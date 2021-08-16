УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12514 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Боротьба з коронавірусом
5 858 13
вакцина (3528) МОЗ (3881) Ігор Кузін (304) COVID-19 (18064) Pfizer (168) Moderna (54)

Вибір комбінування вакцин - це не вибір пацієнта, - головний санлікар Кузін назвав умову змішування COVID-препаратів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Вибір комбінування вакцин - це не вибір пацієнта, - головний санлікар Кузін назвав умову змішування COVID-препаратів

МОЗ України своїм наказом схвалило змішування вакцин проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санлікар повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

За словами Кузіна, нині вже видано відповідний наказ МОЗ, яким дозволяється два типи поєднання вакцини: "Перше – це м-РНК-вакцина на м-РНК, це Pfizer/Мoderna на Мoderna/ Pfizer. Вони можут бути змішані. І друге – це коли перша доза була отримана векторною вакциною AstraZeneca, і друге щеплення може бути зроблене м-РНК-вакциною. Лише ці конфігурації і лише ці заміни є безпечними і стосовно них є відповідні дані, які підкріплені результатами наукових досліджень".

"Дуже важливо: вибір такої комбінації вакцини - це не вибір пацієнта. Це виключно рішення лікаря, і воно може прийматися лише за чітко визначенних умов. Перше – коли на перше введення вакцини пацієнт відрегував нестандартно і була зафіксована несприятлива подія після імунізації. В такому випадку лікар видає відповідний медичний висновок, що друга доза має бути введена альтернативна. Цей медичний висновок є підставою, щоб була зроблена заміна вакцини під час другого введення. І друга опція, це коли людина отримала першу дозу за кордоном, повернулася в країну, і в країні немає такої ж вакцини. Наприклад, вакцина Мoderna, якої у нас 2 млн доз. Якщо через 3-4 місяці, людина, яка отримала першу дозу за кордоном і саме Мoderna, повернулася в Україну, а у нас немає такої вакцини, то ій може бути введена вакцина Pfizer. Лише в цих двох випадках ми можемо допускати змішування вакцин", - повідомив Кузін.

Також читайте: Клітинна імунна відповідь після COVID-вакцини AstraZeneca втричі вища, ніж після Pfizer, - дослідження

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Чтобвы и не сомневались. Помните, как в том анекдоте:
- Доктор, я умираю, помогите!
- Сейчас помогу...
показати весь коментар
16.08.2021 14:54
+2
О,норм.Теперь пациенты не имею права голоса.Господин Кузин,а помирать когда - тоже вы решаете?
показати весь коментар
16.08.2021 14:46
+2
Минздраву верить себя неуважать. Кузькину также.
показати весь коментар
16.08.2021 15:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шейкери подорожчають
показати весь коментар
16.08.2021 14:44 Відповісти
О,норм.Теперь пациенты не имею права голоса.Господин Кузин,а помирать когда - тоже вы решаете?
показати весь коментар
16.08.2021 14:46 Відповісти
Чтобвы и не сомневались. Помните, как в том анекдоте:
- Доктор, я умираю, помогите!
- Сейчас помогу...
показати весь коментар
16.08.2021 14:54 Відповісти
Значит тот миллион буратин что кольнулся китайским короновпком...теперь будет сидеть только на короноваке...😀
показати весь коментар
16.08.2021 14:47 Відповісти
Я один из тех буратин - оба укола были коронаваком, очень легко и безболезненно. Может быть, и эфективность будет такая же незаметная, посмотрим.
показати весь коментар
16.08.2021 14:56 Відповісти
"савэцкая" болтушка?
показати весь коментар
16.08.2021 14:53 Відповісти
Минздраву верить себя неуважать. Кузькину также.
показати весь коментар
16.08.2021 15:02 Відповісти
куда жа надо теперь девать индусский и кетайский фуфломицин
показати весь коментар
16.08.2021 15:04 Відповісти
Думаю что решение о смешивании вакцин диктовалось исключительно сроками годности на оные. Посему колоть будут в первую очередь ту вакцину срок годности которой подходит к концу. Иного объяснения не вижу.
показати весь коментар
16.08.2021 15:12 Відповісти
29 июня 2021 - BBC News: Смешивать вакцины не только можно, но и полезно

Как выяснили исследователи из Оксфордского университета, применение двух разных вакцин для первой и второй прививки обеспечивает надежную защиту от Covid-19.
В ходе экспериментов добровольцы получили прививки двух разных вакцин с интервалом в четыре недели, и в результате оказалось, что комбинация вакцин AstraZeneca и Pfizer более эффективна при выработке антител, чем два укола AstraZeneca.
Некоторые страны уже используют комбинации вакцин, так Испания и Германия предлагают вторую дозу вакцины Pfizer или м-РНК-вакцину от Moderna молодым людям, получившим ранее укол AstraZeneca.
Впрочем, как подчеркивают авторы исследования, его результаты не должны подрывать доверия к системе вакцинации одним и тем же препаратом.
показати весь коментар
16.08.2021 15:29 Відповісти
- Вини, а куда мы идем?
- Иметь половой акт со свиньей.
- А она даст?
- А кто вас, свиней, спрашивать будет!
показати весь коментар
16.08.2021 16:22 Відповісти
наркомания
показати весь коментар
16.08.2021 23:32 Відповісти
 
 