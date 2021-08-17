За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив про результати моніторингу виконання нових норм "мовного закону" на телеканалах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Фейсбук мовного омбудсмена.

"Було проведено повторний моніторинг ефірного мовлення 9 телерадіоорганізацій у частині демонстрування фільмів (у тому числі, телевізійних серіалів та їхніх окремих серій). Серед них - 6 телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, в діяльності яких за результатами попереднього моніторингу (16-17 липня) були виявлені порушення вимог частини 6 статті 23 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", а саме: "Інтер", "Україна", "К1", "ICTV", "Мега", "НТН"; а також 3 телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, щодо яких на адресу Уповноваженого надійшли численні скарги громадян про показ фільмів і серіалів недержавною мовою: "1+1", "2+2" та "СТБ", - повідомив Кремінь.

Були виявлені порушення закону про державну мову 7 телеканалами: "Інтер" - 5 порушень, "Україна", "Мега", "СТБ" - по 2 порушення, "1+1", "2+2" та ICTV - по одному.

"Телерадіоорганізації мали два роки на те, щоб підготуватися до цієї норми. Однак деякі з них вирішили, що можуть ігнорувати Закон, мотивуючи це частковою втратою аудиторії.

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Зокрема, група "1+1 медіа" заявила, що буде транслювати фільми і серіали мовою оригіналу (тобто російською), а на українську переходити поступово, оскільки український дубляж нібито не подобається глядачам. Переконаний, що і Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, як основний регулятор, і Рада національної безпеки й оборони України повинні належним чином відреагувати на такі системні й демонстративні порушення", - зазначив мовної омбудсмен.