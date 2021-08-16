Уніфікований підхід до Криму та ОРДЛО, нова термінологія та алгоритм дій, - на сайті ВР оприлюднили текст законопроєкту про перехідний період

Державна політика перехідного періоду - комплекс заходів із протидії збройній агресії РФ, відновлення територіальної цілісності та реінтеграції окупованих територій.

Про це йдеться в проєкті закону №5844 "Про засади державної політики перехідного періоду", оприлюдненому на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з пояснювальною запискою, документ розроблений із метою належного законодавчого врегулювання державної політики перехідного періоду - комплексу заходів із протидії збройній агресії Російської Федерації проти України, відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону та забезпечення державного суверенітету, відновлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях, подолання наслідків збройної агресії РФ, реінтеграції тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їхніх мешканців, розвитку стійкого миру і неповторення окупації.

Так, законопроєкт пропонує уніфікувати підходи як щодо тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей, так і щодо Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Визначити, що ці території є тимчасово окупованими територіями, на яких діють окупаційні сили та окупаційні адміністрації Російської Федерації.

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Крім того, документ упорядковує та осучаснює діючу профільну термінологію, вводить поняття, що розкривають його новели, зокрема, терміни "перехідна юстиція", "конвалідація", "тимчасова окупація", "окупаційні сили та окупаційні служби Російської Федерації", "політико-дипломатичні і санкційні заходи", "контактна лінія", "стійкий мир", "реінтеграція тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їхніх мешканців".

Проєктом закону також пропонується розподіл регулювання на конфліктний і постконфліктний періоди, що дозволить визначити якийсь алгоритм дій держави під час реінтеграції тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їхніх мешканців, деокупацію тимчасово окупованих територій, включаючи питання демілітаризації та роззброєння, вирішення гуманітарних проблем, відновлення правосуддя.

Крім цього, законопроєкт передбачає введення елементів перехідної юстиції, зокрема, відповідальність за правопорушення, пов'язані з тимчасовою окупацією, обмеження щодо обрання та призначення на посади громадян України, які були долучені до діяльності окупаційних сил та окупаційних адміністрацій Російської Федерації, заходи з розвитку сталого миру і заходи неповторення окупації.

Документом також пропонується визначити основні засади відновлення правосуддя на деокупованих територіях, ввести інститут конвалідаціі угод, які були укладені на тимчасово окупованих територіях, а також визнання результатів і термінів навчання на тимчасово окупованих територіях, створити передумови формування кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях, встановити обмеження щодо обігу валюти держави-агресора протягом перехідного періоду.

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Очікується, що прийняття закону сприятиме реінтеграції тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їхніх мешканців, створить передумови для відновлення порушених прав людини.