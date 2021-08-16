Ляшко вимагає не зупиняти COVID-вакцинацію під час святкування Дня Незалежності: "Мобільні бригади мають працювати там, де це зручно людям"

Міністерство охорони здоров'я закликає оптимізувати процес вакцинації проти COVID-19 на свята, зокрема проводити вакцинацію на площах просто неба під час святкувань 30-ї річниці Незалежності України.

"У деяких регіонах успішно практикують виїзд мобільних бригад на площі та проведення вакцинації просто неба. Цей досвід слід перейняти всім та застосувати під час святкових заходів у центрах міст. Головне - дотримуватися карантинних правил: носити маски та зберігати дистанцію", - зазначається на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, нині в Україні працює понад 3 тис. пунктів щеплення, приблизно 400 центрів масової вакцинації та 1 тис. мобільних бригад.

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"За тиждень слід визначити, які опції їхньої роботи доречні протягом святкування 30-ї річниці незалежності України", - зазначають у міністерстві.

"На свята мобільні бригади мають працювати там, де це зручно для людей - як зараз вони працюють в аеропортах та доводять свою ефективність. Пунктам із низьким потоком, можливо, дійсно, слід узяти паузу, аби подумати, як його збільшити, але центри масової вакцинації, особливо в ТРЦ та інших логістично привабливих місцях, мають працювати. Оптимізувати, але не зупиняти вакцинацію на свята", - сказав міністр Віктор Ляшко.