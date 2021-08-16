УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12514 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
2 711 24
карантин (16095) Ігор Кузін (304) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Спалах COVID-19 в Україні очікується в жовтні-листопаді, але може бути і раніше, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Спалах COVID-19 в Україні очікується в жовтні-листопаді, але може бути і раніше, - Кузін

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що спалах коронавірусу в Україні очікується восени, але це може бути і раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санлікар повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

"Найближчими днями ми не очікуємо, що ситуація буде різко погіршуватися. Ми йдемо за сценарієм 2020 року. І якщо подивитися статистику за аналогічний місяць минулого року, то зараз ми перебуваємо перед піком. Але хочу нагадати, що минулого року пік у нас спостерігався через півтора-два місяці після тих цифр, які ми реєструємо зараз. Підйом захворюваності ми очікуємо десь восени цього року, приблизно в жовтні-листопаді", - повідомив він.

Разом з тим Кузін зазначив, що через штам "Дельта" "такий спалах може статися раніше, але зараз є всі можливості для того, щоб його не допустити".

Читайте також: Штам "Дельта" в Україні: кількість випадків зросла до 300

"По-перше, вакцинація дійсно захищає від важкого перебігу - це ключовий момент. Чим більше людей ми зараз охопимо щепленнями, тим менше матимемо наслідків для системи охорони здоров’я, для здоров'я людей, і тим менше будемо мати летальних випадків восени, коли такий спалах дійсно буде. По-друге, від відповідальної поведінки кожного з нас залежить те, наскільки швидко ми будемо заходити в жовту, помаранчеву або червону зону. Базові профілактичні речі, які стосувалися коронавірусної інфекції, так само ефективно діють і проти "Дельта"- штаму. Це уникнення місць масового скупчення, використання антисептиків, обробка рук, етикет чхання та інше", - сказав головний санлікар.

За його словами, згідно з досвідом інших країн, спалахи "Дельти" реєструвалися в організованих колективах. І зараз якраз відкрита можливість вакцинації саме організованих колективів - це одна з опцій, яка допомагає запобігти швидкому поширенню інфекції.

"Також спалахи реєструвалися в закладах освіти. І ми ввели окрему норму, яка не дозволяє відкривати заклад освіти і розпочинати процес навчання, при вакцинації менше як 80% педпрацівників.

І третя ситуація, коли найчастіше виникали спалахи, це - туристи і люди, які поверталися з відпочинку, перетинали кордон і виїжджали по різних справах за межі країни. Тому ми і прийняли ті зміни, щоб мінімізувати додатковий ризик занесення інфекції з туристами, які повертаються в країну. Коли розроблялися ці протиепідемічні норми, звичайно, аналізувалися кращі практики, досвід Великої Британії, яка зіткнулася з великим спалахом. Після вивчення цих практик ми й дійшли до висновку, які протиепідемічні норми можуть бути ефективними саме стосовно "Дельта" чи іншого штаму", - додав Кузін.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+7
Главный санитарный врач: "в октябре-ноябре, но может быть и раньше", а может и не быть. А может ......
ПроФФесионалы....
показати весь коментар
16.08.2021 13:50
+7
Одну простую сказку, а может и не сказку,
А может, не простую, хотим вам рассказать.
Её мы помним с детства, а может, и не с детства,
А может, и не помним, но будем вспоминать.

Нам помнится вороне, а может быть собаке,
А может быть корове, однажды повезло.
Прислал ей кто-то сыра, грамм, думается двести,
А, может быть, и триста, а может полкило.

На ель она взлетела, а может, не взлетела,
А, может быть, на пальму с разбега взобралась.
И там она позавтракать, а может пообедать,
А, может, и поужинать спокойно собралась.

Но тут лиса бежала, а может, не бежала,
А может, это страус злой, а может и не злой.
А может, это дворник был. Он шёл по сельской местности
К ближайшему орешнику за новою метлой.(с)😀
показати весь коментар
16.08.2021 13:58
+6
зеля запланировал лохдаун на осень, когда за ним все с збонитовыми палками гонятся будут
показати весь коментар
16.08.2021 14:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А звідки ви таке знаєте? Це ж неможливо спрогнозувати.
показати весь коментар
16.08.2021 13:50 Відповісти
На двоє бабка ворожила ,як не вмру , то буду жила !!! Спалах COVID-19 в Україні очікується в жовтні-листопаді, але може бути і раніше, - Кузін - Цензор.НЕТ 2507
показати весь коментар
16.08.2021 15:23 Відповісти
Главный санитарный врач: "в октябре-ноябре, но может быть и раньше", а может и не быть. А может ......
ПроФФесионалы....
показати весь коментар
16.08.2021 13:50 Відповісти
Ляшко казав у серпні, а цей ще далі. Екстрасенси.
показати весь коментар
16.08.2021 13:50 Відповісти
если за такие точные прогнози платят то я тоже сделаю свой.

Скоро в Украине будет здоровенная, ковидная ....опа.
дайте денег.. номер карты скину.
показати весь коментар
16.08.2021 13:51 Відповісти
Та тяпун тебе на язык, Кузя! Я в октябре на моря собираюсь, так что вангуй лучше на ноябрь-декабрь.
показати весь коментар
16.08.2021 13:58 Відповісти
Одну простую сказку, а может и не сказку,
А может, не простую, хотим вам рассказать.
Её мы помним с детства, а может, и не с детства,
А может, и не помним, но будем вспоминать.

Нам помнится вороне, а может быть собаке,
А может быть корове, однажды повезло.
Прислал ей кто-то сыра, грамм, думается двести,
А, может быть, и триста, а может полкило.

На ель она взлетела, а может, не взлетела,
А, может быть, на пальму с разбега взобралась.
И там она позавтракать, а может пообедать,
А, может, и поужинать спокойно собралась.

Но тут лиса бежала, а может, не бежала,
А может, это страус злой, а может и не злой.
А может, это дворник был. Он шёл по сельской местности
К ближайшему орешнику за новою метлой.(с)😀
показати весь коментар
16.08.2021 13:58 Відповісти
Но может и раньше... Хотя не исключено, что позже... Но это тоже не точно...
Лишь бы, ска, не молча.
показати весь коментар
16.08.2021 13:59 Відповісти
Щоб не забували.... Постійно треба наганяти страх на людей...
показати весь коментар
16.08.2021 14:27 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Ничем! Обманите систему!!! Спалах COVID-19 в Україні очікується в жовтні-листопаді, але може бути і раніше, - Кузін - Цензор.НЕТ 8304 Спалах COVID-19 в Україні очікується в жовтні-листопаді, але може бути і раніше, - Кузін - Цензор.НЕТ 7392
показати весь коментар
16.08.2021 14:00 Відповісти
Призываю зэбаранов и пiд-рашек Вакцинироваться при первом же возможном случае и любой вакциной! Поддержите систему!😀
показати весь коментар
16.08.2021 14:02 Відповісти
Щоб нового Майдану не було...
показати весь коментар
16.08.2021 14:03 Відповісти
Это бредовый способ "защиты". Этому локдаун не помешает.
показати весь коментар
16.08.2021 14:24 Відповісти
Браво!!! Прям Дельфийский Оракул...
показати весь коментар
16.08.2021 14:04 Відповісти
вспышка ковида будет...
показати весь коментар
16.08.2021 14:16 Відповісти
зеля запланировал лохдаун на осень, когда за ним все с збонитовыми палками гонятся будут
показати весь коментар
16.08.2021 14:21 Відповісти
Когда это локдаун смог помешать людям попинать потерпевшего вiслюка? Спалах COVID-19 в Україні очікується в жовтні-листопаді, але може бути і раніше, - Кузін - Цензор.НЕТ 1843
показати весь коментар
16.08.2021 14:23 Відповісти
В жовтні - листопаді загострення сезонних ГРВІ....Під шумок....
З травня в нас де факто ковід пропав...,як не вангували,нову хвилю після Паски та травневих свят не діждались...Тепер будуть малювати статистику,яку потрібно,в залежності від ситуації в країні...
показати весь коментар
16.08.2021 14:24 Відповісти
А може папізже...
Глоба довбана...
показати весь коментар
16.08.2021 14:28 Відповісти
В переводе на общедоступный: У Кузи по плану проведение мероприятия и он намерен выполнить этот план.
показати весь коментар
16.08.2021 14:42 Відповісти
Головне,що "День Ч" буде.Призначать коли буде наказ.
показати весь коментар
16.08.2021 14:55 Відповісти
Прогнозировать вспышку якобы вирусного заболевания на сезон простуд. А почему летом вирусным заболеванием не болеют?
Вирус тепло не уничтожает, ультрафиолет не уничтожает, передается между людьми?
Какая разница между летом и зимой?
показати весь коментар
16.08.2021 15:30 Відповісти
Какая разница между летом и зимой?

Bікна у приміщеннях відкриті.
ПОВІТРЯ НЕ ЗАСТОЮЄТЬСЯ.
показати весь коментар
17.08.2021 20:09 Відповісти
 
 