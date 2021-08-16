За результатами обшуків у Києві оголошено підозри двом чиновникам і двом підприємцям, - спікер прокуратури Максимець

Слідчі оголосили про підозру фігурантам справ Подільського моста, закупівлі шкільних меблів Печерської райдержадміністрації та ремонту переходів у Деснянському районі.

Про це повідомила у Facebook прессекретар Київської прокуратури Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у справі Подільського мосту слідчі оголосили підозру першому заступнику керівника КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд м.Києва" і керівнику генпідрядної організації. Йдеться про службову недбалість і розтрату майна.

За висновком експертизи, бюджету міста завдали збитків на суму понад 4,5 млн грн за неналежне виконання робіт із фарбування залізобетонних прогонових плит автопроїзду. Зазначають, що це лише один епізод розкрадання.

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У справі закупівлі шкільних меблів Печерської РДА підозру отримав керівник підрядної організації. Його підозрюють у привласненні понад 450 тисяч гривень.

Слідство стверджує, що шкільні стільці закупили для 20 навчальних закладів вдвічі дорожче.

При цьому акт прийому-передачі навіть не містить прізвища посадової особи РДА, яка прийняла ці стільці.

Найближчим часом прокуратура обіцяє дати правову оцінку діям посадових осіб Печерської РДА.

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Щодо ремонту підземних переходів у Деснянському районі слідчі повідомили про підозру в розтраті бюджетних коштів начальнику "Дорожньо-експлуатаційного управління з ремонту та утримання автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району".

Збитки місцевому бюджету експерти оцінили в понад чверть мільйона гривень.

Зазначимо, що 16 серпня правоохоронці проводили обшуки в приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд м Київ", ДП "Укрдержбудекспертиза", у генерального підрядника, а також у підрядних організаціях. Також силовики обшукували Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА.