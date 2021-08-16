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Новини Політика України
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Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці:

Колишній суддя Дніпровського райсуду Микола Чаус заявив у суді, що сидів у підвалі в масці чотири місяці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на suspilne.media.

"Якщо сидіти чотири місяці в підвалі в масці та озвучити це зараз на все суспільство, то буде дуже необхідне розуміння. Тому я також попросив адвоката про закрите проведення (засідання суду. - Ред.). Оскільки, як я вже говорив на минулому засіданні, мене ніхто не відпускав", – заявив Микола Чаус, висловлюючись у суді на підтримку клопотання свого адвоката про проведення засідання в закритому режимі.

Також читайте: Апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про цілодобовий домашній арешт Чауса, - адвокат

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

Також читайте: Українські спецслужби застосовували до Чауса тортури: 50 днів він був прикутий до ліжка, близько місяця йому не давали митися, - адвокат Кравець

4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Пізніше САП оскаржила запобіжний захід Чаусу. 16 серпня апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про цілодобовий домашній арешт Чауса

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+41
Чаус заявил, что его держали в подвале в маске четыре месяца: "Меня никто не отпускал" - Цензор.НЕТ 1113
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16.08.2021 13:12
+16
чаус просто не озвучивает ЧТО от него требовали))
не в плане "переведи нам деньги со счоих счетов") это и так понятно - обнулили его по-полной), а про КОГО он должен дать "показания"))
Не будь такой шумихи, не дави Запад (и Молдова) - и объявился бы он гораздо раньше.. и наверняка не в труселях, а приехал бы с помпой в Киев) А до этого момента дал бы нужные показания)

а тут вышел облом у ермака и зеленского... застукали на похищении, спалили агентов - и что делать непонятно)
Поэтому держали в подвале и требовали показаний на "кого нужно" - пока не утихент шумиха..
А она не утихала. В итоге чауса пришлось отпускать..)
Но, видать, ему запретили говорить ЧТО и на КОГО требовали.. Иначе скажи он эти детали - тут же всплывают заинтересованные именно в таких показаниях морды - на самой верхушке *ОПы))
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16.08.2021 13:27
+14
кидннепинг от бесноватого вовки-шмаркли такой же тупой как он сам и все слуги урода))
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16.08.2021 13:13
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Чаус заявил, что его держали в подвале в маске четыре месяца: "Меня никто не отпускал" - Цензор.НЕТ 1113
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16.08.2021 13:12 Відповісти
Мабуть таки суддя чи державний службовець? Бо в інших пенсія не дуже щоб хизуватися.
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16.08.2021 13:51 Відповісти
Майже.
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16.08.2021 14:28 Відповісти
Ну це пояснює Вашу позицію. Більшості пощастило менше. Тому погляди від Ваших дуже різняться.
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16.08.2021 14:47 Відповісти
если будет похмельке, а не отсечение головы
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16.08.2021 13:21 Відповісти
Твій порох зробив з хабарника чауса народного героя а ворога мудачука з зажопниками завів у раду.
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16.08.2021 13:48 Відповісти
Проти Ватник 59928d34 так ватнику, хабарника Чауса героєм зробив якраз Зеленський і ворог Медведчук у Раду зайшов якраз при Зеленському. А ще ватнику запам'ятай, що ворог Медведчук має частку власності на телеканалі "1+1" разом із Коломойським і Зеленським і на цьому каналі заробляє гроші Зеленський і його ватна команда. Зеленський заробляє грош на каналі Медведчука, зрозумів?
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16.08.2021 14:10 Відповісти
Пан Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 5007 Анатолий К 65c6a92d не нагадає за чиїм розпорядженням хабарник чаус був вивезений у молдову,при чиїй владі мудачук придбав три телеканали ,зареєстрував партію зажопників,літав у московію,коли було закрите небо з окупантом. Пан прихильник свинарчуків ,розенблатів,грановських ,кононенок і іншої погані?
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16.08.2021 16:43 Відповісти
мертветчук став нарідним депутатом при зєлєнському. історія з чаусом... зєлєнський думаю відповість за його викрадення. і ти переставай брехати, ти не з пацанами своїми алкашами переписуєшся.
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16.08.2021 15:09 Відповісти
Я так розумію що у пана ви це коли багато,а чого ще можна чекати від свинарника. Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 4261
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16.08.2021 16:45 Відповісти
Я не розумію, що ти пишеш. Навчись висловлювати зрозуміло свою думку.
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16.08.2021 16:49 Відповісти
Я з паном свинарчуків не пас,так зрозуміло? А що до депутата мудачука то хто посприяв щоб була зареєстрована партія зажопників і хто його призначав повноваженим у ткг?
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16.08.2021 16:58 Відповісти
А що до депутата мудачука то хто посприяв щоб була зареєстрована партія зажопників і хто його призначав повноваженим у ткг?- прочитай. в мене консультації платні.
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16.08.2021 17:01 Відповісти
Пан зовсім з глузду з"їхав якщо вважає що мені треба його консультація. Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 5421 Коли Бог хоче покарати,позбавляє розуму,де ж пан так нагрішив? Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 9160 Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 9160
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16.08.2021 17:08 Відповісти
гражданін малорос, ти ще тупіше чим я вважав. загугли: хто призначив медведчука в ткг. і буде тобі щастя.
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16.08.2021 17:12 Відповісти
Тобто то гугл призначав а песи не при чому? Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 8132
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16.08.2021 18:24 Відповісти
піди похмелись.
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16.08.2021 18:28 Відповісти
П"яниця проспиться,а дурень ніколи. Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 326
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16.08.2021 18:43 Відповісти
а ти раніше ляж Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 7381
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16.08.2021 18:43 Відповісти
Порадами недоумків не користуюсь. Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 9629
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16.08.2021 18:47 Відповісти
2+2х2=
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16.08.2021 18:48 Відповісти
Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 5788 Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 7536
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16.08.2021 18:52 Відповісти
співчуваю тобі.
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16.08.2021 18:53 Відповісти
Пан нехай собі поспівчуває а мені співчувати нема чого,в мене все добре. Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 9435
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16.08.2021 18:57 Відповісти
всі хворі так кажуть Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 665.
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16.08.2021 19:00 Відповісти
Тому я на них і не зважаю,бо я не лікар.
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16.08.2021 19:06 Відповісти
а я лікар. Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 2460
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16.08.2021 19:08 Відповісти
У пана в палаті є гітлер, сталін, наполеон і *****?
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16.08.2021 19:14 Відповісти
в мене є рація.
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16.08.2021 19:16 Відповісти
Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 6318
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16.08.2021 19:17 Відповісти
Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 5582
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16.08.2021 19:19 Відповісти
кидннепинг от бесноватого вовки-шмаркли такой же тупой как он сам и все слуги урода))
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16.08.2021 13:13 Відповісти
киднеппинг)
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16.08.2021 13:14 Відповісти
Ну да, а ты шо мордатый думал в сказку попал? лучше бы тебя в том подвале и в расход пустили!
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16.08.2021 13:13 Відповісти
А я не понимаю,что оно сделало такого,по общечеловеческим законам,чтоб 4мес в подвале ,в маске сидеть...прям не чаус,а целый чикатило
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16.08.2021 13:19 Відповісти
чаус просто не озвучивает ЧТО от него требовали))
не в плане "переведи нам деньги со счоих счетов") это и так понятно - обнулили его по-полной), а про КОГО он должен дать "показания"))
Не будь такой шумихи, не дави Запад (и Молдова) - и объявился бы он гораздо раньше.. и наверняка не в труселях, а приехал бы с помпой в Киев) А до этого момента дал бы нужные показания)

а тут вышел облом у ермака и зеленского... застукали на похищении, спалили агентов - и что делать непонятно)
Поэтому держали в подвале и требовали показаний на "кого нужно" - пока не утихент шумиха..
А она не утихала. В итоге чауса пришлось отпускать..)
Но, видать, ему запретили говорить ЧТО и на КОГО требовали.. Иначе скажи он эти детали - тут же всплывают заинтересованные именно в таких показаниях морды - на самой верхушке *ОПы))
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16.08.2021 13:27 Відповісти
Это ясно , как «божий день» -зеублюдки , как всегда УГАДИЛИСЬ! зегниды мерзопакостные хотят устроить в Украине ********* , лавры путлера 👃🏻🎹🤢🤡 членограю покоя не дают
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16.08.2021 14:04 Відповісти
Самий гуманний в світі український суд його випустить. А так хоча б 4 місяці реального строку.
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16.08.2021 13:29 Відповісти
Ну, это эмоции. А для дела гораздо лучше, шоб Чаус был здоров и дело с его похощением по команде из ОП двигалось. И рано или поздно всплывут интересные фамилии, кто давал команды на похищение человека, на использование разведки в политических целях и кто удерживал его в подвале 4 месяца.
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16.08.2021 13:19 Відповісти
Клоун уже столько начудил что одним чмонисом больше одним меньше...
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16.08.2021 13:21 Відповісти
эти прафисссианалы из ОП и так сами на себя вышли Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 9239
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16.08.2021 14:23 Відповісти
"мєня нікто нє опускал"
ви недочули
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16.08.2021 13:15 Відповісти
Треба перевірити чи правда.
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16.08.2021 13:35 Відповісти
У нього що, коронавірус?
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16.08.2021 13:17 Відповісти
Его удалось уберечь.
Непонятно, чем не доволен.
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16.08.2021 13:19 Відповісти
Он же не уточняет в какой маске его держали. М.б. в маске кролика, слона и алкоголика? Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 9372
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16.08.2021 13:47 Відповісти
та да...на самоизоляции в подвале сидел
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16.08.2021 14:24 Відповісти
Нові тлумачення зі словника:
"гидота" - будь яка новина про дії зевлади!
73 дупоголових внесли великий (як будівництво від їх дурня) внесок в розвиток української мови!
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16.08.2021 13:20 Відповісти
Я повірив. Тримали у масці зайчика чи масці вовчика?
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16.08.2021 13:20 Відповісти
"Неизвестные" - говорите? А в Молдове кого по ТВ показывали? У нас свои башировы объявились......любители "шпилей" и 95 квартала.
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16.08.2021 13:20 Відповісти
так что ли ? Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 9226
Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 3858
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16.08.2021 13:20 Відповісти
сколько стоит такое отмазывание от суда за взятку?
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16.08.2021 13:21 Відповісти
Один викопаний бідон.
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16.08.2021 13:30 Відповісти
Ай-я-яй. Мальчіка в трусіках і в підвал. Маска хоч не залізна була?
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16.08.2021 13:22 Відповісти
Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 454
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16.08.2021 13:22 Відповісти
ох не вірю хто тут більший пи№дун чаус, чи зЕдебіл янелох? Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 1521
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16.08.2021 13:22 Відповісти
бреше падло, не вірю ні одному слову цьому виродку.
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16.08.2021 13:30 Відповісти
при зміні влади Чаус всіх здасть. Оптом. І навіть в роздріб тих сявок, які його на подвалі тримали.
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16.08.2021 13:33 Відповісти
Для того, щоб пояснити то все, має бути вагома причина. ЗЕбіли, а хто такий той часус, щоб таку херню творити? В масці? В підвалі? Аж 4 місяці? А трусики хоч одягнути давали?
95 квартал, та поміняйте нарешті сценаристів, бо вони вже таку маячну видумують, що аж гидко від того!
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16.08.2021 13:34 Відповісти
сидел 4 месяца голый с трусами на голове. сбежал, надел трусы и в сельсовет. один прокол, СБУшники вертолет заказали за 2 дня до этого.
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16.08.2021 13:47 Відповісти
так это хорошо, что в маске, чтоб не заразился короновирусом
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16.08.2021 13:42 Відповісти
и начнет говорить чаус, сцыкло трусливое, про все- что делал для прошлой власти
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16.08.2021 13:43 Відповісти
новый сериал от 95 квартала
"Железная Маска и стоптанные ноги""
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16.08.2021 13:44 Відповісти
зато хоть тренироваться разрешали, а иначе как бы он 50 км с непривычки пешком преодолел.
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16.08.2021 13:44 Відповісти
Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 3393
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16.08.2021 13:48 Відповісти
Цікаво спостерігати коли суддя хлєбає « правосуддя по украінські» усією своєю добротною …… типу « лицем»
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16.08.2021 13:53 Відповісти
Ой, якже невдобно у дерьмака и гундосой нюхалки все вышло 🙄🙄🙄
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16.08.2021 14:04 Відповісти
Хоть кино снимай - "Узник подвала Зе"..... Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 1030
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16.08.2021 14:13 Відповісти
Как же осточертел дурацкий спектакль с этим идиотом. Хоть бы на Цензоре игнорировали эту чушь.
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16.08.2021 14:18 Відповісти
При этом маска полностью повторяла черты лица
Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 3527
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16.08.2021 14:19 Відповісти
Чаус заявив, що його тримали в підвалі в масці чотири місяці: "Мене ніхто не відпускав" - Цензор.НЕТ 7009
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16.08.2021 14:52 Відповісти
А сейчас он без маски?
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16.08.2021 16:13 Відповісти
не інакше як Порох. Нє, ну Вава ж не міг такого творити. 73-кваральне стадо не може помилитися..
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16.08.2021 16:15 Відповісти
якби до нього дістався порошенко- закопали б в посадці 4 місяці тому, правда без маски
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16.08.2021 16:26 Відповісти
 
 