Подальше перебування США в Афганістані не мало сенсу: афганська армія не була готова до боротьби, - радник Байдена Салліван
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Афганські збройні сили виявилися недієздатними, і подальше перебування США в Афганістані цю ситуацію не виправило б.
Про це заявив радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван телеканалу NBC в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Що ми дізналися за останні два тижні: якби ми залишалися ще рік, або два, або п'ять, або 10, ніякі тренування, екіпірування, гроші або життя, принесені в жертву США, не поставили б афганську армію в позицію, коли вона вберегла б країну своїми силами", - сказав він.
На його думку, гіршим варіантом подій для США була б відправка до Афганістану нових тисяч солдатів, участь у громадянській війні, в той час як афганська армія не була готова до боротьби.
"Перед президентом стояв поганий вибір, і президент вибрав - повернути війська додому, вивести нас з цієї громадянської війни, вивезти наших дипломатів з посольства і, нарешті, закликати афганців боротися за себе самих", - зазначив він.
Салліван підкреслив, що Байден вибрав найкращий з можливих варіантів і буде на цьому наполягати.
Також він підтвердив, що США вивезли всіх дипломатів і цивільний персонал з території посольства в Кабулі і переправили в міжнародний аеропорт: зараз, за словами Саллівана, там залишається лише невелика кількість американських цивільних осіб.
Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.
ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.
16 серпня повітряний простір над Кабулом закрилося для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.
Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 чоловік з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, до 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.
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коли настане той час коли наша корупційна влада вибісить остаточно амереканців? і ті кинуть українців як кинули авганців. чи достатньо ми цивілізовані щоб нас продовжували підтримувати, а не передумали і залишили на призволяще як авганців?
Події в авгані примушують замислитись. піди США з України, ослаб санкції тощо чи довго ми протримаємось самотужки.
як швидко Путін зажене "віслюка вантаженого золотом" до нашої фортеці ?
останнє питання риторичне : (
"Жарят шашлыки в номерах": арабские туристы удивляют своим поведением в Украине
Что делают арабы, будучи туристами в Украине (u-news.com.ua)
Ніки, які або спали, або ніколи раніше не світилися, раптом сплили і почали лити лайно на США.
если неспособны навести порядок, тогда лучше уходите.
Для Китая на территории Афганистана вообще нет никакого интереса, их интерес - чтобы талибы не начали помогать уйгурам. Но у Китая с Афганистаном совсем чуток границы, и ее не сложно наглухо перекрыть. Китаю выгодно наблюдать, как талибы развиваются в Пакистане, потому что если талибы усиливаются в Пакистане, усиливается угроза приграничного столкновения Пакистана с Индией. Китай с Индией имеет приграничные споры, Китаю на руку конфликт между Пакистаном и Индией, а это долгий конфликт, поэтому долго талибам будет не уйгуров, потому что Пакистану гораздо ближе конфликт с Индией, чем уйгуры.
Россияне в Афганистан не попрут, потому что им не за кого и не за что зацепиться, а без этого они туда не пойдут. Россияне будут кому-то ситуативно помогать деньгами, где-то каким-то вооружением, но широко в Афганистан не зайдут. Россияне сегодня получают профит от усиления сотрудничества со странами Средней Азии на фоне их опасений из-за талибана. На российскую территорию талибан не зайдет, это вообще фантастика, границы общей нет, а то, что талибы могут у россиян ячейки открывать ... нет в этом большой угрозы.
Просто есть факт - американцы ушли из Афгана, потому что поняли, что это болото для них. Вот и все. Никаких многоходовочек в сторону китайцев или россиян в этом шаге нет.