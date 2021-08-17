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Усі, хто вакцинується із середи, отримають безкоштовні квитки на концерт 24 серпня на НСК "Олімпійський", - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Усі, хто вакцинується із середи, отримають безкоштовні квитки на концерт 24 серпня на НСК

Українці, які вакцинуються проти коронавірусу COVID-19 починаючи із середи, отримають як заохочення квитки на святковий концерт до Дня Незалежності.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ

"Всі, хто вакцинується в центрах масової вакцинації із середи, всі українці, отримають безкоштовні квитки на святковий концерт, присвячений Дню Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК "Олімпійський".

Хотів би сказати, що всі, хто ще не вакцинувався, повинні переглянути своє ставлення до вакцинації і зрозуміти, що це єдиний дієвий спосіб захисту від коронавірусної хвороби, який уже показує результат", - заявив глава МОЗ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ляшко вимагає не зупиняти COVID-вакцинацію під час святкування Дня Незалежності: "Мобільні бригади мають працювати там, де це зручно людям"
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Топ коментарі
+23
Все кто вацинируется со среды - получат бесплатные билеты на концерт 24 августа на НСК "Олимпийский", - Ляшко - Цензор.НЕТ 6345

...а если не ?....подорожает отопление и газ? )))
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16.08.2021 21:13
+16
зекретины все умом блещут...уколитесь от ковида,а мы вас за это в тысячную толпу засунем...
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16.08.2021 21:15
+16
Дивитись на Сердючку та спіднє Могілевської??? Це спецом, щоб притомні не вакцинувалися? А давайте як у Європах: 100 євро за вакцинацію! Ото народ поре!
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16.08.2021 21:15
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Віру змінюють лише такі погани як ти...
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16.08.2021 22:44 Відповісти
На фіга нам ваш совковий концерт ? Ми на " марш нескорених " .
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16.08.2021 22:28 Відповісти
Засунь їх собі в жопу, кончений ідіот.
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16.08.2021 22:28 Відповісти
Це як треба не поважати своїх громадян і рахувати їх за тупе стадо, щоб якусь ***** на стадіоні подивитись. Хоча, все вірно: таке бидло у нас в більшості і є, без самоповаги.
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16.08.2021 22:31 Відповісти
Сам запитав, сам відповів)
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16.08.2021 23:33 Відповісти
А кто вакцинируется после среды - будет покупать место на кладбище без скидок и еврогроба.
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16.08.2021 22:39 Відповісти
Ой что дееется , вчера вакцину дали-
Говорят , от ядерной войны,
И народ как стадо побежали-
Особливо, кто без головы...
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17.08.2021 15:10 Відповісти
Скоро гречку будуть роздавати за вакцинацію Усі, хто вакцинується із середи, отримають безкоштовні квитки на концерт 24 серпня на НСК "Олімпійський", - Ляшко - Цензор.НЕТ 9988
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16.08.2021 23:29 Відповісти
бесплатный сыр известно где, но не всем
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16.08.2021 23:33 Відповісти
Только для второй мыши.
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17.08.2021 12:03 Відповісти
..и все , кто сделал клизмы до полуночи...
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16.08.2021 23:42 Відповісти
желающих много?
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16.08.2021 23:47 Відповісти
блад! это аргумент. пока сопротивляюсь) жду весомее мотивацию. два года даже не включал 1+1 из этого Зе! била
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17.08.2021 00:27 Відповісти
Если пообещать, шо в концерте будут учавствовать поплавский и зеленский, даже без сердючки, то у этого ляшка не хватит не только вакцин, но и шприцев.
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17.08.2021 01:20 Відповісти
А Зеленський на роялі грать буде?
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17.08.2021 04:37 Відповісти
А чий концерт буде на "Олімпійському" 24.08?
"Кварталу" і його партнерів ?
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17.08.2021 06:52 Відповісти
Бесплатный СЫР.
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17.08.2021 08:30 Відповісти
Это по нашему, по бразильски.
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17.08.2021 09:36 Відповісти
Ляшко, где "гарантированная государством" вторая доза Pfizer для тех, кто вакцинировался в МВЦ? Ни приглашения, ни возможности записаться на повторную вакцинацию. Все сроки уже вышли. Что дальше?
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17.08.2021 11:50 Відповісти
а дальше - постепенные необратимые последствия
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17.08.2021 12:33 Відповісти
какие? возрастные?
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17.08.2021 14:51 Відповісти
какие? возрастные?

В основном умственные...
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17.08.2021 15:12 Відповісти
Нехай свій концерт із сердючками і могилевськими дивляться зелені потвори !
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17.08.2021 14:08 Відповісти
А хто не буде вакцинуватися,тому відключимо газ.
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17.08.2021 16:23 Відповісти
по плану прасов Найвэлычнишой заполняемость зеблдского цирка должна быть максимальной.. аншлаг так аншлаг
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17.08.2021 16:45 Відповісти
Отже, пошлють бюджетників на совковий концерт, відмічатимуть по списку, як на совєцьких парадах.
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17.08.2021 16:56 Відповісти
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