В Узбекистані заявили, що афганський військовий літак упав після зіткнення з МіГ-29

В Узбекистані повідомили, що не збивали афганський військовий літак. Авіакатастрофа сталася внаслідок зіткнення з літаком супроводу узбецьких ВПС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними Генпрокуратури Узбекистану, 14-15 серпня повітряний кордон Узбекистану незаконно перетнули 22 військових літаки і 24 вертольоти Афганістану з 585 озброєними військовослужбовцями цієї країни. "Усі повітряні судна були примусово посаджено в міжнародному аеропорту міста Термеза (південь країни, межує з Афганістаном - ред.)", - ідеться в повідомленні.

Поряд із цим три афганських військових літаки "Ембрайєр-314", які попросили дозвіл на посадку в аеропорту "Хонабад", були попереджені про посадку в аеропорту Термеза і були взяті під супровід двох літаків ВПС Узбекистану "МіГ-29", ідеться в повідомленні.

Однак під час супроводу "Ембрайєр-314" і "МіГ-29" зіткнулися. Унаслідок цього афганський літак звалився на територію Шерабадського району Сурхандар'їнської області. Пілоти катапультувалися.

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Також повідомляється, що 158 громадян Афганістану та військовослужбовців цієї країни незаконно проникли на територію Узбекистану по річці Амудар'я, що проходить уздовж кордону.

Раніше МЗС Узбекистану повідомило, що 14 серпня група з 84 військових урядових сил Афганістану перетнула кордон країни і звернулася по допомогу. За даними МЗС, цим військовим було надано медичну допомогу, надано харчування, організовано їх тимчасове розміщення.

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Також понад 100 афганських військовослужбовців висадилися в аеропорту таджицького міста Бухара.

"Таджикистан отримав сигнали SOS, після чого, відповідно до міжнародних зобов'язань країни, було прийнято рішення дозволити здійснити посадку афганським військовослужбовцям в аеропорту міста Бухара", - повідомили в МЗС Таджикистану.