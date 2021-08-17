За роки незалежності кордони України перетнули понад 2 млрд людей, - Держприкордонслужба

Прикордонники підрахували, що з 1991 року через державний кордон України було пропущено понад 2 млрд людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Однією із ключових функцій прикордонників із перших днів на варті рубежів країни став належний прикордонний контроль. Разом із роботою існуючих контрольно-пропускних пунктів на західному та південному кордоні відомство розбудовувало систему прикордонного контролю на сході та на півночі країни", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі підрахували, що починаючи з 1991 року, в установленому порядку через державний кордон пропущено:

- понад 2 млрд 158 млн осіб;

- понад 452 млн транспортних засобів;

"Водночас ефективний прикордонний контроль дозволив істотно знизити показники незаконної міграції, адже за 30 років українські прикордонники відмовили у пропуску через кордон понад 792 тисячам осіб", - додали у відомстві.

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