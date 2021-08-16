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МЗС просить міжнародну спільноту посилити тиск на РФ у зв'язку із засудженням кримських татар на тривалі терміни

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МЗС просить міжнародну спільноту посилити тиск на РФ у зв'язку із засудженням кримських татар на тривалі терміни

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з вироком фігурантам алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір", ухваленим 16 серпня Південним окружним військовим судом Ростова-на-Дону (Росія).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Сьогоднішнє оголошення судового вироку щодо позбавлення волі Р.Нагаєва до 13 років, Л.Халілова – до 18 років, Р.Месутова – до 18 років, Е.Кантімірова – до 12 років є черговим доказом системних політичних репресій РФ, спрямованих проти представників кримськотатарського народу з метою залякування та придушення будь-яких нелояльних громадянських рухів та ініціатив на тимчасово окупованому півострові Крим. Російська Федерація має скасувати рішення суду та негайно звільнити Руслана Нагаєва, Ленура Халілова, Руслана Месутова, Ельдара Кантімірова та усіх незаконно утримуваних нею громадян України", - йдеться в заяві.

У відомстві закликали міжнародне співтовариство відреагувати на таке ганебне рішення держави-окупанта, категорично засудити застосування РФ неправомірної практики судових переслідувань інакодумства та зловживання антитерористичним законодавством, вимагати від Російської Федерації припинення порушень норм міжнародного гуманітарного права і прав людини на тимчасово окупованих нею територіях України, продовжити активну діяльність на захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема, у межах ініційованого Україною нового міжнародного формату - "Кримська платформа".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "66 років в'язниці за віру", - флешмоб на підтримку чотирьох кримських татар, яким у Росії ухвалять вирок 16 серпня. ФОТОрепортаж

Також у МЗС попросили міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, включаючи санкційний.

Нагадаємо, російські силовики затримали кримчан після обшуків 10 червня 2019 року. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять в рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосуються релігійної організації "Хізб ут-Тахрір". Руслан Нагаєв і Ельдар Кантіміров були затримані в Алушті, в селі Малий Маяк - Руслан Месутов, у селі Ізобільне - Ленур Халілов, голова місцевої релігійної громади "Алушта".

16 серпня 2021 року Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону ухвалив вирок чотирьом фігурантам алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір".
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Правильно,нужна крайняя озабоченность,без неё ни как..Каждый сам за себя,давайте признаем это.
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16.08.2021 21:03 Відповісти
. Зачем этоим, если украинцам пофик? Украина и Россия увеличили товарооборот за 5 месяцев текущего года в денежном эквиваленте на 7,87% до $3,21 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится на сайте Государственной таможенной службы страны.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/157814-torgovlya-ukrainy-s-rossiey-za-5-mesyatsev-vyrosla-pochti-na-8#ixzz73jLXS6pA
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16.08.2021 21:34 Відповісти
Европа уже устала от Европы
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16.08.2021 21:36 Відповісти
Эрдогана бы попросить...
да у него своих проблем - выше крыши...
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16.08.2021 21:15 Відповісти
и что сделает Эрдоган? Не надо переоценивать силу Турции
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16.08.2021 22:47 Відповісти
но и недооценивать этого хитрейшего и умного тоже не будем...
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16.08.2021 22:53 Відповісти
крымский талибан
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16.08.2021 21:41 Відповісти
Скорей кацапский фашизм.
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16.08.2021 22:39 Відповісти
 
 