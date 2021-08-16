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Американські військовослужбовці застрелили двох озброєних чоловіків в аеропорту Кабула після того, як по них відкрили вогонь, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Американські військовослужбовці застрелили двох озброєних чоловіків в аеропорту Кабула після того, як по них відкрили вогонь, - CNN

У понеділок, 16 серпня, американські сили в аеропорту Кабула застрелили двох озброєних чоловіків після того, як вони відкрили вогонь по американських військовослужбовцях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Представник міністерства оборони США повідомив, що ці люди були озброєні, але інформація про те, що вони були представниками "Талібану", не підтверджена. США поки вважають, що це був одиничний інцидент.

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Крім того, військові мають інформацію про те, що один військовослужбовець США отримав вогнепальне поранення під час іншого інциденту в аеропорту, але обставини не були підтверджені, сказав чиновник.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

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ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрився для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, до 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.
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Топ коментарі
+60
Мир не понимает с кем имеет дело: ныне самая страшная угроза - не ковид, не Талибан и не изменения климата. Самая страшная угроза цивилизации - орда. Ковид, климат, Талибан - это все спецоперации орды. Пока эту заразу не сотрут с лица земли, смерть будет терроризировать этот мир.
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16.08.2021 18:10
+28
Если в Мире где то происходит говно, почти всегда слышно душок русского мира.
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16.08.2021 18:28
+21
А начал Бабенко в этой статье так :
"Как энтомолог, могу вам заметить, что нет ничего интереснее наблюдения за простейшими. Это которые из отряда офиса простых решений. Семейства международные. Они не знают границ.

Вот, пишешь пост:

"А хорошо, что Афганистан теперь не под внешним управлением, правда? Внеблоковый статус, МВФ не будет требовать всяких там дурацких судебных реформ. Никаких тебе гей-парадов и медицинского каннабиса. Всего лишь - да какие там тонны - горы! - посконного героина. Духовность и крепкая семья. Маски носить не надо, про локдаун вообще никто не слышал. И Китай денег даст.

Как вольно дышится в освобождённом Афганаре.

Надо просто перестать стрелять".
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16.08.2021 18:14
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Успокойся, не нервничай. Просто прими тот факт что бабайки нет. Тебя дяди и тети из за поребрика обманывают.
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16.08.2021 23:10 Відповісти
в спам дебіл
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16.08.2021 23:10 Відповісти
Вот какой ты нехороший. Говорят тебе что бабайка это сказка, а ты не веришь. Ничего - станешь старше все поймешь. Главное чтобы ты в своем детстве не завис.
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16.08.2021 23:14 Відповісти
почему то вспомнилось: " Ни один танк не должен выехать из казармы…"
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16.08.2021 21:41 Відповісти
эти люди, убитые американцами, не были вооружены (см. видео)

https://twitter.com/newkc14/status/1427201453379227650
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17.08.2021 03:31 Відповісти
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