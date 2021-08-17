УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5116 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
5 634 83
Афганістан (450) Китай (1921) Лавров (1471) МЗС РФ (913) Росія (47229)

Китай і РФ повинні зміцнювати стратегічне співробітництво для захисту своїх інтересів в Афганістані, - глава МЗС КНР

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Китай і РФ повинні зміцнювати стратегічне співробітництво для захисту своїх інтересів в Афганістані, - глава МЗС КНР

У зв'язку з кардинальною зміною обстановки в Афганістані Китай і Росія повинні зміцнювати стратегічні зв'язки і співробітництво для захисту корінних інтересів двох країн

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван І в бесіді з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"Ван І сказав, що в новій ситуації Китаю і Росії необхідно зміцнити стратегічні зв'язки і співробітництво", - йдеться в повідомленні про бесіду на сайті МЗС Китаю.

За словами китайського міністра, насамперед потрібно "захистити законні інтереси Китаю і Росії в Афганістані", для чого налагодити своєчасний обмін інформацією, ефективно гарантувати безпеку китайського і російського персоналу, установ і підприємств двох країн.

Китай і Росія повинні докласти зусиль, щоб "спонукати афганських талібів проводити помірну і стійку релігійну політику", працювати з усіма сторонами над формуванням відкритої і інклюзивної політичної структури і проводити мирну і дружню зовнішню політику.

Також читайте: Китай і Росія дуже хотіли, щоб США нескінченно витрачали мільярдні ресурси на стабілізацію Афганістану, - Байден

Необхідно домагатися, щоб новий режим в Афганістані "провів чітку розмежувальну лінію" між собою і усіма видами міжнародного тероризму, стримував і боровся з терористичними силами, зазначив глава МЗС Китаю.

При цьому, Ван І заявив, що Сполучені Штати повинні зіграти конструктивну роль в наданні допомоги Афганістану в стабілізації ситуації, запобіганні хаосу і відновленні миру.

Дипломат роз'яснив позицію Китаю щодо Афганістану, заявивши, що факти ще раз довели, що "важко нав'язувати свої моделі побудови суспільства країнам з абсолютно іншою історією, культурою та національними умовами".

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
давно пора шаолинь с шариатом поближе познакомить, пусть наконец выяснят кто "круче"!? Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР - Цензор.НЕТ 7933
показати весь коментар
17.08.2021 07:40
+7
Не знаю как КНР, но Рашка получила геморрой. Таджикистану приготовиться. Вот и посмотрим на что хваленное ОДКБ годится Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР - Цензор.НЕТ 7787
показати весь коментар
17.08.2021 07:16
+6
В Афгане наркота и камешки драгоценные. недорого. Не зря ведь конь педальный с талибами обнимается
Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР - Цензор.НЕТ 3773
показати весь коментар
17.08.2021 07:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Началось, узкоглазые зашевелились))
показати весь коментар
17.08.2021 07:16 Відповісти
Ускоглазых хватит по 10 человек на 1 м границы с Таджикистаном. Что Рашка делать будет.? От Урала до Курил нет боеспособных строевых частей
показати весь коментар
17.08.2021 07:23 Відповісти
южная граница до Курил охраняется пограничниками , кроме того рашка располагает 9-тью базами за рубежом в том числе в Таджикистане
показати весь коментар
17.08.2021 08:18 Відповісти
це "0" зеро.
показати весь коментар
17.08.2021 09:16 Відповісти
Остальные так не считают Китай і РФ повинні зміцнювати стратегічне співробітництво для захисту своїх інтересів в Афганістані, - глава МЗС КНР - Цензор.НЕТ 7194
показати весь коментар
17.08.2021 09:32 Відповісти
давно пора шаолинь с шариатом поближе познакомить, пусть наконец выяснят кто "круче"!? Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР - Цензор.НЕТ 7933
показати весь коментар
17.08.2021 07:40 Відповісти
Не знаю как КНР, но Рашка получила геморрой. Таджикистану приготовиться. Вот и посмотрим на что хваленное ОДКБ годится Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР - Цензор.НЕТ 7787
показати весь коментар
17.08.2021 07:16 Відповісти
А шо таке ОДКБ, честно не знаю?
показати весь коментар
17.08.2021 07:59 Відповісти
а перед тим,як питати,почитати важко? Навіщо показувати своє невігластво?-------------------Ташкентський договір) ----------Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ,- військово-політична міжнародна організація, до якої входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.
показати весь коментар
17.08.2021 09:30 Відповісти
По нормальному бы, обложить Афганистан по периметру минными полями и пусть благоустраиваются в своё удовольствие.. Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР - Цензор.НЕТ 562
показати весь коментар
17.08.2021 07:19 Відповісти
В Афгане наркота и камешки драгоценные. недорого. Не зря ведь конь педальный с талибами обнимается
Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР - Цензор.НЕТ 3773
показати весь коментар
17.08.2021 07:26 Відповісти
До оккупации США талибы практически свели к нолю посевы наркоты. С приходом США наркотрафик увеличился. Так что сейчас он опять упадёт к нолю.
показати весь коментар
17.08.2021 08:23 Відповісти
Оккупируй бутылку,балалайня.
показати весь коментар
17.08.2021 08:35 Відповісти
Тупая вышивата дала о себе знать. Иди почитай КавказЦентр за те годы. Какие же вы тупые лгбт-вышиватники.
показати весь коментар
17.08.2021 09:06 Відповісти
Кавказ. центр Китай і РФ повинні зміцнювати стратегічне співробітництво для захисту своїх інтересів в Афганістані, - глава МЗС КНР - Цензор.НЕТ 4676 ?. Красота. Кадыровцы уже поздравили талибов Китай і РФ повинні зміцнювати стратегічне співробітництво для захисту своїх інтересів в Афганістані, - глава МЗС КНР - Цензор.НЕТ 2766. А ты, кацапед, еще на Скопееву сошлись
показати весь коментар
17.08.2021 10:59 Відповісти
Опять вышивата всех инакомыслящих в кацапы записывает и ахинею несёт. Ты хоть знаешь что КавказЦентр - это сайт чеченских сепаратистов, а не кадыровцев? Придурок вышиватный!
показати весь коментар
17.08.2021 14:15 Відповісти
Заткнись кацапед. Кадыров тоже был оппозиционером, вам бошки резал. Теперь только на бутылки сажает. Ублюдочное,, вали на одноглазники,. а то и из тебя веселку сделаем
показати весь коментар
18.08.2021 06:29 Відповісти
Что случилось,рыло кацапское? Неужели очко подгорело?😁
показати весь коментар
17.08.2021 12:09 Відповісти
Таких как ты слушать, так украинцы ограничиваются ЛГБТ-сообществом. А все остальные - кацапы.
показати весь коментар
17.08.2021 14:16 Відповісти
Плевать украинцам на тебя и твоих дружков,кацап.
показати весь коментар
17.08.2021 17:04 Відповісти
Вряд ли, чем же "кормиться" будут.
показати весь коментар
17.08.2021 09:13 Відповісти
Вот например новость от 16 августа 2021
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/16/120102/vlasti-islamskogo-emirata-afganistan-oglasili-pervye-ukazy--zapreschen-ssudnyj-protsent--vse-dolgi-po-protsentam-annuliruyutsya--smertnaya-kazn-za-narkotiki-svoboda-smi-i-pr-.shtml

За производство, продажу и посредничество в продаже наркотиков - смертная казнь
показати весь коментар
17.08.2021 09:38 Відповісти
Когда замешаны огромные деньги никакой закон не поможет. Продажа наркоты поставлена на поток. Выращивание мака - я вобще молчу. Хотя, что я понимаю в колбасных обрезках. Если ошибаюсь - приношу свои извинения заранее
показати весь коментар
17.08.2021 13:39 Відповісти
В прошлый раз талибы придушили наркотрафик полностью. Наркотой барыжат спецслужбы по всей планете. Была бы политическая воля - давно бы прикрыли лавочку.
показати весь коментар
17.08.2021 14:18 Відповісти
Ты кацапский недоумок. Талибы заявили, талибы пообещали. Зачем им заморачиваться и афишировать свои дела, если наркотрафик у них под контролем? Но руцьким недоумкам это знать не положено
показати весь коментар
18.08.2021 06:35 Відповісти
Очередной вышиватник кацапов у себя в трусах ищет. Вот если ты не в теме, иди ищи кацапов в другом месте. Ты тему наркоты в Афгане копни лет на двадцать назад, молодой чемоданчик без мозгов. Я за этим больше десяти лет слежу включая отчёты ООН. Не позорься передо мной. У меня итак разочарование в умственных и эмоциональных способностях представителей мудрого нарида.
показати весь коментар
18.08.2021 11:05 Відповісти
Не читабельно. фуфло пьяного мокши. Адьос, парнокопытное
показати весь коментар
18.08.2021 12:13 Відповісти
Уперед и с пестней. В Афгане, говорят, на десять триллионов лития и редкоземельных металлов. Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР - Цензор.НЕТ 9168
показати весь коментар
17.08.2021 07:28 Відповісти
Лития там нет вообще. Много меди да камешки по мелочам. Плюс полностью разрушенная экономика. Так что мак! И только мак!
показати весь коментар
17.08.2021 10:40 Відповісти
В Афгане есть усё. Захади не бойся!
показати весь коментар
17.08.2021 11:33 Відповісти
Глава МИД КНР - И Ван...
показати весь коментар
17.08.2021 07:29 Відповісти
Майже як легендарний "лётчик Ли Си Цын" )))
показати весь коментар
17.08.2021 07:59 Відповісти
Пускай талибан правит миром и гонит в шею всех оккупантов и захватчиков и савейких и американских. Талибан- народно-освободительное движение Афгнистна! Респект! И з оружие США спсибо и з подготовленных спецназовцев которых показательно рассреляля как колаборантов и предателей. Поучительно и справедливо!
показати весь коментар
17.08.2021 07:29 Відповісти
Ты внук Шарикова ,идиот и родственник собаки. Талибан - это опиум, под прикрытием народно-освободительное движения. Если народ освободили ,чего он из страны бежит?
показати весь коментар
17.08.2021 07:54 Відповісти
Бо ці "народні визволителі" визволяють нарід від освіти, від медицини, інтернету, прав людини та практично всіх інших здобутків цивілізації (окрім тих, що призначені для множення інших людей на нуль)...
Як бачимо, не всім афганцям нестерпно кортить у середньовіччя та зкріпний шаріат.
показати весь коментар
17.08.2021 16:53 Відповісти
А шо тут такого? Кругом безвиз, вот и бегут, это их право. А причем тут талибы?
показати весь коментар
17.08.2021 17:06 Відповісти
Ось у тебе зараз є повне право спакувати чоміндан, взяти квиток і поїхати в Кабул до твоїх бородатих братів по розуму.
До речі, американці чітко пояснили, що у разі потреби все одно будуть чавити ісламістську наволоч немов нужу. Тож у тебе навіть є шанси отримати 72 дівки Китай і РФ повинні зміцнювати стратегічне співробітництво для захисту своїх інтересів в Афганістані, - глава МЗС КНР - Цензор.НЕТ 8963
(але це не точно)
показати весь коментар
17.08.2021 17:39 Відповісти
Дивно, що цього панарєпу модератори досі не закатрупили.
показати весь коментар
17.08.2021 17:43 Відповісти
Але отримають мандюліну як у В"єтнамі форева. Бамбітє Шура, бамбітє. Всє гарада де живуть тепер таліби)))
показати весь коментар
17.08.2021 18:33 Відповісти
Не торохти пляшкою, набутилочнік.
показати весь коментар
17.08.2021 20:50 Відповісти
Ти краще про своє життя подумай, якщо житимеш під талібами, "освобожденный народ". І яку мандюліну ти отримуватимеш, як не будеш сокотити і пантрувати опіумну царину місцевого наркобарона.
За це житимеш у глиняній карабушці, носитимеш смердючого халата, драні шльопки і чалму (вона ж - твій майбутній саван, як крепір микне). Харчуватимеш глевку перепічку та жменьку фініків, а м'ясиво раз на рік у Курбан-байрам (якщо пофартить).
І жодних тобі інтернету, лелювізора, музики (харам!), електрики в хаті теж нема, та взагалі нічого. Тіко працюй, молися, ходи в мечеть. Захворієш - молися Аллаху, бо медицини теж чортма. Діти виростуть дурними і неписьменними - шкіл знову ж таки ніт.
І навіть не впитися ік лихій годині, бо алкоголь - харам, за який вб'ють на місці.
Тіко жінку можеш не лише лупцювати, але й відрізати носа або взагалі вбити. Це можна. Жінки там безправніші за маржину.
Як тобі таке? Вах, какой свобода! Вабабай, по кайфу жи есть!
показати весь коментар
17.08.2021 21:22 Відповісти
Для авганцев безвиз?
показати весь коментар
17.08.2021 23:55 Відповісти
Ты какого хрена с утра табуретовки нажрался, бревно стоеросовое?
показати весь коментар
17.08.2021 08:19 Відповісти
Санітари! Агов! Готуйте клізму Есмарка і гамівну сорочку!
показати весь коментар
17.08.2021 11:34 Відповісти
І грандіозний заштрик галоперідолу.

Китай і РФ повинні зміцнювати стратегічне співробітництво для захисту своїх інтересів в Афганістані, - глава МЗС КНР - Цензор.НЕТ 226
показати весь коментар
17.08.2021 15:49 Відповісти
Среди защищавших Кабул великий майдановский пуштун Найем и его серливый брательник)))
показати весь коментар
17.08.2021 17:08 Відповісти
На пляшку, болєзноє.
показати весь коментар
17.08.2021 17:44 Відповісти
Падальщики...
показати весь коментар
17.08.2021 07:47 Відповісти
1000000%
показати весь коментар
17.08.2021 07:57 Відповісти
А все таки американци просчитали и продумали многоходовочку, вотпервая ожидаемая реакция, то ли еще будет, это только начало, ведь религия это опиум для народа, будет талибан налаживать отношения и с хамас и с ичкерией и дагестаном и таджиками, узбеками казахами, итд.желательно и с поволжскими татарами чувашами итд.
показати весь коментар
17.08.2021 07:50 Відповісти
Китай очень хочет испытать и преобрести боеспособность своей армии , ибо самая большая армия в мире, но "необстреляная".
показати весь коментар
17.08.2021 07:57 Відповісти
Кому война, а кому мать родна.
показати весь коментар
17.08.2021 08:08 Відповісти
Китай і РФ повинні зміцнювати стратегічне співробітництво для захисту своїх інтересів в Афганістані, - глава МЗС КНР - Цензор.НЕТ 5554
показати весь коментар
17.08.2021 08:34 Відповісти
Нафіга їм а рашка. Вони хочуть добре жити. Де їм виплачуватимуть щомісячну допомогу.
показати весь коментар
17.08.2021 08:46 Відповісти
Какие интересы? У желтомордых интерес один-чтобы талибы терроризировали кацапню,а Китай под шумок урвал Сибирь.
показати весь коментар
17.08.2021 08:34 Відповісти
Да походу там Сибирь уже под китайцами.Местные лапти уже поспивались,а бабы уже давно рожают ***********.Осталось только референдум организовать. Китай і РФ повинні зміцнювати стратегічне співробітництво для захисту своїх інтересів в Афганістані, - глава МЗС КНР - Цензор.НЕТ 8387
показати весь коментар
17.08.2021 08:38 Відповісти
Китай і РФ повинні зміцнювати стратегічне співробітництво для захисту своїх інтересів в Афганістані, - глава МЗС КНР - Цензор.НЕТ 4011
показати весь коментар
17.08.2021 08:41 Відповісти
Китай і РФ повинні зміцнювати стратегічне співробітництво для захисту своїх інтересів в Афганістані, - глава МЗС КНР - Цензор.НЕТ 5323
показати весь коментар
17.08.2021 08:43 Відповісти
Через время, когда эти хунвенбинчики вырастут.
показати весь коментар
17.08.2021 09:16 Відповісти
референдум хуч зараз і войнухи там не буде.
показати весь коментар
17.08.2021 09:20 Відповісти
Не находите, что Ваше заявление сильно диссонирует даже с заголовком статьи.
Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество

Не стоит выдавать желаемое за действительное.
показати весь коментар
17.08.2021 11:53 Відповісти
Не находите,что Китай как обычно "разводит",а вы ведётесь?
показати весь коментар
17.08.2021 12:06 Відповісти
Я покуда нахожу, что Китай ведет свою и достаточно жесткую политику по всем фронтам в евроазиатском регионе и укрепляет свое влияние. Америка же здесь позиции теряет.
показати весь коментар
17.08.2021 12:20 Відповісти
Америка,Америка...Ну и при чем здесь то,что пострадают кацапы?
показати весь коментар
17.08.2021 13:18 Відповісти
А кто Вам вбил в голову, что кацапы обязательно пострадают? По-моему они наоборот сейчас укрепляют свои позиции в данном регионе.
показати весь коментар
17.08.2021 13:30 Відповісти
Китайский Ван Я хочет сказать- пусть Штаты вливают ярды в первобытный Афганистан,а мы с ****** сядем на берегу и с удовольствием на это посмотрим.Ну не мудак? Китай і РФ повинні зміцнювати стратегічне співробітництво для захисту своїх інтересів в Афганістані, - глава МЗС КНР - Цензор.НЕТ 1297
показати весь коментар
17.08.2021 08:34 Відповісти
Це ж в Китаї є концтабори для мусульман ?
показати весь коментар
17.08.2021 08:45 Відповісти
Они ещё не знают
показати весь коментар
17.08.2021 10:16 Відповісти
Китайський отрезанные головы, вот новая ,,умеренная и сдержанная религиозная политика,, Талибана.
показати весь коментар
17.08.2021 09:07 Відповісти
Ну тепер черга Китаю побудувати комуністичне суспільство в Афганістані.
Два попередніка не справились.
показати весь коментар
17.08.2021 09:08 Відповісти
Для України головне - куди підуть потоки біженців з Афганістана
показати весь коментар
17.08.2021 09:11 Відповісти
Це Лука може організувати.
показати весь коментар
17.08.2021 09:17 Відповісти
Ярый исламизм ринется в Среднюю Азию и Синьцзян.Зуб даю...
показати весь коментар
17.08.2021 09:18 Відповісти
Да особо радоваться нечего. США хоть как то этот черножовый скот с оружием сдерживали. Теперь эти высерки со всех щелей вылазить начнут и не факт что у нас тоже не появятся.
показати весь коментар
17.08.2021 09:23 Відповісти
)теперь это ваши проблемы
показати весь коментар
17.08.2021 09:30 Відповісти
Ну вот Ось Зла окончательно сформировалась.

А наши ЗЕленые дебилы не постеснялись озвучить свои симпатии к врагам США.
показати весь коментар
17.08.2021 09:45 Відповісти
Братья навеки...
Величие в натуре.
показати весь коментар
17.08.2021 10:15 Відповісти
Рашке буде КАПУТ
показати весь коментар
17.08.2021 10:34 Відповісти
Наркоту возить из Афганистана - это и есть стратегическое сотрудничество рассеян из афганцами 😀
показати весь коментар
17.08.2021 10:52 Відповісти
Таке враження, нібито як гієни накинулися на від 'їдки, котрі їм залишили США
показати весь коментар
17.08.2021 10:57 Відповісти
 
 