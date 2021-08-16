Міністр охорони здоров'я Ляшко просить місцеву владу перевірити готовність лікарень до нової хвилі COVID-19

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав місцеву владу перевірити готовність лікарень, визначених для лікування пацієнтів з COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"У червні МОЗ затвердило оновлений перелік закладів, визначивши 257 лікарень для надання стаціонарної чи реанімаційної допомоги пацієнтам з COVID-19. Вони законтрактовані та отримали гроші за надані послуги. Також за цей час регіони поповнили автопарк швидких, які мають чітко слідувати визначеним маршрутом пацієнта, а не везти хворих просто в найближчу лікарню. Поставлено 161 КТ та 148 рентген-апаратів, 165 УЗД апаратів. Це все пішло в лікарні, власниками яких є місцева влада — прошу впевнитися, що це обладнання встановлене та готове надавати допомогу в разі зростання захворюваності на COVID-19", - сказав Ляшко на черговій селекторній нараді з регіонами в Офісі Президента.

Він додав, що для амбулаторного лікування закуплено 14 790 кисневих концентраторів у всіх областях. Для цього в межах спеціальної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було надано 693 млн 693 тис. грн. Ці кисневі концентратори стали власністю територіальних громад, які є власниками відповідних амбулаторій (тобто комунальною власністю) та перебувають у їхньому оперативному управлінні.

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За словами міністра, додатково 43 лікарні отримали 152 млн грн для вдосконалення систем киснепостачання. Також у межах міжнародної технічної допомоги вже змонтовано нові кисневі станції у 20 закладах, які надаватимуть допомогу пацієнтам з COVID-19.

Серед основних вимог до закладів: лікарі, що надають допомогу пацієнтам із COVID-19, не мають надавати допомогу іншим пацієнтам. Адже один анестезіолог не може надавати, наприклад, допомогу пацієнту з коронавірусом і одночасно допомагати під час пологів; здійснення закупівлі, використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів із коронавірусною хворобою (COVID-19) відповідно до галузевих стандартів. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, у тому числі після закінчення дії договору.

Також установи повинні: забезпечувати поділ потоків пацієнтів із підозрою або встановленим захворюванням коронавірусною хворобою і пацієнтів з іншими захворюваннями; забезпечувати проведення лабораторних та інструментальних досліджень в установі або на умовах договору підряду.

Серед вимог до лікарень - здійснення додаткових доплат працівникам установи охорони здоров'я, які безпосередньо задіяні в лікуванні пацієнтів із COVID-19, у розмірі до 300% заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням обов'язкових доплат, надбавок) відповідно до законодавства.

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