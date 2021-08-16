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Російський "суд" ухвалив вирок фігурантам алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір": від 12 до 18 років в'язниці

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Російський

У понеділок, 16 серпня, Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону ухвалив вирок чотирьом фігурантам алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомила Кримська солідарність у соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Суд в особі головуючого судді Романа Вікторовича Сапрунова відмовив стороні захисту у всіх заявлених клопотаннях і став на бік обвинувачення, засудивши кримських татар до термінів від 12 до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Арешт на майно у всіх скасований", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "66 років в'язниці за віру", - флешмоб на підтримку чотирьох кримських татар, яким у Росії ухвалять вирок 16 серпня. ФОТОрепортаж

Руслану Месутову присудили 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік після звільнення;

Ленуру Халілову - 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік після звільнення;

Ельдару Кантімірову - 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік після звільнення;

Руслану Нагаєву - 13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік після звільнення

Усі вони проведуть перші два роки у в'язниці - найбільш суворому режимі позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігурантів Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Суф'янова і Хайредінова етапували з окупованого Криму до Росії

Російські силовики затримали кримчан після обшуків 10 червня 2019 року. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи відбуваються в межах кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосуються релігійної організації "Хізб ут-Тахрір". Руслан Нагаєв і Ельдар Кантіміров були затримані в Алушті, в селі Малий Маяк – Руслан Месутов, в селі Ізобільне – Ленур Халілов, голова місцевої релігійної громади "Алушта".

Правозахисний центр "Меморіал" визнав фігурантів алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір" Руслана Нагаєва, Ельдара Кантімірова, Ленура Халілова і Руслана Месутова політв'язнями.

Автор: Наталя Джума
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А з талібами лапті браття навєк.
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16.08.2021 12:09 Відповісти
ну что татарчеги? получили за крысятничество в 2014м?
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16.08.2021 12:10 Відповісти
Російський "суд" ухвалив вирок фігурантам алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір": від 12 до 18 років в'язниці - Цензор.НЕТ 3691
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16.08.2021 12:17 Відповісти
Проте в Україні кремлівські гниди в рясох,почувають себе ,як в рідній хаті !!!)))
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16.08.2021 12:34 Відповісти
талібам таке не сподобається.
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16.08.2021 13:40 Відповісти
Слово "суд" можна брати в кавички лишень тоді,коли і слово "вирок" теж в кавичках...
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16.08.2021 16:58 Відповісти
 
 