Усі, хто вакцинується із середи, отримають безкоштовні квитки на концерт 24 серпня на НСК "Олімпійський", - Ляшко

Українці, які вакцинуються проти коронавірусу COVID-19 починаючи із середи, отримають як заохочення квитки на святковий концерт до Дня Незалежності.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі, хто вакцинується в центрах масової вакцинації із середи, всі українці, отримають безкоштовні квитки на святковий концерт, присвячений Дню Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК "Олімпійський".

Хотів би сказати, що всі, хто ще не вакцинувався, повинні переглянути своє ставлення до вакцинації і зрозуміти, що це єдиний дієвий спосіб захисту від коронавірусної хвороби, який уже показує результат", - заявив глава МОЗ.

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