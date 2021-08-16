У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався спалах коронавірусу, - ЗМІ
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В Українському дитячому центрі "Молода гвардія", що розташований в Одесі, стався спалах коронавірусу, симптоми хвороби виявили в 44 осіб.
Про це повідомляє одеське видання "Думська", інформує Цензор.НЕТ.
"Симптоми хвороби проявилися в 42 дітей і двох працівників УДЦ. Їх ізолювали і взяли проби біоматеріалу для ПЛР-діагностики. Перші результати - позитивні", - йдеться в повідомленні.
На даний момент заклад закрито на карантин.
Зазначають, що в обласному департаменті охорони здоров'я інформацію про спалах коронавірусу в таборі журналістам підтвердили: "Учора було 26 хворих, сьогодні 44. Ми чекаємо на результати тестування".
Топ коментарі
+32 Ksenia VB
показати весь коментар16.08.2021 20:40
+14 olele
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+12 Старый зольдат
показати весь коментар16.08.2021 21:34
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Ніколи в таборах не бувала.
Вы всегда слепо верите зомбоящику?
2021 - ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА!!!
Скобеевщина шагает по планете.
сразу прошлым веком пахнуло ))))
30 лет как сдох Совок, а в Одессе всё фейками и фриками СССР живут.
Вы по жизни не Павлик? Фамилия не Морозов?
ну лечитесь теперь.
На вакцінацію нікого не затягнеш...
В телевізорі свати з папіками...
А восени почнеться паніка...
що ще вигадаєш?
Значить чип тобі вживлятиме або стоматолог, або проктолог...
тож не дивно, що такі неосвічені йолопи, як ти, біжать, спотикаючись, колотися експериментальним шмурдяком