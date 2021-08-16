Частина прибулих в Україну громадян Афганістану звернулися по статус біженців, - Держприкордонслужба
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Частина громадян Афганістану, евакуйованих з цієї країни в Україну, попросили надати їм статус біженця.
Про це спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив у коментарі агентству Інтерфакс-Україна в понеділок, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо говорити про іноземців, ті громадяни, які мали належні паспортні документи, відразу були оформлені на в'їзд в Україну, зокрема частина громадян Афганістану мала посвідку на проживання в Україні. Частина з іноземців, знову-таки громадяни Афганістану, звернулася по захист, щоб їм надали статус біженця в Україні", - сказав Демченко.
За його словами, багато громадян Афганістану згодом полетіло до інших країн, зокрема до Франції, Туреччини та кількох інших країн світу.
"Частину тих, хто все-таки потребує захисту або перебування і їм нікуди летіти, наразі передано представникам Державної міграційної служби, які опікуватимуться ними надалі", - пояснив Демченко.
Він зазначив, що розміщення таких громадян курируватиме Державна міграційна служба України.
Також речник Держприкордонслужби зазначив, що громадяни, які прибули в Україну, проходили всю попередню перевірку, оскільки їхній виліт з Афганістану відбувався у співпраці Міністерства закордонних справ України. Він уточнив, що інші державні органи, зокрема правоохоронні, були залучені до цих перевірок.
Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.
ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.
16 серпня повітряний простір над Кабулом закрилося для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.
Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 чоловік з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, до 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.
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Стыдно читать.
Чем занимается СБУ и Департамент противодействия информвойнам против Украины? то антипрививочники, то антиисламисты, то тупо расисты и ксенофобы - позорище просто.
Заборона інтернету, телебачення, освіти для жінок, публічні страти це тепер буденна реальнісь Афганістану.
Ничем!!!
В Украине не хотят оставаться баже беженцы
Якщо вони не комуністи і не славлять Х-ла, то ласкаво просимо в Україну. Окраєць хліба для них знайдемо, з голоду не помираємо поки.
І тих, хто симпатизує законам шаріату маса. Га їхню думку це чудово вбивати незгодних, забивати камінням і відрубувати руки.
Чем это отличаетс яот законов Талибана - я хз. Такая же дичь.
Кстати те кто убегают - бегут как раз от таких диких законов шариата, которых ни в одной мусульманской стране нет. Нет таких мусульманских стран, где бы женщинам запрещали выходить на улицу с открытым лицом и без сопровождения мужчины. Даже в Иране.
і запрошуйте до себе в оселю і корміть за влашний кошт скільки завгодно.
і ще , якби було б куди запрошувати то б запрошували , а так самі від безробіття виїждаємо. вже чверть країни перетворилася на заробітчан.
не можна злидні запрошувати в гості до бідних. цим біді не завадиш
Сьогодні у мене цей прапор, через тиждень знов буде український. І податків Україні я плачу достатньо, щоб прогодувати всіх цих біженців. Причому плачу особисто, самостійно натискаючи кнопку в клієнт-банку, а не через роботодавця.
І мені дуже сумно, коли мої співвітчизники женуть геть людей, які просто рятують своє життя.
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Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
В ответ
@unian
Український літак евакуював 80 людей. Знаєте скільки серед них українців - 8.
Ви теж це уявили, правильно "Організація Озабочених Націй"