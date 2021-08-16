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У Києві 18, 20, 22 серпня перекриватимуть рух транспорту через репетиції параду до Дня Незалежності

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

У Києві 18, 20, 22 серпня перекриватимуть рух транспорту через репетиції параду до Дня Незалежності

У Києві 18, 20 і 22 серпня заплановано репетиції військового параду до Дня Незалежності. У зв'язку з чим в місті будуть масштабні перекриття руху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Графік перекриття руху 18, 20, 22 серпня

  • із 15:30 до 18:00 передбачено тимчасове обмеження руху транспорту на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалка, вул. В’ячеслава Чорновола, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.
  • із 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планується перекриття руху транспорту на вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик), вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.), Петрівській Алеї, Парковій дорозі, Володимирському узвозі, Боричевому узвозі, вул. Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу), Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицької).
  • із 19:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) тимчасове обмеження руху транспорту на вул. Нижній Вал, вул. Глибочицькій, Глибочицькому проїзді, вул. В’ячеслава Чорновола, просп. Перемоги, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.

24 серпня:

  • із 06:00 до 08:00 тимчасове обмеження руху транспорту на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалка, вул. В’ячеслава Чорновола, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.
  • із 06:00 до 12:00 перекриють рух транспорту на вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик), з 06:00 до 16:00 орієнтовно – на вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), Володимирському узвозі, вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.), Петрівській Алеї, Парковій дорозі.

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Окремо можливі перекриття руху транспорту під час заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона:

  • із 22 до 24 серпня – на Парковій дорозі;
  • із 06:00 20 серпня до 24 серпня – на вул. Михайла Грушевського;
  • із 06:00 23 серпня до закінчення заходів – на вул. Володимирській (на ділянці від вул. Великої Житомирської до б-ру Тараса Шевченка), вул. Богдана Хмельницького (на ділянці від вул. Леонтовича до вул. Рєпіна), вул. Ярославів Вал (на ділянці від вул. Івана Франка до вул. Володимирської), вул. Миколи Лисенка, вул. Малій Житомирській (на ділянці від Володимирського проїзду до Михайлівського пров.).

Крім того, 18, 20, 22 серпня буде обмежено доступ громадян на території, прилеглі до місць проведення артилерійського салюту на Трухановому острові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 24 серпня центр Києва перекриють у зв'язку з проведенням параду військ на День Незалежності, - КМДА. Список вулиць

Автор: Анастасія Потіха
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А небо теж закриють для "присядки" парашутистів?
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16.08.2021 13:26 Відповісти
В 1941году с парада шли на фронт, а у нас в окопах одни старики - по 40 -- 60 лет.
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16.08.2021 13:35 Відповісти
помню,как ко всякой коммуняцкой праздности,нас отрывали от школы ради шоу во время парада. дороги перекрывали,людям проблемы доставляли. ни хера не изменилось за 30 лет так званой "независимости"
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16.08.2021 13:35 Відповісти
 
 