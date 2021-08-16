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Уніфікований підхід до Криму та ОРДЛО, нова термінологія та алгоритм дій, - на сайті ВР оприлюднили текст законопроєкту про перехідний період

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Уніфікований підхід до Криму та ОРДЛО, нова термінологія та алгоритм дій, - на сайті ВР оприлюднили текст законопроєкту про перехідний період

Державна політика перехідного періоду - комплекс заходів із протидії збройній агресії РФ, відновлення територіальної цілісності та реінтеграції окупованих територій.

Про це йдеться в проєкті закону №5844 "Про засади державної політики перехідного періоду", оприлюдненому на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з пояснювальною запискою, документ розроблений із метою належного законодавчого врегулювання державної політики перехідного періоду - комплексу заходів із протидії збройній агресії Російської Федерації проти України, відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону та забезпечення державного суверенітету, відновлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях, подолання наслідків збройної агресії РФ, реінтеграції тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їхніх мешканців, розвитку стійкого миру і неповторення окупації.

Так, законопроєкт пропонує уніфікувати підходи як щодо тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей, так і щодо Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Визначити, що ці території є тимчасово окупованими територіями, на яких діють окупаційні сили та окупаційні адміністрації Російської Федерації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про перехідний період на окупованих територіях Рада розгляне восени, - Резніков

Крім того, документ упорядковує та осучаснює діючу профільну термінологію, вводить поняття, що розкривають його новели, зокрема, терміни "перехідна юстиція", "конвалідація", "тимчасова окупація", "окупаційні сили та окупаційні служби Російської Федерації", "політико-дипломатичні і санкційні заходи", "контактна лінія", "стійкий мир", "реінтеграція тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їхніх мешканців".

Проєктом закону також пропонується розподіл регулювання на конфліктний і постконфліктний періоди, що дозволить визначити якийсь алгоритм дій держави під час реінтеграції тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їхніх мешканців, деокупацію тимчасово окупованих територій, включаючи питання демілітаризації та роззброєння, вирішення гуманітарних проблем, відновлення правосуддя.

Крім цього, законопроєкт передбачає введення елементів перехідної юстиції, зокрема, відповідальність за правопорушення, пов'язані з тимчасовою окупацією, обмеження щодо обрання та призначення на посади громадян України, які були долучені до діяльності окупаційних сил та окупаційних адміністрацій Російської Федерації, заходи з розвитку сталого миру і заходи неповторення окупації.

Документом також пропонується визначити основні засади відновлення правосуддя на деокупованих територіях, ввести інститут конвалідаціі угод, які були укладені на тимчасово окупованих територіях, а також визнання результатів і термінів навчання на тимчасово окупованих територіях, створити передумови формування кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях, встановити обмеження щодо обігу валюти держави-агресора протягом перехідного періоду.

Також читайте: Лавров про Кримську платформу: Черговий шабаш, на якому Захід буде розвивати неонацистські настрої Києва

Очікується, що прийняття закону сприятиме реінтеграції тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їхніх мешканців, створить передумови для відновлення порушених прав людини.
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Топ коментарі
+3
что позволит определить некий(!) алгоритм /Зеленский озвучил план реинтеграции Донбасса.-Выйдут войска, мы (я и Мендель ) зайдем, (наведём шороху и дадим стране угля).
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16.08.2021 19:55
+3
Унифицированный подход к Крыму и ОРДЛО, новая терминология и алгоритм действий, - на сайте ВР обнародовали текст законопроекта о переходном периоде - Цензор.НЕТ 408 главное , чтобы кацапский рейх, выплатил репарации Украине за оккупацию и войну, до тех пор, пока он не распался на два десятка государств, потому что потом будет некому выставить счёт - предъяву !
но про это в "подходе" ни слова
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16.08.2021 19:58
+3
Ольга

Це вступ до поеми В.Сосюри ,,Мазепа,,...
Якщо не помиляюся, цей вірш ніколи в школі не вивчали, та й тепер мало хто його знає..
А потрібно було б!

Уніфікований підхід до Криму та ОРДЛО, нова термінологія і алгоритм дій, - на сайті ВР оприлюднили текст законопроєкту про перехідний період - Цензор.НЕТ 9539
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16.08.2021 20:33
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План Бээээ, зе
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16.08.2021 19:53 Відповісти
Ти хоч проект закону почитай. Там все гуд.
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16.08.2021 20:10 Відповісти
читать зе, это все равно что тратить время на уйню. ведь результат предсказуем
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16.08.2021 20:12 Відповісти
как миллиард деревьев
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16.08.2021 20:13 Відповісти
диллиард меревьев
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16.08.2021 20:22 Відповісти
- 500 тыщ рабочих мест
- 4 тонны $ зарплата учителям
- президентскую дачу - детям
- лисапед вместо кортежа
И конец "эпохи и бедности" в целом
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16.08.2021 21:18 Відповісти
зелеард деревьев
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17.08.2021 03:51 Відповісти
что там может быть гуд, если мы ничего не собираемся деоккупировать?
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16.08.2021 20:12 Відповісти
зелох, облобызай дупу зе, зато губы не трескаются... во уроды бывают
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16.08.2021 20:13 Відповісти
"Гладко было на бумаге,
Да забыли про овраги..."
Зная обещания зеленского и его партии, я бы не стал особенно радоваться. И. Скоро бабка Анжела приедет в Киев на посиделки. Как бы нам эта фрауформулу Штанмайера окончательно не втюхала. Не зря ее фрау Риббентроп называют
Уніфікований підхід до Криму та ОРДЛО, нова термінологія і алгоритм дій, - на сайті ВР оприлюднили текст законопроєкту про перехідний період - Цензор.НЕТ 1778
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16.08.2021 21:14 Відповісти
меркельша уже получила должность кастелянши в газпроме
будет зеленскому предлагать должность пианиста
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17.08.2021 03:53 Відповісти
Шкура не вбитого ведмедЯ.
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16.08.2021 19:54 Відповісти
что позволит определить некий(!) алгоритм /Зеленский озвучил план реинтеграции Донбасса.-Выйдут войска, мы (я и Мендель ) зайдем, (наведём шороху и дадим стране угля).
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16.08.2021 19:55 Відповісти
Какое счастье , что составили план переходного периода . Осталась самая малость - деоккупировать .
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16.08.2021 19:56 Відповісти
Деокупация не входит в план, потому что ее не будет. Тут пропихивается автономия дамбаса и особый статус террористам.
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16.08.2021 20:00 Відповісти
Ни в каком статусе ордло не захочет входить в состав Украины . Там во всю прививают ненависть к Украине у подростающего поколения и расеянские ксивы навязывают .
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16.08.2021 20:04 Відповісти
Так они и не собираются входить. Им нужна только бумажка что Украина признает *днр* как автономную республику для снятия санкций с РФ, а так же Украина будет выплачивать им репарации и пенсии, даст свободный доступ *народной милиции* (вагнеровцы) по территории Украины. К тому же Украина должна обеспечить депутатские и министерские кресла в Кабмин и ВР от кандидатов из *молодой республики*. Ето все конечно сделают завуалировано и не сразу чтобы народ не сразу понял. А там уже поздно будет возмущаться когда договор будет подписан на 50 лет, тоесть навсегда.
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16.08.2021 20:13 Відповісти
Дорогу осилит идущий - це тобі кацапскою.
ЗЕ хоть щось намагається робити на відміну від минулих.
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16.08.2021 20:14 Відповісти
Дякую за кацапську , але це зайве . Спілкуйтеся мовою , якою Вам зручніше .
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16.08.2021 20:29 Відповісти
Так і роблю, спілкуюсь рідною мовою, на відміну від усіляких тролів.
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16.08.2021 21:42 Відповісти
Шарик , ты ..... .
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17.08.2021 10:09 Відповісти
Выдать капитуляцию и выдачу террористам статус автономии, за победу и реинтеграцию ето сверхнаглости. А деокупация вам не подходит? Враг уйдет и жизнь сама собой наладится как в Славянске, Мариуполе без разных хитрых планов.
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16.08.2021 19:58 Відповісти
Унифицированный подход к Крыму и ОРДЛО, новая терминология и алгоритм действий, - на сайте ВР обнародовали текст законопроекта о переходном периоде - Цензор.НЕТ 408 главное , чтобы кацапский рейх, выплатил репарации Украине за оккупацию и войну, до тех пор, пока он не распался на два десятка государств, потому что потом будет некому выставить счёт - предъяву !
но про это в "подходе" ни слова
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16.08.2021 19:58 Відповісти
Напишемо ми тут папірець..
Але він не буде нести жодної законної дії на тих територіях
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16.08.2021 20:18 Відповісти
Ольга

Це вступ до поеми В.Сосюри ,,Мазепа,,...
Якщо не помиляюся, цей вірш ніколи в школі не вивчали, та й тепер мало хто його знає..
А потрібно було б!

Уніфікований підхід до Криму та ОРДЛО, нова термінологія і алгоритм дій, - на сайті ВР оприлюднили текст законопроєкту про перехідний період - Цензор.НЕТ 9539
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16.08.2021 20:33 Відповісти
зебанат после понюшки, кому это интересно...
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16.08.2021 20:33 Відповісти
Завуалированная подготовка легализации лугондона и оккупации Крыма. Возврат Крыма и лугондона в состав Украины на условиях кремлевских рашенфашистов недопустим пока они сами на коленях со слезами на глазах попросятся в Украину. А до тех пор эти незаконные образования должны быть наглухо заблокированы и изолированы от цивилизации.
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16.08.2021 20:54 Відповісти
Нееть , надо всех жителей Крыма и лугандона лишить избирательного права в Украине на 20 лет . А то опять **** в гости позовут Уніфікований підхід до Криму та ОРДЛО, нова термінологія і алгоритм дій, - на сайті ВР оприлюднили текст законопроєкту про перехідний період - Цензор.НЕТ 3957
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16.08.2021 21:26 Відповісти
Они шо жтот закон хотят протолкнуть на торжественном заседании Рады 24 августа в присутствии иностранных гостей !?
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16.08.2021 21:27 Відповісти
Будем освобождать Крым словоблудием!
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17.08.2021 08:36 Відповісти
А слово яке "притулили" - конвалідація.А можно простіше - "держава Україна визнає те,що всі віджаті,захоплені,вкрадені авто,машини,підприємства та інше,належать тим,хто ними володіє на момент реінтеграціі".Що визнються дипломи закладів,які ПРИНЦИПОВО не виїхали в Україну,чи всуперечь українському законодавству утворили,на окупованих територіях, " клони" закладів які виїхали.Як це може бути,якщо вордло вже П'ЯТИЙ рік іде навчання по освітній програмі окупантів.Що за маячня?
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17.08.2021 08:41 Відповісти
 
 