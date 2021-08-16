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КМДА (1461) Київ (13836) обшук (1343) Максимець Надія (19)

За результатами обшуків у Києві оголошено підозри двом чиновникам і двом підприємцям, - спікер прокуратури Максимець

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

За результатами обшуків у Києві оголошено підозри двом чиновникам і двом підприємцям, - спікер прокуратури Максимець

Слідчі оголосили про підозру фігурантам справ Подільського моста, закупівлі шкільних меблів Печерської райдержадміністрації та ремонту переходів у Деснянському районі.

Про це повідомила у Facebook прессекретар Київської прокуратури Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у справі Подільського мосту слідчі оголосили підозру першому заступнику керівника КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд м.Києва" і керівнику генпідрядної організації. Йдеться про службову недбалість і розтрату майна.

За висновком експертизи, бюджету міста завдали збитків на суму понад 4,5 млн грн за неналежне виконання робіт із фарбування залізобетонних прогонових плит автопроїзду. Зазначають, що це лише один епізод розкрадання.

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У справі закупівлі шкільних меблів Печерської РДА підозру отримав керівник підрядної організації. Його підозрюють у привласненні понад 450 тисяч гривень.

Слідство стверджує, що шкільні стільці закупили для 20 навчальних закладів вдвічі дорожче.

При цьому акт прийому-передачі навіть не містить прізвища посадової особи РДА, яка прийняла ці стільці.

Найближчим часом прокуратура обіцяє дати правову оцінку діям посадових осіб Печерської РДА.

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Щодо ремонту підземних переходів у Деснянському районі слідчі повідомили про підозру в розтраті бюджетних коштів начальнику "Дорожньо-експлуатаційного управління з ремонту та утримання автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району".

Збитки місцевому бюджету експерти оцінили в понад чверть мільйона гривень.

Зазначимо, що 16 серпня правоохоронці проводили обшуки в приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд м Київ", ДП "Укрдержбудекспертиза", у генерального підрядника, а також у підрядних організаціях. Також силовики обшукували Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА.
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новости какие-то скучные. Ностей из-за альтернативно одаренных росиян почти сошли на нет... да и про сколково, технологический центр московии давно не слышал.. дай, думаю, узнаю что у них нового слепили изобрели. Любуйтесь....В Сколково, улица Нобеля 7...Аленушка тихо курит на задворках!
По результатам обысков в Киеве объявлены подозрения двум чиновникам и двум предпринимателям, - спикер прокуратуры Максимец - Цензор.НЕТ 355
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16.08.2021 22:01 Відповісти
а точно весь Київ обшукали?
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16.08.2021 22:04 Відповісти
"Ищут давно ,но не могут найти...." !!!)))
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16.08.2021 22:24 Відповісти
Знов підозри ,а де реальні строки ,де конфісковане награбоване ???)))
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16.08.2021 22:09 Відповісти
Если их посадить, кто ж будет делиться наворованным?
Новые когда еще научатся мародерствовать в таких обемах.
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16.08.2021 22:18 Відповісти
Слід берегти джерельца ,бо без ник річки не стане !!!)))
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16.08.2021 22:22 Відповісти
А без откатов наш Киев не возможен: Кличко заявляет, что борьба с коррупцией в структурах мэрии парализует Киев !?!?.... Всё это было бы смешно, если бы не было так ********** !!! За результатами обшуків у Києві оголошено підозри двом чиновникам і двом підприємцям, - спікер прокуратури Максимець - Цензор.НЕТ 8082
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16.08.2021 22:26 Відповісти
де можна на красці про*пати чотири з половиною лимони?
Там або вкрали, або... ну неможливо по халатності втратити! Хіба що пожежа, згоріло... А де ще?
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16.08.2021 23:14 Відповісти
"бюджету города принесли убытков на сумму свыше 4,5 млн грн за ненадлежащее выполнение работ по окраске железобетонных пролетных плит автопроезда. Указывается, что это лишь один эпизод хищения".Источник: https://censor.net/ru/n3283072
Что за бред? Ненадлежащее выполнение работ хищением не является. Перед подписанием акта выполненных работ, эти работы принимал технадзор со стороны заказчика. Откаты получал заказчик и технадзор, а исполнитель вынужден был производить работы из того,что осталось после раздачи откатов, проще говоря из говна и палок.
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17.08.2021 07:07 Відповісти
 
 