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Боррель скликає екстрену нараду глав МЗС ЄС через ситуацію в Афганістані

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Боррель скликає екстрену нараду глав МЗС ЄС через ситуацію в Афганістані

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у вівторок, 17 серпня, скликає екстрену нараду глав МЗС країн ЄС через ситуацію в Афганістані.

Про це він повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з останніми подіями в Афганістані і після інтенсивних контактів із партнерами в останні дні та години я вирішив скликати на вівторок позачергову нараду міністрів закордонних справ ЄС у закордонних справах для першої оцінки завтра вдень", - написав Боррель.

Також дивіться: 22 афганські спецпризначенці, підготовлені за стандартами НАТО, здалися без бою талібам - їх розстріляли на місці. ВIДЕО

Він також зазначив, що Афганістан сьогодні "стоїть на роздоріжжі". Безпека і добробут його громадян, а також міжнародна безпека перебувають під загрозою.

"Людське життя потребує захисту, а безпека і громадський порядок мають бути відновлені. Афганці заслуговують того, щоб жити в безпеці і з гідністю. Міжнародне співтовариство підтримує і закликає всі сторони сприяти безпечному від'їзду іноземних громадян і афганців, які бажають залишити країну", - зазначив Боррель.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
Срочно надо выразить озабоченность и крайнюю обеспокоенность и призвать стороны конфликта к деэскалации и соблюдению прав человека
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16.08.2021 14:28
+16
и привезти в Европу очередное стадо бабуинов, вдобавок к уже имеющимся
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16.08.2021 14:32
+14
Правительственные войска и Талибан:
Боррель скликає екстрену нараду глав МЗС ЄС через ситуацію в Афганістані - Цензор.НЕТ 1849
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16.08.2021 15:10
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Срочно надо выразить озабоченность и крайнюю обеспокоенность и призвать стороны конфликта к деэскалации и соблюдению прав человека
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16.08.2021 14:28 Відповісти
и привезти в Европу очередное стадо бабуинов, вдобавок к уже имеющимся
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16.08.2021 14:32 Відповісти
Ага)))) сирийские это просто цветочки..,.,Ща наркота пойдёт караванами фур
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16.08.2021 14:29 Відповісти
дешевая синтетическая наркота уже тут
герыч - это для богатеньких
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16.08.2021 14:31 Відповісти
Американцы были вынуждены стрелять на поражение в толпу афганцев в аэропорту

https://twitter.com/newkc14/status/1427201453379227650
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16.08.2021 14:30 Відповісти
А что они хотели?!что за них будут воевать??
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16.08.2021 14:39 Відповісти
так и воевали за них, 20 лет
а за Украину - ни дня
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16.08.2021 14:42 Відповісти
И Слава Богу,что ни дня за нас не воевали -наглядный пример трусливые ,неумеющие воевать, афганцы .
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16.08.2021 14:53 Відповісти
ну. наши все-таки стали воевать за себя, в отличии от афганцев
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16.08.2021 14:55 Відповісти
Так значит США,наконец,применили правильную тактику-дать удочку ,а не рыбу
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16.08.2021 15:01 Відповісти
в том-то и дело, что и удочки не дали, как дали ее южнокорецам или израильтянам
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16.08.2021 15:06 Відповісти
Так то когда было?А у нас Армия зато за несколько лет стала в сто раз боеспособной,чем до этого ...все они верно сделали -у нас и так дофига шаровиков,которые хотят отсидеться ,а другие чтоб за них воевали
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16.08.2021 15:11 Відповісти
ожидаем жесткую обеспокоенность ЕС, НАТО и следом США и всей военной Коалиции принимавшей участие ... Боррель созывает экстренное совещание глав МИД ЕС из-за ситуации в Афганистане - Цензор.НЕТ 8646
- бездарные неудачники..
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16.08.2021 14:30 Відповісти
Вот не понятно,в этом случае...а что ещё должны Афганистану?если за столько лет они себя защищать так и не научились,хотя им было предоставленно все ,что можно и всегда присутствовала опасность талибов..
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16.08.2021 14:58 Відповісти
https://twitter.com/AnIllarionov/status/1427150892688711681
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16.08.2021 15:04 Відповісти
Супер Мега озабоченность скоро будет! Смешные… зебилам наука, что бывает если просто перестать стрелять.
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16.08.2021 14:30 Відповісти
Боррель скликає екстрену нараду глав МЗС ЄС через ситуацію в Афганістані - Цензор.НЕТ 9660
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16.08.2021 14:31 Відповісти
Не радуйся, ольгинец - торопишься!
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16.08.2021 14:36 Відповісти
я не ольгинец
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16.08.2021 14:39 Відповісти
и это второе мощнейшее поражение США после Вьетнама
а на очереди еще Ирак...
делай выводы - если они этих сливают, после влитых туда триллионов, то неужели не сольют Украину?
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16.08.2021 14:41 Відповісти
висновок гідний не ольгінця!
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16.08.2021 14:46 Відповісти
да, адекватного человека

американцы влили в афган 2 триллиона, из которых половину - в армию
сколько они влили в ВСУ, ась?
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16.08.2021 14:47 Відповісти
так, товарушу Ась! краще за расісю немає адіннароту!
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16.08.2021 14:49 Відповісти
ты на какой-то своей волне
здесь про афган вообще-то разговаривают
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16.08.2021 14:50 Відповісти
а!
а мені здалося про "зрадницьку" Америку
а то, виявляється, було про Афган!
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16.08.2021 14:52 Відповісти
вот что происходит с теми, кто слишком сильно верит в америку и сам ничего не делает
Боррель скликає екстрену нараду глав МЗС ЄС через ситуацію в Афганістані - Цензор.НЕТ 3263
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16.08.2021 14:53 Відповісти
то так! з чотирнадцятого року Україна тільки й робить, що нічого не робить!
тільки на Америці все й тримається
ти мені чесно скажи: ти кацапеня, чи просто дурник?
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16.08.2021 14:56 Відповісти
учитывая твой гон на Украину, кацапчонок пригожинский здесь ты!
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16.08.2021 15:07 Відповісти
Это скорее будущее средней Азии и южных областей эрэфии, откуда будут джигадисты гнать потешную совковую армаду.
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16.08.2021 15:34 Відповісти
Україна сама зільє кого хоч, і тебе зільє дятел дятлович.
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16.08.2021 14:54 Відповісти
не надейся, пригожинский
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16.08.2021 14:55 Відповісти
Какор поражение? Шо ты несешь? Амики с Талибаном начали догобариваться еще 4 года назад, когда поняли там они светское государство никогда не построят, что никакой исламской республики быть не может. Там может быть только эмират с законами шариа. То же смое и в республиках средней Азии, и на северном Кавказе...
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16.08.2021 15:29 Відповісти
ето тебе шарий с ютубчика расказал ?
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16.08.2021 17:07 Відповісти
Боррель скликає екстрену нараду глав МЗС ЄС через ситуацію в Афганістані - Цензор.НЕТ 4887
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16.08.2021 14:39 Відповісти
И шо,а ты думал что талибы будут этими флагами махать?
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16.08.2021 15:21 Відповісти
Робимо ставки: буде занепокоєння, чи глибока стурбованість? ПС. Пошліть туди Штангенциркуля...
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16.08.2021 14:33 Відповісти
будут талибов в ЕС завозить
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16.08.2021 14:33 Відповісти
Вот что Байден животворящий делает.)
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16.08.2021 14:34 Відповісти
Сейчас бы Украине в полномасштабное наступление пойти на Донбасс и забрать свое!
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16.08.2021 14:34 Відповісти
подожди годик, кацапы все свои войска в Среднюю Азию перекинут - тогда можно будет Боррель скликає екстрену нараду глав МЗС ЄС через ситуацію в Афганістані - Цензор.НЕТ 4202
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16.08.2021 14:38 Відповісти
разделяй и властвуй!
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16.08.2021 16:24 Відповісти
С той стороны уже будут истинные домбасяне - талибы! Боррель скликає екстрену нараду глав МЗС ЄС через ситуацію в Афганістані - Цензор.НЕТ 5693
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16.08.2021 14:42 Відповісти
теперь,когда есть СП_2 можно обогреть пол Азии
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16.08.2021 14:34 Відповісти
Чморрель, пустозвон и жалкое ничтожество.
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16.08.2021 14:35 Відповісти
Странно а почему когда Крым перешёл к московскому Талибану,,то почему не созывали экстренное совещание глав МИД ЕС, тогда в Крыму мирно всё перешло московскому Талибану? Боррель скликає екстрену нараду глав МЗС ЄС через ситуацію в Афганістані - Цензор.НЕТ 1739
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16.08.2021 14:36 Відповісти
Это такой план.
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16.08.2021 14:37 Відповісти
"Афганцы заслуживают того, чтобы жить в безопасности и с достоинством." - он так договорится что и кацапы заслуживают Боррель скликає екстрену нараду глав МЗС ЄС через ситуацію в Афганістані - Цензор.НЕТ 96
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16.08.2021 14:38 Відповісти
Пустозвоны конченые! Абы ото собраться, позаседать и высказаться как правильно должно быть.
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16.08.2021 14:39 Відповісти
а что им еще остается, если ничего делать они и не собираются?
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16.08.2021 14:49 Відповісти
Щас начнут принимать беженцев.ставить на пособие.а тут на работу к ним выехать то йух там.ну ну толерасты вы чертей к себе в дом пускаете
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16.08.2021 14:42 Відповісти
Импотенция шагает по планете
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16.08.2021 14:43 Відповісти
_Нет, не импотенция шагает, а зло. Антилюди убедили людей что нет ни добра, ни зла, и всё одно. И люди перестали различать добро и зло, не хотят различать. И вот зло торжествует.
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16.08.2021 14:48 Відповісти
Так посели их у себя дома. Всех!
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16.08.2021 14:45 Відповісти
Срочно созвать импотентов ООН и ОБСЕ для выражения обеспокоенности. Чего хотели то и получили. И спросите своего Х***ла что делали главари Талибана в Маскве.
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16.08.2021 14:47 Відповісти
_Договаривались, вестимо - о своём, о злодейском. Среди главных вопросов, уверен, сотрудничество по увеличению производства и сбыта наркоты.
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16.08.2021 14:50 Відповісти
Х***ло арабами Европу уже забил. Сейчас мусульмане поедут. Лука кстати поможет им даже переправляться.
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16.08.2021 14:49 Відповісти
Потрібно озабочиться і виразити рішучий протест---імпотенти блін
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16.08.2021 14:50 Відповісти
Поздно пить боржоми
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16.08.2021 14:50 Відповісти
Лукашенку не початый вид работы возить нелегалов , - пока глубокое Озабоченность не пройдет не наступит Колапс.
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16.08.2021 14:52 Відповісти
Сегодня утром талибы взяли под охрану посольство России. Всем российским дипломатам гарантирована безопасность.
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16.08.2021 14:58 Відповісти
Лять,определитесь уже ,а то пол кацапсми вопят,что срочно эвакуируют,а вторая половина,что охрану им выставили))))
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16.08.2021 15:05 Відповісти
Только что в сети их посол говорил что всё в порядке. Посольство под охраной, никто никуда не уезжает.
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16.08.2021 15:07 Відповісти
Нащо талибам кацапській заложники **** всеодно не заплатить.
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26.11.2021 08:55 Відповісти
Поздно пить боржоми....
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16.08.2021 14:59 Відповісти
Армия Афганистана 300 тысяч, вся обмундирована и насыщена новейшим вооружением. А её разогнала толпа в 50 тысяч, одетая в тапки и со старыми автоматами. Как же так???
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16.08.2021 15:03 Відповісти
Мотивація.
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16.08.2021 15:04 Відповісти
Скорее демотивация тех, кого обмундировали и насытили новейшим вооружением.
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16.08.2021 15:41 Відповісти
300 тысяч только на бумаге. Да и за кого им было воевать? За дворец Дустума?
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16.08.2021 15:47 Відповісти
Правительственные войска и Талибан:
Боррель скликає екстрену нараду глав МЗС ЄС через ситуацію в Афганістані - Цензор.НЕТ 1849
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16.08.2021 15:10 Відповісти
Схоже що американці нарешті вилікували свою голову, а тепер нехай Московія разом з Європою лікують свій геморой.
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16.08.2021 15:12 Відповісти
_Ну ты и дура... На голову не налазит - настолько твой идиотский высер противоречит действительности!
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16.08.2021 15:18 Відповісти
Действительность такова, что в Афганистане произошел коллапс госсударства в террористическую группу, запрещенную в эрэфии. А теперь в том регионе наступает неуверительный хаос, который перекинется на среднюю Азию и Кавказ.
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16.08.2021 15:52 Відповісти
Борель хоче додому до себе пару біженців взяти? Яка хороша людина.
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16.08.2021 15:18 Відповісти
За всю историю ещё никому не удалось завоевать Афган. И наших граждан - солдат там положил совок неизвестно за что Теперь все эти годы окупации канут в истории Ислам набирает обороты Идёт передел мира США уже не авторитет ЕС тоже ничего не решает Любой вопрос заговаривают..Победителями выйдут только те государства котроые надеются только на себя ... Украине нужно вооружатся И не старьем , а современным оружием . ВПК должен стать приоритетным направлением ..... У нас есть разработки ничем не уступающие мировым А , некоторые, превосходят мировые Их нужно просто воплотить..
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16.08.2021 15:18 Відповісти
Прийдет Китай и порядок наведет очень быстро..как с уйгурами...
бородатые бибизянки пойдут либо на трансплантанты, либо на бесплатные работы в концлагерь...толерастится и воевать с ними как совок не будут...
Ложа большой и толстый на озабоченых *************
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16.08.2021 15:44 Відповісти
Вони поступово дають зелене світло 3WW.
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16.08.2021 15:19 Відповісти
Где там Штанмайер и Меркель с Макароном, срочно с Талибаном провести переговоры в Минске и заключить мирный план
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16.08.2021 15:20 Відповісти
как там пуйло говорил что на Даунбассе не допустят второй Серебряницы ....посмотрим как талибы не талибов будут изнонять
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16.08.2021 15:26 Відповісти
Предлагаю выразить глубокую озабоченность и пойти на обед
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16.08.2021 16:13 Відповісти
Что, неужели введут миротворческий контингент ЕС? Та ну... не верю...
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16.08.2021 16:29 Відповісти
Усіх афганців разом з талібаном треба рятувати до німеччини...)))
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16.08.2021 20:52 Відповісти
 
 