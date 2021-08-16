Міжнародна спільнота має згуртуватися, щоб Афганістан ніколи більше не використовувався як база для терористів, - Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликає міжнародну спільноту об'єднатися для придушення глобальної терористичної загрози в Афганістані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я закликаю Раду Безпеки і всю міжнародну спільноту в цілому об'єднатися, працювати разом і діяти спільно та використовувати всі наявні в її розпорядженні інструменти для придушення глобальної терористичної загрози в Афганістані і гарантії дотримання основних прав людини", - сказав Гутерріш на засіданні Ради Безпеки ООН щодо питань Афганістану.

За його словами, міжнародна спільнота має згуртуватися для того, щоб Афганістан "ніколи більше не використовувався як база або притулок для терористичних організацій".

Генсек зазначив, що співробітники ООН продовжують працювати в Афганістані в тих районах, які перейшли під контроль талібів.

"Я з полегшенням повідомляю, що значною мірою наш персонал і приміщення користуються повагою", - додав він, закликавши талібів і надалі "поважати цілісність та недоторканність дипломатичних посланників і приміщень".

Гуттеріш зазначив, що ООН буде надавати підтримку афганському народу "в скрутну хвилину". За його словами, гуманітарна криза в Афганістані торкнеться 18 мільйонів осіб - це майже половина населення країни.

Гутерріш нагадав, що в опублікованій учора заяві таліби пообіцяли працювати з наявними в державі інститутами. "Вкрай важливо продовжувати виплачувати зарплату цивільним службовцям, підтримувати інфраструктуру, відновити роботу аеропортів, продовжувати надавати послуги охорони здоров'я та освіти", - зазначив генсек ООН.

"Наступні дні будуть вирішальними", - додав він.