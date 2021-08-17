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кредит (589) Мінфін (776) Свириденко (140)

Мінфін відзвітував про хід програми "Доступні кредити 5-7-9%": видано 57,6 млрд грн

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Мінфін відзвітував про хід програми

57,6 млрд грн ‒ саме таку суму, за даними Міністерства фінансів України, було видано в ході впровадження програми Президента Володимира Зеленського "Доступні кредити 5-7-9%".

Інформація опублікована станом на 16 серпня. Всього було видано 21 888 кредитів.

Зазначимо, Юлія Свириденко, яка є профільним заступником голови Офісу Президента, наголошує, що програма Президента, окрім допомоги в отриманні кредитів на пільгових умовах тисячам підприємств, допомогла також зберегти робочі місця.

"Наша програма 5-7-9% допомогла малому та середньому бізнесу отримати кредити під низькі відсотки. Цю можливість реалізували понад 12,5 тисяч підприємств у сільському господарстві, торгівлі, готельному та ресторанному бізнесі, а також у промисловості. І ми впевнені, що ці компанії не тільки зберегли, але вже й створили робочі місця для майже 20 тисяч нових працівників", ‒ заявила Юлія Свириденко.

Крім того, у Міністерстві фінансів повідомили, що тільки за тиждень уповноважені банки державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 343 кредитів на загальну суму 899 млн гривень.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував запуск програми доступного іпотечного кредитування. Така іпотека розрахована на термін до 30 років під фіксовану ставку у 7%.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Судя по графику инвестиционных кредитов менее половины. Львиная доля- рефтинанс и антикризисные. Кто-то неплохо порешал свои проблемы за счёт всех налогоплательщиков.
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17.08.2021 10:38
+2
НБУ требует закрыть программу "льготных кредитов для предпринимателей 7-9%" , которую так упорно проталкивали Зеленский со Шмыгалем. Причина проста - банки в основном используют ее для реструктуризации задолженности собственных клиентов и пополнения оборотных средств вполне успешных предприятий по закупке сельскохозяйственной продукции. Собственно - нецелевое использование большей части 34 млрд. гривен.
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17.08.2021 10:38
+1
Яке відношення має до цього Найкоротший? Він виділяв свої кошти? Цим займається уряд, а Найкоротший займається зовнішньою політикою і безпекою України.
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17.08.2021 10:38
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Тобто кредити взяли 12 500 підприєств і створили аж 20 тис. робочих місць? Це цілих 2 робочих місця на підприємство...
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17.08.2021 10:33 Відповісти
Ни единого рабочего места по этой программе не создано! Кредиты пошли на дешевое перекредитование агропредприятий. Которые и так себя не плохо чувствовали, а теперь еще и суперприбылями, т.к. 5% это не 20%. +15% к прибылям. А еще спекулянты и рантье по недвижке. Лично знаю одного такого, который за взятку брал себе такой кредит на покупку очередных квартир (парочку оставляет себе, остальные на перепродажу).
Возможно из этих 12 500 и было пару десятков кафе и гостишек, но это скорее исключение, чем правило.
Очередное "сделано через жо...пу" от Зеленского!
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17.08.2021 10:58 Відповісти
Яке відношення має до цього Найкоротший? Він виділяв свої кошти? Цим займається уряд, а Найкоротший займається зовнішньою політикою і безпекою України.
показати весь коментар
17.08.2021 10:38 Відповісти
НБУ требует закрыть программу "льготных кредитов для предпринимателей 7-9%" , которую так упорно проталкивали Зеленский со Шмыгалем. Причина проста - банки в основном используют ее для реструктуризации задолженности собственных клиентов и пополнения оборотных средств вполне успешных предприятий по закупке сельскохозяйственной продукции. Собственно - нецелевое использование большей части 34 млрд. гривен.
показати весь коментар
17.08.2021 10:38 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
показати весь коментар
17.08.2021 10:39 Відповісти
Судя по графику инвестиционных кредитов менее половины. Львиная доля- рефтинанс и антикризисные. Кто-то неплохо порешал свои проблемы за счёт всех налогоплательщиков.
показати весь коментар
17.08.2021 10:38 Відповісти
 
 