Офіс Президента подав апеляцію на "поновлення" Тупицького. У Верховному Суді заявляють, що пріоритетності у цього питання немає

Верховний Суд прийняв рішення скасувати указ президента Володимира Зеленського про звільнення Олександра Тупицького з посади судді КСУ. Офіс Президента оскаржив "поновлення" судді.

Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Офіс вже подав апеляцію на рішення суду. Тепер доля Тупицького залежить від її розгляду у Великій палаті ВС.

"Якщо вона залишить без змін рішення першої інстанції, то у команди Зеленського не залишиться аргументів, щоб блокувати відновлення ексглави КСУ", - йдеться в матеріалі.

Голова Верховного суду Валентина Данішевська уточнила, що серед суддів ніякого особливого відношення до скарг на президентські укази немає. Пріоритетність у цьому питанні також відсутня, підкреслила вона.

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"Ситуація щодо рішення Верховного Суду у справі Олександра Тупицького не є екстраординарною для суду, адже ВС і раніше приймав рішення в подібних спорах", - уточнила глава ВС.

Данішевська зазначила, що Верховний суд щодня розглядає десятки спорів, в яких однією зі сторін є вищі державні органи - президент, парламент, Кабмін - і рішення в цих справи можуть бути "непростими".

"У такій ситуації важливим є розуміння і повага до судової гілки влади", - резюмувала голова.

Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

14 липня ЗМІ стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.