Продовження обшуків в КМДА - політична акція, спрямована на створення негативного іміджу столичної влади, - заява КМДА
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Системні обшуки в Київській мерії і на комунальних підприємствах міста спрямовані на формування негативного іміджу столичної влади і на створення перешкод для втілення важливих для міста і киян проєктів.
Про це заявляє КМДА на своєму сайті.
За інформацією КМДА, у понеділок, 16 серпня, чергові обшуки проводяться в Департаменті транспортної інфраструктури та на комунальному підприємстві "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Київ". Також обшуки проводяться в підрядних організаціях, задіяних на будівництві Подільського мостового переходу через р. Дніпро.
"Все це спрямовано на створення негативного іміджу столичної влади і на створення перешкод для втілення важливих для міста і киян проєктів", - підкреслили в КМДА.
Як повідомляють в КМДА, документи щодо об'єкту "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро в. Києві" раніше неодноразово вилучалися і перевірялися представниками правоохоронних органів. Департамент транспортної інфраструктури КМДА і КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м Київ" завжди сприяють правоохоронним органам і кожен раз надають всі необхідні документи.
Однак численні обшуки паралізують роботу комунальних підприємств та структурних підрозділів міської влади, підкреслюють в КМДА. У столичній мерії вважають те, що відбувається, політичною акцією і системним тиском.
За даними сайту КМДА, обшуки в Департаменті транспорту, КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Києва" і в підрядних організаціях проводили співробітники Подільської окружної прокуратури міста Києва спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
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Поверь, придурок, никто Киев недомерку зелёному не отдаст, как бы оно, чмо не пытались. Надо будет я первая выйду защитить мой город от зеублюдков.
Ну і так, цей же міст через Дніпро при Жопові також не будували, а зараз потроху роблять, от уже і заїзд з Подолу майже готовий.
І так, я не голосуватиму за Віталіка на виборах мера (передусім, через те, що він послухався Шмигаля і прийняв тупєйше рішення закрити метро торік на карантин) і він гірший мер, ніж Омеля і Косаківський, але він 1000% кращий за Космоса і Жопова. Якось так...
Мені ще Жопов запам'ятався постійним піаром на тому, до чого не мав відношення. Три станції метро на синій гілці (Деміївська, Голосіївська, Васильківська) були готові на 85-90% ще на момент уходу Омелі, але Космос так і не спромігся їх добудувати. Прийшов Жопов, добудував (а там лишалося кахель на станціях покласти і ескалатори змонтувати) і почав видавати це, як свою супер-пупер заслугу.
А міст Кірпи? Його здали ЧЕРЕЗ МІСЯЦЬ після назначення Жопова, а той приперся на його відкриття піаритися, що це його заслуга перед киянами!
Забудова - так, дурнувата, але зараз будують В РАЗИ менше, ніж в 2006-2008 роках при Космосі, тоді все було гірше.
Якщо у країні повний безлад, то в окремому місті теж не буде порядку.
А де на Свято, якщо не секрет?
Так ні, мовчать...
Ищут документы через какие фирмы отбитоголовый ворует.
Надо сажать без вопросов и нечего топить за этого вора.