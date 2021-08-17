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Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу віська РФ п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу віська РФ п'ять разів порушив режим

Минулої доби, 16 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Так, біля Золотого-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік від Широкиного ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

У районі Водяного, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новомихайлівки збройні формування РФ обстрілювали позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Читайте також: Спецмісія ОБСЄ зафіксувала розміщення 419 одиниць озброєння і військової техніки терористів на Донбасі

Поблизу Причепилівки російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець дістав вогнепальне поранення несумісне з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - повідомили в штабі.

Станом на 7:00 ранку 17 серпня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Так, поблизу Причепилівки противник обстріляв позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування РФ застосували 120-мм міномети.

"На обстріли ворога підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь. За поточну добу бойових втрат серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+29
Царство Небесне Воїну !
пс.
Вчора ж вилупки рапортували, що порушень зеліної тиші не було.
Щось така злість бере....
Скількома життями нам обійдеться самодурство клована.
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17.08.2021 08:06
+18
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу ворог п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2840
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17.08.2021 08:30
+12
И сколько же это скотство русотварей продолжаться будет?
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17.08.2021 08:09
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Царство Небесне Воїну !
пс.
Вчора ж вилупки рапортували, що порушень зеліної тиші не було.
Щось така злість бере....
Скількома життями нам обійдеться самодурство клована.
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17.08.2021 08:06 Відповісти
И сколько же это скотство русотварей продолжаться будет?
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17.08.2021 08:09 Відповісти
Поки кацапстан не буде знищений.
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17.08.2021 08:12 Відповісти
Майже кожного дня наші хлопці-воїни проливають кров на сході України. Майже щодня складають свої голови не тільки за волю і незалежність України,але й усієї Західної Європи! І у цій боротьбі нашій армії,як повітря, потрібна новітня зброя,військова техніка,обладнання,тощо. А Європа "жилить","жилять" і США. Тільки подумати: скільки новітньої зброї і техніки вони залишили в Афганістані на радість талібам і козломордії(оту усю зброю,скоріш за все,приберуть до рук кацапи,бо таліби нею не вміють користуватись). Даядечкові Джо,від усіх нас "велика подяка" за такий гарний подарунок московітським козлам! Просили ж:-,передайте нам.Так ні,бо америкоси не дуже хочуть сваритись як із Москвою, так і із Берліном і Парижем. Така злість розпирає,що аж зубами скрегочеться.
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17.08.2021 09:48 Відповісти
Така злість розпирає,що аж зубами скрегочеться.
може поскрегочете на зеленську владу за просрані, а точніше свідомо зірвані оборонзакупівлі?
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17.08.2021 11:37 Відповісти
Сергію,а то є окрема тема і ,на жаль, тут не вистачить місця,щоби висловити своє обурення отими дурними діями нинішньої влади.
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17.08.2021 12:02 Відповісти
Сергію,а то є окрема тема і ,на жаль, тут не вистачить місця,щоби висловити своє обурення отими дурними діями нинішньої влади.
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17.08.2021 12:02 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу ворог п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2840
показати весь коментар
17.08.2021 08:30 Відповісти
У нас в Україні на Донбасі свої таліби - Кремлядський талібан і його адепти Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу ворог п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8435
показати весь коментар
17.08.2021 08:45 Відповісти
Навпаки -- ми таліби, а вони моджахеди.
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17.08.2021 09:09 Відповісти



Олег Леусенко

@leusenko1

·18 хв

ОБСЄ зафіксувала розміщення РФ на ОРДЛО 419 одиниць озброєння і військової техніки. В т.ч. з порушенням лінії відведення та в зоні безпеки. Російські агресори це роблять під виглядом навчань Захід-2021. Зеленський не повертає ЗСУ на колишні позиції, бо веде бізнес на Московії.
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17.08.2021 08:54 Відповісти
І торгівлю, вже бітум там купує.
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17.08.2021 09:12 Відповісти
Какой какой "режим" нарушили орки?! Хоть бы не издевались, блд.
Царствие Небесное воину...
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17.08.2021 08:55 Відповісти
Ти чуєш?! Плаче. Чую, друже!
Той плач стоїть в душі у мене.
То мати Україна тужить
За сином тужить моя Нене.
За тим, кого колись родила.
За тим, кого любила й любить.
За тим, кого вона зростила
Й не думала, що скоро згубить.
Навіки втратила синочка,
що був родини майбуттям,
що був готовий для країни
Пожертвувати і життям.
Душа і в мене, друже, плаче!
Плач серце крає щохвилини,
що над померлим ворон кряче,
що плаче рідна Україна,
що вже ніколи той синочок
свого життя не буде мати,
що не посадить він садочок
й ніколи не збудує хати.
Єдине, що я знаю точно,
що пам'ять у моєї Нені
не втратить імені героя.
Не дасть собі! Не дасть і ме́ні!!!
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17.08.2021 09:21 Відповісти
Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу ворог п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9172
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17.08.2021 10:10 Відповісти
На східному фронті сьогодні без змін
Все тихо, загинув лише один
А ми переходим до інших новин
Бо стільки цікавого в світі.
Чекайте, як це загинув один?
Скажіть тоді, чий він був син?
Добряче пожив чи був молодим?
Що бачив останньої миті?
Скажіть, не мовчіть: як звали його?
Того, для кого настало ніщо
Темрява впала на біле чоло
І більше не буде нічого.
Діти на плечі не сядуть йому
І жити родині зі словом «чому?»
Роками ховати у собі війну
І не розірвати це коло.
Одне лиш життя, один лише світ
Якого сьогодні закінчився звіт.
Добре хоча б, що йому не болить
Нас може він цьому навчити.
Але нам сказали: сьогодні - без змін.
На східному фронті загинув один.
Спробуйте жити серед цих новин
Коли стільки цікавого в світі…
Олександр Сидоренко (Фоззі)
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17.08.2021 10:16 Відповісти
На східному фронті сьогодні без змін
Все тихо, загинув лише один
А ми переходим до інших новин
Бо стільки цікавого в світі
Чекайте, як це загинув один?
Скажіть тоді, чий він був син
Добряче пожив чи був молодим?
Що бачив останньої миті?
Скажіть, не мовчіть: як звали його?
Того, для кого настало ніщо
Темрява впала на біле чоло
І більше не буде нічого
Діти на плечі не сядуть йому
І жити родині зі словом "чому?"
Роками ховати у собі війну
І не розірвати це коло
Одне лиш життя, один лише світ
Якого сьогодні закінчився звіт
Добре хоча б, що йому не болить
Нас може він цьому навчити
Але нам сказали: сьогодні - без змін
На східному фронті загинув один
Спробуйте жити серед цих новин
Коли стільки цікавого в світі.Фоззі.
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17.08.2021 10:53 Відповісти
а шмаркля ни слова, зато мер свой, там сразу отреагировал....шмарчок зеленый
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17.08.2021 12:41 Відповісти
Герою Слава! Царство Небесне загиблому Захиснику!
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17.08.2021 13:52 Відповісти
С путиным нужно кончать. Всех предателей - на кол!
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17.08.2021 14:44 Відповісти
Опять вражеские снайпера.... Когда вернут на позиции наши контрснайперские группы???? Сколько еще наши будут живыми мишенями в кацапском тире????
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17.08.2021 23:59 Відповісти
 
 