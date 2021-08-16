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Ляшко вимагає не зупиняти COVID-вакцинацію під час святкування Дня Незалежності: "Мобільні бригади мають працювати там, де це зручно людям"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Ляшко вимагає не зупиняти COVID-вакцинацію під час святкування Дня Незалежності:

Міністерство охорони здоров'я закликає оптимізувати процес вакцинації проти COVID-19 на свята, зокрема проводити вакцинацію на площах просто неба під час святкувань 30-ї річниці Незалежності України.

"У деяких регіонах успішно практикують виїзд мобільних бригад на площі та проведення вакцинації просто неба. Цей досвід слід перейняти всім та застосувати під час святкових заходів у центрах міст. Головне - дотримуватися карантинних правил: носити маски та зберігати дистанцію", - зазначається на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, нині в Україні працює понад 3 тис. пунктів щеплення, приблизно 400 центрів масової вакцинації та 1 тис. мобільних бригад.

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"За тиждень слід визначити, які опції їхньої роботи доречні протягом святкування 30-ї річниці незалежності України", - зазначають у міністерстві.

"На свята мобільні бригади мають працювати там, де це зручно для людей - як зараз вони працюють в аеропортах та доводять свою ефективність. Пунктам із низьким потоком, можливо, дійсно, слід узяти паузу, аби подумати, як його збільшити, але центри масової вакцинації, особливо в ТРЦ та інших логістично привабливих місцях, мають працювати. Оптимізувати, але не зупиняти вакцинацію на свята", - сказав міністр Віктор Ляшко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
да прямо на параде столы поставь
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16.08.2021 15:11
+5
Поймали,привили и домой отпустили.
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16.08.2021 15:11
+4
Обалдеть .
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16.08.2021 15:17
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Ляшко требует не останавливать COVID-вакцинацию во время празднования Дня Независимости: "Мобильные бригады должны работать там, где это удобно людям" - Цензор.НЕТ 1624
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16.08.2021 15:07 Відповісти
да прямо на параде столы поставь
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16.08.2021 15:11 Відповісти
И почему нет? Потому что ты упоротый антивакцинатор?
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16.08.2021 15:56 Відповісти
А потому что хватит может посылать медсестер работать в праздники, они может тоже люди и хотят отдохнуть? Вот пусть это чмо Ляшко и идёт вакцинировать. Задолбали в приказном порядке ездить на среднем персонале. Ни главврач , ни долбаный Ляшко этим не занимается. Скоро все медсестры выедут нафиг с этой страны
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16.08.2021 16:44 Відповісти
а ты кто такой, чтобы твое мнение перестало быть некомпетентной хернёй?
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16.08.2021 23:29 Відповісти
Поймали,привили и домой отпустили.
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16.08.2021 15:11 Відповісти
Обалдеть .
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16.08.2021 15:17 Відповісти
А само ж, падло, водку в три горла жерти буде.
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16.08.2021 15:20 Відповісти
або за кордон махнет - развеяться-отдохнуть-позагорать
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16.08.2021 15:38 Відповісти
не справляется с планом, секта его тоже сольет.
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16.08.2021 15:23 Відповісти
Что в Харькове происходит? Люди ломятся на вакцинацию в порядке живой очереди.. где диджитализация, где оповещение о предварительной автоматической записи на вторую прививку? Где вообще электронная запись? нихрена не работает!
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16.08.2021 15:29 Відповісти
В Киеве хотел сказать аналогично!
Но нет!
Все автоматизировано.
Сообщение, что для второй дозы нет вакцины приходит автоматически.
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16.08.2021 15:36 Відповісти
вот не надо только врать! вакцины развозятся, но организационный момент упущен капитально на моменте уведомления о второй дозе
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16.08.2021 15:45 Відповісти
Кто врет?
Мне по барабану, что вакцины где-то там возятся, а не пункте вакцинации их нет.
Возите дольше, только загранкоммандировка реально срывается.
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16.08.2021 16:14 Відповісти
Поддерживаю ответ. В Кременчуге получил первую прививку (Модерна), а 25 августа будет вторая прививка. На работе составили список ЖЕЛАЮЩИХ получить прививку. Медики приехали на место работы и сделали прививку ЖЕЛАЮЩИМ. Вторая прививка также будет Модерна.
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16.08.2021 16:25 Відповісти
А мой коллега захотел привиться Файзером. Узнал, что в каой-то школе делают прививку Файзером. Позвонил туда и записался. Получил прививку Файзера. В Кременчуге не слышал о больших проблемах с прививками.
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16.08.2021 16:29 Відповісти
Дык, предлагаете киевлянам ехать в кременчук?
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16.08.2021 16:42 Відповісти
Стахановец...😀
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16.08.2021 15:26 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Ничем! Обманите систему!!! Ляшко вимагає не зупиняти COVID-вакцинацію під час святкування Дня Незалежності: "Мобільні бригади мають працювати там, де це зручно людям" - Цензор.НЕТ 5007
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16.08.2021 15:45 Відповісти
а не надо требовать - возглавь это движение..
на собственном примере покажи как надо работать а не языком телипать...
а праздничные заплатите???
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16.08.2021 15:46 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек Вакцинироваться при первом же возможном случае и любой вакциной! Поддержите систему!😀
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16.08.2021 15:47 Відповісти
Будь ласка, покажіть документацію щеплення Ляшка.
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16.08.2021 16:25 Відповісти
Надоело. Парламент Дании прекращает все меры по борьбе с коронавирусом с 10.21 .Больше не будет требований к маскам и системы инспекции.Датчанам не нужно будет доказательств вакцинaции или тестирования.Дания первая страна Европы,снявшая все ограничения.Ранее это сделал Сингапур. Хотя, Швеция и не начинала вводить ограничения, в Норвегии так же без истерик было и не было никаких вспышек.(с)
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16.08.2021 17:31 Відповісти
В Дании 65% всего населения получили две длзы вакцины против коронавируса, и как минимум одну - 74,5%. Это больше, чем в Израиле. Так что они могут несколько расслабиться. Заслужили.
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16.08.2021 18:05 Відповісти
ты же писал, что надо две дозы минимум 70%
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16.08.2021 23:30 Відповісти
Одна доза защищает в 50% случаев, только одну дозу в Дании получили 9,5%, что можно приравнять к 4,75% иммунизированых двумя. 65%+4,75%=69,75%
А если учесть, что две дозы в Дании получили 65,2% и еще 5,6% переболели, то там прилично больше 70% иммунизованых наберется.
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17.08.2021 10:56 Відповісти
Ох уж эти сказки. ох уж эти сказочники Ляшко вимагає не зупиняти COVID-вакцинацію під час святкування Дня Незалежності: "Мобільні бригади мають працювати там, де це зручно людям" - Цензор.НЕТ 3522
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17.08.2021 17:55 Відповісти
Что-то совсем слабенько у Вас с контраргументами... Ляшко вимагає не зупиняти COVID-вакцинацію під час святкування Дня Незалежності: "Мобільні бригади мають працювати там, де це зручно людям" - Цензор.НЕТ 7057
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17.08.2021 18:10 Відповісти
куда там мне до твоих аргументов, содержащих выдуманные, фальшивые показатели)))
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17.08.2021 20:20 Відповісти
Когда ты торжествующе писал
" ты же писал, что надо две дозы минимум 70%" 16.08.2021 23:30 Ты их фальшивыми не считал. А когда тебя мордой лица натыкали в факт, что ты облажался, ты вместо аргументов включил пластинку "Вы все врете, я вам не верю." Ляшко вимагає не зупиняти COVID-вакцинацію під час святкування Дня Незалежності: "Мобільні бригади мають працювати там, де це зручно людям" - Цензор.НЕТ 131
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17.08.2021 22:11 Відповісти
Підкажіть, де подівся цей страшний вірус з травня місяця?
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16.08.2021 17:43 Відповісти
почекайте, нові штами малюють у ВООЗ
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16.08.2021 23:31 Відповісти
 
 