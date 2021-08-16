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Спецмісія ОБСЄ зафіксувала розміщення 419 одиниць озброєння і військової техніки терористів на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ Події

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала розміщення 419 одиниць озброєння і військової техніки терористів на Донбасі

За період з 9 по 15 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала розміщення на тимчасово окупованій території України 419 одиниць озброєння і військової техніки, в тому числі 45 одиниць - з порушенням лінії відведення, 179 - за межами виділених місць зберігання, 195 - в зоні безпеки.

Про це йдеться в звітах місії за вказаний період, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресцентру штабу ООС.

Згадані порушення зафіксовані на полігонах поблизу тимчасово окупованих населених пунктів Круглик, Мирне, Бугаївка, Кришталевий Луганської області та Новоселівка, Кальміуське, Мар'янівка Донецької області.

"Варто зазначити, що значна кількість ОВТ, а саме 387 одиниць розміщені на непідконтрольній Уряду України території в Луганській області, що свідчить про проведення бойового злагодження з подальшою ротацією на лінії розмежування. Крім того, не виключається факт підготовки та ймовірного залучення підрозділів ЗФ РФ до комплексу стратегічного навчання "Захід-2021"", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські терористи розмістили озброєння і техніку за межами виділених місць зберігання, - СММ ОБСЄ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
А зєлєнський що?
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16.08.2021 17:14
+3
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Ну і понту з цієї фіксаціі !!!))))
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16.08.2021 17:14
+3
Як хто? Віслючок в пальто !!!)))
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16.08.2021 17:18
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А зєлєнський що?
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16.08.2021 17:14 Відповісти
Фиксирует, шо там в шоколадном глазу *****
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16.08.2021 17:15 Відповісти
а хто це?
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16.08.2021 17:16 Відповісти
Як хто? Віслючок в пальто !!!)))
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16.08.2021 17:18 Відповісти
Обманом захопивший президентську владу наркєт
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16.08.2021 17:25 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Ну і понту з цієї фіксаціі !!!))))
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16.08.2021 17:14 Відповісти
Армия рф и терроризм равнозначные понятия
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16.08.2021 17:16 Відповісти
оккупационная армия кацапских талибов
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16.08.2021 17:18 Відповісти
Террористы и вражеская армия - это качественно различные понятия и угрозы.
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16.08.2021 17:33 Відповісти
может и разные, но метод по уничтожению их только один
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16.08.2021 17:36 Відповісти
_Угрозы различны - и подходы по противодействию также, разумеется. Т. н. АТО против расийской оккупационной армии - яркий пример неадекватности.
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16.08.2021 17:43 Відповісти
метод один уничтожение. Оккупантов, террористов и пособников, которые служат в их рядах, нужно уничтожать.
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16.08.2021 17:51 Відповісти
_Уничтожение - это результат, а не метод. А методы находятся в разделах "тактика" и "стратегия".
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16.08.2021 17:54 Відповісти
играть все время в тактику и стратегию невозможно, они не дают результаты. уже доигрались
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16.08.2021 17:56 Відповісти
Спецмісія ОБСЄ зафіксувала розміщення 419 одиниць озброєння і військової техніки терористів на Донбасі - Цензор.НЕТ 1134
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16.08.2021 17:58 Відповісти
Спецмісія ОБСЄ зафіксувала розміщення 419 одиниць озброєння і військової техніки терористів на Донбасі - Цензор.НЕТ 1681
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16.08.2021 18:17 Відповісти
Та же ОБСЕ вообще до сих пор не признает присутствие армии РФ на Донбассе https://politics.segodnya.ua/ua/politics/v-obse-snova-ne-podtverzhdayut-prisutstvie-rossiyskih-voysk-na-donbasse-1220802.html
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16.08.2021 17:20 Відповісти
Новость от 13 лютого 2019.
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16.08.2021 17:22 Відповісти
пятый год войны, найти посвежее?
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16.08.2021 17:22 Відповісти
Да пофиг. Все всё знают, не волнуйся)
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16.08.2021 17:24 Відповісти
419 это далеко не 420
та какая разница..
зафиксировали....в журнал записали..
на рождество из журналов костер будет
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16.08.2021 17:19 Відповісти
І шо?! Болт вони ложили на обсьє та ООН. Кацапів приступом ніхто брати не буде. Всі адекватні звідти вже давно виїхали. Шахти затоплені, заводи-фабрики вивезені до кацапстану. Натягти колючу проволку, не признавати лугандонію. Нехай за кацапи постійно будуть під санкціями. Піднімати свою економіку. Прийде час і буде те шо з ГДР.
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16.08.2021 17:22 Відповісти
Повністю підтримую.
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16.08.2021 17:26 Відповісти
_Вот как раз этого враг - расия, а не какие-то ссаные террористы! - нам и не даст сделать всеми силами и любыми методами.
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16.08.2021 17:35 Відповісти
Якщо і далі будемо голосувати за клованів то дійсно, не дадуть...
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16.08.2021 17:36 Відповісти
Это у вас в методичке штанмайер написал так ?
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16.08.2021 17:48 Відповісти
1.В Минске 2нет ничего про штанмайерв. Вы лжете. 2. Выищ какой страны в Украину лезете? 3.https://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true оригинал минска2- ********* не отвела вооружение и не прекратила огонь. Так что очень мимо .
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16.08.2021 17:59 Відповісти
И самый важный вопрос . Чей Крым , просветите ?
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16.08.2021 17:59 Відповісти
Вторые Минские соглашения подписаны 12.02.2015.

Ссылка на сам документ в формате PDF - официальный сайт ОБСЕ https://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true

Следует обратить внимание на то, что со стороны РФ Меморандум подписал Посол РФ в Украине М.Ю. Зурабов (на фото документа четко видно, что посол именно "В" Украине, а не "НА" Украине, как многим хотелось бы).

Ниже подписей участников Трехсторонней Контактной группы видны подписи неких Плотницого и Захарченко. Кто это такие и зачем они поставили там свои подписи в документе нигде не сказано. Должности Захарченко и Плотницкого не указаны. Может быть они "понятые" - ???

(См. бонус https://www.youtube.com/watch?v=ED6BdUk06F0 - комментарии от Бориса Литвинова (на момент съемки видео - Председателя Верховного совета так называемой ДНР, ссылка на статью о нем в Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Литвинов,_Борис_Алексеевич )

В документе нужно особое внимание уделить пункту №2, а именно отводу артиллерийских систем:
- РЗСО "Торнадо - С" (первые государственные испытания МО РФ провело в 2012 году (ссылка на статью про «Торнадо - C» в Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Торнадо_(РСЗО) )

Только лишь Армия РФ могла отводить от линии разграничения артиллерийские системы «Торнадо - С» т.к. РФ никогда не поставляла данные системы в другие страны.

Без выполнения российской стороной первого и самого важного пункта о незамедлительном прекращении огня нет никакого смысла обсуждать все остальные пункты.
Нарушив первый пункт соглашений сразу же после их подписания, армия РФ захватила н.п. Дебальцево (согласно принятым соглашениям - н.п. Дебальцево должен оставаться под контролем Украины). Бои продолжались до 18 февраля 2015 г.
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16.08.2021 18:01 Відповісти
 
 