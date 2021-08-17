Війська США не повинні битися на війні і вмирати на ній, якщо афганські сили не бажають боротися, - Байден

Президент США Джо Байден у понеділок вдень виступив із заявою з приводу ситуації в Афганістані, де владу захоплюють бойовики Талібану, які напередодні взяли під контроль Кабул і зайняли президентський палац.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

"Наша місія в Афганістані ніколи не полягала в побудові нації. Ніколи не передбачалося створити єдину централізовану демократію. Нашим єдиним життєво важливим національним інтересом в Афганістані залишається сьогодні те, що було завжди -запобігання терористичному нападу на США. Я багато років стверджував, що наша місія повинна бути зосереджена виключно на боротьбі з тероризмом, а не на боротьбі з повстанцями або побудові нації", - заявив Джо Байден.

За його словами, США ясно усвідомлювали ризики, пов'язані з виведенням військ.

"Ми готувалися до будь-яких непередбачених обставин, але я завжди обіцяв американським громадянам, що буду відвертий. По правді кажучи, це (захоплення талібами Кабула, - ред.) відбулося швидше, ніж ми очікували. Чому так сталося? Політичні лідери Афганістану здалися і покинули країну. Афганські військові складали зброю, іноді навіть не намагаючись боротися. Події минулого тижня підтвердили, що припинення військового втручання США в Афганістані зараз було правильним рішенням. Американські війська не можуть і не повинні боротися на війні і вмирати в ній, якщо афганські сили не бажають боротися".

"Я хочу запитати тих, хто стверджує, що ми повинні залишитися:"Скільки ще поколінь американських дочок і синів ви б зажадали від мене послати мене воювати в громадянській війні в Афганістані, коли афганські війська цього не зроблять? Скільки ще американських життів це коштує? Скільки ще нескінченних рядів надгробків на Арлінгтонському національному кладовищі необхідно?"", - підкреслив Джо Байден.

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Президент США зазначив, що в разі нападу на американських солдатів, реакція Вашингтона буде негайною.

"Ми дали зрозуміти талібам, що, якщо вони нападуть на американських солдатів або зірвуть нашу операцію, відповідь буде швидкою і рішучою. У разі необхідності ми будемо захищати наших людей з нищівною силою. Наша поточна військова місія буде скорочена за часом, обмежена за масштабом і зосереджена на своїх цілях. Як тільки ми завершимо цю місію, ми завершимо виведення військ. Ми покладемо край найтривалішій війні Америки після 20 довгих років кровопролиття".

Президент Байден також додав, що останні події в Афганістані є "сумним доказом того, що ніяка військова сила ніколи не зможе створити стабільний, єдиний і безпечний Афганістан, відомий в історії як кладовище імперій".

"Я четвертий американський президент, який веде війну в Афганістані: два президенти-демократи і два президенти-республіканці. Я не буду передавати цю відповідальність п'ятому президенту. Я не буду вводити в оману американський народ, заявляючи, що трохи більше часу в Афганістані буде мати значення. Я президент Сполучених Штатів Америки, і відповідальність лежить на мені. Я глибоко засмучений фактами, з якими ми зараз стикаємося. Але я не шкодую про своє рішення припинити війну США в Афганістані і зосередити увагу на нашій контртерористичній місії в цій країні і в інших частинах світу".

Раніше в понеділок радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Байден готовий мобілізувати міжнародне співтовариство на захист прав людини в Афганістані, запевнивши, що адміністрація продовжить приділяти пильну увагу цьому питанню.

У неділю адміністрація США провела брифінги для керівництва Конгресу про ситуацію в Афганістані.

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Спікер Палати представників Ненсі Пелосі підкреслила, що світ стежить за діями Талібану, і висловила стурбованість з приводу повідомлень про жорстоке поводження талібів з мирними жителями, особливо з жінками і дівчатками.

Тим часом група експертів ООН з прав людини в понеділок виступила із заявою, закликавши держави-члени вжити негайних заходів для запобігання масовим вбивствам цивільних осіб, руйнування цивільної інфраструктури і підриву багаторічної роботи в галузі прав людини, гендерної рівності, охорони здоров'я, освіти, культури і соціальної інфраструктури в Афганістані.

"Для держав-членів неприпустимо залишатися осторонь, коли організація, яку Рада Безпеки ООН визнала терористичною, бере під контроль територію Афганістану і вчиняє дії, які можуть бути прирівняні до військових злочинів і злочинів проти людяності", - підкреслили експерти.