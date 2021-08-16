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Новини Економіка
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перевезення (363) тарифи (724) Укрзалізниця (2038) Омелян (612)

Тарифи на залізничні перевезення в Україні непрозорі й необґрунтовані, цю практику потрібно припинити, - Омелян

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Тарифи на залізничні перевезення в Україні непрозорі й необґрунтовані, цю практику потрібно припинити, - Омелян

Практика встановлення необґрунтованих тарифів на перевезення залізницею повинна бути припинена, питанням тарифоутворення повинен займатися незалежний регулятор.

Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Основні інтересанти відсутності такого незалежного органу, який би професійно встановлював прозорі ринкові тарифи, безперечно, ті люди, які зацікавлені в тому, щоб усе було максимально прозоро", - сказав Омелян.

Він наголосив: тарифи на перевезення на УЗ є необґрунтованими, а їх зміна відбувається непрозоро, без всякого громадського обговорення.

"Згадайте останні два роки - яким чином обговорювалося питання тарифів, вони абсолютно без обговорення з бізнесом, без обговорення з ким-небудь самостійно встановлювалися Міністерством інфраструктури та іншими центральними органами виконавчої влади", - пояснив Омелян.

На його думку, питанням тарифоутворення на залізниці повинен займатися незалежний регулятор, який буде встановлювати економічно обґрунтовані й справедливі тарифи.

"Не тарифи, які хоче залізниця, а які є об'єктивними, оскільки залізниця виконує і соціальну функцію, це державна компанія, яка працює на розвиток держави, вона не може ставати тромбом у кровоносній системі України", - підсумував Омелян.

Нагадаємо, раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що проблему непрозорості формування тарифів у транспортній галузі вирішить створення незалежного регулятора - Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ). Законопроєкт про створення такої комісії - "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту" (№3927) - перебуває на розгляді у Верховній Раді.

Водночас гендиректор федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, щоб врятувати "Укрзалізницю", необхідно провести її реформування і призначити професійний менеджмент. І зазначив: від постійного підвищення УЗ тарифів на перевезення вона втрачає вантажі, і з кожним роком фінансове становище компанії погіршується.
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Топ коментарі
+8
Тоді коли Омелян міг "ту практіку прєкратіть" то мовчав як риба...От чому як тільки їх копнуть з посади то моментально починають зауважувати і "злоупотрєблєнія" і корупцію,і злодійство і все таке...Причому з таким знанням справи говорять,що видно що знають все,вміють все і мають все...крім чесності та гідності...
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16.08.2021 16:49
+4
скоро судья Чаус будет восстановлен в должности
тогда и сделаете тарифы и "прозрачными" и "обоснованными""
Чаус вам поможет-готовте банки с зеленью
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16.08.2021 16:34
+4
емельян. а что там с гиперлупом?
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16.08.2021 16:47
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сами себе они нефига не поднимут. пустите сюда западные компании
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16.08.2021 16:33 Відповісти
Западные компании ждут толпами в очереди на границе. Только не заходят пока вакцинация в стране не пройдет.))) Как только всех вакцинируют от тупости, тогда и запад с удовольствием зайдет чтоб нас пограбить. А пока тупари при власти и у руля, им просто влом делиться.)))
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18.08.2021 18:17 Відповісти
Тарифы на железнодорожные перевозки в Украине непрозрачные и необоснованные, эту практику нужно прекратить, - Омелян - Цензор.НЕТ 470
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16.08.2021 16:33 Відповісти
Тарифи на залізничні перевезення в Україні непрозорі й необґрунтовані, цю практику потрібно припинити, - Омелян - Цензор.НЕТ 9817
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16.08.2021 16:34 Відповісти
это тот, против которого дело шьют?
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16.08.2021 16:33 Відповісти
скоро судья Чаус будет восстановлен в должности
тогда и сделаете тарифы и "прозрачными" и "обоснованными""
Чаус вам поможет-готовте банки с зеленью
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16.08.2021 16:34 Відповісти
Ну не можна просто так от взяти і не заломити саудівським туристам ціни на проїзд в скотовозах... а заодно і своїм громадянам. А туристи з Данії власними силами ще й вагон помиють.
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16.08.2021 16:37 Відповісти
проблема Укрзалізниці ще в тому, що там дуже багато різного начальства, з хорошими зарплатами, преміями, але вони реально тільки штани протирають. потрібно скоротити дармоїдів і залишити лише фахівців
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18.08.2021 20:24 Відповісти
емельян. а что там с гиперлупом?
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16.08.2021 16:47 Відповісти
Ціни на поїзд скоро будуть як на гіперлуп.
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16.08.2021 16:51 Відповісти
Тоді коли Омелян міг "ту практіку прєкратіть" то мовчав як риба...От чому як тільки їх копнуть з посади то моментально починають зауважувати і "злоупотрєблєнія" і корупцію,і злодійство і все таке...Причому з таким знанням справи говорять,що видно що знають все,вміють все і мають все...крім чесності та гідності...
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16.08.2021 16:49 Відповісти
та і про гіперлуп не слід забувати))
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16.08.2021 20:02 Відповісти
ага железная руда у нас 0.80 центов тонна в Польше 2 доллара Венгрии 2.8 доллара
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16.08.2021 16:50 Відповісти
Єто єнтот гіпперррлупнутий??
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16.08.2021 16:51 Відповісти
перевозка по железке
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16.08.2021 16:51 Відповісти
у нас такая железка, поезда и рельсы, что цены должны быть минимальными...
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18.08.2021 12:04 Відповісти
Министр Омелян отпраздновал рождение дочери в США. Сеть рассыпалась поздравлениями. Я тоже присоединяюсь. В принципе, понять и даже принять это можно. Но тем смешнее выглядят попытки Кабмина доказать, что у нас идут успешные реформы в медицине, а также обвинения евробляхеров в отсутствии патриотизма и нежелания платить налоги. Но этот случай с Омеляном как раз отлично ложится в логику действий евробляхеров.
Министр выбирает США для рождения ребенка, потому что это автоматически дает ребенку гражданство. Перспективы Украины туманны, а гражданство США дает ребенку министра на лучшее будущее. Таким образом, министр инстинктивно действует таким образом, чтобы максимально хэджировать риски ребенка на старте.
Правящая элита демотивирует тем, что постоянно демонстрирует абсолютно противоположное тому, к чему призывает простого украинца
http://uainfo.org/blognews/1524302306-pravyashchaya-elita-demotiviruet-tem-chto-postoyanno-demonstriruet.html
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16.08.2021 16:53 Відповісти
Омелян скрывает от украинцев гражданство своих детей
https://polygraf.net/1719-omeljan-skryvaet-ot-ukraincev-grazhdanstvo-svoih-detej
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16.08.2021 16:55 Відповісти
"Вспомните последние два года - каким образом обсуждался вопрос тарифов, они абсолютно без обсуждения с бизнесом"
О, пошло ахметовское лобби!
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16.08.2021 16:57 Відповісти
так они каждый год повышают и не только на перевозки грузовые, а и на пассажирские и посмотрите сколько всего поменялось, вообще никаких изменений в лучшую сторону
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18.08.2021 13:09 Відповісти
Омелян - идеальный образ «нового украинца»
Вышиванка. невыполнимые прожекты, заграничные дети - все при нем!

Омелян - идеальный образ «нового украинца».
Посудите сами:
Патриот - фотографируется в вышиванке и разговаривает на украинском
Рисует бесконечные неосуществимые идиотские прожекты
Рукопожатен для «честных» СМИ
Ворует, даже не утруждая себя выдумыванием каких-то схем
Дети - граждане других государств
И ему все сходит с рук, потому что он «свой»..©
З кешу...)))
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16.08.2021 17:00 Відповісти
Да, и как "патриот" Омелян говорит правильные вещи, вот только выполнять этого никто не будет. Раньше это называлось лицемерием, а теперь популизмом, но суть не поменялась. Как при нем воровали на УЗ, так и после него продолжают.)))
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18.08.2021 18:14 Відповісти
Вы это бросьте, а то где сэрлещь столововаться тогда будет?!
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16.08.2021 17:04 Відповісти
то есть обосновать в пять раздороже?
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16.08.2021 17:18 Відповісти
то есть меньше нужно воровать руководству и цены сделать адекватными
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18.08.2021 12:03 Відповісти
Во все времена железная дорога была полувоенной государственной структурой! И только так! А здесь то польские музыканты, то урки, то папы американских детей ее возглавляют! И к чему это приведет, точнее уже привело?
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16.08.2021 18:12 Відповісти
Были бы они прозрачными, тогда карманы у руководства УЗ были бы пусты. А кому оно нужно)
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18.08.2021 12:01 Відповісти
УЗ частная компания и поэтому их тарифы это тупо как хотят, всмысле никто им не указ, поднимут и будут поднимать, хотят больше зарабатывать но при этом ничего не делать
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18.08.2021 13:08 Відповісти
Омелян говорит мол надо прекращать повышать тарифы необоснованно. А кто-же те повышения обосновывать будет? Не Сережа-ли Лещенко, который уже раструбил о своем "досягненни"? Они не только обосновывать не могут, но и придумать-то ничего не могут.))) Кто их чему-то учил?
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18.08.2021 18:09 Відповісти
 
 