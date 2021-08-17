За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив про результати моніторингу виконання нових норм "мовного закону" на телеканалах України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Фейсбук мовного омбудсмена.
"Було проведено повторний моніторинг ефірного мовлення 9 телерадіоорганізацій у частині демонстрування фільмів (у тому числі, телевізійних серіалів та їхніх окремих серій). Серед них - 6 телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, в діяльності яких за результатами попереднього моніторингу (16-17 липня) були виявлені порушення вимог частини 6 статті 23 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", а саме: "Інтер", "Україна", "К1", "ICTV", "Мега", "НТН"; а також 3 телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, щодо яких на адресу Уповноваженого надійшли численні скарги громадян про показ фільмів і серіалів недержавною мовою: "1+1", "2+2" та "СТБ", - повідомив Кремінь.
Були виявлені порушення закону про державну мову 7 телеканалами: "Інтер" - 5 порушень, "Україна", "Мега", "СТБ" - по 2 порушення, "1+1", "2+2" та ICTV - по одному.
"Телерадіоорганізації мали два роки на те, щоб підготуватися до цієї норми. Однак деякі з них вирішили, що можуть ігнорувати Закон, мотивуючи це частковою втратою аудиторії.
Зокрема, група "1+1 медіа" заявила, що буде транслювати фільми і серіали мовою оригіналу (тобто російською), а на українську переходити поступово, оскільки український дубляж нібито не подобається глядачам. Переконаний, що і Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, як основний регулятор, і Рада національної безпеки й оборони України повинні належним чином відреагувати на такі системні й демонстративні порушення", - зазначив мовної омбудсмен.
Будь ласка, зачекайте...
Світська держава - держава з устроєм, де релігія відокремлена від неї, і яка регулюється на основі громадянських, а не релігійних норм; рішення державних органів не можуть мати релігійного обґрунтування. Законодавство світської держави може відповідати (повністю або частково) релігійним нормам; «Світськість» визначається не наявністю суперечностей з релігійними установами, а свободою від таких.
Володимира Даля колись питали: "Где можно услышать самый чистый русский язык?" Він незмінно відповідав: "Поезжайте в Киевскую губернию!"
Надіюсь ти не будеш заперечувать, що в 19 столітті Київська губернія говорила виключно українською мовою?
у разі повторного порушення -
канал закривається
тчк
і ніхто від цьго не помре.
але здоровіше - буде
100%
А на другий , третій рази -просто штрафи у держбюжет так міліонів на 10 , 30
Не поможе - можна у подальшому ще збільшити
А просто закривати - воні буде ...
А так - прибуток державі
ДЛБ блд...
Програми перекладачі - працюють !
Ще раз-які знаю...))
Є три моменти, які посилено ховають всі підступні російські лінгвісти.
1) До 18 століття офіційна мова личакової Московії була полуфіно-полуслов'янською койне яку ніхто у світі не вважав російською мовою, а називалася вона конкретно мовою монголоїдних москалів московитів, московитською.
2) Руською мовою весь час називалася саме тільки слов'янська українська мова русичів - русинів.
3) Мова Московії - московитський мова - не зізнавалася до цього часу європейськими лінгвістами (в тому числі слов'янських країн) навіть близькослов'янською мовою, і відносилася до татаро -угро фінським говорам.
Характерний приклад: тільки но з'явилися придумана в 18 столітті штучна російська мова в личаковій Московії - орді її крім царствених осіб не знав ніхто навіть і знаменитий ворог поляків герой личаковий мордвин Іван Сусанін Костромського повіту, бо коли його рідня, подаючи чолобитну цариці, то платила товмачеві за переклад з угро - фінського костромського на нову штучну російську «государеву» мову. Забавно те, що сьогодні абсолютно вся угро - фінська мордовська Кострома вважається в Росії "еталоном" «російськості» і «слов'янства», а виходить ще два століття тому взагалі зовсім ніхто в Костромі по слов'янські по російські зовсім не розмовляв.-
https://narodna.pravda.com.ua/culture/4a4f998984f4d/
Українські вчителі, священники, монахи заклали основи московської мови, в якій вживалась українська граматика М.Смотрицького. Але пішовши на мовний і культурний розрив з Україною, і не маючи можливості провести філологічну та інші реформи самостійно, оскільки не було кому, вони запросили собі на допомогу німців та інших європейців, які були присутні в усіх сферах життя та принесли з собою тисячі нових для Московії слів.
Москва запросила тисячі європейців, в основному німців, для розбудови своєї держави. Німці "винайшли" ******* московську мову. Так Н.Греч склав граматику московської мови. Німець Ґрот уклав московський правопис та словник. В.Даль зібрав етнографічний матеріал, німець А.Гільфердінґ - мовний матеріал, німець Г.Бауер видумав їхню "варяжську теорію", німці Брокгауз і Ефрон видали першу інциклопедію і т.д. Німці створили московську технічну термінологію просто переписавши німецькі слова московськими літерами.
З часом німці та інші європейці перебрали правління Московією, але для них слов'янство теж було чуже, і вони продовжували по-варварськи нищити все немосковське. Для прикладу: Катерина ІІ - німкеня, Петро ІІ - німець, і так аж до 1917 року Московією правили німці під назвою династії Романових.