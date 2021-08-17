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Бахрейн (7) Катар (85) Кувейт (22) ОАЕ (136) Саудівська Аравія (113) араби (5) Перська затока (7) Оман (63) туристи (93)

За 3 місяці Україну відвідали 35 тис. туристів з країн Перської затоки, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За 3 місяці Україну відвідали 35 тис. туристів з країн Перської затоки, - Держприкордонслужба

З травня по липень 2021 року Україну відвідали 35 193 туристи з Бахрейну, Катару, Кувейту, ОАЕ, Оману і Саудівської Аравії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Економічній правді повідомили в Державній прикордонній службі.

Понад 85% усіх гостей з Перської затоки – громадяни Саудівської Аравії, 29 809 туристів. Це у 8 разів більше, ніж у докризовому 2019 році.

Друга країна за кількістю туристів – Об’єднані Арабські Емірати, 2677 туристів за три місяці, а третя – Оман (1007 туристів).

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Цікавість мешканців Аравійського півострова до України обумовлена введенням безвізового режиму, відкриттям нових прямих авіарейсів та "відлигою" після року карантинних обмежень.

За даними громадської спілки Visit Ukraine, один відпочивальник з Перської затоки в середньому за 5-7 днів витрачає в Україні 2,5 тис доларів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
та . щас повалят туристы из Афганистана
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17.08.2021 10:22
+4
Это жители исламских стран где царят строгие порядки и в Украину они как правило приезжают за этим.. https://life.pravda.com.ua/columns/2018/06/15/231567/
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17.08.2021 10:27
+2
К наташкам в гости
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17.08.2021 10:22
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Обіцяні Зеліни інвестори? За 3 месяца страну посетили 35 тыс. туристов из стран Персидского залива, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9017
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17.08.2021 10:19 Відповісти
З паршивої свині, тьфу, з паршивого верблюда бодай шерсті клок.
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17.08.2021 10:22 Відповісти
К наташкам в гости
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17.08.2021 10:22 Відповісти
Ну для них тут приятная прохлада!
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17.08.2021 10:22 Відповісти
та . щас повалят туристы из Афганистана
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17.08.2021 10:22 Відповісти
Это жители исламских стран где царят строгие порядки и в Украину они как правило приезжают за этим.. https://life.pravda.com.ua/columns/2018/06/15/231567/
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17.08.2021 10:27 Відповісти
Так у вас там все тоже самое.. https://www.gazeta.ru/2003/05/14/rossiaglavny.shtml что ваших, что наших все кому не лень ипут За 3 місяці Україну відвідали 35 тис. туристів з країн Перської затоки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6358
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17.08.2021 11:05 Відповісти
пусть тратят, только обязательно отправлять их взад.
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17.08.2021 12:05 Відповісти
 
 