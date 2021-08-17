Китай і РФ повинні зміцнювати стратегічне співробітництво для захисту своїх інтересів в Афганістані, - глава МЗС КНР
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У зв'язку з кардинальною зміною обстановки в Афганістані Китай і Росія повинні зміцнювати стратегічні зв'язки і співробітництво для захисту корінних інтересів двох країн
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван І в бесіді з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
"Ван І сказав, що в новій ситуації Китаю і Росії необхідно зміцнити стратегічні зв'язки і співробітництво", - йдеться в повідомленні про бесіду на сайті МЗС Китаю.
За словами китайського міністра, насамперед потрібно "захистити законні інтереси Китаю і Росії в Афганістані", для чого налагодити своєчасний обмін інформацією, ефективно гарантувати безпеку китайського і російського персоналу, установ і підприємств двох країн.
Китай і Росія повинні докласти зусиль, щоб "спонукати афганських талібів проводити помірну і стійку релігійну політику", працювати з усіма сторонами над формуванням відкритої і інклюзивної політичної структури і проводити мирну і дружню зовнішню політику.
Необхідно домагатися, щоб новий режим в Афганістані "провів чітку розмежувальну лінію" між собою і усіма видами міжнародного тероризму, стримував і боровся з терористичними силами, зазначив глава МЗС Китаю.
При цьому, Ван І заявив, що Сполучені Штати повинні зіграти конструктивну роль в наданні допомоги Афганістану в стабілізації ситуації, запобіганні хаосу і відновленні миру.
Дипломат роз'яснив позицію Китаю щодо Афганістану, заявивши, що факти ще раз довели, що "важко нав'язувати свої моделі побудови суспільства країнам з абсолютно іншою історією, культурою та національними умовами".
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https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/16/120102/vlasti-islamskogo-emirata-afganistan-oglasili-pervye-ukazy--zapreschen-ssudnyj-protsent--vse-dolgi-po-protsentam-annuliruyutsya--smertnaya-kazn-za-narkotiki-svoboda-smi-i-pr-.shtml
За производство, продажу и посредничество в продаже наркотиков - смертная казнь
Як бачимо, не всім афганцям нестерпно кортить у середньовіччя та зкріпний шаріат.
До речі, американці чітко пояснили, що у разі потреби все одно будуть чавити ісламістську наволоч немов нужу. Тож у тебе навіть є шанси отримати 72 дівки
(але це не точно)
За це житимеш у глиняній карабушці, носитимеш смердючого халата, драні шльопки і чалму (вона ж - твій майбутній саван, як крепір микне). Харчуватимеш глевку перепічку та жменьку фініків, а м'ясиво раз на рік у Курбан-байрам (якщо пофартить).
І жодних тобі інтернету, лелювізора, музики (харам!), електрики в хаті теж нема, та взагалі нічого. Тіко працюй, молися, ходи в мечеть. Захворієш - молися Аллаху, бо медицини теж чортма. Діти виростуть дурними і неписьменними - шкіл знову ж таки ніт.
І навіть не впитися ік лихій годині, бо алкоголь - харам, за який вб'ють на місці.
Тіко жінку можеш не лише лупцювати, але й відрізати носа або взагалі вбити. Це можна. Жінки там безправніші за маржину.
Як тобі таке? Вах, какой свобода! Вабабай, по кайфу жи есть!
Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество
Не стоит выдавать желаемое за действительное.
Два попередніка не справились.
А наши ЗЕленые дебилы не постеснялись озвучить свои симпатии к врагам США.
Величие в натуре.