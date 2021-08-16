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Новини За кордоном
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Афганістан (450) ООН (2761) Гутерріш Антоніу (350)

Міжнародна спільнота має згуртуватися, щоб Афганістан ніколи більше не використовувався як база для терористів, - Гутерріш

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Міжнародна спільнота має згуртуватися, щоб Афганістан ніколи більше не використовувався як база для терористів, - Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликає міжнародну спільноту об'єднатися для придушення глобальної терористичної загрози в Афганістані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я закликаю Раду Безпеки і всю міжнародну спільноту в цілому об'єднатися, працювати разом і діяти спільно та використовувати всі наявні в її розпорядженні інструменти для придушення глобальної терористичної загрози в Афганістані і гарантії дотримання основних прав людини", - сказав Гутерріш на засіданні Ради Безпеки ООН щодо питань Афганістану.

За його словами, міжнародна спільнота має згуртуватися для того, щоб Афганістан "ніколи більше не використовувався як база або притулок для терористичних організацій".

Генсек зазначив, що співробітники ООН продовжують працювати в Афганістані в тих районах, які перейшли під контроль талібів.

"Я з полегшенням повідомляю, що значною мірою наш персонал і приміщення користуються повагою", - додав він, закликавши талібів і надалі "поважати цілісність та недоторканність дипломатичних посланників і приміщень".

Гуттеріш зазначив, що ООН буде надавати підтримку афганському народу "в скрутну хвилину". За його словами, гуманітарна криза в Афганістані торкнеться 18 мільйонів осіб - це майже половина населення країни.

Гутерріш нагадав, що в опублікованій учора заяві таліби пообіцяли працювати з наявними в державі інститутами. "Вкрай важливо продовжувати виплачувати зарплату цивільним службовцям, підтримувати інфраструктуру, відновити роботу аеропортів, продовжувати надавати послуги охорони здоров'я та освіти", - зазначив генсек ООН.

"Наступні дні будуть вирішальними", - додав він.
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Топ коментарі
+28
Озабоченность? )
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16.08.2021 20:01
+21
Так он теперь полностью стал базой террористов с кучей оружия.
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16.08.2021 20:04
+20
Интересно ему самому не смешно от своих заявлений? ООН политический импотент. Ровно такой же как в свое время была Лига Наций. И в конечном итоге ООН ожидает такая же судьба.
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16.08.2021 20:06
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CNN вчера и сегодня
Міжнародна спільнота має згуртуватися, щоб Афганістан ніколи більше не використовувався як база для терористів, - Гутерріш - Цензор.НЕТ 4047

Тот случай, когда фото передаёт ситуацию круче любого текста.
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16.08.2021 22:42 Відповісти
Мільярди доларів, які викинули США на Афганістан пішли коту під хвіст.

За офіційними даними, з 2001 по 2019 рік США витратили загалом близько 822 млрд доларів. Ця сума, однак, не враховує витрати у Пакистані, який США використовує як базу для афганських операцій.
Велика Британія та Німеччина, які мали найбільшу кількість військ в Афганістані після США, витратили протягом війни приблизно 30 і 19 млрд доларів відповідно.
Попри практично повне виведення своїх військ, США та НАТО пообіцяли до 2024 року виділяти 4 млрд доларів щороку на фінансування власних сил Афганістану.
Цього року НАТО вже надіслала до Афганістану постачання та обладнання вартістю 72 млн доларів.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-58230178
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16.08.2021 22:42 Відповісти
Завжди підозрював, що воно **********(((
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16.08.2021 22:51 Відповісти
На очереди создание новых исламских валаятов. Сначала в улусах Средней Азии, а затем и в Моксель- Урду. Приспело время маскавитам ордынцам возвращаться к своим истинным корням и скрепам. Изгадили население строительством "светлого будущего" и опорочили перспективную идею. Затем останкинские хабалки закачав в мозги правосланутого люмпена дегенерата духовный сифилис и заразную имперскую азиопскую проказу догноили мозговую систему мутантов половиночников "получивших самое лучшее в мире совейское образование". Талибан дает многочисленным народам Орды надежду на справедливость. Аллах Акбар.!!!
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16.08.2021 23:12 Відповісти
Что за бред несет этот "мощный" старик?
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17.08.2021 06:36 Відповісти
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