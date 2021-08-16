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Данилюк закликав Зеленського ініціювати новий конкурс на директора БЕБ: Результат відбору, що відбувся, ганебний

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данилюк закликав Зеленського ініціювати новий конкурс на директора БЕБ: Результат відбору, що відбувся, ганебний

Ексглава Ради нацбезпеки і Мінфіну, а також кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Данилюк закликав президента Володимира Зеленського ініціювати новий конкурс на директора цього органу.

"Пане Президенте! Закликаю Вас ініціювати новий конкурс з обрання кандидатури на посаду директора БЕБ", - написав він у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Данилюк, у президента є повний фактичний контроль над формуванням персонального складу конкурсної комісії.

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"Відповідно саме президент несе повну відповідальність за результати відбору. А результат відбору, що відбувся минулої п’ятниці, ганебний", - додав він.

"Усі троє претендентів, яких обрала чинна конкурсна комісія, не можуть вважатися політично нейтральними, незалежними та неупередженими. Один із них – типовий представник каральної системи, зі шлейфом корупції та політичних переслідувань. Другий – сам має стати об’єктом розслідування БЕБ за шкоду, завдану державі. Третій – невідомий прокурор, що не має ні авторитету, ані досвіду для протистояння політичному тиску. А принципами діяльності БЕБ, згідно з законом, є поміж іншим саме політична нейтральність, незалежність та неупередженість. Та головне – ці люди не мають довіри суспільства і навіть теоретично не здатні створити правоохоронний орган нового зразка", - акцентував Данилюк.

"Призначення залежного, політично ангажованого і упередженого директора БЕБ – це зелене світло для корупції і зловживань державними ресурсами. Адже нікому буде розслідувати збитки державних компаній, афери з державними коштами, ефективність проєктів Великого будівництва", - зазначив він.

"Пане Президенте! Намагаючись призначити контрольованих Вами або Офісом Президента людей очільниками всіх органів влади, Ви ослаблюєте Україну, а також несвідомо насправді ослаблюєте Вашу персональну владу. Ці залежні люди будуть безініціативними, чекатимуть на особисте розпорядження, не матимуть мотивації досягати суспільно корисного результату, не зможуть сформувати ефективні команди. Така кадрова політика призведе до ще більших проблем і провалів наприкінці Вашого президентського терміну. А після завершення Вашого терміну вони так само політично переорієнтуються на нових керманичів і роздеруть Вас на тисячі шматків. В інтересах України розірвати це коло і зробити так, щоб фінансові злочини проти держави, зокрема і злочини наближених до влади людей, розслідувалися без прив’язки до політичного циклу", - констатував Данилюк.

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"Пане Президенте, ініціюйте перезапуск конкурсу з обрання директора БЕБ, а також формування незалежної авторитетної конкурсної комісії. Зверніться до РНБО, уряду та парламенту із закликом призначити до нової конкурсної комісії за своєю квотою міжнародних експертів з розслідування фінансових злочинів та представників української антикорупційної спільноти, а не чиновників і дискредитованих радників. Тільки у такому разі нова конкурсна комісія зможе приймати незалежні фахові рішення. Якщо це є ціною, я не братиму участі у новому конкурсі. Це не питання персональних амбіцій, для мене важливий результат – створення дійсно політично нейтрального, незалежного, неупередженого і кваліфікованого Бюро економічної безпеки на користь держави й громадян та спрямованого на покращення інвестиційного клімату", - резюмував Данилюк.

Данилюк закликав Зеленського ініціювати новий конкурс на директора БЕБ: Результат відбору, що відбувся, ганебний 01
Данилюк закликав Зеленського ініціювати новий конкурс на директора БЕБ: Результат відбору, що відбувся, ганебний 02
Данилюк закликав Зеленського ініціювати новий конкурс на директора БЕБ: Результат відбору, що відбувся, ганебний 03

Як повідомляв Цензор.НЕТ 29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки - не підійшов диплом Університету Індіани США. Глава цієї комісії - Милованов.

У коментарях до ситуації Милованов назвав Данилюка "неадекватним".

Як повідомлялося, за підсумками заслуховування 12 кандидатів, відібраних із 59, до заключного етапу конкурсу на главу нового органу пройшли глава Державної фіскальної служби (ДФС) Вадим Мельник, член Ради НБУ Василь Горбаль і прокурор Офісу Генпрокурора Атілла Ковчі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Похрін на данилюка. Те, що вийшло в фінал, гівно гівнисте. 3 шістки від мафії. І в цьому данилюк правий.
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16.08.2021 12:02
+5
а выбор быдла73 не позорный для страны? тут твоя вина, тетя!
Данилюк призвал Зеленского инициировать новый конкурс на директора БЭБ: Результат состоявшегося отбора позорный - Цензор.НЕТ 6103
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16.08.2021 11:52
+5
"Конкурс нужно проводить, пока не выберут Данилюка", - акцентировал Данилюк.
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16.08.2021 11:54
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а выбор быдла73 не позорный для страны? тут твоя вина, тетя!
Данилюк призвал Зеленского инициировать новый конкурс на директора БЭБ: Результат состоявшегося отбора позорный - Цензор.НЕТ 6103
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16.08.2021 11:52 Відповісти
Данидюк, соси ЗЕленый леденец, который сам сварил!
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16.08.2021 14:29 Відповісти
чертовски хочется работать холую Коломойского. Данилюк трижды(!) предлагал мне возглавить Минобороны Украины, - Виндман. Виндман-киевский еврей, сбежавший в США. Виндман сообразил что путинцы это не арабы с ракетами-самоделками и трижды отказался. Украинцы в руководстве страны для Коломойского люди не нужные, вредные, опасные .
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16.08.2021 11:52 Відповісти
"Конкурс нужно проводить, пока не выберут Данилюка", - акцентировал Данилюк.
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16.08.2021 11:54 Відповісти
Данилюк: Если это является ценой, я не буду участвовать в новом конкурсе.
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16.08.2021 11:55 Відповісти
Щас!
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16.08.2021 11:54 Відповісти
Як тільки облічітеля пристраюють на хлібне место, вкиди на вентілятор правди різко зникають-первірено Наємом, Лєщенком і т.д.
Чекаємо Данилюка на хлібному місці яке він почне реформувати в плюс для своїх статків, поки йому не дадуть присосатися до корита, буде безкінечне обурення...
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16.08.2021 11:55 Відповісти
Похрін на данилюка. Те, що вийшло в фінал, гівно гівнисте. 3 шістки від мафії. І в цьому данилюк правий.
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16.08.2021 12:02 Відповісти
Кого-кого он призвал? 😂🤣😂🤣😂
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16.08.2021 11:56 Відповісти
Здивував. Ганьбитись для Вави звичайна справа.
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16.08.2021 12:02 Відповісти
а смысл? призывают духов. зеленский, конечно, дух(в том смысле, что на работе его не видят, но все слышат). Но на этого духа нужны другие методы, призывы тут не помогут.
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16.08.2021 12:03 Відповісти
Кто назначает Комиссию , - Тот ЕЕ и Танцует.
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16.08.2021 12:11 Відповісти
Тю, смішний. Буде він ще щось там перевибирати! Шмарклі такого й треба.
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16.08.2021 12:13 Відповісти
Данилюк, вынимай уже свой язык из попы Зеленского! Ты на полном серьезе считаешь, что этот "недоНаполеон" расставляя своих послушных исполнителей везде где только можно, для БЭБа сделает исключение?
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16.08.2021 12:28 Відповісти
Есть такая игра для начинающих фокусников : кладешь в колоду выбранную тобой карту, прячешь колоду у себя за спиной и манипулируя вопросами делаешь так, что зритель выбирает именно твою карту. Причем вытащить ее из колоды ты можешь любой по счету, какой скажет зритель. Так и тут, все уже было "порешали", а остальное для публики, хоть 25 туров, итог решен заранее.
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16.08.2021 12:53 Відповісти
Какой президент такой и результат отбора(позорный)
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16.08.2021 14:30 Відповісти
 
 