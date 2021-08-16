Частина прибулих в Україну громадян Афганістану звернулися по статус біженців, - Держприкордонслужба

Частина громадян Афганістану, евакуйованих з цієї країни в Україну, попросили надати їм статус біженця.

Про це спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив у коментарі агентству Інтерфакс-Україна в понеділок, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про іноземців, ті громадяни, які мали належні паспортні документи, відразу були оформлені на в'їзд в Україну, зокрема частина громадян Афганістану мала посвідку на проживання в Україні. Частина з іноземців, знову-таки громадяни Афганістану, звернулася по захист, щоб їм надали статус біженця в Україні", - сказав Демченко.

За його словами, багато громадян Афганістану згодом полетіло до інших країн, зокрема до Франції, Туреччини та кількох інших країн світу.

"Частину тих, хто все-таки потребує захисту або перебування і їм нікуди летіти, наразі передано представникам Державної міграційної служби, які опікуватимуться ними надалі", - пояснив Демченко.

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Він зазначив, що розміщення таких громадян курируватиме Державна міграційна служба України.

Також речник Держприкордонслужби зазначив, що громадяни, які прибули в Україну, проходили всю попередню перевірку, оскільки їхній виліт з Афганістану відбувався у співпраці Міністерства закордонних справ України. Він уточнив, що інші державні органи, зокрема правоохоронні, були залучені до цих перевірок.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрилося для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 чоловік з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, до 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.