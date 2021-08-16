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Чеські міста Пардубіце і Брно до Дня Незалежності України піднімуть над меріями синьо-жовті прапори, - посол Перебийніс

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Чеські міста Пардубіце і Брно до Дня Незалежності України піднімуть над меріями синьо-жовті прапори, - посол Перебийніс

Міські ради чеських міст Пардубіце і Брно 24 серпня піднімуть над меріями синьо-жовтий прапор. Це рішення прийняли з нагоди Дня Незалежності України.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

У постанові міської ради Пардубіце зазначили, що так вирішили зробити "на знак підтримки українського народу, який стверджує в своїй країні демократичні цінності, а також протистоїть окупації Росією частини території своєї держави".

Нагадаємо, 14 серпня в Празі відкрили фотовиставку "Україна - 30 років свободи", яку теж організували до Дня Незалежності нашої держави.

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от, бандерівці!
знову затівають русофобію!
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16.08.2021 22:13 Відповісти
Респект!
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16.08.2021 22:14 Відповісти
Дякуємо панове 🇺🇦🤝🇨🇿!
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16.08.2021 22:42 Відповісти
симпатичный город,на фото ,,Persteinske namesti"в простонародии ,,перштейняк" Чеські міста Пардубіце і Брно до Дня Незалежності України піднімуть над меріями синьо-жовті прапори, - посол Перебийніс - Цензор.НЕТ 1901 Чеські міста Пардубіце і Брно до Дня Незалежності України піднімуть над меріями синьо-жовті прапори, - посол Перебийніс - Цензор.НЕТ 2549
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16.08.2021 23:25 Відповісти
От такий би парашії! Гарний,чистенький,багатий(головне!)... Вони би там скоренько"руцький пАрядАк" навели. Вибачайте,засрали би до нємогу ,розграбували і і перетворили б на "сіру зону"! "Красота"! пА руцьки називається...
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17.08.2021 04:37 Відповісти
Нагадаю, що суржикове "мерія" це українська міська управа.
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16.08.2021 23:36 Відповісти
Як приємно стає на душі після таких новин. Чехії-респект і вдячність..
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17.08.2021 00:55 Відповісти
молодец посол
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17.08.2021 01:46 Відповісти
 
 