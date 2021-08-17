Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу віська РФ п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ООС
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Минулої доби, 16 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
Так, біля Золотого-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік від Широкиного ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
У районі Водяного, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У напрямку Новомихайлівки збройні формування РФ обстрілювали позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу Причепилівки російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець дістав вогнепальне поранення несумісне з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - повідомили в штабі.
Станом на 7:00 ранку 17 серпня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Так, поблизу Причепилівки противник обстріляв позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.
У напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування РФ застосували 120-мм міномети.
"На обстріли ворога підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь. За поточну добу бойових втрат серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
пс.
Вчора ж вилупки рапортували, що порушень зеліної тиші не було.
Щось така злість бере....
Скількома життями нам обійдеться самодурство клована.
може поскрегочете на зеленську владу за просрані, а точніше свідомо зірвані оборонзакупівлі?
Олег Леусенко
@leusenko1
·18 хв
ОБСЄ зафіксувала розміщення РФ на ОРДЛО 419 одиниць озброєння і військової техніки. В т.ч. з порушенням лінії відведення та в зоні безпеки. Російські агресори це роблять під виглядом навчань Захід-2021. Зеленський не повертає ЗСУ на колишні позиції, бо веде бізнес на Московії.
Царствие Небесное воину...
Той плач стоїть в душі у мене.
То мати Україна тужить
За сином тужить моя Нене.
За тим, кого колись родила.
За тим, кого любила й любить.
За тим, кого вона зростила
Й не думала, що скоро згубить.
Навіки втратила синочка,
що був родини майбуттям,
що був готовий для країни
Пожертвувати і життям.
Душа і в мене, друже, плаче!
Плач серце крає щохвилини,
що над померлим ворон кряче,
що плаче рідна Україна,
що вже ніколи той синочок
свого життя не буде мати,
що не посадить він садочок
й ніколи не збудує хати.
Єдине, що я знаю точно,
що пам'ять у моєї Нені
не втратить імені героя.
Не дасть собі! Не дасть і ме́ні!!!
Все тихо, загинув лише один
А ми переходим до інших новин
Бо стільки цікавого в світі.
Чекайте, як це загинув один?
Скажіть тоді, чий він був син?
Добряче пожив чи був молодим?
Що бачив останньої миті?
Скажіть, не мовчіть: як звали його?
Того, для кого настало ніщо
Темрява впала на біле чоло
І більше не буде нічого.
Діти на плечі не сядуть йому
І жити родині зі словом «чому?»
Роками ховати у собі війну
І не розірвати це коло.
Одне лиш життя, один лише світ
Якого сьогодні закінчився звіт.
Добре хоча б, що йому не болить
Нас може він цьому навчити.
Але нам сказали: сьогодні - без змін.
На східному фронті загинув один.
Спробуйте жити серед цих новин
Коли стільки цікавого в світі…
Олександр Сидоренко (Фоззі)
Все тихо, загинув лише один
А ми переходим до інших новин
Бо стільки цікавого в світі
Чекайте, як це загинув один?
Скажіть тоді, чий він був син
Добряче пожив чи був молодим?
Що бачив останньої миті?
Скажіть, не мовчіть: як звали його?
Того, для кого настало ніщо
Темрява впала на біле чоло
І більше не буде нічого
Діти на плечі не сядуть йому
І жити родині зі словом "чому?"
Роками ховати у собі війну
І не розірвати це коло
Одне лиш життя, один лише світ
Якого сьогодні закінчився звіт
Добре хоча б, що йому не болить
Нас може він цьому навчити
Але нам сказали: сьогодні - без змін
На східному фронті загинув один
Спробуйте жити серед цих новин
Коли стільки цікавого в світі.Фоззі.