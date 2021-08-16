Спецмісія ОБСЄ зафіксувала розміщення 419 одиниць озброєння і військової техніки терористів на Донбасі

За період з 9 по 15 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала розміщення на тимчасово окупованій території України 419 одиниць озброєння і військової техніки, в тому числі 45 одиниць - з порушенням лінії відведення, 179 - за межами виділених місць зберігання, 195 - в зоні безпеки.

Про це йдеться в звітах місії за вказаний період, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресцентру штабу ООС.

Згадані порушення зафіксовані на полігонах поблизу тимчасово окупованих населених пунктів Круглик, Мирне, Бугаївка, Кришталевий Луганської області та Новоселівка, Кальміуське, Мар'янівка Донецької області.

"Варто зазначити, що значна кількість ОВТ, а саме 387 одиниць розміщені на непідконтрольній Уряду України території в Луганській області, що свідчить про проведення бойового злагодження з подальшою ротацією на лінії розмежування. Крім того, не виключається факт підготовки та ймовірного залучення підрозділів ЗФ РФ до комплексу стратегічного навчання "Захід-2021"", - сказано в повідомленні.

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