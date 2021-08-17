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Новини За кордоном
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Афганістан (450) Байден (2325) Китай (1921) Росія (47229) США (14478)

Китай і Росія дуже хотіли, щоб США нескінченно витрачали мільярдні ресурси на стабілізацію Афганістану, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Китай і Росія дуже хотіли, щоб США нескінченно витрачали мільярдні ресурси на стабілізацію Афганістану, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що не шкодує у зв'язку з рішенням вивести американський військовий контингент з Афганістану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я твердо стою на своєму рішенні", - сказав американський лідер у зверненні до народу.

При цьому, він зазначив, що "падіння Афганістану" відбулося швидше, ніж очікувалося. Байден додав, що подальше перебування американських військових в Афганістані не вирішило б проблеми цієї країни.

Він також заявив, що американська армія, незважаючи на вихід з афганської території, готова боротися проти терористів, якщо ті знову там облаштуються.

"Ми проводимо успішні контртерористичні операції проти терористичних угруповань у багатьох країнах, в яких у нас немає постійних військових баз. Якщо буде необхідно, ми зробимо те ж в Афганістані", - заявив Байден.

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За його словами, США ніколи не збиралися будувати демократію в Афганістані, а присутні там, щоб не допустити атак терористів на своїй власній території.

"Наша місія в Афганістані ніколи не припускала будівництво держави. Вона ніколи не була призначена для створення єдиної, централізованої демократії. Наша єдина місія в Афганістані була ... запобігання атакам на американській землі", - заявив Байден.

На думку президента, США це завдання вирішили. А терористи тепер діють уже в інших країнах, і Вашингтону потрібно протистояти цим новим загрозам.

Байден також попередив, що в разі, якщо бойовики руху "Талібан" будуть вживати заходів, спрямованих проти американських інтересів, то Вашингтон дасть потужну відповідь.

На думку Байдена, продовження присутності США в Афганістані грало б на руку Китаю і Росії.

"Наші реальні стратегічні конкуренти Китай і Росія дуже хотіли б, щоб ми надалі нескінченно витрачали мільярдні ресурси і скеровували нашу увагу на стабілізацію Афганістану", - зазначив президент США.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+44
"Борітеся - поборете !".....Америка лише допомагає

цілком ясний месидж "мудрому українському наріду" - ніхто за вас вмирати не буде
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17.08.2021 00:20
+26
із українським вибором весни 2019 я дивуюсь що американці нас ще підтримують
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17.08.2021 00:29
+21
Америкосы ушли за пару дней и талибы взяли также афганистан.Вопрос какой смысл было дальше оставаться если за столько лет афганская армия с бронёй с авиацией и подготовкой и недели непродержалась против макак с калашами?Вопрос лишь в том что бы было уйти красиво а не в спешке вот и всё.Остальное ничего не меняет.
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17.08.2021 00:20
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Не ,свинособака,это не к нам...это тебе придется что то формулировать теперь на туркменской границе)земля тебе и остальным там пухом...
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17.08.2021 01:05 Відповісти
Какая же ты тупая, Лера, женщина.... Качественный борщ попробуй сварить для начала, а потом уже будешь вникать в политические вопросы.... Но что-то мне подсказывает, что в кулинарии ты такое же глупое ничтожество, как и в политике...
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17.08.2021 01:30 Відповісти
Молодец для меня новость номер один была фашики продажные бундесмашинамилетающими все эвакуировали отето бомба китаю и росюушки а талибан там правил..а сейчас усилится вооруженый до зубов..а как знаем войны ускоряются и талибы бысро ударят в подбрющё гнилогл глисового медведя...
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17.08.2021 01:03 Відповісти
Да, прямо вчера ударят по рейху. А Солнце - деревянное. Китай и Россия очень хотели, чтобы США бесконечно тратили миллиардные ресурсы на стабилизацию Афганистана, - Байден - Цензор.НЕТ 835
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17.08.2021 01:06 Відповісти
вооруженый до зубов)))), ага запрягут верблюдов в оставленные американцами авианосцы и поволокут их верблюды через песчаные моря Кара-Кумов прямо к Сев. Ледовитому океану
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17.08.2021 01:19 Відповісти
Россия тупо их с землей сравняет,как Чечню.Валить будет всех без разбору-дети,старики,боевики...Ей не надо демократическое общество по соседству с Кавказом
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17.08.2021 10:20 Відповісти
Ось і добре, хай воює.
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17.08.2021 10:28 Відповісти
Пустые оправданья и слова - кому
Они теперь хоть малость интересны?
Когда так много оказалось на кону,
Лжеца одним решеньем неуместным!
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17.08.2021 01:04 Відповісти
А теперь внимание! Прикол от США! Пока спецслужбы кремля скупали всех руководителей Афганистана засыпая их миллиардами из бюджета РФ, чтобы как можно больше создать проблем для США в Афганистане, США начали переговоры с талибаном через Пакистан. Одно решение Байдена и вся коррумпированная нечисть была снесена талибами как карточный домик. Теперь главный вопрос - Кто проиграл?
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17.08.2021 01:09 Відповісти
А разве есть проигравшие?))Это всего лишь цепочка большой геополитики.
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17.08.2021 01:10 Відповісти
Таки да, ну очень очевиден... Кому можно больше позавидовать - тем кто малодушно сыпалсо в загнивающую роскошью омерику, или гордо и мужественно воцарилсо в кипящем казане со смолой?.. Китай і Росія дуже хотіли, щоб США нескінченно витрачали мільярдні ресурси на стабілізацію Афганістану, - Байден - Цензор.НЕТ 601
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17.08.2021 09:53 Відповісти
Кацап, сиди на бутылке молча - за умного сойдешь Китай і Росія дуже хотіли, щоб США нескінченно витрачали мільярдні ресурси на стабілізацію Афганістану, - Байден - Цензор.НЕТ 1939
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17.08.2021 10:46 Відповісти
Скорее наоборот, руководство были марионетки сша, и рф там мало на что влияли, кстати сейчас пасольство рф не покинуло авганистан так как талибы пообещали обеспечить им безопасность. А что будет дальше хз)
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18.08.2021 00:13 Відповісти
А вот это правильно сказано.
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18.08.2021 03:27 Відповісти
Много интересного - Куда делась 300 000 группировка афганских войск, куда делось американское оружие? А может талибы это и есть та самая 300 тысячная группировка которая очистила Афганистан от пятой колоны Кремля?
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17.08.2021 01:14 Відповісти
"Американські військові не можуть і не повинні гинути у війні, в якій афганські сили не готові боротись за себе. Тому мені знову залишається запитати тих, хто стверджує, що ми повинні були залишитися. Скільки ще поколінь дочок і синів Америки ви хотіли б відправити для боротьби з громадянською війною в Афганістані? Коли афганські війська цього не робитимуть? Скільки нескінченних рядів надгробків на національному кладовищі ще має бути? Я чітко відповідаю. Я не буду повторювати помилок, які ми зробили в минулому.
Помилка тривалого перебування та боротьби у конфлікті, що не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів, подвоєння громадянської війни в іноземній країні, спроби переробити країну через нескінченні військові розгортання американських сил. Це ті помилки, які ми не можемо повторювати, тому що у нас є значний життєвий інтерес у світі, який ми не можемо ігнорувати", - Президент США Джо Байден. https://www.pravda.com.ua/news/2021/08/16/7304054/
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17.08.2021 01:22 Відповісти
За офіційними даними, з 2001 по 2019 рік США витратили загалом близько 822 млрд доларів. Ця сума, однак, не враховує витрати у Пакистані, який США використовує як базу для афганських операцій.
Велика Британія та Німеччина, які мали найбільшу кількість військ в Афганістані після США, витратили протягом війни приблизно 30 і 19 млрд доларів відповідно.
Попри практично повне виведення своїх військ, США та НАТО пообіцяли до 2024 року виділяти 4 млрд доларів щороку на фінансування власних сил Афганістану.
Цього року НАТО вже надіслала до Афганістану постачання та обладнання вартістю 72 млн доларів.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-58230178
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17.08.2021 01:29 Відповісти
Всё правильно...но тревожно, что х**ло через лоббистов (включая зелю и ермака) будет ввинчивать Бидону, что в Украине тоже "гражданская война"
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17.08.2021 10:14 Відповісти
Обратите внимание куда ломанулись афганские военные - В Таджикистан и Узбекистан что фактически означает к пуйлу. С чего такой выбор - побежали к своему хозяину? Не удивлюсь если президент Афганистана всплывет в рашке. Правильно ли поступили американцы? Вероятнее всего что правильно.
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17.08.2021 01:32 Відповісти
А куда ломиться этническим таджикам и узбекам?
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17.08.2021 05:30 Відповісти
"Китай и Россия очень хотели, чтобы США бесконечно тратили миллиардные ресурсы на стабилизацию Афганистана, - Байден"
_Рейх очень хотел достроить своё оружие СП-2. Ещё очень хотел чтобы президед обайден киданул Украину и отказал в ПДЧ НАТО! Также рейх хотел чтобы обайден надавил на Украину для выполнения пожеланий оккупанта. И всё это президед бросился исполнять. Интересно какое у него звание в ГРУ и какие ордена от рейха?
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17.08.2021 01:35 Відповісти
што Ви Фрн наш друх!😂
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17.08.2021 07:20 Відповісти
Просто - одне із містечок України -Хотин, Хотинський район, Чернівецька область, Україна
Китай и Россия очень хотели, чтобы США бесконечно тратили миллиардные ресурсы на стабилизацию Афганистана, - Байден - Цензор.НЕТ 4895

А скільки їх по усій Україні .... Китай и Россия очень хотели, чтобы США бесконечно тратили миллиардные ресурсы на стабилизацию Афганистана, - Байден - Цензор.НЕТ 2079
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17.08.2021 01:39 Відповісти
Памятник воинам-афганцам (Киев)

Китай и Россия очень хотели, чтобы США бесконечно тратили миллиардные ресурсы на стабилизацию Афганистана, - Байден - Цензор.НЕТ 8425
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17.08.2021 01:50 Відповісти
Перелистайте ... 426 ....
І нам того треба було ... Китай и Россия очень хотели, чтобы США бесконечно тратили миллиардные ресурсы на стабилизацию Афганистана, - Байден - Цензор.НЕТ 2145
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17.08.2021 01:55 Відповісти
Цей меморіал для мене подібний до дівчинки з колосками.
Як добре що імперія розвалилась.
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17.08.2021 05:29 Відповісти
Позор США и Байдена лично! Это поражение цивилизации, по сути. США показало что не надежно и бросает союзников. Трамп бросил курдов. Трамп/Байден бросили афганцев (хотя бы тех кто им помогал). Ирак на очереди?
Европа как обычно сильно озабочена. Это очень сильно помогает
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17.08.2021 01:42 Відповісти
Амери свою історію прожили з 17 століття. Якби не Бен Ладен то і взагалі нічого було туди лізти.
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17.08.2021 10:31 Відповісти
У Кремля теперь новая головная боль. Рядом появилась мотивированная военная сила исламских фанатиков, которая не видит ничего плохого в производстве опиума.

Если ты сам себя не готов защищать, то никто тебя не защитит. И даже то, что Афганистан является основным союзником США вне НАТО с 2012 года, не помогло.

Обозреватель британской газеты Guardian Патрик Винтур выделяет несколько причин мгновенного краха всех афганских правительственных сил. Это коррупция в армии и полиции, неспособность обращаться с подаренной сложной техникой при широко распространенной неграмотности, потеря таможенных сборов и, как следствие, неспособность правительства платить жалованье. Кроме того, по мнению обозревателя, с того момента, как инициатива перешла к талибам, военные стали мгновенно сдаваться им из страха, что те все равно победят и будут мстить. Отсутствовали мотивация, вера в свои силы и не было желания защищать власть, у которой нет поддержки населения.
Но предшествовало этому всему главное - тотальная коррупция на всех уровнях власти. Нет, там не запускали "Велике крадивництво", а нашли свои схемы. Например приписки и мертвые душах в афганской армии. Афганские чиновники просто создавали виртуальные "батальоны-призраки", чтобы получать на них деньги от США и разворовывать их. "46 батальонов-призраков, по 800 человек в каждом", - приводит Le Mond данные неназванного западного дипломата, работавшего в Кабуле. В общем, некому оказалось противостоять талибам. А само население не видит в Талибане ничего плохого.

И еще одно. У Кремля теперь появился ещё одна головная боль. Потому что недалеко от их границ появилась мотивированная военная сила исламских фанатиков вооружённых современным западным оружием. А ещё эта сила не видит ничего плохого в производстве опиума, лидером по потреблению которого является РФ. Так что я пока не разделяю радости Кремля от происходящего в Афганистане и подожду пока они перейдут от заигрываний с Талибаном к противостоянию с ним. А это не за горами.
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17.08.2021 01:45 Відповісти
_Чушь собачья! Таль-каида не враг, а союзник рейха против общего врага: США и вообще Запада! И партнёр по обоюдовыгодной торговле наркотой. Винтур - далёкий от действительности болван.
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17.08.2021 01:52 Відповісти
Пацан - скільки тобі років - Китай и Россия очень хотели, чтобы США бесконечно тратили миллиардные ресурсы на стабилизацию Афганистана, - Байден - Цензор.НЕТ 9038
Талібан - він сам по собі ...
І вони мочили наших хлопців , що служили за СРСР -не гірше ніж зараз мочать підготовленні штатами "спецназівців" .
Вони - народ на своїй національній території !
А хай - на рахунок того , що таліби приїзжали у Москву - уже був ...
От нехай москалі їм і довіряються Китай и Россия очень хотели, чтобы США бесконечно тратили миллиардные ресурсы на стабилизацию Афганистана, - Байден - Цензор.НЕТ 3073
Я би на місці світових лідерів - заблокував би кордони з "приємлими країнами" - і ней собі розбираються Китай и Россия очень хотели, чтобы США бесконечно тратили миллиардные ресурсы на стабилизацию Афганистана, - Байден - Цензор.НЕТ 8313
А там видно буде ...
А майже 50 років внутрішніх розборок в Афгані - кому цікаві ??
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17.08.2021 03:13 Відповісти
ну прям, Х#йло Байден и другие \террористы\ на одной волне - коррупция + убийства + наркотраффик + насирательство на законы и договоренности и т.п. им демократические процедуры до одного места. так что договорятся только так. закончится все как обычно когда новоявленные "партнеры" кинут один другого по-крупному.
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17.08.2021 02:43 Відповісти
У США теперь высвободились лишние деньги.Почему бы не направить их в Украину.Тут рашистскую террористическую нечисть мочат на порядок лучше и эффективние.
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17.08.2021 03:34 Відповісти
Накінець-то правильний висновок. Вам Респект! Так, для того США пішли з Афгану, щоб переключитися повністю на Україну.
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17.08.2021 10:31 Відповісти
Угу ... Тут корупції нема ... Китай і Росія дуже хотіли, щоб США нескінченно витрачали мільярдні ресурси на стабілізацію Афганістану, - Байден - Цензор.НЕТ 3961
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17.08.2021 10:58 Відповісти
Джо Байден повторил то, что я на цензоре месяц назад говорил....,хватит кормить трутней типа ДНР ЛНР и прочий Талибан Китай и Россия очень хотели, чтобы США бесконечно тратили миллиардные ресурсы на стабилизацию Афганистана, - Байден - Цензор.НЕТ 8717Доллары это вам не мавзолейные РЖУбли.... Китай и Россия очень хотели, чтобы США бесконечно тратили миллиардные ресурсы на стабилизацию Афганистана, - Байден - Цензор.НЕТ 8823
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17.08.2021 04:36 Відповісти
Типа в мультфильме...Планета Зилизяка....Афыганизяка...,полезных ископаемых нет,населения нет, населена роботами... Китай и Россия очень хотели, чтобы США бесконечно тратили миллиардные ресурсы на стабилизацию Афганистана, - Байден - Цензор.НЕТ 8310
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17.08.2021 04:41 Відповісти
При бажанні могли б розвивати сільське господарство.
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17.08.2021 11:00 Відповісти
Так і буде, тільки з монокультурою - опійним маком.
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17.08.2021 11:40 Відповісти
Певний час їх намагалися привчити пшеницю вирощувати. Аграрії казали, що там гарні умови. Якщо руки докласти.
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17.08.2021 17:32 Відповісти
Полезных ископаемых там море. Прсто люди-дикари.
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17.08.2021 14:34 Відповісти
С одной стороны, работа в Афгане была закончена в 2011 году.
С другой стороны - просрать триллионы на чернозадых и либерастов, которые ненавидят себя и своих родных - не намного лучше.
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17.08.2021 05:27 Відповісти
Па любасу это паБЕДА РАБссии в Афгане... Китай и Россия очень хотели, чтобы США бесконечно тратили миллиардные ресурсы на стабилизацию Афганистана, - Байден - Цензор.НЕТ 6509Машка Аблигацыя и Ольга ********* не дадут сбрехать...
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17.08.2021 05:42 Відповісти
Дважды не судимый Витька Индюкович станет президентом Талибана, Китай и Россия очень хотели, чтобы США бесконечно тратили миллиардные ресурсы на стабилизацию Афганистана, - Байден - Цензор.НЕТ 4622
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17.08.2021 05:43 Відповісти
Что там орал недавно Жириновский...Трамп наш Крым наш,Талибан наш,Абхазия наш...ну короче ...все дерьмо наш... Китай и Россия очень хотели, чтобы США бесконечно тратили миллиардные ресурсы на стабилизацию Афганистана, - Байден - Цензор.НЕТ 5365
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17.08.2021 05:50 Відповісти
Эти хитрозадые комуняцкие страны много чего хотят,теперь талибов нужно поддержать в экспорте их идеологии на север.
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17.08.2021 05:54 Відповісти
Не отримав відповіді на свій коментар -запитання до депутата від ОПЗЖ ,голови спілки ветеранів тієївійни (війна та .а йде по нашій країні зараз);------Микола Таберко:
з Вашого інтервью не зрозуміло підтримуєте ви участь рад армії у Афган війні і якщо да, то на кому лежить провина за те що тисячі українських хлопців загинули ,та були покалічені у цій війні, і за чиї інтереси вони воювали на чужій землі. також Ви підтримуєте вивід військ з Афгану.?
Валентин Зарва
@valentyn.zarva • Политик
Відповідь зрозуміла якщо у Кремлі підтримують, як не підтримає ОПЗЖ .
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17.08.2021 06:13 Відповісти
Несе якусь пургу, як наш Зеленський.
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17.08.2021 06:32 Відповісти
Зрі в корінь.
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17.08.2021 06:57 Відповісти
Теперь в Афгане официальное РАБство для девочек начиная с 12 лет...,сказал недавно на радио Серебрянный дождь Андрей Гаврилов...,так это уже было на РАБссии....Александр Суворов и Михайло Кутузов покупали себе целые дяревни с детворой....,зато знаменитые палкаводцы сЦарей типа Романовых Китай и Россия очень хотели, чтобы США бесконечно тратили миллиардные ресурсы на стабилизацию Афганистана, - Байден - Цензор.НЕТ 848Евгений Понасенков не даст соврать...
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17.08.2021 06:35 Відповісти
Читав лист Суворова до якогось штимпа з просьбою купити йому дівчаток для "сопствєнного употрєблєнія". Тьху, гидота!
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17.08.2021 10:42 Відповісти
Про Суворова я не знаю, а вот Кутузов...
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18.08.2021 03:30 Відповісти
СШа за 20 лет вбухали в Афган триллион долларов,теперь это сделает РАБссия... Китай и Россия очень хотели, чтобы США бесконечно тратили миллиардные ресурсы на стабилизацию Афганистана, - Байден - Цензор.НЕТ 499Байден хитрец еще той закалки ,типа Рональд Рейган 1985 года... Китай и Россия очень хотели, чтобы США бесконечно тратили миллиардные ресурсы на стабилизацию Афганистана, - Байден - Цензор.НЕТ 499типа гонку вооружений советское дерьмо проиграет Китай и Россия очень хотели, чтобы США бесконечно тратили миллиардные ресурсы на стабилизацию Афганистана, - Байден - Цензор.НЕТ 7566
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17.08.2021 06:40 Відповісти
Ваша "логіка" дурна, як сало без хліба.
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17.08.2021 10:43 Відповісти
Тепер черга Китаю вбухать бабло в Афган.
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17.08.2021 06:54 Відповісти
Тепер ООН найме нашого Сєню Кролика і він збудує стіну навколо Афганістану.

Ще одне питання, куди хлинуть потоки біженців з Афганістану. З Сирії біженці рухались через Балкани в Центральну Європу. )(уйло може організувати трафік біженців (туристів) по маршруту Узбекистан, Казахстан, паРаша, Білорусь. Звичайно буде відгалуження в Україну.
Все реально, вагони якими перекидають війська з паРаші на кордон з Афганістам підгонять в Термез, завантажать біженців, дадуть пайки і води на 10 днів і літерним до Бреста.
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17.08.2021 07:11 Відповісти
Иран и Росия начали переброску войск к границе с Афганистаном вот основной смисл, була проблема Нато стала ихняя)))
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17.08.2021 07:55 Відповісти
Щодо Ірану вірно. Талібан це сунніти, а для шиїтського Ірану вони майже такі ворожі, як і християни з євреями.
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17.08.2021 10:39 Відповісти
як і християни з євреями - це все рівно що порівняти солодке і тверде.
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17.08.2021 11:04 Відповісти
Если бы это сказал Трамп, то его смешали бы с дерьмом и правильно бы сделали.
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17.08.2021 08:00 Відповісти
Теперь Китай и РФ зайдут в афган как миротворцы.
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17.08.2021 08:14 Відповісти
Такм де росія ніколи не буде миру. Там будуть постійні війни, голод і процвітання злочинності. Так бачать мир кацапи, такий їх "русский мир". А московити будуть використовувати цю ситуацію для переговорів з Європою, як будто вони там миротворці.
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17.08.2021 08:51 Відповісти
Кацапи не полізуть, бо ресурсів на це нема. Інакше "пупок розв*яжеться"
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17.08.2021 10:36 Відповісти
правильное решение молодец байден можети из украины тоже уйдут зачем на нас тратиться тоже какая им от этого польза
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17.08.2021 09:36 Відповісти
вот это афганцам подфартило такую обузу с шеи скинули
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17.08.2021 09:37 Відповісти
Так вы их и потратили. Но то ничё, новых напечатаете, да бидон?
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17.08.2021 10:27 Відповісти
А вам сказали на яку суму США вивезли лазуриту з Афганістану? Може вже і копалин з лазуритом в Афгані і е залишилося. Лазурит - це основне, чому там був і сєсєр, а потім США.
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17.08.2021 10:34 Відповісти
Л. - цінний ювелірно-виробний камінь. Ну може трохи і відбили грошей, але сумніваюсь, що воно того вартувало.
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17.08.2021 11:08 Відповісти
Слабенькі ваші знання. Ось тому і не розуміють, для чого США були в Афгані. Основа лазуриту трішечки інша: Рефлекторний приціл - Вікіпедія (wikipedia.org)
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17.08.2021 11:47 Відповісти
Це і лазерні приціли. США просто так гроші не витрачають. Китай і Росія дуже хотіли, щоб США нескінченно витрачали мільярдні ресурси на стабілізацію Афганістану, - Байден - Цензор.НЕТ 8609
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17.08.2021 11:49 Відповісти
Да ладна ... 2,1 трлн баксів, 2300 загиблих, 20 тис. поранених ...
Що таке 2,1 трлн. долярів ??
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17.08.2021 17:25 Відповісти
З приводу суми - я і кажу, що невідома на яку суму вивезені лазурити.
Знаючи американців - вони у виграші.
З приводу людей - втрати при вирішені геополітичних питань будуть завжди.
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17.08.2021 17:30 Відповісти
Ліберасти Європи та особливо Північної Америки свою брудну справу зробили - озброїли до зубів і навіть більше нове ТЕРОРИСТИЧНЕ утворення Ісламський Емірат Афганістан.
А Україні, яка одна протистоїть терористичній Кацапії з її ядерним арсеналом - величезну дулю та інколи дрібні жебрацькі подачки.

Але соєве братство нехай не спиняється ... Нехай овечою отарою і далі бекає зворушливу пісеньку про деменційного Бідона.
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17.08.2021 10:34 Відповісти
У Афганістана є 2,1 тис. танків, навчена нормальна армія, літаків штук 250, балістичні ракети і т.д. і т.п. ??
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17.08.2021 11:10 Відповісти
США як завжди, наобіцяють, і підуть. Власне, чудово видно, що демократія сама по собі це нежиттєздатний фейк, без нації і націоналізму люди просто не зрозуміють за що їм боротися і що захищати.
Але США вбачають годування корумпованих політиків, які типу будують щось там, правильним підходом.
Замість того щоб будувати демократію, треба було допомогти побудувати помірний іслам, але тепер мають радикальний іслам.
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17.08.2021 11:08 Відповісти
Байден заявив, що США не мали наміру будувати там демократію.
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17.08.2021 11:11 Відповісти
Це лише спроби зберегти обличчя зараз, все вони там будували.
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17.08.2021 11:16 Відповісти
+5
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17.08.2021 17:33 Відповісти
Тобто США могли взяти ідеї Талібів і демократизувати, пом'якшити їх, а замість цього накачували грошима колишніх наркоторговців, називаючи їх новою владою.
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17.08.2021 11:15 Відповісти
Президент, який втік, був викладачем у США.
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17.08.2021 17:33 Відповісти
Российская пропаганда уже обвинила в происходящем США, которые якобы бросили своих союзников и бывших наемных работников.

Конечно, в Москве снова умолчали об эвакуационных рейсах для афганских переводчиков и их семей, для военных, которые сотрудничали со Штатами и пр.

Однако даже у сторонников Москвы начали возникать вполне аргументированные вопросы.

ЧЕМ ПРИНЦИПИАЛЬНО ВЫХОД ИЗ АФГАНИСТАНА ВОЙСК СССР ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ НЫНЕШНЕГО ВЫХОДА АМЕРИКАНЦЕВ ?"
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17.08.2021 12:15 Відповісти
Стрелков о захвате талибами Афганистана:

"Скоро у РФ появится еще один фронт, тяжелый и БЕЗНАДЕЖНЫЙ"

 https://www.dialog.ua/opinion/234574_1629019975
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17.08.2021 12:16 Відповісти
Я бы даже сказал - бессмысленный и беспощадный
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17.08.2021 12:31 Відповісти
Советы ,опосля 10-ти годичного афганского присутствия во всеуслышание заявляли,что уже не желают воевать за афганское госвойско, и с помпой вывели 40-ю А,.Американцы наступили на те же грабли и тож спустя аж два десятка лет заявили подобное и ускоренно оттуда смылись.
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17.08.2021 13:09 Відповісти
СССР хотел насадить социализм диким племенам, а США хотели избавить себя от терроризма. Разница есть?
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18.08.2021 03:34 Відповісти
И те , и другие поняли, что Афган черная дыра.
Решать свои проблемы они должны сами!.
Если Расея снова туда ввяжется, то и флаг им в руки. Пусть вкладываются в черную дыру.
Меньше средств останется на другие пакости.
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17.08.2021 13:13 Відповісти
Кстати,

ТАЛИБАН ПРИЗНАН ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОВЕТОМ БЕЗОПАСНОСТИ ООН,
ВЕРХОВНЫМ СУДОМ РОССИИ
И КАНАДОЙ.
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17.08.2021 13:15 Відповісти
мудро. молодец
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17.08.2021 13:18 Відповісти
В четверг, 8 июля, президент США Джо Байден выступил с обращением к согражданам по поводу вывода американских войск из Афганистана.
В тот же день в Москву прибыли на переговоры представители запрещённой в России террористической организации "Талибан". И даже дали в Москве пресс-конференцию.
Многих этот факт шокировал.
В Москву на переговоры с МИДом приехали представители организации Талибан. Да да это не фейк, 8 июля талибы прибыли в Москву на переговоры. (Представители террористической организации).

Интересно сотрудники МИДа РФ комментируя итоги переговоров с талибаном будут говорить фразу, запрещённая террористическая организация в России или упустят этот момент?


Мария Захарова
Сколько ещё могут наши «либеральные» и анонимные врать, что «Лавров проводит в Москве переговоры с талибами»? Почему не с хакерами? Почему не на Марсе?
Эффектно же.


https://www.svoboda.org/a/vizit-zapreschennoy-v-rossii-organizatsii-v-moskvu/31353332.html
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17.08.2021 13:22 Відповісти
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