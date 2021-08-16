Американські військовослужбовці застрелили двох озброєних чоловіків в аеропорту Кабула після того, як по них відкрили вогонь, - CNN

У понеділок, 16 серпня, американські сили в аеропорту Кабула застрелили двох озброєних чоловіків після того, як вони відкрили вогонь по американських військовослужбовцях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Представник міністерства оборони США повідомив, що ці люди були озброєні, але інформація про те, що вони були представниками "Талібану", не підтверджена. США поки вважають, що це був одиничний інцидент.

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Крім того, військові мають інформацію про те, що один військовослужбовець США отримав вогнепальне поранення під час іншого інциденту в аеропорту, але обставини не були підтверджені, сказав чиновник.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

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ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрився для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, до 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.