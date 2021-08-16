Спецмісія ОБСЄ зафіксувала розміщення 419 одиниць озброєння і військової техніки терористів на Донбасі
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За період з 9 по 15 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала розміщення на тимчасово окупованій території України 419 одиниць озброєння і військової техніки, в тому числі 45 одиниць - з порушенням лінії відведення, 179 - за межами виділених місць зберігання, 195 - в зоні безпеки.
Про це йдеться в звітах місії за вказаний період, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресцентру штабу ООС.
Згадані порушення зафіксовані на полігонах поблизу тимчасово окупованих населених пунктів Круглик, Мирне, Бугаївка, Кришталевий Луганської області та Новоселівка, Кальміуське, Мар'янівка Донецької області.
"Варто зазначити, що значна кількість ОВТ, а саме 387 одиниць розміщені на непідконтрольній Уряду України території в Луганській області, що свідчить про проведення бойового злагодження з подальшою ротацією на лінії розмежування. Крім того, не виключається факт підготовки та ймовірного залучення підрозділів ЗФ РФ до комплексу стратегічного навчання "Захід-2021"", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
та какая разница..
зафиксировали....в журнал записали..
на рождество из журналов костер будет
Ссылка на сам документ в формате PDF - официальный сайт ОБСЕ https://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true
Следует обратить внимание на то, что со стороны РФ Меморандум подписал Посол РФ в Украине М.Ю. Зурабов (на фото документа четко видно, что посол именно "В" Украине, а не "НА" Украине, как многим хотелось бы).
Ниже подписей участников Трехсторонней Контактной группы видны подписи неких Плотницого и Захарченко. Кто это такие и зачем они поставили там свои подписи в документе нигде не сказано. Должности Захарченко и Плотницкого не указаны. Может быть они "понятые" - ???
(См. бонус https://www.youtube.com/watch?v=ED6BdUk06F0 - комментарии от Бориса Литвинова (на момент съемки видео - Председателя Верховного совета так называемой ДНР, ссылка на статью о нем в Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Литвинов,_Борис_Алексеевич )
В документе нужно особое внимание уделить пункту №2, а именно отводу артиллерийских систем:
- РЗСО "Торнадо - С" (первые государственные испытания МО РФ провело в 2012 году (ссылка на статью про «Торнадо - C» в Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Торнадо_(РСЗО) )
Только лишь Армия РФ могла отводить от линии разграничения артиллерийские системы «Торнадо - С» т.к. РФ никогда не поставляла данные системы в другие страны.
Без выполнения российской стороной первого и самого важного пункта о незамедлительном прекращении огня нет никакого смысла обсуждать все остальные пункты.
Нарушив первый пункт соглашений сразу же после их подписания, армия РФ захватила н.п. Дебальцево (согласно принятым соглашениям - н.п. Дебальцево должен оставаться под контролем Украины). Бои продолжались до 18 февраля 2015 г.