвсперды диагноз ставили? МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4034
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16.08.2021 22:38 Відповісти
А ты напиши жалобу в Рейтерс, закажи расследование и поймай их на вранье МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4635
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16.08.2021 22:45 Відповісти
Есть вариант проще. Нассать тебе в глаза. А ты радуйся божьей росе.
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16.08.2021 22:52 Відповісти
Максимум, что ты можешь сделать - попрыгать сидя на бутылке, лапоть мокшанский МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4533
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16.08.2021 22:59 Відповісти
да не, с тебя брать пример не буду, сын шaлaвы
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16.08.2021 23:04 Відповісти
То, что ты сын ш@л@вы - вполне допускаю. Впрочем, вы, кацапы, появляетесь на свет ректально МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3369
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16.08.2021 23:06 Відповісти
ты лучше думай о том, куда будешь бежать, когда нельзя больше будет спрятаться за спины вакцинированных имбецилов
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16.08.2021 23:08 Відповісти
Вы, лапти мокшанские, только и можете "думать", куда б слинять, но ваша доля - прыгать на бутылке вечно! МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2806
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16.08.2021 23:15 Відповісти
да-да, как скажешь, ты победил, молодец, возьми с полки *******
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16.08.2021 23:17 Відповісти
А мешать ее сделать могут разные причины - религия к примеру или пофигизм, или просто нет желания.

В первую очередь надо думать о побочках,которые вызывает вакцинация,
ЕС изучает новые возможные побочные эффекты уколов мРНК COVID-19

62% вколотих мРНК-вакцинами мають мікротромби і ризик серцевої недостатності - PSI (Великобританія)

существует даже риск смерти.И за это никто не ответит.
12 летняя девочка парализована после вакцинации
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16.08.2021 19:31 Відповісти
Вам же сказали, что это не вакцина виновата - это все сопутствующие заболевания. А если серьезно (хотя шутки наверное в данном вопросе неуместны), то в виду достаточно сильной изменчивости вируса действенность вакцины всегда будет стоять под вопросом. И на сколько она действенна и ее долгосрочные последствия можно будет понять только через несколько лет. Но уже к тому времени в виду изменчивости вируса текущая вакцина может оказаться абсолютно бесполезной. По сути это ситуация аналогичная ситуации с вакцинами от гриппа. Они вроде есть. Некоторые люди ими регулярно прививаются. Но вот их эффективность до сих пор вызывает вопросы, т.к. вирус гриппа также активно мутирует год от года.
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16.08.2021 19:55 Відповісти
Вам же сказали, что это не вакцина виновата - это все сопутствующие заболевания.

Не виновата вакцина?Да ну.А как же обьяснить побочки у людей,у которых нет заболеваний?
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16.08.2021 21:10 Відповісти
Сарказм. Не, не слыхали. МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4177 Вы кроме первого предложения в посте дальше читали или нет? И вообще по мнению наших врачей у всех людей есть сопутствующие заболевания. Только они об этом не знают. Сейчас вон активно ввели в обиход бессимптомное заболевание. Это не абсурд? Вот выдержка к примеру из вики определения заболевания.
Заболева́ние - это нарушения нормальной жизнедеятельности, возникающие в ответ на действие патогенных факторов, нарушения работоспособности, социально полезной деятельности, продолжительности жизни организма и его способности адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям внешней и внутренней сред при одновременной активизации защитно-компенсаторно-приспособительных реакций и механизмов.

Вот определение симптома
Симпто́м (от др.-греч. σύμπτωμα - «случайность, несчастная случайность, приступ болезни»[1]) - один из отдельных признаков, частное проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности.

Т.е. грубо говоря признака нет, нарушения нормальной жизнедеятельности нет, но болезнь есть. Лихо, правда? Все мы больны только не знаем об этом. Ибо бессимптомно. МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4177
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16.08.2021 21:31 Відповісти
Минздрав запретить может только там где нет закона. В стране рабов не знающей что такое права громады и громадянина по конституции ст,142,143 Пора признаться мы стадо раз позволяем такое творить над собой.
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16.08.2021 17:23 Відповісти
Интересно как это с КЗОТ сочитается???
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16.08.2021 11:43 Відповісти
А медицинские книжки в общепите как с КЗОТ сочетаются? Точно так же.
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16.08.2021 11:44 Відповісти
Дешевая манипуляция.
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16.08.2021 22:47 Відповісти
Примерно так: При закрытии ТРЦ на локдаун, согласно КЗОТ, лапу будут сосать все члены трудового коллектива и вакцинированные и невакцинированные.
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16.08.2021 12:02 Відповісти
А что руководитель может сделать с невакцинированным, ?* И кто будет считать вакцинированных! Опять за бабки дозвил дадут!
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16.08.2021 15:15 Відповісти
а с мусарами как? МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7793
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16.08.2021 18:07 Відповісти
Если владелец ТРЦ - дегенерат, то, конечно, он закроет его, несмотря на всю незаконность и бессмысленность "лохдаунов".
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16.08.2021 22:48 Відповісти
Тіки забули, шо Україна - це не Німеччина, де стукачкам - респект і грошики.
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16.08.2021 11:44 Відповісти
Призываю зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1670
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16.08.2021 11:46 Відповісти
как-то на тебя вакцинация странно подействовала - дофига трындишь МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2752
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16.08.2021 18:06 Відповісти
Не нравится - не читай. Не хочешь - не вакцинируйся МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2056
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16.08.2021 21:54 Відповісти
Призываю зэбаранов и пiд-рашек Вакцинироваться при первом же возможном случае и любой вакциной! Поддержите систему!😀
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16.08.2021 12:02 Відповісти
При чём тут вакцинация 80% коллектива ТРЦ??? Заражение происходит из-за массового скопления посетителей, а не от работников ТРЦ!!!
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16.08.2021 12:08 Відповісти
А они в группе риска, так же, как учители, медработкники, водители общественного транспорта. Это не вас защитить, а ИХ защитить.
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16.08.2021 12:11 Відповісти
каждую секунду в группе риска только ты, из-за своей капли серой массы в мозгу
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16.08.2021 12:31 Відповісти
Хе-хе. Истерикой кацапа удовлетворён! Еще бы! Вы, лапти, жмуритесь от КОВИДа по 800 рыл в день и это летом. Осенью будете жмуриться тысячами, и никакой скотомицин вас не спасёт, а человеческие вакцины вам запрещены МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2570
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16.08.2021 12:49 Відповісти
надо же быть такими дебилами!
Такой подходец приведет лишь к одному - к липовым вакцинациям.
И тогда они никогда не узнают истинную эпидемиологическую картину.
Дебилы... МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1861
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16.08.2021 18:04 Відповісти
Жаль, що ляльководи не уникнуть кари, на нарах будуть сидіти такі тупі Ляшки, або висіти на стовпах
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03.12.2021 20:52 Відповісти
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