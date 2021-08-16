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Міністр охорони здоров'я Ляшко просить місцеву владу перевірити готовність лікарень до нової хвилі COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Міністр охорони здоров'я Ляшко просить місцеву владу перевірити готовність лікарень до нової хвилі COVID-19

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав місцеву владу перевірити готовність лікарень, визначених для лікування пацієнтів з COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"У червні МОЗ затвердило оновлений перелік закладів, визначивши 257 лікарень для надання стаціонарної чи реанімаційної допомоги пацієнтам з COVID-19. Вони законтрактовані та отримали гроші за надані послуги. Також за цей час регіони поповнили автопарк швидких, які мають чітко слідувати визначеним маршрутом пацієнта, а не везти хворих просто в найближчу лікарню. Поставлено 161 КТ та 148 рентген-апаратів, 165 УЗД апаратів. Це все пішло в лікарні, власниками яких є місцева влада — прошу впевнитися, що це обладнання встановлене та готове надавати допомогу в разі зростання захворюваності на COVID-19", - сказав Ляшко на черговій селекторній нараді з регіонами в Офісі Президента.

Він додав, що для амбулаторного лікування закуплено 14 790 кисневих концентраторів у всіх областях. Для цього в межах спеціальної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було надано 693 млн 693 тис. грн. Ці кисневі концентратори стали власністю територіальних громад, які є власниками відповідних амбулаторій (тобто комунальною власністю) та перебувають у їхньому оперативному управлінні.

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За словами міністра, додатково 43 лікарні отримали 152 млн грн для вдосконалення систем киснепостачання. Також у межах міжнародної технічної допомоги вже змонтовано нові кисневі станції у 20 закладах, які надаватимуть допомогу пацієнтам з COVID-19. 

Серед основних вимог до закладів: лікарі, що надають допомогу пацієнтам із COVID-19, не мають надавати допомогу іншим пацієнтам. Адже один анестезіолог не може надавати, наприклад, допомогу пацієнту з коронавірусом і одночасно допомагати під час пологів; здійснення закупівлі, використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів із коронавірусною хворобою (COVID-19) відповідно до галузевих стандартів. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, у тому числі після закінчення дії договору.

Також установи повинні: забезпечувати поділ потоків пацієнтів із підозрою або встановленим захворюванням коронавірусною хворобою і пацієнтів з іншими захворюваннями; забезпечувати проведення лабораторних та інструментальних досліджень в установі або на умовах договору підряду.

Серед вимог до лікарень - здійснення додаткових доплат працівникам установи охорони здоров'я, які безпосередньо задіяні в лікуванні пацієнтів із COVID-19, у розмірі до 300% заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням обов'язкових доплат, надбавок) відповідно до законодавства.

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Топ коментарі
+3
ЗЕлені підараси. Вся суть їхнього правління - ІМІТАЦІЯ діяльності.
Краще ідіть нахєр і не лізьте до людей, бо ваші карантинні заходи , вакцинуванні без проведення попередніх аналізів, і колоння шмурдяком - то собі таке хайроблять. Ненавиджу. Сподіваюсь побачити їх за гратами всіх.
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16.08.2021 19:54
+3
Скажу даже больше...моз это и есть статистика..что моз захочет то в статистике и будет..и никто другой на это повлиять не может...и проверить тоже не может...
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16.08.2021 20:00
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Страхуе)тся,пиарится,ну или просто сцыт...
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16.08.2021 19:05 Відповісти
Вчера сын сдал тест на ковид, положительный. На руки анализ не выдали, больничный открыли без диагноза. На вопрос почему не диагноза ковид, ответили что нельзя.... Это все что нужно знать о борьбе с ковидом и правдивыми данными о заболеваниях. Киев, Святошинский район. В КМДА (дежурный по МОЗ)вообще не захотел помочь в решении.
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16.08.2021 19:09 Відповісти
В статистику попадают только те кто падает в больницы..
Если вписывать всех...то окажется что "не так страшен черт как его малюют"..сразу выяснится что процентов 80 людей переносят вирус как обычный орви..
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16.08.2021 19:16 Відповісти
В статистику попадает то, что даёт МОЗ. Не пишите чушь. Попадание в больницы это отдельная статистика.
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16.08.2021 19:28 Відповісти
А моз дает только тех кто попадает в больницы..
Выше написали...больничный открыли..но диагноза ковид не указали..
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16.08.2021 19:52 Відповісти
Скажу даже больше...моз это и есть статистика..что моз захочет то в статистике и будет..и никто другой на это повлиять не может...и проверить тоже не может...
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16.08.2021 20:00 Відповісти
Так если никто не может проверить, о чем ты тут свистишь? Міністр охорони здоров'я Ляшко просить місцеву владу перевірити готовність лікарень до нової хвилі COVID-19 - Цензор.НЕТ 2180
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17.08.2021 00:01 Відповісти
к новой волне ковида нужно срочно построить 1 млрд волнорезов!
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16.08.2021 19:52 Відповісти
В Харькове и области -полный бардак!!Окозамилювання.
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16.08.2021 19:09 Відповісти
Щас беженцы подвезут
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16.08.2021 19:16 Відповісти
Как только Новый год в Умани встретят, так и набежит новая волна.
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16.08.2021 19:29 Відповісти
Так говорили і на Паску, на травневі свята, і після хресної ходи....
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16.08.2021 19:36 Відповісти
після хресної ходи ковід зник хтозна куди. Міністр охорони здоров'я Ляшко просить місцеву владу перевірити готовність лікарень до нової хвилі COVID-19 - Цензор.НЕТ 8689
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16.08.2021 19:54 Відповісти
как только волну в дебиловизоре нарисуют, так и набежит
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16.08.2021 23:27 Відповісти
все ясно, в сентябре локдаун
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16.08.2021 19:32 Відповісти
ЛОХдаун
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16.08.2021 23:27 Відповісти
Это только четвертая волна...я жду когда будет девятый вал..вот это будет интересно..😀
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16.08.2021 19:54 Відповісти
если б считали с 2014 года, то уже была бы 9я... или даже 10я
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16.08.2021 23:28 Відповісти
ЗЕлені підараси. Вся суть їхнього правління - ІМІТАЦІЯ діяльності.
Краще ідіть нахєр і не лізьте до людей, бо ваші карантинні заходи , вакцинуванні без проведення попередніх аналізів, і колоння шмурдяком - то собі таке хайроблять. Ненавиджу. Сподіваюсь побачити їх за гратами всіх.
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16.08.2021 19:54 Відповісти
А не з'являється бажання клясти Супрунку з її покровителем, яка зруйнувала к бісу всю систему охорони здоров'я? Чи тільки "зелені підараси винуваті?
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16.08.2021 21:04 Відповісти
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У дитячому таборі «Молода гвардія» в Одесі стався спалах коронавірусу. Зараження вірусом підтвердили у 42 дітей та двох працівників закладу. Про це повідомляє видання «Думская».
За даними одеського видання, спочатку у дітей та працівників закладу виявили симптоми Covid-19, після чого їх ізолювали і взяли проби для перевірки методом ПЛР. Перші результати виявилися позитивними.
«Вчора було 26 хворих, сьогодні 44. Ми чекаємо результатів тестування», - заявили в Одеському обласному департаменті охорони здоров'я.
Зараз дитячий табір закритий на карантин.
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16.08.2021 20:03 Відповісти
чем подтверждены диагнозы? говнотестами?
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16.08.2021 23:28 Відповісти
Что значит "просит"?????? Он требовать должен, и проверять готовность!
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17.08.2021 10:22 Відповісти
 
 