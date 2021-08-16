Боррель скликає екстрену нараду глав МЗС ЄС через ситуацію в Афганістані
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у вівторок, 17 серпня, скликає екстрену нараду глав МЗС країн ЄС через ситуацію в Афганістані.
Про це він повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з останніми подіями в Афганістані і після інтенсивних контактів із партнерами в останні дні та години я вирішив скликати на вівторок позачергову нараду міністрів закордонних справ ЄС у закордонних справах для першої оцінки завтра вдень", - написав Боррель.
Він також зазначив, що Афганістан сьогодні "стоїть на роздоріжжі". Безпека і добробут його громадян, а також міжнародна безпека перебувають під загрозою.
"Людське життя потребує захисту, а безпека і громадський порядок мають бути відновлені. Афганці заслуговують того, щоб жити в безпеці і з гідністю. Міжнародне співтовариство підтримує і закликає всі сторони сприяти безпечному від'їзду іноземних громадян і афганців, які бажають залишити країну", - зазначив Боррель.
Будь ласка, зачекайте...
герыч - это для богатеньких
https://twitter.com/newkc14/status/1427201453379227650
а за Украину - ни дня
- бездарные неудачники..
а на очереди еще Ирак...
делай выводы - если они этих сливают, после влитых туда триллионов, то неужели не сольют Украину?
американцы влили в афган 2 триллиона, из которых половину - в армию
сколько они влили в ВСУ, ась?
здесь про афган вообще-то разговаривают
а мені здалося про "зрадницьку" Америку
а то, виявляється, було про Афган!
тільки на Америці все й тримається
ти мені чесно скажи: ти кацапеня, чи просто дурник?
бородатые бибизянки пойдут либо на трансплантанты, либо на бесплатные работы в концлагерь...толерастится и воевать с ними как совок не будут...
Ложа большой и толстый на озабоченых *************