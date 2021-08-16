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Правопорядок під час святкування Дня Незалежності в Києві будуть забезпечувати 10 тис. поліцейських, - Клименко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Правопорядок під час святкування Дня Незалежності в Києві будуть забезпечувати 10 тис. поліцейських, - Клименко

Близько 10 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть порядок під час святкування Дня Незалежності в Києві.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Клименко зазначив, що в зв'язку із запланованими святковими заходами з нагоди Дня прапора та 30-ї річниці Незалежності України з 16 серпня всі відомства системи органів внутрішніх справ переходять на посилений варіант несення служби. До охорони громадської безпеки і порядку будуть залучені всі структурні підрозділи поліції. У місцях масового перебування громадян збільшать кількість патрулів. До патрулювання також залучать військовослужбовців Національної гвардії України.

"Від сьогоднішнього дня ми починаємо практичну роботу з підготовки до святкових заходів із нагоди Дня Незалежності. Близько 10 000 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України працюватимуть у Києві. Щоб забезпечити правопорядок, ми посилимо наряди патрулювання в громадських місцях, на автостанціях, на залізничному вокзалі, в метро та аеропортах", - розповів голова Нацполіції.

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До Києва також спрямовані зведені загони з інших регіонів для посилення столичного гарнізону поліції.
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Вже всій Україні продемонстрували на Софійському майдані ,як наша поліція забеспечує правопорядок !!!)))
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16.08.2021 23:35 Відповісти
А вам не кажется, что больше нет ни правды, ни лжи, ни добра, ни зла, ни демократий, ни диктатур, ни черного, ни белого, ни цветного, ни полутонов... Одно сплошное серо-коричневое дерьмо... Безвременье какое то или конец времён? А мы здесь спорим, обсуждая детали этого явления. Носится в воздухе преддверие какого-то ужаса, но не пойму какого. Может начало Мирового хаоса !? Или рождается новый Миро-порядок !?! (с)
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16.08.2021 23:36 Відповісти
Зелений морок.
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16.08.2021 23:38 Відповісти
Ти мене лякаєш !!!)))
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16.08.2021 23:39 Відповісти
да есть такое ощущение: ничего не радует...
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17.08.2021 08:17 Відповісти
а лично мне непонятно,как можно устраивать парад и празднование,когда часть страны в руках оккупантов?
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16.08.2021 23:40 Відповісти
Загалом то норм ,якщо не перетворяти парад в шоу !!!))))
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17.08.2021 00:17 Відповісти
Правопорядок під час святкування Дня Незалежності в Києві будуть забезпечувати 10 тис. поліцейських, - Клименко - Цензор.НЕТ 9858
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17.08.2021 00:40 Відповісти
Марш не на каблуках))
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17.08.2021 08:58 Відповісти
А еще бы хорошо снайпера на крышах и гелекоптеры в небе и праздник удался
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17.08.2021 00:59 Відповісти
Що святкувати? Країна захоплена продажними жидобільшовиками, в еконміці коллапс, війна окопна і бескінечна (бо воювати "ніззя" і треба шукати "мір в глазах *****"). 95 Кварта витягне на площі шобло клоунів і пархатих Могілєвських з Сєрдючками і ми маємо це шоу споглядати? Якщо ця фуйня, малятки, називається "Нєзалежність", то іпав я таку "нєзалєжність" і такі свята від Зе... Правопорядок під час святкування Дня Незалежності в Києві будуть забезпечувати 10 тис. поліцейських, - Клименко - Цензор.НЕТ 6502
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17.08.2021 01:10 Відповісти
 
 