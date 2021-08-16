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Частина прибулих в Україну громадян Афганістану звернулися по статус біженців, - Держприкордонслужба

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Частина прибулих в Україну громадян Афганістану звернулися по статус біженців, - Держприкордонслужба

Частина громадян Афганістану, евакуйованих з цієї країни в Україну, попросили надати їм статус біженця.

Про це спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив у коментарі агентству Інтерфакс-Україна в понеділок, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про іноземців, ті громадяни, які мали належні паспортні документи, відразу були оформлені на в'їзд в Україну, зокрема частина громадян Афганістану мала посвідку на проживання в Україні. Частина з іноземців, знову-таки громадяни Афганістану, звернулася по захист, щоб їм надали статус біженця в Україні", - сказав Демченко.

За його словами, багато громадян Афганістану згодом полетіло до інших країн, зокрема до Франції, Туреччини та кількох інших країн світу.

"Частину тих, хто все-таки потребує захисту або перебування і їм нікуди летіти, наразі передано представникам Державної міграційної служби, які опікуватимуться ними надалі", - пояснив Демченко.

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Він зазначив, що розміщення таких громадян курируватиме Державна міграційна служба України.

Також речник Держприкордонслужби зазначив, що громадяни, які прибули в Україну, проходили всю попередню перевірку, оскільки їхній виліт з Афганістану відбувався у співпраці Міністерства закордонних справ України. Він уточнив, що інші державні органи, зокрема правоохоронні, були залучені до цих перевірок.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрилося для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 чоловік з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, до 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+54
Иностранным добровольцам не дают, а этим пожалуйста
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16.08.2021 15:54
+54
Пускай к бабушке Фрау Меркель обращаются. В ЕС толерантное отношение к беженцам.
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16.08.2021 15:54
+41
а потом сюда перетянут многочисленных родственников как это сделал пуштун Мустафа Найем
- и будет у нас свой Мустафа таун..
- пускай едут в ЕС и США - Украина не причем..
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16.08.2021 15:53
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Кремль сеетв Украине ростки ксенофобии.
Стыдно читать.
Чем занимается СБУ и Департамент противодействия информвойнам против Украины? то антипрививочники, то антиисламисты, то тупо расисты и ксенофобы - позорище просто.
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16.08.2021 21:13 Відповісти
Частина прибулих в Україну громадян Афганістану звернулися по статус біженців, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 800
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16.08.2021 19:37 Відповісти
таки так
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16.08.2021 19:48 Відповісти
Що тут казати - PZDC Афганістану, доки там у владі печерні люмпени які прикриваються Кораном Частина прибулих в Україну громадян Афганістану звернулися по статус біженців, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4549
Заборона інтернету, телебачення, освіти для жінок, публічні страти це тепер буденна реальнісь Афганістану.
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16.08.2021 20:00 Відповісти
а чем отличается єтот режим от режима Лукашенки?
Ничем!!!
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16.08.2021 22:05 Відповісти
многие из граждан Афганистана в дальнейшем улетели в другие страны, в частности, во Францию, Турцию и несколько других стран мира.



В Украине не хотят оставаться баже беженцы
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16.08.2021 20:18 Відповісти
Наему співвітчизників притаранять...
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16.08.2021 20:19 Відповісти
Які ж ви мерзенні ксенофоби. Люди тікають від смерті. Багатьом нема куди податися.
Якщо вони не комуністи і не славлять Х-ла, то ласкаво просимо в Україну. Окраєць хліба для них знайдемо, з голоду не помираємо поки.
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16.08.2021 20:43 Відповісти
надеюсь, всю эту мерзость пишут тролли. Только интересно, почему нет никакой борьбы с ними.
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16.08.2021 21:14 Відповісти
На жаль, більшість - реальні люди, які живуть серед нас.
І тих, хто симпатизує законам шаріату маса. Га їхню думку це чудово вбивати незгодних, забивати камінням і відрубувати руки.
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16.08.2021 21:31 Відповісти
слышал про такое, мол - воров надо вешать!
Чем это отличаетс яот законов Талибана - я хз. Такая же дичь.
Кстати те кто убегают - бегут как раз от таких диких законов шариата, которых ни в одной мусульманской стране нет. Нет таких мусульманских стран, где бы женщинам запрещали выходить на улицу с открытым лицом и без сопровождения мужчины. Даже в Иране.
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16.08.2021 21:38 Відповісти
щоб запрошувати в Україну спочатку змініть прапор на український.
і запрошуйте до себе в оселю і корміть за влашний кошт скільки завгодно.
і ще , якби було б куди запрошувати то б запрошували , а так самі від безробіття виїждаємо. вже чверть країни перетворилася на заробітчан.
не можна злидні запрошувати в гості до бідних. цим біді не завадиш
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16.08.2021 22:52 Відповісти
А ось і ксенофоби, уже і за прапор готові задзьобати.
Сьогодні у мене цей прапор, через тиждень знов буде український. І податків Україні я плачу достатньо, щоб прогодувати всіх цих біженців. Причому плачу особисто, самостійно натискаючи кнопку в клієнт-банку, а не через роботодавця.
І мені дуже сумно, коли мої співвітчизники женуть геть людей, які просто рятують своє життя.
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17.08.2021 00:36 Відповісти
Опа кгб уже и украинский выучило, похвально, похвально. Афганский теперь учи..
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17.08.2021 07:54 Відповісти
Пішов ти в сраку, мораліст гівняний.
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17.08.2021 08:42 Відповісти
Блицкриг по талибански (вооружены калашами и мопедами)...... Алоизыч нервно курит в сторонке

https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/https%3A%2F%2Fd6c748xw2pzm8.cloudfront.net%2Fprod%2F96b02970-fdd9-11**-87fd-e7e9515ef265-standard.png?dpr=1&fit=scale-down&quality=highest&source=next&width=700
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16.08.2021 21:49 Відповісти



Serbin Sergiy

@SerbinSergiy


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@unian

Український літак евакуював 80 людей. Знаєте скільки серед них українців - 8.
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16.08.2021 22:15 Відповісти
а 90 украинцев, в кабуле осталось.... Частина прибулих в Україну громадян Афганістану звернулися по статус біженців, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2899...а они ***, за бабки видать запредельные, сюда еще и афганцев везут.. Частина прибулих в Україну громадян Афганістану звернулися по статус біженців, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8700
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17.08.2021 01:43 Відповісти
Звичайно шкода афганців як людей,але з цим навалом біженців зараз прийде величезний наркотрафік.А де немічне ООН,що воно робить,щоб хоч якось владнати ситуацію.
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16.08.2021 22:32 Відповісти
Я уявляю як зараз о ООН приймають рішення про сприяння біжанцям.
Ви теж це уявили, правильно "Організація Озабочених Націй"
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16.08.2021 23:20 Відповісти
Сколько времени им потребуеться чтобы заместить коренное население учитывая что они воспроизводяться в 4 раза быстреее?
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16.08.2021 23:58 Відповісти
угу, одна надежда на коронавирус
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17.08.2021 00:05 Відповісти
Частина прибулих в Україну громадян Афганістану звернулися по статус біженців, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5390
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17.08.2021 03:31 Відповісти
И предоставить им рабочие места в "Укроборонпроме" и "Укрзализныци".
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17.08.2021 07:06 Відповісти
Сколько они людей убьют никто даже не задумывается.
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17.08.2021 07:52 Відповісти
Видно не хватает Украине криминальных кланов, надо ещё афганский подтянуть.
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17.08.2021 07:57 Відповісти
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