Китай і РФ повинні зміцнювати стратегічне співробітництво для захисту своїх інтересів в Афганістані, - глава МЗС КНР

У зв'язку з кардинальною зміною обстановки в Афганістані Китай і Росія повинні зміцнювати стратегічні зв'язки і співробітництво для захисту корінних інтересів двох країн

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван І в бесіді з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"Ван І сказав, що в новій ситуації Китаю і Росії необхідно зміцнити стратегічні зв'язки і співробітництво", - йдеться в повідомленні про бесіду на сайті МЗС Китаю.

За словами китайського міністра, насамперед потрібно "захистити законні інтереси Китаю і Росії в Афганістані", для чого налагодити своєчасний обмін інформацією, ефективно гарантувати безпеку китайського і російського персоналу, установ і підприємств двох країн.

Китай і Росія повинні докласти зусиль, щоб "спонукати афганських талібів проводити помірну і стійку релігійну політику", працювати з усіма сторонами над формуванням відкритої і інклюзивної політичної структури і проводити мирну і дружню зовнішню політику.

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Необхідно домагатися, щоб новий режим в Афганістані "провів чітку розмежувальну лінію" між собою і усіма видами міжнародного тероризму, стримував і боровся з терористичними силами, зазначив глава МЗС Китаю.

При цьому, Ван І заявив, що Сполучені Штати повинні зіграти конструктивну роль в наданні допомоги Афганістану в стабілізації ситуації, запобіганні хаосу і відновленні миру.

Дипломат роз'яснив позицію Китаю щодо Афганістану, заявивши, що факти ще раз довели, що "важко нав'язувати свої моделі побудови суспільства країнам з абсолютно іншою історією, культурою та національними умовами".