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КМДА (1461) обшук (1343)

Продовження обшуків в КМДА - політична акція, спрямована на створення негативного іміджу столичної влади, - заява КМДА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Продовження обшуків в КМДА - політична акція, спрямована на створення негативного іміджу столичної влади, - заява КМДА

Системні обшуки в Київській мерії і на комунальних підприємствах міста спрямовані на формування негативного іміджу столичної влади і на створення перешкод для втілення важливих для міста і киян проєктів.

Про це заявляє КМДА на своєму сайті.

За інформацією КМДА, у понеділок, 16 серпня, чергові обшуки проводяться в Департаменті транспортної інфраструктури та на комунальному підприємстві "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Київ". Також обшуки проводяться в підрядних організаціях, задіяних на будівництві Подільського мостового переходу через р. Дніпро.

"Все це спрямовано на створення негативного іміджу столичної влади і на створення перешкод для втілення важливих для міста і киян проєктів", - підкреслили в КМДА.

Як повідомляють в КМДА, документи щодо об'єкту "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро в. Києві" раніше неодноразово вилучалися і перевірялися представниками правоохоронних органів. Департамент транспортної інфраструктури КМДА і КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м Київ" завжди сприяють правоохоронним органам і кожен раз надають всі необхідні документи.

Однак численні обшуки паралізують роботу комунальних підприємств та структурних підрозділів міської влади, підкреслюють в КМДА. У столичній мерії вважають те, що відбувається, політичною акцією і системним тиском.

За даними сайту КМДА, обшуки в Департаменті транспорту, КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Києва" і в підрядних організаціях проводили співробітники Подільської окружної прокуратури міста Києва спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Ну этих барыг тоже надо трусить! Кличкисты уже весь Киев изуродовали бешеной застройкой высотками, уничтожением скверов, парковок и пр...
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16.08.2021 15:20
+3
Покупаем ПОП КОРН! Через пару лет будут трясти всех современных трясунов за Велике Б(К) дівництвао!!
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16.08.2021 15:24
+3
Отсутствие моста не свидетельство?
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16.08.2021 15:32
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в вот в офисе Петуха никаких обысков
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16.08.2021 15:16 Відповісти
Ну этих барыг тоже надо трусить! Кличкисты уже весь Киев изуродовали бешеной застройкой высотками, уничтожением скверов, парковок и пр...
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16.08.2021 15:20 Відповісти
і мостами?
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16.08.2021 15:22 Відповісти
ПНХ
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16.08.2021 15:22 Відповісти
дебілів вистачає... он, подивись, хто лайкнув: всі 73/43%зебіли
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16.08.2021 15:35 Відповісти
Захистуни Віталіка, здебільшого,колись бували у Києві зі шкільними екскурсіями один день і десять років тому.
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16.08.2021 15:42 Відповісти
десь я сказав, що Кличка захищаю? Де?
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16.08.2021 15:44 Відповісти
засуджуєте тих,хто згоден з постом про руйнацію Києва командою мера. Тобто опосередковано його захищаєте.
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16.08.2021 15:48 Відповісти
засуджую тих, хто заважає працювати. Маю такий досвід: приїзжали ревізори і вимагали письмових пояснень на кожну зміну плану номенклатури, хоча план по загальній кількості продукції виконувався. Так і тут: щомісяця будівельників обшукують... Коли працювати/будувати?
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16.08.2021 15:55 Відповісти
І таке є. Так працює система.
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16.08.2021 16:01 Відповісти
Слышишь ты, мустье недоделанный. Рот свой позакрой. Не твое дело решать за киевлян.
Поверь, придурок, никто Киев недомерку зелёному не отдаст, как бы оно, чмо не пытались. Надо будет я первая выйду защитить мой город от зеублюдков.
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16.08.2021 16:29 Відповісти
Хамко базарна, шукайте для спілкування когось з сального ряду. Там чорноротих жлобурячок вистачає.
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16.08.2021 16:35 Відповісти
Пошел ты. Чмо подоляцкие. Ещё раз повторить?
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16.08.2021 16:45 Відповісти
Подоляцкое
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16.08.2021 16:46 Відповісти
Не, софия-мария-жанна-дарка была в прошлые выходные и резко заткнулась.
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16.08.2021 15:46 Відповісти
Ну, допустимо, я тут з народження живу. Не палкий фанат Віталіка, але визнаю, що при ньому роблять більше, ніж при його папєрєдніку гауляйтері Жопові! Той же Шулявський міст по плану Жопов мав здати ще під Євро-2012, але виділені на це кошти кудись зникли і будувати новий міст довелося вже Віталіку. І з новим асфальтом на пр. Перемоги так само - якщо ви дійсно в Києві не на екскурсіях буваєте, то маєте знати, що до Євро-2012 асфальт там не поміняли і гості Євро при заїзді в місто були в шоці від ям. Новий асфальт зробили вже роках в 2015-2016, здається...
Ну і так, цей же міст через Дніпро при Жопові також не будували, а зараз потроху роблять, от уже і заїзд з Подолу майже готовий.
І так, я не голосуватиму за Віталіка на виборах мера (передусім, через те, що він послухався Шмигаля і прийняв тупєйше рішення закрити метро торік на карантин) і він гірший мер, ніж Омеля і Косаківський, але він 1000% кращий за Космоса і Жопова. Якось так...
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16.08.2021 16:30 Відповісти
Жопов, особисто мені,запам'ятався лише сніговим колапсом у березні 2013. А Віталя вже притомив хаотичною забудовою, за якою ще й тупо не встигає інфраструктура. Світло та вода стали зникати регулярно, є дороги які ще не ремонтували з совкових часів, а є такі, що майже кожен рік ремонтують...та ще багато косяків. Якось так.
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16.08.2021 16:46 Відповісти
Мені теж сніговий колапс запам'ятався і дуже добре, що минулої зими він не повторився (а снігопади були такі ж сильні, як і в березні 2013). Принаймні, хліб нам в магазини на Святошино завозили, а в 2013 - ні...

Мені ще Жопов запам'ятався постійним піаром на тому, до чого не мав відношення. Три станції метро на синій гілці (Деміївська, Голосіївська, Васильківська) були готові на 85-90% ще на момент уходу Омелі, але Космос так і не спромігся їх добудувати. Прийшов Жопов, добудував (а там лишалося кахель на станціях покласти і ескалатори змонтувати) і почав видавати це, як свою супер-пупер заслугу.
А міст Кірпи? Його здали ЧЕРЕЗ МІСЯЦЬ після назначення Жопова, а той приперся на його відкриття піаритися, що це його заслуга перед киянами!

Забудова - так, дурнувата, але зараз будують В РАЗИ менше, ніж в 2006-2008 роках при Космосі, тоді все було гірше.
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16.08.2021 17:08 Відповісти
За космоса один раз простояв у заторі на Південний міст 2 години. Йшов мокрий сніг, а міст латали. Кидали асфальт лопатами у калюжі у годину пік.🥴
Якщо у країні повний безлад, то в окремому місті теж не буде порядку.
А де на Свято, якщо не секрет?
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16.08.2021 17:15 Відповісти
В районі Вернадського
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16.08.2021 17:49 Відповісти
Він усе думає чи кинути каменюку в райком?😏
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16.08.2021 18:06 Відповісти
Там уже не тільки райком, але навіть і ЦНАП))
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16.08.2021 18:17 Відповісти
😀
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16.08.2021 18:21 Відповісти
Одразу видно,що місцевий.
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16.08.2021 18:22 Відповісти
Достойный ответ в стиле пуйлостана...
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17.08.2021 11:43 Відповісти
нехай би самі зелені уроди пояснили, яких саме документів не вистачає сабаковським слідакам для підтвердження чи спростування розкрадань, недбалості чи "привласнення майна при будівництві Подільського мосту"???

Так ні, мовчать...
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16.08.2021 15:21 Відповісти
Отсутствие моста не свидетельство?
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16.08.2021 15:32 Відповісти
слідаки шукають не міст, а документи. До речі, без документації нічого не збудуєш.
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16.08.2021 15:43 Відповісти
Документы на строительство никому и нафиг не нужны. Им 20 лет в обед.
Ищут документы через какие фирмы отбитоголовый ворует.
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16.08.2021 15:48 Відповісти
самий останній крадун, дурень, тримав би документи чорної каси в своєму службовому кабінеті. Чи в службовому архіві.
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16.08.2021 15:50 Відповісти
Ну, если моста нет, документов нет и денег нет, то я вас не понимаю.
Надо сажать без вопросов и нечего топить за этого вора.
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16.08.2021 15:57 Відповісти
Покупаем ПОП КОРН! Через пару лет будут трясти всех современных трясунов за Велике Б(К) дівництвао!!
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16.08.2021 15:24 Відповісти
100%, - за Велике Крадівництво весь офес потерпевшого можна закрить і викинуть ключ.
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16.08.2021 15:32 Відповісти
Бабло побеждает зло.
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16.08.2021 15:26 Відповісти
Зелёные негодяи, не мешайте Отбитоголовому воровать!
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16.08.2021 15:38 Відповісти
так ви скоро й насцяте в ліфті назвете політичною акцією...
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16.08.2021 15:41 Відповісти
Политические репрессии против коррупционеров из КМДА.
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16.08.2021 16:00 Відповісти
А не пробовала КГГА обращаться к своим сотрудникам, чтобы они политически не воровали? Продовження обшуків в КМДА - політична акція, спрямована на створення негативного іміджу столичної влади, - заява КМДА - Цензор.НЕТ 6297
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16.08.2021 16:14 Відповісти
Хочу сказать всем зеуродам и ежи с ним: Киев никто не отдаст. Слава Богу, выстояли и послали нах кончёную зеленую верещучку. И не каким то уродам решать, кто будет руководить нашим городом. Так что успокойтесь и дышите тихо в тряпку.
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16.08.2021 16:40 Відповісти
Пора уже зенелоху на гильотину.
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16.08.2021 16:41 Відповісти
брачные игры жаб и гадюк
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16.08.2021 22:50 Відповісти
 
 