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Прем'єр і міністр оборони Швеції візьмуть участь у Кримській платформі
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен відвідає Київ 23 серпня, щоб взяти участь у саміті "Кримська платформа". Також Україну відвідає міністр оборони Швеції Пітер Гультквіст.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ
"Мета Кримської платформи - підвищити обізнаність міжнародної спільноти про незаконну анексію Криму Росією і поліпшити координацію дій у відповідь на незаконну анексію", - йдеться в заяві на сайті шведського уряду.
Також наголошується, що участь шведського прем'єр-міністра в Кримській платформі "зміцнює принципову підтримку Швецією територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України".
Нагадуємо, відкриття саміту Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня.
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