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Новини Політика України
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українська мова (777) телебачення (731) Кремінь Тарас (135)

За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За місяць дії нових норм

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив про результати моніторингу виконання нових норм "мовного закону" на телеканалах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Фейсбук мовного омбудсмена.

"Було проведено повторний моніторинг ефірного мовлення 9 телерадіоорганізацій у частині демонстрування фільмів (у тому числі, телевізійних серіалів та їхніх окремих серій). Серед них - 6 телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, в діяльності яких за результатами попереднього моніторингу (16-17 липня) були виявлені порушення вимог частини 6 статті 23 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", а саме: "Інтер", "Україна", "К1", "ICTV", "Мега", "НТН"; а також 3 телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, щодо яких на адресу Уповноваженого надійшли численні скарги громадян про показ фільмів і серіалів недержавною мовою: "1+1", "2+2" та "СТБ", - повідомив Кремінь.

Були виявлені порушення закону про державну мову 7 телеканалами: "Інтер" - 5 порушень, "Україна", "Мега", "СТБ" - по 2 порушення, "1+1", "2+2" та ICTV - по одному.

"Телерадіоорганізації мали два роки на те, щоб підготуватися до цієї норми. Однак деякі з них вирішили, що можуть ігнорувати Закон, мотивуючи це частковою втратою аудиторії.

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Зокрема, група "1+1 медіа" заявила, що буде транслювати фільми і серіали мовою оригіналу (тобто російською), а на українську переходити поступово, оскільки український дубляж нібито не подобається глядачам. Переконаний, що і Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, як основний регулятор, і Рада національної безпеки й оборони України повинні належним чином відреагувати на такі системні й демонстративні порушення", - зазначив мовної омбудсмен.
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Топ коментарі
+40
Смотреть безусловно Вы можете на каком угодно языке. Хоть на суахили. Вот только вещание украинские каналы должны проводить согласно законодательства на государственном украинском языке.
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16.08.2021 22:21
+17
якщо для вас "херня" закони держави, в якій ви живете, то рано чи пізно ви їх порушите і доведеться відповідати, може краще не чекати цього, а їхати до держави, де з вами будуть спілкуватися виключно зручною вам мовою
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16.08.2021 22:30
+16
Різниця в тому ,що ти маєшь право ,а вони забов"язані виконувати чинне законодавство !!!)))
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16.08.2021 22:27
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Шо за херня, на каком я захочу на таком и буду смотреть языке и ненужно мне указывать....
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16.08.2021 22:19 Відповісти
Смотреть безусловно Вы можете на каком угодно языке. Хоть на суахили. Вот только вещание украинские каналы должны проводить согласно законодательства на государственном украинском языке.
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16.08.2021 22:21 Відповісти
Мовне питання ,найважливіший елемент гібридної війни Росіі за Україну !!!))))
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16.08.2021 22:34 Відповісти
Армія, мова, віра. Три основні стовпи на яких тримається держава. Можно як завгодно розмовляти в побуті. Ніхто не заважає. Але мову знати та користуватися нею повинен кожен громадянин України.
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16.08.2021 22:41 Відповісти
За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 4736
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16.08.2021 22:42 Відповісти
А яка офіційна віра? Що взагалі мається на увазі? Релігія? Тобто, ми вже не світська держава?
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16.08.2021 22:48 Відповісти
ПЦУ,Православна Церква України ,Київський Патріархат !!!)))
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16.08.2021 22:51 Відповісти
Єдину справжню незалежну українську церкву - УПЦ КП - ліквідували.
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16.08.2021 23:47 Відповісти
ПЦУ, у яку увійшли кіївський патриархат і українська грекокатолицька церква
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17.08.2021 10:23 Відповісти
Коли ви вже прозрієте?
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17.08.2021 22:40 Відповісти
Шо ти тормоз прозріти? Так вже давно!
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18.08.2021 07:01 Відповісти
Якби в тебе в черепній коробці був справжній мозок, а не смердюча коричнева субстанція без жодної звивини, ти б змогло прочитати і, головне, осмислити те, що написане в Томосі. Але це тобі недосяжне...
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18.08.2021 22:20 Відповісти
А є ще неписані речі окрім томоса. Але тобі то не окучити із твоїм 73%м мозком.
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19.08.2021 10:30 Відповісти
Понад 350 років Московія наполеглево та послідовно нищила українців та українство-мову,історію ,культуру та церкву !!! )))
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16.08.2021 22:53 Відповісти
Тут мається на увазі біль ширше трактування як на мою думку. Віра в свою армію, в свій народ, і таки так - віра в Господа. Взагалі релігія повинна слугувати інтересам держави. Не держава інтересам релігії, а навпаки. Тому навіть у світьскій державі будь яка церква будь якої релігії повинна відстоювати інтереси держави.
Світська держава - держава з устроєм, де релігія відокремлена від неї, і яка регулюється на основі громадянських, а не релігійних норм; рішення державних органів не можуть мати релігійного обґрунтування. Законодавство світської держави може відповідати (повністю або частково) релігійним нормам; «Світськість» визначається не наявністю суперечностей з релігійними установами, а свободою від таких.
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16.08.2021 23:01 Відповісти
Московія нищила не релігію ,як таку ,а саме українські церкви -УАПЦ,УГКЦ !!!)))
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16.08.2021 23:06 Відповісти
Звісно. Бо саме українські церкви відстоювали інтереси України. Московський патріархат це пʼята колона кацапів. Та й до релігії він не має стосунку. Він просто експлуатує релігію. А так це повноцінна армійська структура кацапів.
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16.08.2021 23:17 Відповісти
Швидше не армійська ,а КГБ-ФСБешна філія !!)))
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16.08.2021 23:21 Відповісти
Гм а як бути з іудаїзмом. Там держава управляється раввинатом. Що реббі скаже те й премєр і робить. Що вичитають у ТОРІ так і діють
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17.08.2021 00:09 Відповісти
Я так розумію, що Ви разом з ними ту Тору читали та реббе слухали? Звідкіля така обізнаність?
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17.08.2021 00:13 Відповісти
де там, де таке написано?
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17.08.2021 06:33 Відповісти
Армія, мова, наука - ось таке має бути гасло!
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17.08.2021 03:00 Відповісти
Не наука тоді вже, а закон!!!
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17.08.2021 10:24 Відповісти
Ото ж бо і проблема, що користуватися. Рускій так звужує мозок,ищо як раз до користуватися всем місця немає.
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17.08.2021 07:47 Відповісти
Різниця в тому ,що ти маєшь право ,а вони забов"язані виконувати чинне законодавство !!!)))
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16.08.2021 22:27 Відповісти
якщо для вас "херня" закони держави, в якій ви живете, то рано чи пізно ви їх порушите і доведеться відповідати, може краще не чекати цього, а їхати до держави, де з вами будуть спілкуватися виключно зручною вам мовою
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16.08.2021 22:30 Відповісти
І саме цікаве те, що коли кажуть "на каком я захочу на таком и буду смотреть языке", то чомусь мають на увазі суто російську мову. Ніяку іншу. Мене шось дуже сумніви беруть, що людина мала на увазі англійську чи там німецьку. І власне їй нічого не заважає переглянути українські програми с російськими субтитрами.або навіть з дубляжем. Але ні. "Апять рускогаварящих притисняють".
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16.08.2021 22:36 Відповісти
Русскій робить мозок узкім, і видаляє тумблер, який переключає мови у голові.
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17.08.2021 07:49 Відповісти
Кацап?
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16.08.2021 22:31 Відповісти
Швидше москаль !!!)))
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16.08.2021 22:32 Відповісти
Москаль це не то... Москаль це національність, а от кацап це состояніє... За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 1638
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16.08.2021 22:43 Відповісти
Помиляєшься !!1 Москаль ,це не нація ,це діагноз,параноїдальная шизофренія великодержавного шовінізма !!! А кацап ,це назва русских в Україні та Кубані !!!)))
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16.08.2021 22:47 Відповісти
Яких русских? Хто вони є? Колись була Русь Київська от там жили дійсно русичі, ну така назва була. А слово русскіє придумав їхній цар петро1. В його царстві були мері, муроми, мещери, весі, печори, перми, мокші, мордва та багато інших. І щоб сильно не замарачуватись він їх всіх назвав русскіє.
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16.08.2021 22:54 Відповісти
От іх(вселяку мокшу,ерзю та т. ін.) і звали кацапами ,а москалями звали людей ,що йшли на службу Московіі !!!)))
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16.08.2021 22:58 Відповісти
В доповнення, а сам цар петро1 був прусських (німецьких) кровєй. От звідки пішла в нього ідея назвати весь той зброд русськімі.
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16.08.2021 22:59 Відповісти
А в Україні та Кубані їх звали кацапами !!!)))
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16.08.2021 23:03 Відповісти
Короче, всі вони кацапи За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 6824
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16.08.2021 23:32 Відповісти
Мосалями звали тих хто йшов на службу Московіі,закрема рекрутів до російського війська !!! ")))
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16.08.2021 22:49 Відповісти
А что, по челюсти не видно? За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 4717
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16.08.2021 22:37 Відповісти
Замаскировался ***** За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 3287
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16.08.2021 22:42 Відповісти
Так рога же за версту видно. За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 3984
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16.08.2021 22:45 Відповісти
Ну так я ж по ним і впізнав За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 8794 А спитав заради "уважєнія" За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 8794
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16.08.2021 22:46 Відповісти
В интернете посмотришь,хотельщик.
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16.08.2021 22:35 Відповісти
Думка людини, яка пише "ненужно" і не ставить коми, не цікавить!
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17.08.2021 00:19 Відповісти
За месяц действия новых норм "языкового закона" их нарушили 7 телеканалов, - Креминь - Цензор.НЕТ 9510
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16.08.2021 22:21 Відповісти
Ну порушили ,а реально кого і як покарали за порушення ???)))
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16.08.2021 22:28 Відповісти
"Пєщєрний националізм" и "язиковой гєноцид" - ето в Украінє, странах Балтіі і в Казахстанє!

За месяц действия новых норм "языкового закона" их нарушили 7 телеканалов, - Креминь - Цензор.НЕТ 1875
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16.08.2021 22:22 Відповісти
За месяц действия новых норм "языкового закона" их нарушили 7 телеканалов, - Креминь - Цензор.НЕТ 2631
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16.08.2021 22:22 Відповісти
Квартал ТВ

За месяц действия новых норм "языкового закона" их нарушили 7 телеканалов, - Креминь - Цензор.НЕТ 2320
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16.08.2021 22:24 Відповісти
Судячи з форми одягу - "полковий комісар" зразка 1941 року Тільки "Наган" все псує - військовослужбовці такого рівня озброювалися ТТ За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 5615
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17.08.2021 04:44 Відповісти
Это вы хотите чтобы Новинский махал кадилом на украинском языке? Та ви подуріли.
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16.08.2021 22:26 Відповісти
А чего президент по телевизору обращяется к народу и дает интервью на русском языке?
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16.08.2021 22:29 Відповісти
Лялька не винна ,винні сценаристи та режисери !!!)))
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16.08.2021 22:31 Відповісти
Тому що він тупий і за 43рочки не зміг вивчити мову
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16.08.2021 22:34 Відповісти
Зайва хромосома не дозволяє !!!)))
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16.08.2021 22:37 Відповісти
А російську, думаєте, він знає? Судячи з його лексикону на сцені, він нею володіє лише на "побутовому" рівні Тобто, 5-6 тисяч слів, максимум, і вміння стулить їх у прості фрази
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17.08.2021 04:48 Відповісти
Русскій робить мозок узкім. Лише російськомовним завжди важко перключитись з мови на мову. Бо у завужений мозок вже не вміщюється перемикач мов.а ось україномовний запрсто перемикається між мовами.
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17.08.2021 07:59 Відповісти
Наведи приклад, де Порошенко розмовляє не на державній мові?
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16.08.2021 22:36 Відповісти
Не на русском,а на староболгарском с примесью тюркского.
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16.08.2021 22:37 Відповісти
Великорусское наречие русского язика !!!)))
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16.08.2021 22:39 Відповісти
А ти ту "староболгарську" чув хоч раз? За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 9199Та з нас болгари-лінгвісти сміються, коли це чують! Не раз уже пояснював - російська мова - штучне утворення на основі подніпровського діалекту української мови, принесеного випускниками Києво-Могилянської академії та духовних семінарій Подніпров"я в Московію, спрощеного та адаптованого до угрофінської фонетики місцевого населення для того, щоб жителі різних регіонів Московського царства могли розуміть один одного і ними можна було ефективніше управлять
Володимира Даля колись питали: "Где можно услышать самый чистый русский язык?" Він незмінно відповідав: "Поезжайте в Киевскую губернию!"
Надіюсь ти не будеш заперечувать, що в 19 столітті Київська губернія говорила виключно українською мовою? За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 9199
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17.08.2021 05:03 Відповісти
Закрити їм частоти, на тиждень... На перший раз...
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16.08.2021 22:42 Відповісти
спочатку- попередження,
у разі повторного порушення -
канал закривається
тчк
і ніхто від цьго не помре.
але здоровіше - буде
100%
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16.08.2021 22:43 Відповісти
Блін - спочатку- попередження, За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 1045так !
А на другий , третій рази -просто штрафи у держбюжет так міліонів на 10 , 30 За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 1152
Не поможе - можна у подальшому ще збільшити За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 7597
А просто закривати - воні буде ...
А так - прибуток державі За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 1786
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17.08.2021 00:43 Відповісти
штраф на другий, на третій закрити нафіг з конфіскацією.
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17.08.2021 06:39 Відповісти
Добавить, к сказанному сержантом ДПС Шевченко - нЕчего !
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16.08.2021 22:50 Відповісти
"Інтер" болт поклав н Україну та її законодавство і жене українські серіали "русскоязичним" накладним аудіодубляжем !!!)))
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16.08.2021 23:01 Відповісти
Вообще, господа, я эту проблему понимаю так. Президент Украины является заодно гарантом конституции и законности, а так же Верховным главнокомандующим во время войны... На глазах миллионов телезрителей происходит нарушение закона Украины сразу целым рядом украинских телеканалов. Ответственные за это люди говорят президенту об этом. А он не ведёт, как говорится в поговорке не ухом, не рылом... У меня возникает вопрос: - А может ли вообще наш президент выполнять свои функциональные обязанности??? Или он типа погулять вышел, немножко провести Большое строительство, улучшить своё материальное состояние и покрасоваться перед телекамерами??? Почему наш гарант ни как не реагирует на столь острый вопрос??? Если он остроты вопроса не понимает, то тогда ему рановато быть президентом. А если он понимает остроту вопроса и ничего не делает, то тогда он с нарушителями за одно... И в одном и в другом случае это не красит его, как президента, гаранта и Верховного главнокомандующего... Ведь речь идёт о том, что Украинские телеканалы ведут трансляцию на языке врага... Или может россиянцы ему не враги??? Так тогда совсем другое дело...
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16.08.2021 23:08 Відповісти
Проблема в тому що в Україні нема української державної влади,є лише лялькова імітація ,пародія на державну владу !!!)))
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16.08.2021 23:25 Відповісти
А этот комментарий я тоже читаю на языке врага.
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17.08.2021 00:50 Відповісти
За месяц действия новых норм "языкового закона" их нарушили 7 телеканалов.-Естественно . Офис Президента не будет выполнять решение Верховного суда по Тупицкому, советник Ермака. А по обещанию Зеленского каждый- президент.
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16.08.2021 23:28 Відповісти
Дивлюся в компі все що хочу і на мовах якиі я знаю...
ДЛБ блд...
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16.08.2021 23:31 Відповісти
За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 4966ну у компі - можна і на мовах - які не знаєш ...

Програми перекладачі - працюють ! За місяць дії нових норм "мовного закону" їх порушили 7 телеканалів, - Кремінь - Цензор.НЕТ 2730
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17.08.2021 00:46 Відповісти
Титрами рідко користуюсь...
Ще раз-які знаю...))
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17.08.2021 00:59 Відповісти
І кого хвилює твоя недорозвиненість?
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17.08.2021 08:02 Відповісти
От коли б ці телеканали заставити вести мовлення на ідиш чи івриті то вони б і не рипалися.
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17.08.2021 00:05 Відповісти
Да идёт он нахер, этот Кремень, со своим языковым законом. Сам был представителем в избирательном штабе на выборах у Януковича, а теперь резко по-украински защебетал. Перевертыш.
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17.08.2021 00:46 Відповісти
А який стосунок політичні погляди Кременя мають до виконання ним Законів України, які відносяться до мови і посадових обов"язків мовного омбудсмена? Тобі жінка не дає з-за того що у вас різні політичні погляди? Кремінь - громадянин України Тому повинен дотримуваться її законів Закон про мову є Кремінь - посадова особа, що зобов"язана слідкувать за виконанням законів України, що стосуються мови, всіма громадянами України Ти на роботі робиш що хочеш, чи те чого від тебе вимагають інструкції і правила, визначені кругом твоїх посадових обов"язків? (Між іншим, Янукович говорив українською набагато краще, ніж "Ослисько"!!!)
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17.08.2021 05:15 Відповісти
Видать, я...ца сильно поприжали т.н. патриотам, которым лишь только власть и снится с её лоббированием на разных уровнях по вертикали и горизонтали.
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17.08.2021 03:08 Відповісти
То ви проти державної мови на телебаченні та смі в державі Україна?
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17.08.2021 06:25 Відповісти
І хто такі "т.н патріоти"? Це ви про кого ?
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17.08.2021 06:26 Відповісти
В Законе про украинский язык нужно было прописать баснословные штрафы за невыполнение квот,а так ни хрена не прописано и эти шлемазелы творят что хотят.
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17.08.2021 03:53 Відповісти

Є три моменти, які посилено ховають всі підступні російські лінгвісти.
1) До 18 століття офіційна мова личакової Московії була полуфіно-полуслов'янською койне яку ніхто у світі не вважав російською мовою, а називалася вона конкретно мовою монголоїдних москалів московитів, московитською.
2) Руською мовою весь час називалася саме тільки слов'янська українська мова русичів - русинів.
3) Мова Московії - московитський мова - не зізнавалася до цього часу європейськими лінгвістами (в тому числі слов'янських країн) навіть близькослов'янською мовою, і відносилася до татаро -угро фінським говорам.
Характерний приклад: тільки но з'явилися придумана в 18 столітті штучна російська мова в личаковій Московії - орді її крім царствених осіб не знав ніхто навіть і знаменитий ворог поляків герой личаковий мордвин Іван Сусанін Костромського повіту, бо коли його рідня, подаючи чолобитну цариці, то платила товмачеві за переклад з угро - фінського костромського на нову штучну російську «государеву» мову. Забавно те, що сьогодні абсолютно вся угро - фінська мордовська Кострома вважається в Росії "еталоном" «російськості» і «слов'янства», а виходить ще два століття тому взагалі зовсім ніхто в Костромі по слов'янські по російські зовсім не розмовляв.-
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17.08.2021 06:23 Відповісти
МІФИ МОСКОВІЇ. МІФ ЧЕТВЕРТИЙ. ПРО СЛОВЯНСЬКЕ ПОХОДЖЕННЯ МОСКОВСЬКОЇ МОВИ ТА ЇЇ ДОМІНУЮЧЕ СТАНОВИЩЕ СЕРЕД СЛОВЯНСЬКИХ МОВ.
https://narodna.pravda.com.ua/culture/4a4f998984f4d/

Українські вчителі, священники, монахи заклали основи московської мови, в якій вживалась українська граматика М.Смотрицького. Але пішовши на мовний і культурний розрив з Україною, і не маючи можливості провести філологічну та інші реформи самостійно, оскільки не було кому, вони запросили собі на допомогу німців та інших європейців, які були присутні в усіх сферах життя та принесли з собою тисячі нових для Московії слів.

Москва запросила тисячі європейців, в основному німців, для розбудови своєї держави. Німці "винайшли" ******* московську мову. Так Н.Греч склав граматику московської мови. Німець Ґрот уклав московський правопис та словник. В.Даль зібрав етнографічний матеріал, німець А.Гільфердінґ - мовний матеріал, німець Г.Бауер видумав їхню "варяжську теорію", німці Брокгауз і Ефрон видали першу інциклопедію і т.д. Німці створили московську технічну термінологію просто переписавши німецькі слова московськими літерами.

З часом німці та інші європейці перебрали правління Московією, але для них слов'янство теж було чуже, і вони продовжували по-варварськи нищити все немосковське. Для прикладу: Катерина ІІ - німкеня, Петро ІІ - німець, і так аж до 1917 року Московією правили німці під назвою династії Романових.
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17.08.2021 10:40 Відповісти
Классическое телевидение идет на спад. Сегодня основные потребители ТВ - домохозяйки, которые смотрят "мыльные" сериалы и всякие шоу и люди, зацикленные на политике, которые смотрят политические ток-шоу и всякую пропаганду. Остальные подключаются к интернету или смарт-ТВ и смотрят то, что хотят, во время, в которое хотят и на том языке, на котором хотят.
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17.08.2021 12:57 Відповісти
Есть только один объективный показатель это деньги, доход. Если бы продукт на украинском языке приносил бы больше, все давно бы уже перешли на державну. А так, к сожалению, украинский контент, в том числе украинский украиноязычный контент, не можем конкурировать с русскоязычным. Ни в музыке, ни в кино, было бы хорошо, если бы эта тенденция изменилась. Тому, что популярно и приносит деньги не нужны квоты и поддержка, оно само по себе отлично существует
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17.08.2021 13:45 Відповісти
Ех! Талібів на них немає! Вони би живо заставили вас ходити строєм і співати рідні пісні! Навіть якщо ви їх незнаєте - демократія, блін!
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17.08.2021 14:12 Відповісти
 
 