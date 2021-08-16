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Прем'єр і міністр оборони Швеції візьмуть участь у Кримській платформі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Прем'єр і міністр оборони Швеції візьмуть участь у Кримській платформі

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен відвідає Київ 23 серпня, щоб взяти участь у саміті "Кримська платформа". Також Україну відвідає міністр оборони Швеції Пітер Гультквіст.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Мета Кримської платформи - підвищити обізнаність міжнародної спільноти про незаконну анексію Криму Росією і поліпшити координацію дій у відповідь на незаконну анексію", - йдеться в заяві на сайті шведського уряду.

Також наголошується, що участь шведського прем'єр-міністра в Кримській платформі "зміцнює принципову підтримку Швецією територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада офіційно підтвердила участь у саміті Кримської платформи. Делегацію очолить спікер Сенату Ф'юрі

Нагадуємо, відкриття саміту Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня.
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Топ коментарі
+5
Скабєєва теж саме говорить.
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16.08.2021 18:33
+2
Мені якось пох...,що каже ця недолуга курка !!!)))
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16.08.2021 18:42
+1
круто шведы!
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16.08.2021 18:47
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Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Платформа ,це чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !!)))
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16.08.2021 18:29 Відповісти
Скабєєва теж саме говорить.
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16.08.2021 18:33 Відповісти
Мені якось пох...,що каже ця недолуга курка !!!)))
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16.08.2021 18:42 Відповісти
Я висловлюю власну думку ,а повторювати те про що не чув та небачив не можливо !!! Я жодного разу не читав та не слухав про що лепече ця недолуга курка !!!)))
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16.08.2021 19:13 Відповісти
ППР
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16.08.2021 18:34 Відповісти
100% !!!)))
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16.08.2021 18:36 Відповісти
знаючи зелених "вдашечок", можна не без підстав передбачити, що все може закінчитись пшиком
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16.08.2021 18:44 Відповісти
А чим Ви хотіли, щоб закінчилось?
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16.08.2021 19:10 Відповісти
круто шведы!
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16.08.2021 18:47 Відповісти
Битва під Полтавою 1709р. Дика орда московитів татарина Петра - 1 мала триразову чисельну перевагу і налічували 60 тисяч осіб, а шведи мали 20 тисяч і це навіть з урахуванням запорізьких козаків, що мужньо билися на їхньому боці. Після поразки від орди москалів скандинави нічого не втратили тільки більше перестали являти собою грізну силу на міжнародній арені і перетворилися на типову ліберальну державу. А ось хто дійсно трагічно програв в цій російсько-шведській війні, так це Україна. Двоголовий ординській орел так міцно вчепився хижими пазурами в українські землі, що відбитися від нього вдалося лише за 280 років, та й то - тільки частково. Кремлівська пропаганда і досі намагається подати Полтавську битву як торжество російського панування - над поневоленою Україною. Проте на Заході недарма говорять в таких випадках: знайдеш друга - знайдеш скарб. Зараз Швеція разом з іншими членами Євросоюзу готова дієво допомогти Україні в її святій боротьби з тим самим спільним кривавим ворогом загарбником, що знищив Україну три століття тому.-
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16.08.2021 20:45 Відповісти
Льет водичку.
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16.08.2021 20:24 Відповісти
У 1709 році Карл XII уклав союз і з гетьманом Мазепою і старшиною, зобов'язавшись надавати допомогу Україні в боротьбі за її суверенітет і державність. «Договір Карла XII і Мазепи був договором двостороннього міжнародного характеру, союзним договором двох суверенних незалежних держав. Шведський король гарантував Україні її вільний козацький уклад, всі і навіть Східні землі захоплені лютим ворогом України личаковою Московщиною - ордою, землі що належали колись до слов'янської частини Київської Русі. Мазепа і український народ чітко поставили питання про об'єднання всіх українських земель в Україну - Русь. У договорі спеціально підкреслювалося, що шведський король ні в якому разі не може претендувати на суверенітет, герб і титул гетьмана України - Русі. Ці елементи відігравали велику роль в міжнародному державному праві XVII-XVIII століть, оскільки були тоді символом і зовнішньою ознакою незалежності держави. Україна мала гіркий досвід із жахливою не слов'янською московщиною ордою, яка поцупила старовинну назву України -Русь і в 18 столітті придумала собі українську назву Росія (Русичі по грецьки -Роси) Але під Полтавою відбулася страшна трагедія численні окупаційні орди диких москалів кацапів які багаторазово перевищували спільне україно - шведське військо розбили його. І це стало жахливою подією для всього українського народу. Так як держава Гетьманська Україна стала малоросійської колонією клятих москалів кацапів а мільйони вільних українців були знищені або стали безправними хохлами -рабами, малоросами - кріпаками в жахливій личаковій ворожій імперії - орді аж до 1917 року коли Український народ знову відновив своєю рідну суверенну Українську державу - УНР яку пізніше і втратив її.-
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16.08.2021 20:54 Відповісти
Сайгак дачный, ты наверное был политруком при совке....)))
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16.08.2021 21:13 Відповісти
Незалежна суверенна Україна була для твого совка як більмо на оці. І цей насаджений московою в Україну УНР ( окупаційна назва урср) совок завжди був лютим ворогом державності України і мільонам українцям як і мені які мріяли і мужньо боролися за відновлення нашої рідної нзалежної європейскої держави
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17.08.2021 06:46 Відповісти
 
 