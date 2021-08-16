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У журналіста Єсипенка, якого утримують в окупованому Криму, погіршився стан здоров'я, його вивозили до лікарні, - дружина

Новини Цензор.НЕТ Події

У журналіста Єсипенка, якого утримують в окупованому Криму, погіршився стан здоров'я, його вивозили до лікарні, - дружина

Після перенесених тортур у заарештованого в Криму фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка погіршився стан здоров'я, зокрема в нього загострилася сечокам'яна хвороба.

Про це Крим.Реалії повідомила дружина Владислава Катерина Єсипенко, передає Цензор.НЕТ.

У СІЗО йому не надають необхідної медичної допомоги, через це близько тижня тому його на машині швидкої допомоги вивозили до цивільної лікарні.

"Після катувань у Владислава, звичайно, погіршився стан здоров'я. Турбує артеріальний тиск, загострилася сечокам'яна хвороба, став погано бачити. Лікар вищої категорії, доктор-уролог столичної клініки "Гармонія здоров'я" Михайло Трофімов повідомив, що при діагнозі сечокам'яна хвороба і наявності каменю в балії нирки удари під час тортур в область живота можуть призвести до виходу каменя в сечовід, порушення відтоку сечі з нирки і "подальшого обструктивного пієлонефриту з вираженим больовим синдромом", - повідомила Катерина Єсипенко.

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Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акції на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.

6 липня підконтрольний Росії так званий "райсуд" у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив на пів року термін арешту незаконно утримуваного громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка.
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мда, росіянє та цивілізація дві різні речи.
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16.08.2021 17:04 Відповісти
Зверьё... Но спорт и эстрада вне политики, правда? ..
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16.08.2021 17:13 Відповісти
неужто не знал(забыл) куда понесло...???- печаль за непросветленных...
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17.08.2021 01:21 Відповісти
Оце більше всього "вбиває" - лізуть самі "в гімно", а потім кричать щоб їх рятували! Колись поїхали на рибалку "по останньому льоду" Підходимо по стежці до Дніпра На березі транспарант: "Рибалка! Ти приймаєш рішення САМ! І за наслідки відповідаш САМ Нас тут нема! МНС"
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17.08.2021 06:23 Відповісти
 
 