Ляшко вимагає не зупиняти COVID-вакцинацію під час святкування Дня Незалежності: "Мобільні бригади мають працювати там, де це зручно людям"
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Міністерство охорони здоров'я закликає оптимізувати процес вакцинації проти COVID-19 на свята, зокрема проводити вакцинацію на площах просто неба під час святкувань 30-ї річниці Незалежності України.
"У деяких регіонах успішно практикують виїзд мобільних бригад на площі та проведення вакцинації просто неба. Цей досвід слід перейняти всім та застосувати під час святкових заходів у центрах міст. Головне - дотримуватися карантинних правил: носити маски та зберігати дистанцію", - зазначається на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням, нині в Україні працює понад 3 тис. пунктів щеплення, приблизно 400 центрів масової вакцинації та 1 тис. мобільних бригад.
"За тиждень слід визначити, які опції їхньої роботи доречні протягом святкування 30-ї річниці незалежності України", - зазначають у міністерстві.
"На свята мобільні бригади мають працювати там, де це зручно для людей - як зараз вони працюють в аеропортах та доводять свою ефективність. Пунктам із низьким потоком, можливо, дійсно, слід узяти паузу, аби подумати, як його збільшити, але центри масової вакцинації, особливо в ТРЦ та інших логістично привабливих місцях, мають працювати. Оптимізувати, але не зупиняти вакцинацію на свята", - сказав міністр Віктор Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
Но нет!
Все автоматизировано.
Сообщение, что для второй дозы нет вакцины приходит автоматически.
Мне по барабану, что вакцины где-то там возятся, а не пункте вакцинации их нет.
Возите дольше, только загранкоммандировка реально срывается.
на собственном примере покажи как надо работать а не языком телипать...
а праздничные заплатите???
А если учесть, что две дозы в Дании получили 65,2% и еще 5,6% переболели, то там прилично больше 70% иммунизованых наберется.
" ты же писал, что надо две дозы минимум 70%" 16.08.2021 23:30 Ты их фальшивыми не считал. А когда тебя мордой лица натыкали в факт, что ты облажался, ты вместо аргументов включил пластинку "Вы все врете, я вам не верю."