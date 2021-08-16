Генерала Назарова, винного за рішенням Павлоградського суду у справі про катастрофу Іл-76, призначено радником головнокомандувача ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Радником Головнокомандувача ЗСУ з політичних питань призначено генерал-майора Віктора Назарова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військовий кур'єр України.
"Віктор Назаров у 2014 році обіймав посаду начальника оперативного штабу Антитеррористичної операції, у 2013-2019 роках був заступником Начальника Генерального штабу ЗСУ - Головнокомандувача ЗСУ та начальника Головного оперативного управління. В 2019 році звільнився за закінченням терміну контракту", - пише видання.
16 серпня 2021 року Віктора Назарова призначили радником Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з політичних питань.
Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.
Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.
Водночас 21 травня 2021 року Верховний Суд визнав генерала Назарова невинуватим у загибелі десантників у збитому Іл-76.
14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.
Будь ласка, зачекайте...
То есть началась наиболее активная фаза наступления ВСУ и Нацгвардии на Луганщине.
блин, у тебя 8 лайков - что, реально все украинцы отупели и получили амнезию? я один что ли помню что было в 14 году?
Посылать второй самолет с десантниками, когда первый доложил, что был обстрелян ПЗРК и прибывают новые, это все равно, что угробить и самолет и ребят на нем.
Так что - надо было летчика засудить, вот жеж гад на верную смерть их повез?
коефіцієнти втрат для планування подібних операцій. І сили та засоби для виконання таких операцій розраховуються саме на підставі таких нормативів. І Афганістан це довів. Там загинуло "всього" два Іл-76, а збитий(stinger-ом) був всього один при значно більш насиченому бойовому графіку польотів.
Махновщина на войне - верный путь к проигрышу.
Если бы армия была более консолидирована и профессиональна, то как минимум линия разделения была бы сейчас гораздо южнее.
Или ты "забыл" как беня бросил подчиненные ТОЛЬКО ему добробаты - на захват(отжим у ахметки) ЗуГРЭС?)) и которые смогли пробиться только до Иловайска и там застряли..
И да, хомчак при этом участвовал - вместе с беней.. Известно давно сколько беня заплатил добробатам, и как потом их кинул во всех смысла.
И почему потом, после Иловайска - все добробаты послали беню накуй...
04.08.2021 15:33 Ответить
Вы спросили кто сказал что кацапов там небыло - я вам ответил.
Но никак не то что их назвали главными виновниками и повесили на них всех собак.
Заход в Иловайск планировался ВСУ, в нем участвовали подразделения ВСУ.
Но сарказм уловили не все
Как минимум, я не уловил.
Валерия Ларченко b661826f
Так пока беня не устроил Иловайск кацапские войска ещё не заходили..
вы тут все свинособаки,если даже этого не помните?20.08.2021 14:45
Валерия Ларченко b661826f
Да ладно)а не беня,который хотел у Ахмета заводик отжать?это знает весь мир -даже фильмы снимают,удотище )20.08.2021 14:01Хочется видеть ваше возмущение и в этой теме тоже.
Корбана привлекали на похожей схеме но с использованием фонда пожертвований, возможно и ошиблись, поэтому он на свободе.
К Хомчаку вообще никто официально исков не выдвигал. К нему есть лишь три вопроса:
- почему прорыв был организован в дневное время?
- почему две колонны а не малыми группами?
- и почему он сам оказался в колонне, которая практически не понесла потерь?
И не надо задвигать нам руские мысли с канадских ip под еврейскими фамилиями.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/10/20/7041381/
"
О 05.45 29 серпня в район Многопілля на одному БТР-Д та санітарній машині прибули російські десантники, які заявили, що умови змінюються.
Вихід буде без зброї і техніки однією колоною за вказаним ними маршрутом, який, як з'ясувалось пізніше, проходив по їх засідках.
Після збору нашого угрупування колоною у вихідних точках для початку руху, російська сторона почала тягнути час.
Приблизно в 08.00, з урахуванням обстановки, генерал Хомчак Р.Б. дав команду "Буран-555 з боєм" та колони рушили по двох спочатку намічених маршрутах. У складі кожної з колон знаходилось по одному полоненому російському військовослужбовцю. Третій полонений поранений російських військовослужбовець перебував в санітарній машині разом з нашими пораненими.
За інформацією, що надійшла від командира розвідувального підрозділу 40-го батальйону територіальної оборони, рух колон було розпочато за командою "Буран-555". Зазначена інформація підлягає додатковій перевірці."
Назаров - український генерал, який не боявся ******* москалів ракетами, коли інші генерали сцяли.
ЗЕ МАРАЗМ
Выводы делать нам.
Выводы делать нам.
А як сімї загиблих частково і по його вині?
Аэропорт необходимо было удержать, т.к. именно там должны были высадить наш крупный десант - такой крупный, чтобы перерезать поставки оружия и боевиков со стороны Краснодона и завершить окружение и зачистку Луганска.
чья вина что это не получилось? ну явно Путина. Мы делали что могли.
ну, спасибо, Цензор напомнил что нужно кричать АТУ ЕГО!! ОН ГАД ТАКОЙ РУКОВОДИЛ АТО!! ОН СПЛАНИРОВАЛ ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛУГАНЩИНЫ И СЕВЕРА ДОНЕЧЧИНЫ!
а еще пытался сохранить Луганский аэропорт, чтобы боеспечить высадку нашего десанта, чтобы взять город в окружении.
и Путин хотел посадить его за это руками полезных дурачков и наших продажных судов.
Там и о Назарове есть.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/10/20/7041381/
Доречі, запам'ятай САМ і передай таким , як сам: "Патрулювання аеродромів в Афгані обмежувалось 5-ма км, тому що дальнодія stinger-ра була трохи менше 5 км", второпав, штурман? І ще, повторю особисто для тебе:"Два Мі-8 могли перенести 10 тон вантажу, за одну ходку. Але для цього потрібно було напружити мізки, а їх, якраз, українському командуванню і забракло. ВИХІД стрілкова зі Слов'янська, Іловайськ, Дебальцеве, Савур могила, Ізваріне....- тому яскраві і криваві приклади і назаров приклад з того ж ряду та й ти - теж.
СОВОК СОВКА БАЧИТЬ ЗДАЛЕКУ.