Подальше перебування США в Афганістані не мало сенсу: афганська армія не була готова до боротьби, - радник Байдена Салліван

Афганські збройні сили виявилися недієздатними, і подальше перебування США в Афганістані цю ситуацію не виправило б.

Про це заявив радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван телеканалу NBC в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що ми дізналися за останні два тижні: якби ми залишалися ще рік, або два, або п'ять, або 10, ніякі тренування, екіпірування, гроші або життя, принесені в жертву США, не поставили б афганську армію в позицію, коли вона вберегла б країну своїми силами", - сказав він.

На його думку, гіршим варіантом подій для США була б відправка до Афганістану нових тисяч солдатів, участь у громадянській війні, в той час як афганська армія не була готова до боротьби.

"Перед президентом стояв поганий вибір, і президент вибрав - повернути війська додому, вивести нас з цієї громадянської війни, вивезти наших дипломатів з посольства і, нарешті, закликати афганців боротися за себе самих", - зазначив він.

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Салліван підкреслив, що Байден вибрав найкращий з можливих варіантів і буде на цьому наполягати.

Також він підтвердив, що США вивезли всіх дипломатів і цивільний персонал з території посольства в Кабулі і переправили в міжнародний аеропорт: зараз, за ​​словами Саллівана, там залишається лише невелика кількість американських цивільних осіб.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрилося для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 чоловік з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, до 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.