За 3 місяці Україну відвідали 35 тис. туристів з країн Перської затоки, - Держприкордонслужба

З травня по липень 2021 року Україну відвідали 35 193 туристи з Бахрейну, Катару, Кувейту, ОАЕ, Оману і Саудівської Аравії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Економічній правді повідомили в Державній прикордонній службі.

Понад 85% усіх гостей з Перської затоки – громадяни Саудівської Аравії, 29 809 туристів. Це у 8 разів більше, ніж у докризовому 2019 році.

Друга країна за кількістю туристів – Об’єднані Арабські Емірати, 2677 туристів за три місяці, а третя – Оман (1007 туристів).

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Цікавість мешканців Аравійського півострова до України обумовлена введенням безвізового режиму, відкриттям нових прямих авіарейсів та "відлигою" після року карантинних обмежень.

За даними громадської спілки Visit Ukraine, один відпочивальник з Перської затоки в середньому за 5-7 днів витрачає в Україні 2,5 тис доларів.