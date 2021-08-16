Продовження обшуків в КМДА - політична акція, спрямована на створення негативного іміджу столичної влади, - заява КМДА

Системні обшуки в Київській мерії і на комунальних підприємствах міста спрямовані на формування негативного іміджу столичної влади і на створення перешкод для втілення важливих для міста і киян проєктів.

Про це заявляє КМДА на своєму сайті.

За інформацією КМДА, у понеділок, 16 серпня, чергові обшуки проводяться в Департаменті транспортної інфраструктури та на комунальному підприємстві "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Київ". Також обшуки проводяться в підрядних організаціях, задіяних на будівництві Подільського мостового переходу через р. Дніпро.

"Все це спрямовано на створення негативного іміджу столичної влади і на створення перешкод для втілення важливих для міста і киян проєктів", - підкреслили в КМДА.

Як повідомляють в КМДА, документи щодо об'єкту "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро в. Києві" раніше неодноразово вилучалися і перевірялися представниками правоохоронних органів. Департамент транспортної інфраструктури КМДА і КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м Київ" завжди сприяють правоохоронним органам і кожен раз надають всі необхідні документи.

Однак численні обшуки паралізують роботу комунальних підприємств та структурних підрозділів міської влади, підкреслюють в КМДА. У столичній мерії вважають те, що відбувається, політичною акцією і системним тиском.

За даними сайту КМДА, обшуки в Департаменті транспорту, КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Києва" і в підрядних організаціях проводили співробітники Подільської окружної прокуратури міста Києва спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.