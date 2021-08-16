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Подальше перебування США в Афганістані не мало сенсу: афганська армія не була готова до боротьби, - радник Байдена Салліван

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Подальше перебування США в Афганістані не мало сенсу: афганська армія не була готова до боротьби, - радник Байдена Салліван

Афганські збройні сили виявилися недієздатними, і подальше перебування США в Афганістані цю ситуацію не виправило б.

Про це заявив радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван телеканалу NBC в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що ми дізналися за останні два тижні: якби ми залишалися ще рік, або два, або п'ять, або 10, ніякі тренування, екіпірування, гроші або життя, принесені в жертву США, не поставили б афганську армію в позицію, коли вона вберегла б країну своїми силами", - сказав він.

На його думку, гіршим варіантом подій для США була б відправка до Афганістану нових тисяч солдатів, участь у громадянській війні, в той час як афганська армія не була готова до боротьби.

"Перед президентом стояв поганий вибір, і президент вибрав - повернути війська додому, вивести нас з цієї громадянської війни, вивезти наших дипломатів з посольства і, нарешті, закликати афганців боротися за себе самих", - зазначив він.

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Салліван підкреслив, що Байден вибрав найкращий з можливих варіантів і буде на цьому наполягати.

Також він підтвердив, що США вивезли всіх дипломатів і цивільний персонал з території посольства в Кабулі і переправили в міжнародний аеропорт: зараз, за ​​словами Саллівана, там залишається лише невелика кількість американських цивільних осіб.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрилося для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 чоловік з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, до 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+33
Понятно. Для нас главное - чтобы украинская армия оказалась боеспособной
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16.08.2021 15:25
+23
просто перестали стрелять
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16.08.2021 15:37
+20
Рішення Америки напевно правильне... дивлячись на стрімкий перебіг захоплення країни талібами, висновок напрошується єдиний - навіщо були потрібні американські жертви й міліардні втрати, коли афганці не готові будувати й відстоювати країну? Звільняйте ресурс і перекидайте його в Україну, ми вам будем раді. разом будемо громити кацапів.
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16.08.2021 15:34
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Сторінка 4 з 4
Конкистадорская политика не помогла.Тут много факторов почему не получилось.Самый главный и философский фактор-это фактор ментальный.Потом религиозный и третий фактор-это у каждого идущего своя дорога и никто кроме самого идущего за него его дорогу не пройдёт.Афганцы сами должны набивая шишки на своей дороге прийти туда, куда они хотят.Религиозный фактор тоже важен.Ибо амеры для них прежде всего неверные,а потом вже союзники.Немало важную роль сыграла коррупция режима Президента.Кто будет защищать коррупционных правителей?А никто не будет.Так Гитлер с Наполеоном дошли до москвы.Потому как никто не хотел защищать мордовских царей и ген.секретарей кровавого режима.Потом правда пропаганда вырулила ситуацию.Это повод задуматься Рашке.Бо як,що НАТО таки нападёт,то дойдёт до кремля.Бо москали свого Пуйла и его режим защищать откажутся.Як вариант Подальше перебування США в Афганістані не мало сенсу: афганська армія не була готова до боротьби, - радник Байдена Салліван - Цензор.НЕТ 8585
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16.08.2021 16:47 Відповісти
Правильно, главное - делать хорошую мину при плохой игре..
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16.08.2021 16:52 Відповісти
послухавши це, в мене виникає питання - а які червоні лінії співпраці у США з Україною?
коли настане той час коли наша корупційна влада вибісить остаточно амереканців? і ті кинуть українців як кинули авганців. чи достатньо ми цивілізовані щоб нас продовжували підтримувати, а не передумали і залишили на призволяще як авганців?
Події в авгані примушують замислитись. піди США з України, ослаб санкції тощо чи довго ми протримаємось самотужки.
як швидко Путін зажене "віслюка вантаженого золотом" до нашої фортеці ?
останнє питання риторичне : (
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16.08.2021 17:05 Відповісти
Бидон уже не стесняясь в лапти переобулся. Старый коррумпированный маразматик.
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16.08.2021 17:23 Відповісти
А ***** чалму надел.
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16.08.2021 17:36 Відповісти
Стоит почитать в этой связи: https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3660233.html
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16.08.2021 17:25 Відповісти
Що ви хочете від дикунів?
"Жарят шашлыки в номерах": арабские туристы удивляют своим поведением в Украине

Что делают арабы, будучи туристами в Украине (u-news.com.ua)
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16.08.2021 17:28 Відповісти
Щось кацапів сюди набігло...
Ніки, які або спали, або ніколи раніше не світилися, раптом сплили і почали лити лайно на США.
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16.08.2021 17:39 Відповісти
Непорядок - з пляшок позлазили Подальше перебування США в Афганістані не мало сенсу: афганська армія не була готова до боротьби, - радник Байдена Салліван - Цензор.НЕТ 5269 .
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16.08.2021 18:00 Відповісти
Ну правильно, зачем защищать себя на очень дальних подступах, ну очень дальних, пусть ломают голову те кто поближе😁😁😁😁😁
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16.08.2021 18:56 Відповісти
все правильно сделали, только поздно.

если неспособны навести порядок, тогда лучше уходите.
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16.08.2021 19:06 Відповісти
зачем наводить порядок в чужой стране, пусть сами наводят, вот рашка у нас уже наводит на Донбасе и в Криму
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17.08.2021 11:41 Відповісти
Абсолютная бестолковость американцев, которые ничего ни о ком не знают и знать не хотят. Каждую проблему пытаются решить завалив бомбами и деньгами, каждый раз терпят крах и ничему не учатся.
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16.08.2021 19:19 Відповісти
Цель как и везде одна распилить бюджет . Кто-то неплохо заработал 1 триллион .
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16.08.2021 19:42 Відповісти
в принципе, эти талибы, ну апдейт красных кхмеров. афган станет скоро второй камбоджей. вьетнам сегодня в эту камбоджу не полезет. остаётся китай и параша. надо подождать. прыгнет ли китайский тигр раньше чем туда сунется парашный медведь, который по сути - друг афганских кхмеров ))
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16.08.2021 19:29 Відповісти
Ни китайцы, ни россияне в Афганистан не попрут, не нужно слушать байки. Может когда-то, в будущем, но не сейчас и не скоро.

Для Китая на территории Афганистана вообще нет никакого интереса, их интерес - чтобы талибы не начали помогать уйгурам. Но у Китая с Афганистаном совсем чуток границы, и ее не сложно наглухо перекрыть. Китаю выгодно наблюдать, как талибы развиваются в Пакистане, потому что если талибы усиливаются в Пакистане, усиливается угроза приграничного столкновения Пакистана с Индией. Китай с Индией имеет приграничные споры, Китаю на руку конфликт между Пакистаном и Индией, а это долгий конфликт, поэтому долго талибам будет не уйгуров, потому что Пакистану гораздо ближе конфликт с Индией, чем уйгуры.

Россияне в Афганистан не попрут, потому что им не за кого и не за что зацепиться, а без этого они туда не пойдут. Россияне будут кому-то ситуативно помогать деньгами, где-то каким-то вооружением, но широко в Афганистан не зайдут. Россияне сегодня получают профит от усиления сотрудничества со странами Средней Азии на фоне их опасений из-за талибана. На российскую территорию талибан не зайдет, это вообще фантастика, границы общей нет, а то, что талибы могут у россиян ячейки открывать ... нет в этом большой угрозы.

Просто есть факт - американцы ушли из Афгана, потому что поняли, что это болото для них. Вот и все. Никаких многоходовочек в сторону китайцев или россиян в этом шаге нет.
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16.08.2021 20:00 Відповісти
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