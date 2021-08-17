Посол РФ Жирнов про Кабул після захоплення талібами: враження хороші. Ситуація краща, ніж була при президенті Гані. ВIДЕО
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Обстановка в Кабулі після захоплення талібами краща, ніж була при президенті Ашрафі Гані. У талібів "діловий" підхід.
Про це заявив посол Росії в Афганістані Дмитро Жирнов в ефірі "Эха Москвы", передає Цензор.НЕТ.
Він заявив, що за часів правління Гані в Кабулі вечорами і ночами періодично були чутні "сильні удари", а тепер таліби ввели комендантську годину і закликали населення до спокою, щоб уникнути мародерства і насильства.
"Я суджу по перших днях їхнього контролю над Кабулом. Враження хороші. Зараз у Кабулі ситуація краща, ніж була при Ашрафі Гані. Тобто при терористах талібах краще, ніж при Гані", - сказав дипломат, назвавши підхід талібів "діловим".
За словами посла, він зможе знайти взаєморозуміння з представниками "Талібану" на зустрічі, яка пройде 17 серпня. Як очікується, йтиметься про питання безпеки російської дипмісії в Кабулі.
Зазначимо, що рух "Талібан" заборонено в РФ.
Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.
ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.
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Тут «эксперты» по Афганистану заламывают руки и вопрошают - как же так получилось, что армия сдавалась в плен пачками, сам народ Афганистана не стал сопротивляться талибам, а амеры… пожали плечами и ушли.
Как так вышло, что вместо смартфонов и асфальта, школ для всех и медленному движению в сторону того, что мы называем цивилизацией, они сами и добровольно выбрали законы шариата, намордник и средневековое религиозное мракобесие?
Воу-воу, что же мне это напоминает?
Как же так получилось, что вместо борьбы, страданий, пота и напряжения всех сил, народ выбрал «надо просто перестать стрелять» и «какая разница какое имя носит улица»?
Как же так получилось, что вместо патриотизма, гимна с ладошкой на сердце, преклонения перед армией, народ выбрал Сватов, Папика и спорт вне политики?
Как же так получилось, что вместо медленного движения в сторону того, что мы называем цивилизацией, народ выбрал 100 миллиардов мимо системы Прозорро, ковидный фонд в «Велике Крадівництво»?
Как же так получилось, что международная коалиция… пожала плечами и ушла заниматься своими интересами?
Просто. Так. Народу. Проще )
Sharp`s Forwarded from Будем всех бамбить!
А вже потім указ Трампа про виведення військ в 2020, якщо не помиляюсь, то фінальне скорочення контингенту після 15.11.2020. Правда, Байден потім той процес трохи пригальмував.
3/14ДАРАСЫ!
одним словом...
(Я думав - ти тільки у зброї не розбираєшся.... Виявляється ти - "тундра" і в інших питаннях!)
Сельское хозяйство этой страны, главный сектор афганской аграрной экономики, основано на производстве наркоты.
Героин хлынет через Среднюю Азию в Мордор (с прицелом - дальше в Европу) и талибы будут курировать этот процесс.
Надеюсь, когда в Мордоре будет взрыв потребления наркоты, все эти орки-жирновы вспомнят о том, как их Мордор выплачивал премии талибам за убийство американских военнослужащих.
Все остальное, просто трескотня....
Вчора таліби взяли під свою охорону амбасаду расеі . Це пояснює все
А порівнювати талібів з кацамами - некоректно . Бо кацап - це заригана , постійно п'яна свиня , без честі , гонору та віри .
Казаки Ульяновска