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Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання. КАРТА

До України повернулася спека, однак у західних областях очікується зниження температури повітря через вплив північного циклону.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталія Діденко, передає Цензор.НЕТ.

"Тиждень в Україні розпочинається спекою. Сьогодні в більшості областей очікується +29 - +33 градуси. Завтра, 17-го серпня, спека триватиме. Але. До західних областей прийде вологий атмосферний фронт північно-західного циклону Luciano, який принесе, окрім грозових дощів, ще й зниження температури повітря.

Тобто у вівторок на більшій нашій частині - сухо сонячно та спекотно. У західних областях пройдуть короткочасні дощі (карта), прогримлять грози, спека послабне до +23+28 градусів.

У середу спека почне задкувати і вже свіжіше повітря разом із цим фронтом, а, відповідно, й дощами, пошириться у східному напрямку. Хоча саме східні області України триматимуть високі люті градуси найдовше", - написала вона.

Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання 01

Також, за словами Діденко, в Києві завтра, 17 серпня, буде сухо і жарко, до +33 градусів.

"Грозові дощі та зниження температури повітря передбачається у середу. І хоча страждальці від спеки ще "постраждають" пару днів, все ж вечірнє та нічне повітря вже зовсім інше.

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У нічні години можна навіть щось одягати із довшим рукавом, бо передбачається +15+20, а після середи навіть +11 - +17 градусів. Теплі ночі ще триватимуть у південній частині та на сході України. Тому є варіанти, як завжди, у такій щедрій на строкаті різноманітні метеорологічні українські умови", - додала синоптик.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Україну чекає "спека африканського походження", - синоптик Діденко. КАРТА

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
В нашей стране лучше всего быть депутатом,президентом и Гидрометцентром:абсолютно никакой ответственности за то,что говоришь
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16.08.2021 13:28
+1
Со среды жара в Украине начнет отступать. Циклон Luciano принесет в западные области грозовые дожди и похолодание - Цензор.НЕТ 3144 У нас спека спала ще тиждень тому, а мо і раніше.
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16.08.2021 13:29
+1
Так казали,що наступає африканська спека.А тут вже відступає. Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 800
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16.08.2021 15:08
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В нашей стране лучше всего быть депутатом,президентом и Гидрометцентром:абсолютно никакой ответственности за то,что говоришь
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16.08.2021 13:28 Відповісти
Со среды жара в Украине начнет отступать. Циклон Luciano принесет в западные области грозовые дожди и похолодание - Цензор.НЕТ 1481№4
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16.08.2021 13:30 Відповісти
гы...а то у допысувачив на цензоре есть какая то ответственность Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 8922
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16.08.2021 13:51 Відповісти
А "гы"-это у Вас "конек" или какая-то моральная травма повлияла?
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16.08.2021 14:00 Відповісти
а тебя чё,травмирует шота? Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 5860это от жары,это пройдет...и начнется то же самое от холодов
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16.08.2021 14:02 Відповісти
"ЧЁ"-???)))"Гыг","гы"))))Ты на вопрос ответь,а потом свои задавай Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 440
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16.08.2021 14:06 Відповісти
на дурные вопросы не отвечаю Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 6424.бо бесполезно.
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16.08.2021 14:11 Відповісти
Дурное тут только одно.Сейчас объясню,что именно.Точнее-"кто".О твоем "лето,как лето".Итак...Июль этого года оказался самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.Статистика -вещь упрямая,и ей плевать на бредовые тирады чёкающего гыгыкала.И все-таки:откуда эта любовь "гыкать"?Может именно эта странная любовь мешает тебе видеть очевидные факты и грамотно писать?
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17.08.2021 05:47 Відповісти
Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 4427я же говорю-бесполезно.оно на своей волне.
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17.08.2021 08:20 Відповісти
А что за волна у тебя?)Дай угадаю:ляпать что-то,что тебе кажется умным?А видишь,как иногда получается:твоя тупость легко вскрывается фактами...Но ты не отчаивайся)Дуриков на свете много-найдешь свою аудиторию))
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17.08.2021 09:54 Відповісти
факт покажи...
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17.08.2021 10:21 Відповісти
Ты невнимательно читало?Июль-самый жаркий месяц за всю историю наблюдений.Иди ото уже займись чем-то,гыгыкало
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17.08.2021 12:01 Відповісти
факты давай...по каждому дню иуля в сравнении за срок наблюдения.шоб не быть просто балаболом.и хотя бы по каждому областному центпу Украины. Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 6320
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17.08.2021 13:11 Відповісти
По какому "каждому дню"?Ты откуда такое смешное взялось? Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 1186Знаешь значение слова "месяц"?https://censor.net/ru/news/3282741/iyul_2021_goda_samyyi_jarkiyi_mesyats_v_mirovoyi_istorii_issledovanie На,почитай)И не волнуйся,а то уже не просто ошибки штампуешь,а даже буквы путаешь))Тебе Кива не родыч? Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 6723
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17.08.2021 13:19 Відповісти
ну то есть,фактов нет Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 2445.свободен,балабол...нефиг ветку засорять
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17.08.2021 13:27 Відповісти
Что ты там лепечешь?Ты статью хоть читало?Обгадилось,так ото уйди мовчки)"Июль 2021 года - самый жаркий месяц в мировой истории",-статья на "Цензоре".Не факт?
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17.08.2021 14:25 Відповісти
Со среды жара в Украине начнет отступать. Циклон Luciano принесет в западные области грозовые дожди и похолодание - Цензор.НЕТ 3144 У нас спека спала ще тиждень тому, а мо і раніше.
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16.08.2021 13:29 Відповісти
Слава Богу Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 6349
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16.08.2021 13:34 Відповісти
лето как лето...не хуже прошлых.а где то даже и лучше,дождей больше было Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 9313
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16.08.2021 13:52 Відповісти
Так казали,що наступає африканська спека.А тут вже відступає. Із середи спека в Україні почне відступати. Циклон Luciano принесе в західні області грозові дощі та похолодання - Цензор.НЕТ 800
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16.08.2021 15:08 Відповісти
Какая жара? В Мариуполе 4 дня дождь лил без остановки и температура была +18-20. Сегодня малооблачно и всего +25. Где же жара?
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16.08.2021 17:14 Відповісти
 
 