Українські рятувальники повернулися після гасіння лісових пожеж у Греції
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16 серпня в Міжнародному аеропорту "Київ" приземлився спецрейс з Афін, яким повернулися додому українські пожежники, які брали участь у гасінні масштабних лісових пожеж на території Грецької Республіки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Глава правоохоронного відомства Денис Монастирський подякував рятувальникам за ліквідацію пожеж в Греції і висловив надію, що набутий досвід стане в пригоді на службі державі.
"Вітаю вас, воїни-вогнеборці! Ми тут, щоб відзначити ваш внесок у захист не лише української землі, а тепер ще й боротьбу з вогнем у Греції. Минулого року Україна також стикнулася з важкою стихією. Цього року така доля спіткала Туреччину та Грецію. І це надзвичайно приємно, що ви змогли допомогти іншим країнам у цій непростій боротьбі. Я переконаний, що сила ДСНС та ваш досвід - кращих представників цієї служби, будуть і надалі служити Україні", - сказав він.
"Вся сотня рятувальників, яка була зібрана з 10 областей України, повернулася жива і здорова, залишивши по собі добру пам'ять про збережені життя громадян дружньої Греції. Героїчний чин наших рятувальників по боротьбі з вогнем отримали найвищі оцінки грецьких колег і щиру подяку місцевих жителів", - написав Монастирський на своїй сторінці в Facebook.
Також міністр повідомив, що МВС України планується створення "Європейського хаба авіаційної безпеки", який буде допомагати подоланню лісових пожеж в Україні та інших країнах Європи.
Крім того, глава МВС пообіцяв, що команда президента України робитиме все можливе для збільшення зарплат рятувальників.
"Спілкуючись з хлопцями, я запитав, хто з них вже бував раніше у Греції чи Туреччині в якості туриста. Нажаль - практично жоден з них, тому що середня зарплатня рятувальників, за яку вони кожен день ризикують життям всього лише 12 тисяч гривен. Команда Президента буде робити все можливе для збільшення зарплат як рятувальників і поліцейських, так і всіх, хто працює на Державу, будь-то вчитель, медик чи військовий", - додав Монастирський.
У свою чергу, голова ДСНС Микола Чечоткін зазначив, що зусиллями українців український гасло "Слава Україні" стало символом боротьби з вогняною стихією.
"Дорогі рятувальники, я вітаю вас на Батьківщині! Дякую за самовіддану працю, сотні врятованих життів. Ви в рази підвищили імідж української Державної служби з надзвичайних ситуацій", - підкреслив він.
Прямо на аеродромі рятувальників зустріли дружини і діти. Вже сьогодні українці, які стали героями для греків, будуть вдома зі своїми рідними.
"Від початку робіт зведеним загоном ДСНС ліквідовано окремі осередки пожежі по фронту понад 19 тисяч метрів, глибиною до 60 м, ліквідовано низову пожежу на площі 1,7 га та верхову площею 350 кв. метрів, врятовано 2 населених пункти Спатарі та Метохи, зокрема: 27 житлових будинків, культову споруду, 33 господарчі будівлі, зерносховище, притулок для собак, 54 вулики та стадо овець. Поблизу м. Каматріадес врятовано житловий будинок, 2 господарські будівлі, 13 вуликів, 23 гектари оливкового та інжирного саду", - йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.
Фото: сайт ДСНС
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Ну вот ...
У Греції спалахнули дві нові великі пожежі, які спричинили евакуацію сіл на південний схід та північний захід від Афін - лише через кілька днів після того, як пожежі поглинули великі масиви лісу на північ від столиці країни.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini. Постраждалих немає, але грецькі ЗМІ повідомляють, що кілька будівель було пошкоджено. Перший осередок вогню спалахнув в регіоні Кератея на південний схід від Афін, загорілися чагарники, з'явилася загроза національному парку в районі Суніон. Три громади наказали евакуювати. Деякі жителі відчайдушно замочували свої будинки, а волонтери зі шлангами допомагали гасити пожежі. Понад 100 пожежників, вісім літаків та 11 гелікоптерів намагалися стримати полум'я, яке згасло до вечора.
Місцевий мер Дімітріс Дукас сказав грецькому телебаченню, що влада розслідує повідомлення про підпал?????
По інший бік столиці, на північний захід, у районі Віліа спалахнула інша пожежа, яка призвела до евакуації ще восьми сіл. Сильний вітер заважав гасити пожежу, а полум'я загрожувало поширитися на сусідню лісисту гору.
З цією пожежею боролися 240 пожежників - у тому числі 143 з Польщі - за підтримки восьми літаків та дев'яти гелікоптерів.
Это НЕ люди планету разогревают, и пожарники и самолеты ее не спасут. Это физика и динамика процессов. Все должны понять ЭТО!!!!
В понедельник, 16 августа, в районе департамента Вар на юге Франции начался крупный лесной пожар. К этому моменту сгорело более 5000 гектаров земли.Об этом пишет издание La Dépêche. Дымом отравились 19 человек, еще три человека получили легкие травмы. Тысячи людей, включая туристов, были эвакуированы с региона пожара. Эвакуация проходила в районах Кавалер-сюр-Мер и Сен-Тропе, особенно вокруг муниципалитетов Гримо
Сильні дощі на півночі Італії спричинили повені, поки на півдні країни тривають лісові пожежі, які не вдається загасити!!!!. Так, у південному Тиролі негода зруйнувала дерева, а невеликі струмки перетворилися на величезні потоки. Про це у вівторок, 17 серпня, повідомляє інформаційне агентство dpa із посиланням на рятувальні служби країни. Рятувальники закликали місцевих жителів залишатися вдома і не наближатися до річок. Як повідомляють південнотирольські метеорологи, упродовж 24 годин у регіоні на квадратний метр випало 86 літрів опадів