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Генерала Назарова, винного за рішенням Павлоградського суду у справі про катастрофу Іл-76, призначено радником головнокомандувача ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Генерала Назарова, винного за рішенням Павлоградського суду у справі про катастрофу Іл-76, призначено радником головнокомандувача ЗСУ

Радником Головнокомандувача ЗСУ з політичних питань призначено генерал-майора Віктора Назарова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військовий кур'єр України.

"Віктор Назаров у 2014 році обіймав посаду начальника оперативного штабу Антитеррористичної операції, у 2013-2019 роках був заступником Начальника Генерального штабу ЗСУ - Головнокомандувача ЗСУ та начальника Головного оперативного управління. В 2019 році звільнився за закінченням терміну контракту", - пише видання.

Читайте також: 14 червня 2014 року російські терористи збили Іл-76 під час заходження на посадку в аеропорту Луганська. Загинули 49 воїнів. СПИСОК

16 серпня 2021 року Віктора Назарова призначили радником Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з політичних питань.

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

Водночас 21 травня 2021 року Верховний Суд визнав генерала Назарова невинуватим у загибелі десантників у збитому Іл-76.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Генерала Назарова, винного за рішенням Павлоградського суду у справі про катастрофу Іл-76, призначено радником головнокомандувача ЗСУ 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+36
Что это за должность такая "советник по политическим вопросам"?.. У нас уже главнокомандующий политикой заинтересовался или просто новая должность под нужного человека? Не с того начинаем
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16.08.2021 14:38
+35
Это - плевок на могилы десантников и летчиков, сбитых под Луганском аэропортом, и полное презрение и неуважение к их родственникам
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16.08.2021 14:57
+34
Ну это очередной зеленый прорыв ))
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16.08.2021 14:38
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Бачу, що ти розумово від Назарова не далеко пішов, бо йому тоді 13-го червня на всі дії окупантів теж було по..й, як по..й йому було і життя 49 військових, яких він своїм по...змом відправив на смерть.
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17.08.2021 19:57 Відповісти
1ё4 июня 2014 года был освобожден горд Счастье, получен контроль над мостом через Северский Донец, благодаря чему открыта прямая дорога на Луганск.
То есть началась наиболее активная фаза наступления ВСУ и Нацгвардии на Луганщине.

блин, у тебя 8 лайков - что, реально все украинцы отупели и получили амнезию? я один что ли помню что было в 14 году?
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17.08.2021 09:40 Відповісти
На війні кожен командир посилає своїх підлеглих на смерть. Так є тисячі років. І зміниться це лиш коли на полі бою будуть лише роботи. Чим вищий чин, тим більше таких смертей. Доцільні чи ні були конкретні смерті вирішувати не цивільним суддям!! Чому Назарова судили? Бо раші вигідно щоб наші здалися і ніхто не воював. Тому всі оці справи на військових, які виконують свою роботу, це все робиться руками ворогів і корисних ідіотів. І ця стаття яскравий приклад маніпуляції. Бо що його засудив якийсь задрищенський райсуд написано, а що пізніше вищим судом виправдано - ні.
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16.08.2021 17:49 Відповісти
Это не так. Одно дело, когда есть шансы, либо ты, либо тебя, а есть, когда шансов нет.
Посылать второй самолет с десантниками, когда первый доложил, что был обстрелян ПЗРК и прибывают новые, это все равно, что угробить и самолет и ребят на нем.
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16.08.2021 18:08 Відповісти
Обстрілу першого літака не було . Він успішно сів . В цей час , з інтервалом в 10 хв , мав сідати другий , але був збитий за декілька км до аеродрому . Третій літак розвернувся і полетів назад .
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16.08.2021 18:31 Відповісти
кстати тот что успешнго сел, потом и успешно взлетел. уже ПОСЛЕ трагедии, хотя было абсолютно ясно что их будут пытаться сбить 100%.
Так что - надо было летчика засудить, вот жеж гад на верную смерть их повез?
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17.08.2021 09:14 Відповісти
Не брешіть і не маніпулюйте ні фактами, ні свідомістю. ВСЕ ТАК, командир посилає їх на смерть, але не всіх, бо вже років 50, як в СРСР-ї затверджені нормативні
коефіцієнти втрат для планування подібних операцій. І сили та засоби для виконання таких операцій розраховуються саме на підставі таких нормативів. І Афганістан це довів. Там загинуло "всього" два Іл-76, а збитий(stinger-ом) був всього один при значно більш насиченому бойовому графіку польотів.
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16.08.2021 18:18 Відповісти
Ось в цьому і причина, чому багато добровольців йшли не в ЗСУ, а в правий сектор, добробати. Шансів вижити там було більше, для одних смерть це втрата побратима, а для інших суха статистика
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16.08.2021 19:40 Відповісти
шансов выжить больше т.к. сами себе хорзяева, имеют право игнорировать приказы сверху. И сколько их погибло по тупости -= сотни! как покрошили Айдар, когда они самоуправно поперлись в гольфклуб под Луганском. Разграбили там все, набухались и их там покрошили.
Махновщина на войне - верный путь к проигрышу.
Если бы армия была более консолидирована и профессиональна, то как минимум линия разделения была бы сейчас гораздо южнее.
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17.08.2021 09:16 Відповісти
А, что означает совковый негативный термин-махновщина, может войска Нестора Махно плохо воевали? Как они не имея поставок оружия, боеприпасов, били белых и красных. Успешную партизанскую войну малыми, но мотивированными, силами вели УПА, Вьетконг, Ичкерия. Можно подумать у нас в 14 году была профессиональная армия, во главе с генералами которые учились в одних училищах с оккупантами
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17.08.2021 18:18 Відповісти
Та да, хіба винні оті хенерали, які чорну піхоту з цеглиною та мішком соломи кидали на кулемети. Винні кулеметники, які божеволіли від гір накошених ними трупів. А для отаких "назарових" баби гарматного мьяса ще нарожають.
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16.08.2021 23:01 Відповісти
Винні і Ті, і Ті. І кулеметники - в більшій мірі, бо прийшли з війною на нашу землю. І без "кулеметників" будь-який покуїзм назарова не призвів би до ТІЄЇ ТРАГЕДІЇ.
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22.08.2021 13:01 Відповісти
Назаров решением ВСУ полностью оправдан! Вина не доказана. Нафига врать?
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16.08.2021 18:58 Відповісти
Хто тобі казав що кацапів там не було. Свідчення бійців з добробатів почитай.
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16.08.2021 20:23 Відповісти
Генерала Назарова, винного за рішенням Павлоградського суду у справі про катастрофу Іл-76, призначено радником головнокомандувача ЗСУ - Цензор.НЕТ 2174 Scorpman Y
Или ты "забыл" как беня бросил подчиненные ТОЛЬКО ему добробаты - на захват(отжим у ахметки) ЗуГРЭС?)) и которые смогли пробиться только до Иловайска и там застряли..
И да, хомчак при этом участвовал - вместе с беней.. Известно давно сколько беня заплатил добробатам, и как потом их кинул во всех смысла.
И почему потом, после Иловайска - все добробаты послали беню накуй...
04.08.2021 15:33 Ответить
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16.08.2021 22:41 Відповісти
Нащо мені твій Бєня, це все знаю, бо ознайомився раніше з матеріалом. Під Іловайськом були кацапські війська і з цим сперечатись тупо.
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16.08.2021 23:09 Відповісти
Прекрасно понимаю и разделяю ваше возмущение, заявлением что кацапов там небыло. Однако по мнению Scorpomana Y их там небыло, это прямо следует из логики текста. "бросил подчиненные ему добробаты - на захват(отжим у ахметки) ЗуГРЭС?))" Как можно отжать у ахметки, то что захвачено рашкой? И виноваты в потерях Беня, Корбан и Хомчак. "и как потом их кинул во всех смыслах".
Вы спросили кто сказал что кацапов там небыло - я вам ответил.
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16.08.2021 23:32 Відповісти
Як що б кацапів не було під Іловайськом, то добробати могли йти у любу сторону, а не бути стиснутими у підкову, а потім кільце.
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16.08.2021 23:35 Відповісти
я Назарова не оправдываю. Как и Хомчака. Но и в ситуации в Луганском аэропорту и под Илловайском они виноваты ЧАСТИЧНО. То есть заслужили - ну, выговор, ну, понижение в должности.
Но никак не то что их назвали главными виновниками и повесили на них всех собак.
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17.08.2021 09:13 Відповісти
За те, що послав борт на смерть, не виявивши і не подавивши ппо орків, це ви називаєте: "вінават частічна"? А хто ж тоді "вінават полностью" в роздовбайстві хенералітету?
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17.08.2021 18:25 Відповісти
"беня бросил подчиненные ТОЛЬКО ему добробаты" - это ложь. А точнее - пиар-кампания.
Заход в Иловайск планировался ВСУ, в нем участвовали подразделения ВСУ.
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17.08.2021 13:13 Відповісти
Это "черный пиар".
Но сарказм уловили не все
Как минимум, я не уловил.
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17.08.2021 23:36 Відповісти
Недели не прошло , и вот еще подтверждение моих слов.
Генерала Назарова, винного за рішенням Павлоградського суду у справі про катастрофу Іл-76, призначено радником головнокомандувача ЗСУ - Цензор.НЕТ 7751 Валерия Ларченко b661826f

Так пока беня не устроил Иловайск кацапские войска ещё не заходили..
вы тут все свинособаки,если даже этого не помните?20.08.2021 14:45
Генерала Назарова, винного за рішенням Павлоградського суду у справі про катастрофу Іл-76, призначено радником головнокомандувача ЗСУ - Цензор.НЕТ 7751 Валерия Ларченко b661826f

Да ладно)а не беня,который хотел у Ахмета заводик отжать?это знает весь мир -даже фильмы снимают,удотище )20.08.2021 14:01Хочется видеть ваше возмущение и в этой теме тоже.
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20.08.2021 19:55 Відповісти
Коломойского обвиняют в выводе денег через невозвратные кредиты из Приватбанка.
Корбана привлекали на похожей схеме но с использованием фонда пожертвований, возможно и ошиблись, поэтому он на свободе.
К Хомчаку вообще никто официально исков не выдвигал. К нему есть лишь три вопроса:
- почему прорыв был организован в дневное время?
- почему две колонны а не малыми группами?
- и почему он сам оказался в колонне, которая практически не понесла потерь?
И не надо задвигать нам руские мысли с канадских ip под еврейскими фамилиями.
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16.08.2021 21:31 Відповісти
См. выше.
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16.08.2021 22:41 Відповісти
Вы читали "Проміжний звіт ТСК ВР по Іловайську"? Там есть ответы.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/10/20/7041381/
"
О 05.45 29 серпня в район Многопілля на одному БТР-Д та санітарній машині прибули російські десантники, які заявили, що умови змінюються.
Вихід буде без зброї і техніки однією колоною за вказаним ними маршрутом, який, як з'ясувалось пізніше, проходив по їх засідках.
Після збору нашого угрупування колоною у вихідних точках для початку руху, російська сторона почала тягнути час.
Приблизно в 08.00, з урахуванням обстановки, генерал Хомчак Р.Б. дав команду "Буран-555 з боєм" та колони рушили по двох спочатку намічених маршрутах. У складі кожної з колон знаходилось по одному полоненому російському військовослужбовцю. Третій полонений поранений російських військовослужбовець перебував в санітарній машині разом з нашими пораненими.
За інформацією, що надійшла від командира розвідувального підрозділу 40-го батальйону територіальної оборони, рух колон було розпочато за командою "Буран-555". Зазначена інформація підлягає додатковій перевірці."
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17.08.2021 15:00 Відповісти
"Назаров" це ж кацапське прізвище? От Вам і пояснення... Що не ясно? Генерала Назарова, винного за рішенням Павлоградського суду у справі про катастрофу Іл-76, призначено радником головнокомандувача ЗСУ - Цензор.НЕТ 1779
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16.08.2021 19:42 Відповісти
А Донцов яке прізвище? Нагадати, хто це такий?
Назаров - український генерал, який не боявся ******* москалів ракетами, коли інші генерали сцяли.
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16.08.2021 20:30 Відповісти
Одне інше не виправдовує.
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16.08.2021 21:33 Відповісти
А микола Міхновський то поляк по-твоєму? Вишиватниц друже, їдь в своє село під тернопіль і не суйся сюди з такими висерами
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16.08.2021 23:07 Відповісти
Донцов, Міхновський або Грушевський арміями не командували і займалися виключно "національно-свідомою" пропагандою. Зверніть увагу що їх діяльність припадає на боротьбу між фашистським режимами - сталінським та гітлерівським, а "для того щоб перемогти дракона потрібно самому стати драконом". А ось Вам, селюку недовченому, повідомляю що з 1928 року, за прямим наказом Сталіна, українців в управлінні народним господарством, державними та військовими структурами в Україні не повинно було бути більше ніж 15%. Сьогодні, після 30 років Незалежності, в Каміні кількість етнічних українців зросла аж до ... 15,5%. І хто ж решта? Правильно! 66% жиди а решта кацапи. Та ж сама ситуація в усіх сферах, особливо в військовій. Вони там вже поколіннями засіли і тримають "кругову оборону" - кацапи та жиди у владі це завжди "5 колона *****", того хто більше заплатить або дасть вкрасти - це люди без совісті. Затям це назавжди і не сподівайся на те що від яблоні народяться груші, від свинособаки тигри а від жидобільшовиків захисники України!!! Генерала Назарова, винного за рішенням Павлоградського суду у справі про катастрофу Іл-76, призначено радником головнокомандувача ЗСУ - Цензор.НЕТ 3938
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17.08.2021 00:48 Відповісти
Советником Главнокомандующего ВСУ по политическим вопросам назначен генерал-майор Виктор Назаров. Источник: https://censor.net/ru/n3282985

ЗЕ МАРАЗМ Генерала Назарова, винного за рішенням Павлоградського суду у справі про катастрофу Іл-76, призначено радником головнокомандувача ЗСУ - Цензор.НЕТ 4443
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16.08.2021 20:22 Відповісти
Зе это маразм украинцев.
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16.08.2021 21:32 Відповісти
Назаров - повністю людина Пороха.
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16.08.2021 23:52 Відповісти
На 73 % ? Генерала Назарова, винного за рішенням Павлоградського суду у справі про катастрофу Іл-76, призначено радником головнокомандувача ЗСУ - Цензор.НЕТ 4720
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17.08.2021 08:43 Відповісти
І що?
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17.08.2021 18:25 Відповісти
Верховний суд визнав його невинним! ЦН - цинічні антиукраїнські брехуни.
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16.08.2021 20:32 Відповісти
Саме так, Генерал Назаров зараз навіть має можливість через суд отримати матеріальну компенсацію за цю статтю від редакції або власника видання.
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16.08.2021 21:35 Відповісти
Виходить замполіт сраний.
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16.08.2021 22:29 Відповісти
Хомчак (Илловайский), Таран (Дебальцеский), Назаров (Ил-76)... Все на высших командных должностях...
Выводы делать нам.
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17.08.2021 00:52 Відповісти
Хомчак (Илловайский), Таран (Дебальцеский), Назаров (Ил-76)... Все на высших командных должностях...
Выводы делать нам.
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17.08.2021 00:57 Відповісти
беспринципно-небрежная-преступная сволота............((((((((((((((9
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17.08.2021 00:59 Відповісти
Ценный кадр сразу видно - не тонет.
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17.08.2021 05:57 Відповісти
Мерзкое зрелище этот диспут.Люди,никогда не носившие сапоги,срут во все стороны.Любой генерал получается из военного за 20-30 лет хорошей службы при наличии способностей выше среднего.Дебилам не понять.ПЗРК не так прост - без целеуказания врядли чего-то ты успеешь сделать.(Я в армии им пользовался).Командир рискует жизнями людей.Но в упоротых много говна и они поливают все вокруг!
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17.08.2021 06:18 Відповісти
ИЛ-76 слышно далеко, можно достать ПЗРК и нацелится нефиг делать
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17.08.2021 10:35 Відповісти
Да,но сколько,по вашему работает пзрк от одного источника питания?
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17.08.2021 17:10 Відповісти
Ти мерзота вибирай слова,чмо зсучене. Твій назаров - яскравий приклад савєцького хенерала, які тільки й уміють закидати ворога трупами, своїх солдат. Недарма добробати не довіряли ні назарова, ні муженку, нікому, бо цим ********* пороблено.Дасть бог "підростуть" з комбатів-комбригів нові генерали такі, як Забродський, наприклад, а цим, що проспали гіркіна, Луганськ, Іловайськ....віри НЕМАЄ.
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17.08.2021 18:32 Відповісти
Диван двой дом.
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17.08.2021 18:56 Відповісти
Та "двой, двой'дім.
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18.08.2021 07:59 Відповісти
Может это компенсация за , так сказать, "моральный ущерб". Ведь у Назарова есть все права вчинить иск.
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17.08.2021 06:41 Відповісти
И неплохая вышла "компенсация" в придуманной не за ,что не отвечающей, должности для опального генерала.Налогоплательщики ведь все молча оплатят.
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17.08.2021 13:20 Відповісти
Полностью с Вами согласен.
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18.08.2021 03:37 Відповісти
Цікаво а за шо йому присудили 7 років?Як що визнали би винним то позбавили би і звань.Чи суд просто замастив очі народу та сімям загиблих.А тепер виходить що він хоть і частково винний нічого не втратив і ще і виграв.Відситівся дома,отримав нову ще вищу посаду та отримає за те що сидів дома ще і компенсацію в рази перевищаючу то що заробив би на роботі.
А як сімї загиблих частково і по його вині?
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17.08.2021 06:59 Відповісти
А если б он не посылал борты, та десантура бы погибла в аэропорту. Ты бы счас вопил, что он погубил десант аэропорта.
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17.08.2021 07:31 Відповісти
а зачем десантуру на смерть в окружение выбрасывали? Просто насрать на людей, никто не несет ни за что ответственности.
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17.08.2021 10:39 Відповісти
он сделал то что должен был.
Аэропорт необходимо было удержать, т.к. именно там должны были высадить наш крупный десант - такой крупный, чтобы перерезать поставки оружия и боевиков со стороны Краснодона и завершить окружение и зачистку Луганска.
чья вина что это не получилось? ну явно Путина. Мы делали что могли.
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17.08.2021 09:09 Відповісти
тогда не было плотной линии фронта с укреплениями и можно было без авиации заехать в аеропорт. При явно превышающей силе чем у противника.
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17.08.2021 10:40 Відповісти
Именно этот рейс,был предупрежден.Но его заведомо и сознательно отправили на убой,и на авось.
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18.08.2021 09:56 Відповісти
я смотрю, заголовок поправили)) потому что в комментах стало ясно, что из 100 человек 99 понятия не имели кто это такой. И даже забыли что надо раздувать зраду по этому поводу))
ну, спасибо, Цензор напомнил что нужно кричать АТУ ЕГО!! ОН ГАД ТАКОЙ РУКОВОДИЛ АТО!! ОН СПЛАНИРОВАЛ ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛУГАНЩИНЫ И СЕВЕРА ДОНЕЧЧИНЫ!
а еще пытался сохранить Луганский аэропорт, чтобы боеспечить высадку нашего десанта, чтобы взять город в окружении.
и Путин хотел посадить его за это руками полезных дурачков и наших продажных судов.
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17.08.2021 09:07 Відповісти
Было заседание штаба коллективное, при чём здесь один человек. Так военные вообще не будут принимать решений. посмотрите вначале хронологию событий за два дня
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17.08.2021 09:15 Відповісти
кремлевских троллей и полезных украинских дурачков правда не интересует..
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17.08.2021 09:42 Відповісти
Очень советую почитать "Проміжний звіт ТСК ВР по Іловайську".
Там и о Назарове есть.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/10/20/7041381/
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17.08.2021 14:55 Відповісти
Що тут ще сказати, а всяка мразота ще й захищає їх, вочевидь, небезкоштовно.
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17.08.2021 18:51 Відповісти
Не хотілося при вселюдно тикати дурня у власне лайно, але прийдеться. Бо це зінське щеня з поглядом navigator, геть, берега пустилося. Навіть не тямить про що пише, бо він, бачите літав до Афганістану(скорше за все у ві сні), тому "знає, що гвинтокрилами не можна було прикривати 76-й", бо їм було темно і вони нічого не "бачили". Де воно вчилося, хто зна. Ще з середини 70-хармійські підрозділи почали оснащуватись приладами нічного бачення, я особисто використовував ПНВ-1 Ізюмського приладобудівного заводу при виконанні марш кидка в степу. На відстані до 5-ти км в ньому чудово видно і людину в заростях, і ховрашка. Так от, експерд липовий, якщо екіпаж гелікоптера, має подібні прилади, а вони їх вже мають, вони ефективно можуть знищувати і знищують ВСЕ, ЩО ШЕВЕЛИТЬСЯ,тому прикриття ними, Мі-24, 76 борту під Луганськом було не тільки можливе, але й необхідне. Але, вочевидь назарова радили такі тупуваті знавці, на кшталт, тебе убогого і нарадили ледве не до в'язниці.
Доречі, запам'ятай САМ і передай таким , як сам: "Патрулювання аеродромів в Афгані обмежувалось 5-ма км, тому що дальнодія stinger-ра була трохи менше 5 км", второпав, штурман? І ще, повторю особисто для тебе:"Два Мі-8 могли перенести 10 тон вантажу, за одну ходку. Але для цього потрібно було напружити мізки, а їх, якраз, українському командуванню і забракло. ВИХІД стрілкова зі Слов'янська, Іловайськ, Дебальцеве, Савур могила, Ізваріне....- тому яскраві і криваві приклади і назаров приклад з того ж ряду та й ти - теж.
СОВОК СОВКА БАЧИТЬ ЗДАЛЕКУ.
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17.08.2021 16:13 Відповісти
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