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Афганістан (450) евакуація (1928) Кулеба Дмитро (3171)

Літак, який буде евакуювати громадян України з Афганістану, поки не може вилетіти з Кабула, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Літак, який буде евакуювати громадян України з Афганістану, поки не може вилетіти з Кабула, - Кулеба

Український літак, який буде евакуювати громадян України, поки не може вилетіти з Афганістану.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз у нас на порядку денному питання завершення евакуації наших громадян, які хочуть повернутися. Друге. Ми будемо готові брати на вільні місця громадян іноземних держав, у тому числі громадян Афганістану, як ми це вже зробили під час цього нічного рейсу. Але зараз найбільша проблема в тому, що у нас є борт, який там перебуває, який не може вилетіти. Він теоретично в якийсь момент зможе полетіти, але чи зможе туди новий український літак прибути - це поки що питання без відповіді, і відповідь на це питання буде залежати від стабілізації ситуації в Афганістані", - сказав Кулеба.

За словами чиновника, станом на зараз близько 50 людей заявили про своє бажання бути евакуйованими.

Також міністр закликав українців в Афганістані звернутися до посольств України в Таджикистані й Пакистані та заявити про своє бажання евакуюватися з країни.

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"До речі, деякі ЗМІ поширюють інформацію, що МЗС комусь не пропонує евакуації в Афганістані. Це абсолютна маніпуляція, тому що ми з самого початку, ще минулого тижня публічно по всіх каналах прокомунікували. Ми не знаємо, де перебувають конкретно громадяни в Афганістані, тому що вони про себе не заявляли. Заявіть про себе, зверніться до посольства України в Таджикистані, в посольство України в Пакистані, заявіть, де ви, і ми будемо знати про вас і займатися вашою евакуацією. Тому немає ніякого такого випадку, щоб ми відмовилися і не запропонували комусь евакуюватися. Але зараз ситуація в аеропорту Кабула критична і поки що літак вилетіти не може", - пояснив він.

Крім того, Кулеба зазначив, що МЗС України поставить питання про те, яку владу представляє нинішнє посольство Афганістану в Україні, і в залежності від відповіді на це питання буде вирішувати свою подальшу позицію.

"Посольство Афганістану в Україні працює. Але, безумовно, ми поставимо питання про те, кого саме представляє нинішнє посольство Афганістану в Україні, яку владу, і в залежності від відповіді на це питання будемо вирішувати свою подальшу позицію", - наголосив глава МЗС України.

Також читайте: Частина прибулих в Україну громадян Афганістану звернулися по статус біженців, - Держприкордонслужба
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Топ коментарі
+28
Аэрофлот боится летать над «вменяемыми людьми». Над «американскими марионетками» не боялся. Это другое.Самолет, который будет эвакуировать граждан Украины из Афганистана, пока не может вылететь из Кабула, – Кулеба - Цензор.НЕТ 6037
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16.08.2021 19:37
+22
А вот Порох,такие дела разруливать умел...И не стыдно за страну было...
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16.08.2021 19:53
+16
Ну так садитесь уже на этот самолёт,дебилы,а то снова одних иностранцев вывезут...
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16.08.2021 19:38
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Аэрофлот боится летать над «вменяемыми людьми». Над «американскими марионетками» не боялся. Это другое.Самолет, который будет эвакуировать граждан Украины из Афганистана, пока не может вылететь из Кабула, – Кулеба - Цензор.НЕТ 6037
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16.08.2021 19:37 Відповісти
схоже на те, що мацкалі знають, що таліби будуть збивати суто кацапцькі пепелатці.
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16.08.2021 19:50 Відповісти
кацапы знают, что воздушное пространство закрыто
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16.08.2021 20:36 Відповісти
слишком много афганцев прицепилось?
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16.08.2021 19:38 Відповісти
Ну так садитесь уже на этот самолёт,дебилы,а то снова одних иностранцев вывезут...
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16.08.2021 19:38 Відповісти
Да нуна,без всякой теории,гаранта чартером спасать на президентском борту,уважуха нелоху...
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16.08.2021 19:41 Відповісти
Судя по видео, там не только самолеты нужны, но и спецназ для их охраны. Самолетов мало, желающих много, причем совсем не украинцев
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16.08.2021 19:41 Відповісти
Одни мужчины за самолёты цепляются...интересно,они своих жен с детьми талибам оставили?...
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16.08.2021 19:54 Відповісти
да что там, то в ЕС, "беженцы" сплошь мужчины 20-40 лет. Где твоя мать, сестра, жена, дочь? Что ты за мужик, если бросил их и сбежал???
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16.08.2021 20:46 Відповісти
сначала засылается мужик , он благоустраивается , а потом вызывает свою мать , сестру , жену дочь - единая формула действия беженцев .
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16.08.2021 20:57 Відповісти
правильно. я бы тоже так поступил.
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16.08.2021 21:45 Відповісти
Потом будет сидеть инста-самка с собачкой и писать слезные обращения. Помним уже ту китайскую леди.
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16.08.2021 19:41 Відповісти
Самолет, который будет эвакуировать граждан Украины из Афганистана, пока не может вылететь из Кабула, – Кулеба - Цензор.НЕТ 6702
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16.08.2021 19:42 Відповісти
Сейчас в разгаре этнические чистки насадите на наш борт еще и местных, вообще не выпустят в лучшем случае.
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16.08.2021 19:42 Відповісти
Упс...Я вибачаюсь,але зараз російською...Бд..дь,с--а,у нас есть военно-транспортные самолёты,мы большие друзья НАТО,неужели нельзя было договорится о вывозе людей вместе с канадскими военниками?Это так тяжело-просто присоединится к миссии НАТО,задействовав ВОЕННО -ТРАНСПОРТНУЮ авиацию?!
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16.08.2021 19:45 Відповісти
у них своих забот полон рот
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16.08.2021 21:46 Відповісти
Стовідсотково - робота мишебратів, які талібам щось пообіцяли, щоби тормознули український літак, щоби зеленський попросив в пуйла допомоги...
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16.08.2021 19:48 Відповісти
Талибы не контролируют аеропорт и воздушное движение в нем
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17.08.2021 01:04 Відповісти
А вот Порох,такие дела разруливать умел...И не стыдно за страну было...
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16.08.2021 19:53 Відповісти
Так Порох то розум, то гравець. Порох супер!
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16.08.2021 19:55 Відповісти
Ага. Нарулил так что проиграл выборы клоуну с разгромным счетом. У народа до сих пор икота от одного упоминания о порохе и его команде. Будут за клоуна голосовать пока порох перестанет болотироваться. Літак, який буде евакуювати громадян України з Афганістану, поки не може вилетіти з Кабула, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8928
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16.08.2021 20:05 Відповісти
Літак, який буде евакуювати громадян України з Афганістану, поки не може вилетіти з Кабула, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3896
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16.08.2021 20:46 Відповісти
потому что большинство дебилов выбирают по приколу
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16.08.2021 20:58 Відповісти
Мне нравится,когда кретины уверенны,что все вокруг такие же -смешно,когда вы в телек от злости плюетесь,когда вас через одного президента опускают -так что тебе пора дупу мыть,скоро новый президент и мы теперь не будем с вами добренькие-задолбало,быдло,страну гробить
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16.08.2021 21:38 Відповісти
примеры?
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17.08.2021 03:35 Відповісти
Літак, який буде евакуювати громадян України з Афганістану, поки не може вилетіти з Кабула, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1595
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16.08.2021 19:56 Відповісти
Европа не знает куда девать этих беженцев,а нашил наполняют самолеты ими?? Что за бред??
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16.08.2021 19:57 Відповісти
попрошу називать национальность вывозимых по большинству на борту. последние данные. 8 украинцев в афгане. так вы за украинцами полетели или как?
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16.08.2021 20:03 Відповісти
Давайте еще один самолет уничтожьте. Тем более в Кабуле все те же вагнеровцы путинские орудуют.
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16.08.2021 20:03 Відповісти
Дайте этому зе-дегенерату в дыню! Что оно несет?! Накуя эвакировать граждан афганистана из афганистана?!! У нас что больше других проблем нет?!
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16.08.2021 20:05 Відповісти
смотрю на афган с содроганием... пришла мысль - ислам, это диагноз....
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16.08.2021 20:07 Відповісти
Голова міграційної служби тільки нещодавно розлучився і женився на врятованій з Уханю блогерші з собачкою...А тут новий завоз...
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16.08.2021 20:09 Відповісти
И шо даже постики ЗЕ в фейсбуке и на сайте ОП не помогают?

Странно, а злые языки говорят, что все благодаря ЗЕ.
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16.08.2021 20:12 Відповісти
Небо над Афганистаном со вчерашнего дня закрыто для регулярных рейсов, а остальные по согласованию с военными.
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16.08.2021 20:13 Відповісти
Он что, тяжелее воздуха?
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16.08.2021 20:14 Відповісти
Каких наших людей? А что там делали эти наши люди? Посольства нашего то в афгане нет! Там точно есть наши люди - кто они? Их точно нужно нужно эвакуировать за наш счет?
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16.08.2021 20:26 Відповісти
Кулеба тоже хочет даму с сабачкай Літак, який буде евакуювати громадян України з Афганістану, поки не може вилетіти з Кабула, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2441
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16.08.2021 20:51 Відповісти
Там отдадут только собачку и ишака вместо дамы
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16.08.2021 22:56 Відповісти
Літак, який буде евакуювати громадян України з Афганістану, поки не може вилетіти з Кабула, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5182
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16.08.2021 20:55 Відповісти
Никто и подумал каково там нынче в Кабуле... А ведь ,и при согласии бородатых ,гарантий аж никаких ! Запросят денежку и без афганцев и много разных условий ...да и посадка под прицелом выглядит не уютно.
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16.08.2021 21:09 Відповісти
Аэропорт пока под контролем американцев.
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16.08.2021 23:48 Відповісти
Фантазер. Даже если периметр под контролем ,то взлететь без согласия талибов не возможно...Собьют.
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17.08.2021 00:16 Відповісти
"Но, безусловно, мы поставим вопрос о том, кого именно представляет нынешнее посольство Афганистана в Украине" - в смысле "поставим"? А вчера вы что делали?
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16.08.2021 21:15 Відповісти
а вот если слесарь Петро выявит желание слетать например на Мальдивы, Кулеба сможет организовать рейс ?
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16.08.2021 21:45 Відповісти
Звісно не може бо у ньому таліби яких чекає фрау мєркєль...
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16.08.2021 22:23 Відповісти
Да и хрен с ним, пусть там и остаются
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16.08.2021 22:54 Відповісти
Могут убить
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16.08.2021 22:59 Відповісти
Раньше думать нужно было
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16.08.2021 23:01 Відповісти
Талибы сейчас понахватают оставшихся иностранцев, независимо от страны их происхождения, но не для того, чтобы просто убить, а для торга с властями пострадавших стран о выкупе или других преференциях. Ох, там даже подвалы жаркие. Літак, який буде евакуювати громадян України з Афганістану, поки не може вилетіти з Кабула, - Кулеба - Цензор.НЕТ 716
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17.08.2021 07:52 Відповісти
 
 