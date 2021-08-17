Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу віська РФ п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ООС

Минулої доби, 16 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Так, біля Золотого-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік від Широкиного ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

У районі Водяного, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новомихайлівки збройні формування РФ обстрілювали позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Поблизу Причепилівки російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець дістав вогнепальне поранення несумісне з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - повідомили в штабі.

Станом на 7:00 ранку 17 серпня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Так, поблизу Причепилівки противник обстріляв позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування РФ застосували 120-мм міномети.

"На обстріли ворога підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь. За поточну добу бойових втрат серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.