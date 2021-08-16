МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко
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Міністерство охорони здоров'я України має намір дозволити працювати під час жорсткого карантину деяким закладам за умови вакцинації понад 80% колективу, а також працювати ТРЦ за спеціальною системою.
Про це повідомили у Спілці українських підприємців (СУП) за підсумками зустрічі з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з повідомленням, зокрема планується:
- дозволити роботу підприємств/організацій, якщо вакциновано приблизно 80% колективу;
- допускати в заклади вакцинованих клієнтів і споживачів;
- дозволити роботу навчальних закладів у разі вакцинації 80% співробітників;
Крім цього, за прикладом Німеччини планується впровадити окремий програмний продукт для торговельно-розважальних центрів, який дасть змогу відстежувати завантаження ТРЦ, здійснювати запис для відвідування на конкретний час і допускати для відвідування покупців, які зробили ПЛР-тест, експрес-тест на місці або вакциновані.
Міністр також наголосив, що в разі погіршення епідситуації ключових змін до постанови про карантин не планується, діятиме адаптивний карантин.
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У антипки как-то лучше получается. И лайкосов больше.
хотя нет не удивительно)
Тебе видней.
В первую очередь надо думать о побочках,которые вызывает вакцинация,
ЕС изучает новые возможные побочные эффекты уколов мРНК COVID-19
62% вколотих мРНК-вакцинами мають мікротромби і ризик серцевої недостатності - PSI (Великобританія)
существует даже риск смерти.И за это никто не ответит.
12 летняя девочка парализована после вакцинации
Не виновата вакцина?Да ну.А как же обьяснить побочки у людей,у которых нет заболеваний?
Заболева́ние - это нарушения нормальной жизнедеятельности, возникающие в ответ на действие патогенных факторов, нарушения работоспособности, социально полезной деятельности, продолжительности жизни организма и его способности адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям внешней и внутренней сред при одновременной активизации защитно-компенсаторно-приспособительных реакций и механизмов.
Вот определение симптома
Симпто́м (от др.-греч. σύμπτωμα - «случайность, несчастная случайность, приступ болезни»[1]) - один из отдельных признаков, частное проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности.
Т.е. грубо говоря признака нет, нарушения нормальной жизнедеятельности нет, но болезнь есть. Лихо, правда? Все мы больны только не знаем об этом. Ибо бессимптомно.
Такой подходец приведет лишь к одному - к липовым вакцинациям.
И тогда они никогда не узнают истинную эпидемиологическую картину.
Дебилы...