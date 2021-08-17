В Узбекистані заявили, що афганський військовий літак упав після зіткнення з МіГ-29
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Узбекистані повідомили, що не збивали афганський військовий літак. Авіакатастрофа сталася внаслідок зіткнення з літаком супроводу узбецьких ВПС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За даними Генпрокуратури Узбекистану, 14-15 серпня повітряний кордон Узбекистану незаконно перетнули 22 військових літаки і 24 вертольоти Афганістану з 585 озброєними військовослужбовцями цієї країни. "Усі повітряні судна були примусово посаджено в міжнародному аеропорту міста Термеза (південь країни, межує з Афганістаном - ред.)", - ідеться в повідомленні.
Поряд із цим три афганських військових літаки "Ембрайєр-314", які попросили дозвіл на посадку в аеропорту "Хонабад", були попереджені про посадку в аеропорту Термеза і були взяті під супровід двох літаків ВПС Узбекистану "МіГ-29", ідеться в повідомленні.
Однак під час супроводу "Ембрайєр-314" і "МіГ-29" зіткнулися. Унаслідок цього афганський літак звалився на територію Шерабадського району Сурхандар'їнської області. Пілоти катапультувалися.
Також повідомляється, що 158 громадян Афганістану та військовослужбовців цієї країни незаконно проникли на територію Узбекистану по річці Амудар'я, що проходить уздовж кордону.
Раніше МЗС Узбекистану повідомило, що 14 серпня група з 84 військових урядових сил Афганістану перетнула кордон країни і звернулася по допомогу. За даними МЗС, цим військовим було надано медичну допомогу, надано харчування, організовано їх тимчасове розміщення.
Також понад 100 афганських військовослужбовців висадилися в аеропорту таджицького міста Бухара.
"Таджикистан отримав сигнали SOS, після чого, відповідно до міжнародних зобов'язань країни, було прийнято рішення дозволити здійснити посадку афганським військовослужбовцям в аеропорту міста Бухара", - повідомили в МЗС Таджикистану.
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Силовые структуры Афганистана насчитывают ТРИСТА ТЫСЯЧ человек. Это больше, чем армия Украины.
Эти силовые структуры вооружены ЧУТЬ ЛИ НЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ АРМИЯ УКРАИНЫ. Хамви, «Кугуары», беспилотники, авиация - там полный набор. Который достался теперь талибам.
При этом силы талибана представляли из себя семьдесят пять тысяч туземцев с автоматами Калашникова.
Афганистан мог бы держаться годами. Во Вьетнаме от момента вывода американских войск до падения Сайгона прошло три года. В прошлый раз в Афганистане, с момента вывода советских войск, до падения Кабула, прошло четыре года. И могло бы пройти еще четыре по четыре, если бы Ельцин, после захвата борта Ил-76 в Кандагаре, не принял бы решение прекратить поставку оружия и боеприпасов Северному альянсу. А так Наджибула, возможно, до сих пор держался бы.
В прошлый раз талибам противостояли три основные силы. Правительственные войска с центром в Кабуле, генерал Дустум со своими узбеками на севере, и Ахмад-Шах Масуд со своими таджиками на северо-востоке. У Масуда было шестьдесят тысяч человек, у Дустума примерно столько же, у правительства почти нихрена, в купе - вдвоем меньше, чем сейчас, и гораздо хуже вооруженные - но держались они довольно долго, и, повторюсь, если бы не прекратились поставки боеприпасов, Северный Альянс существовал, возможно, до сих пор. Дустум и Панджшерский Лев были государственники, они хотели строить именно государство, люди за ними шли, их идеи были привлекательны.
Но Масуда взорвали, Дустум бежал, правительство на другой планете, родной.
В итоге в этот раз никакого сопротивления уже не было. Армия, способная противостоять, пожалуй, даже и российской агрессии, просто сдалась туземцам с берданками. Без выстрела.
Наступление прошло не на фронте.
Оно прошло в головах.
Афганистан просто сам стал талибаном. - https://site.ua/arkadiy.babchenko/moskvosveya-predatelstvo-ameriki-i7j3wxp
Сегодня, 16 августа, в Афганистане Ахмад Масуд, сын легендарного военного командира Ахмад Шаха Масуда, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении Талибану. Об этом сообщает Paris Match.
Провинция Панджшер - единственная в стране не захвачена талибами, и там Ахмад Масуд собирает сопротивление Талибану.
"Мы остались одни. Но мы никогда не сдадимся… Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшере, поднимают оружие. Присоединяйтесь к нам по духу или через прямую поддержку", - говорится в обращении Масуда.
Он напомнил другим странам о том, как они помогали Афганистану во время войны с Советским Союзом и Талибаном и обратился к ним с призывом о новой помощи.
"Я обращаюсь ко всем вам во Франции, Европе, Америке, арабском мире и других странах, которые так много помогали нам в нашей борьбе за свободу, против Советов в прошлом, против Талибана двадцать лет назад: Поможете ли вы нам снова, дорогие друзья свободы?", - написал в обращении Масуд.
Масуд призвал единомышленников присоединиться к нему и вместе "написать новую страницу в истории Афганистана и новую главу в вечном сопротивлении угнетенных тирании".
Этому способствуют сложный рельеф местности в Пандшерской Долине и враждебно настроенное местное население к Талибану и его порядкам.
"Самая тяжёлая обстановка была в Панджшерском ущелье. Это ущелье как бы разрезает Афганистан на две части и тянется от западных границ страны почти до Китая. Командовал душманами знаменитый Ахмад Шах Масуд… Тогда, в 80-е годы, он успешно отразил не одно наше наступление"
Успешное сопротивление моджахедов Ахмад Шаха Масуда в Пандшере продолжилось и после вывода советских войск - сначала против правительства Наджибуллы, а затем против Талибов
и нефтегазоносный регион на востоке туркмении...пока не поздно
White_eagle @Whiteeagle210
Какой здоровый все-таки внутри С-17
24 вертолета, - это UH-60 Black Hawk и MD500 Defender
Нормально прибарахлились за счет американского налогоплательщика.
сильно это помогло ирану?
Мабуть не надали новітню зброю бо бачили як українське "військо" в Криму захищалось. Покинути афганцями без жодного опору військови бази, аєродроми, зброя і майно чимсь нагадують березень 2014 року.