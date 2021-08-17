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Денісова (874) Крим (12756) обшук (1343) омбудсмен (388) татари (17) кримські татари (1969)

Російські силовики з 4-ї ранку проводять обшуки в 5 будинках кримських татар на окупованому півострові, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Російські силовики з 4-ї ранку проводять обшуки в 5 будинках кримських татар на окупованому півострові, - Денісова

Сьогодні, 17 серпня, з 4 години ранку в 5 будинках кримських татар відбуваються обшуки в Сімферопольському, Бахчисарайському, Балаклавському і Нахімовському районах у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"У селищі Строганівка в Сімферопольському районі співробітники російського центру протидії екстремізму, ФСБ і ОМОНу проводять слідчі дії в будинку місцевого імама Раїфа Февзієва. В дім не пускають адвоката", - підкреслює вона.

За словами Денісової, також обшуки відбуваються у будинках місцевих активістів Джаббара Бекірова в селі Тернівка в Балаклавському районі Севастополя, Заура Абдуллаєва в селі Холмовка в Бахчисарайському районі, Рустема Таїрова в селі Повороте Нахімовського району Севастополя та у тому ж районі в селі Фруктове у Рустема Мурасова. Він сьогодні вночі повернувся з Ростова-на-Дону, куди їздив на оголошення незаконного вироку у справі так званої "алуштинської групи" за сфабрикованою кримінальною справою "Хізб ут-Тахрір".

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"Вкотре країна-окупант вдається до переслідування та залякування кримських татар. Обшуки у помешканнях громадян України є грубим порушенням міжнародних норм, зокрема статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції – право на повагу до приватного і сімейного життя", - акцентує увагу омбудсмен.

"Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на неправомірні дії окупаційної влади та посилити тиск на РФ, з метою припинення порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму", - резюмувала Денісова.

Автор: Анастасія Потіха
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Кого це цікавить...Накрилась платформа і візит зеленського в штати.
Хоч відпочине на двох побережжях.
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17.08.2021 08:48 Відповісти
немытая паРаша близится к своему распаду семимильными шагами
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17.08.2021 08:49 Відповісти
та де ж там, она по кругу ходит...семимильными шагами, вокруг своего распада...
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17.08.2021 08:53 Відповісти
Причем 1500 лет)))
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17.08.2021 09:25 Відповісти
Російські силовики з 4-ї ранку проводять обшуки в 5 будинках кримських татар на окупованому півострові, - Денісова - Цензор.НЕТ 3765 Російські силовики з 4-ї ранку проводять обшуки в 5 будинках кримських татар на окупованому півострові, - Денісова - Цензор.НЕТ 5828
показати весь коментар
17.08.2021 09:13 Відповісти
 
 