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Новини Політика України Конституційна криза
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апеляція (441) Верховний Суд (786) КС (1154) Тупицький (227) Подоляк Михайло (296)

Офіс Президента подав апеляцію на "поновлення" Тупицького. У Верховному Суді заявляють, що пріоритетності у цього питання немає

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс Президента подав апеляцію на

Верховний Суд прийняв рішення скасувати указ президента Володимира Зеленського про звільнення Олександра Тупицького з посади судді КСУ. Офіс Президента оскаржив "поновлення" судді.

Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Офіс вже подав апеляцію на рішення суду. Тепер доля Тупицького залежить від її розгляду у Великій палаті ВС.

"Якщо вона залишить без змін рішення першої інстанції, то у команди Зеленського не залишиться аргументів, щоб блокувати відновлення ексглави КСУ", - йдеться в матеріалі.

Голова Верховного суду Валентина Данішевська уточнила, що серед суддів ніякого особливого відношення до скарг на президентські укази немає. Пріоритетність у цьому питанні також відсутня, підкреслила вона.

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"Ситуація щодо рішення Верховного Суду у справі Олександра Тупицького не є екстраординарною для суду, адже ВС і раніше приймав рішення в подібних спорах", - уточнила глава ВС.

Данішевська зазначила, що Верховний суд щодня розглядає десятки спорів, в яких однією зі сторін є вищі державні органи - президент, парламент, Кабмін - і рішення в цих справи можуть бути "непростими".

"У такій ситуації важливим є розуміння і повага до судової гілки влади", - резюмувала голова.

Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

14 липня ЗМІ стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Офис Президента подал апелляцию на "восстановление" Тупицкого. В Верховном Суде заявляют, что приоритетности у этого вопроса нет - Цензор.НЕТ 1641
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17.08.2021 09:32
+5
Что сделано через "ОПУ", то такой же "ОПОй" успешно и накрывается.
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17.08.2021 09:25
+5
Абідна, коли суд діє згідно Конституції? Зате, коли всупереч їй, то зебілами подобається. Нє? І хочете жити у правовій державі! 😊
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17.08.2021 10:04
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Что сделано через "ОПУ", то такой же "ОПОй" успешно и накрывается.
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17.08.2021 09:25 Відповісти
Офис Президента подал апелляцию на "восстановление" Тупицкого. В Верховном Суде заявляют, что приоритетности у этого вопроса нет - Цензор.НЕТ 1641
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17.08.2021 09:32 Відповісти
Звісно, що через жопу. Але немає правових та демократичних засобів перемогти мафію, в тому числі і судову. Приклад: Муссоліні в 30-х роках 20 ст. знищив італьянську мафію. Але специфічними методами.
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17.08.2021 09:56 Відповісти
шо?)
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17.08.2021 10:04 Відповісти
Муссолини уничтожил комуняк руками мафии, ты шо-то попутал Офіс Президента подав апеляцію на "поновлення" Тупицького. У Верховному Суді заявляють, що пріоритетності у цього питання немає - Цензор.НЕТ 6036
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17.08.2021 10:35 Відповісти
На хитру ОПу є Суд з гвинтом! 😁
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17.08.2021 10:00 Відповісти
Портнова уже удалили с поля ?
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17.08.2021 09:29 Відповісти
Нє-а! Це Портнов і шантажує Зєлєнского. 😊
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17.08.2021 10:02 Відповісти
Подумаешь наговорили отсебятины этоже не убить
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17.08.2021 09:30 Відповісти
Пральна! - в очередь позорных клоунов, пусть постоЯт.
И без этого ******* - а осенью еще и доллар грохнется.
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17.08.2021 09:30 Відповісти
А сколько ж можно печатать гривну?
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17.08.2021 12:12 Відповісти
Офис Президента подал апелляцию на "восстановление" Тупицкого. В Верховном Суде заявляют, что приоритетности у этого вопроса нет - Цензор.НЕТ 7122
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17.08.2021 09:33 Відповісти
Об уважении заговорила. За 30 лет это уважение профукали в угоду себе любимым.
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17.08.2021 09:39 Відповісти
Абідна, коли суд діє згідно Конституції? Зате, коли всупереч їй, то зебілами подобається. Нє? І хочете жити у правовій державі! 😊
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17.08.2021 10:04 Відповісти
Вступление в силу решение только после апеляции а ВС затягивает расмотрение. Какое уважение может быть к продажным судам. Незаконно уволии это глву КС не актуально для ВС. Актуально корыто.
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17.08.2021 09:43 Відповісти
А у мордоворота было не корыто, а корытище! Нефиг было отдыхать в Дубае в падишахских хоромах! Вот Вова и взбрыкнулся, он же в тех краях был сразу после экс- главы КС. А Ленка сказала - кто такой глава КС, что бы он себе такое позволял! Ты - президент, или нет?
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17.08.2021 10:00 Відповісти
Позавидовала Ленка походу?
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17.08.2021 10:06 Відповісти
Між іншим, "з-За Пороха" корумпованого голову КС вигнали з посади відповідно до чинного законодавства...
"Судді Конституційного суду України висловили недовіру очільнику суду Станіславу Шевчуку та обрали новою головою суду Наталю Шапталу. Шевчук звинуватив у своєму звільненні президента України Петра Порошенка." (с)
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17.08.2021 10:10 Відповісти
Независимо от того "хороший" Тупицкий или "плохой", его увольнение было абсолютно противозаконно, что суд и подтвердил.
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17.08.2021 11:16 Відповісти
Тупицкий был последним препятствием в афере торговли землей в Украине.
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17.08.2021 12:10 Відповісти
Тупицкий прямо всех заражает своей тупостью.
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17.08.2021 18:03 Відповісти
 
 