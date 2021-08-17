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Дитина за $70 тис.: у Києві викрили схему продажу немовлят за кордон, зловмисники вивезли з України 13 малюків

Новини Цензор.НЕТ Події

Дитина за $70 тис.: у Києві викрили схему продажу немовлят за кордон, зловмисники вивезли з України 13 малюків

Правоохоронці викрили факти незаконної торгівлі новонародженими, замаскованої під сурогатне материнство. Організатор - керівник однієї зі спеціалізованих клінік Києва.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Національної поліції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"70 тис. доларів США за дитину. На жаль, це реальність. Реальність, яка була поруч з нами. В одній зі спеціалізованих клінік Києва.

Цей факт незаконної торгівлі новонародженими, замаскованої під сурогатне материнство, оперативники Департаменту міграційної поліції і слідчі документували більше двох років", - написав він.

Клименко повідомив, що організатором є керівник клініки, якому знаходили клієнтів іноземці. Для того, щоб отримати дитину, "замовник" повинен був сплатити близько 70 тис. доларів США та укласти фіктивний шлюб з українкою. А вже потім псевдоподружжя замовляли послугу сурогатного материнства. Надалі від дітей "матері" відмовлялися і батьки вивозили їх в одну з республік Східної Азії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сурогатній матері, яка хотіла продати китайській парі свою дитину, оголосили підозру, - прокуратура

"Нам вдалося в процесі документування вилучити трьох новонароджених і передати їх соцслужбам. Але ще не менше 13 дітей були продані і вивезені з України.

На жаль, переконаний, що це не остання така група, тому що українське законодавство надто лояльне в цьому питанні. Між сурогатним материнством і торгівлею дітьми дуже тонка грань. Ми її бачимо і показуємо всім. Однак нам дуже потрібна допомога законодавців. Без посиленого нормативного врегулювання цього питання нам не вдасться повністю припинити процес продажу українських дітей за кордон", - резюмував голова Нацполіції.

Дитина за $70 тис.: у Києві викрили схему продажу немовлят за кордон, зловмисники вивезли з України 13 малюків 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
В суррогатном материнстве женщина вынашивает абсолютно чужого ребенка. Зачатого из яйцеклетки другой женщины. Суррогатная "мать" выполняет роль инкубатора, пока технология не может предложить искусственную альтернативу.
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17.08.2021 10:51
+6
Это не торговля детьми. Это орган в аренду. В этом и разница.
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17.08.2021 10:39
+6
Ок,смотри, к примеру моя жена не может выносить ребенка,в силу определенных проблем со здоровьем,значит,по твоему мнению,я не имею права воспитывать своего ребенка,а должен воспитывать ребенка какой-то алкоголички,которая сдала его в детский дом?
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17.08.2021 11:31
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Ну нищая страна и деньги украинкам нужнее всего
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17.08.2021 10:33 Відповісти
ну да откуда дети у двух дырочек лесбиянок или двух анусов мужиков.. во во еще громче кричите равенство и еще громче кричите ЛГБТ... а потом ой дитя хотим непорочного зачатия.. ага а еще реальность что сытая жирная тупая жизнь уменьшает рождаемость и способность оплодотворения как у мужиков и женщин..на 50% только дикари мусульмане и странные идиоты индусы вместе с желторотыми китаешками и вечно голодными африкано нигерами размножаются как блохи..ЦВИВИЛИЗАЦИЯ вымирает чем выше НТП тем ниже интелектально моральные горизонты цивилизаций...
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17.08.2021 10:34 Відповісти
Лесбийки сами рожают, донора выбирают и готово. Ничего не мешает лесбийкам родить, это не геи)))
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17.08.2021 12:20 Відповісти
а зачем рожать раба и за все платить? Государству нужны только налоги
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17.08.2021 14:02 Відповісти
Так иди живи в халупу без книг и электричества, питайся подножным кормом, плети одежду из травы, прикуй жену к дереву чтоб не убежала и заставь ее выносить 20 детей, в чем проблема, если лично ты считаешь такой образ жизни более правильным. А прогресс уже вспять не повернешь, даже если теракты против него совершать вздумаешь.
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17.08.2021 14:57 Відповісти
Суррогатное материнство и есть форма торговли детьми. Покажите мне хоть одну мамашу самку, родившую для других на волонтерских началах.
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17.08.2021 10:36 Відповісти
Это не торговля детьми. Это орган в аренду. В этом и разница.
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17.08.2021 10:39 Відповісти
Ну так отдай почку дяде в оренду. Сердце или печенку свою богатому алкашу, ага. Родила, получила деньги взамен ребенка. Где тут аренда? Чистейшая купля-продажа. Как ни маскируй преступление, суть не изменится. Схема должна быть одн-единственная: родила-продала-села.
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17.08.2021 10:47 Відповісти
В суррогатном материнстве женщина вынашивает абсолютно чужого ребенка. Зачатого из яйцеклетки другой женщины. Суррогатная "мать" выполняет роль инкубатора, пока технология не может предложить искусственную альтернативу.
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17.08.2021 10:51 Відповісти
Это мнение части людей. Мое мнение сильно от этого отличается. Либо опускайтесь до полного цинизма, узаконивайте торговлю людьми, называя вещи своими именами, либо запретите нахер этот цирк. Не можете иметь детей - миллионы сирот в мире ждут маму Вэлкам!
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17.08.2021 11:00 Відповісти
А Нахера мне чужая сирота,если мне может суррмама родить мою кровь,ты не способен задуматься? Вова есть Вова...
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17.08.2021 11:19 Відповісти
Все я способен, дядя. Это у тебя дальше "МНЕ!!! МОЕ!!! ДАЙТЕ!!!" чайник дальне не кипит. сколько таких лохов, как ты, растят чужих детей, повизгивая от восторга, а мама "свято хранит тайну"? Так что поостынь. Я много слов знаю, в т.ч. и обидных. Так что смотри, вася ты вася.
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17.08.2021 11:27 Відповісти
Ок,смотри, к примеру моя жена не может выносить ребенка,в силу определенных проблем со здоровьем,значит,по твоему мнению,я не имею права воспитывать своего ребенка,а должен воспитывать ребенка какой-то алкоголички,которая сдала его в детский дом?
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17.08.2021 11:31 Відповісти
Моя жена в роддоме работает. Много лет назад мне супруга показала этих деток. Знаешь, сколько прекрасных детей оказываются сиротами?! Не алкашки и не наркоманки, не от алкашей и наркоманов рожают и отказываются. Твою гипотетическую жену надо просто отвести туда. Все, вопрос закрыт! Она выйдет оттуда с ребенком. Я видел этих деток своими глазами. Хочешь, млять, тебя проведу?! Давно ты, видать, не плакал, дядя! Дитина за $70 тис.: у Києві викрили схему продажу немовлят за кордон, зловмисники вивезли з України 13 малюків - Цензор.НЕТ 3796
Их достаточно просто увидеть. Это так меняет мировоззрение, шо просто пиз...ец. Уж поверь. Я взрослый седой дядька. Мне похер на сопли и сентименты. Но эта картина стоит перед глазами, как будто я час назад оттуда вышел. А вы ту свое эго тешите. Это даже не ханжество, это лицемерие более высокой пробы.
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17.08.2021 11:45 Відповісти
Слушай,Вова,мне очень и очень жаль деток из детдома,правда,но дело в том,что если я хочу продолжать свой род,мне нужно свои биоматериалы использовать,понимаешь?
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17.08.2021 11:50 Відповісти
Если ты не указываешь своего имени, не совсем корректно использовать мое. Но это пустяк. Род, дружище, продолжают последователи духа, идеи, а не кровные родственники. Раньше самой желанной добычей при набегах на соседей были именно малолетние дети. Или вспомни янычар. Да таких примеров не счесть. Равно как и примеров предательства кровными. Так что кровь тут точно не главное.
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17.08.2021 12:01 Відповісти
да, кому-то подходят усыновленные дети, а некоторым не подходят. мне их жалко в детдомах, но они мне не интересны, чего же вы решаете за всех?
идеи, конечно, продолжают род, но кровные родственники продолжают его ничуть не хуже.
сурогатные матери жизнь дают, причем дают жизнь детям из любящих, обеспеченых семей - и они вне закона, а те, что убивают не рожденных детей- очень даже нормой считаются, "их тело- их дело".
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17.08.2021 12:23 Відповісти
Ну какой же "нормой считаются" детоубийцы? Что Вы такое выдали вот сейчас? И садят их, и в тюрьме они долго не живут. И на Высшем суде, если таковой существует, им, сдается мне, тяжко придется. Не надо утрировать. Наше дело здесь не подраться, а выразить свое мнение. Я выразил свое, ни на минуту не сомневаясь, что это никак не повлияет на Ваше. Поэтому давайте завершим спор. Просто знайте, что если Вы примете соответствующее решение, обязательно будут люди, которые не станут считать это нормой.
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17.08.2021 12:35 Відповісти
Ты что-то о Сансаре слыхал?
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17.08.2021 12:31 Відповісти
Больше, чем ты думаешь. Я еще и о Ктулху слыхал, и о Каббале. Много о чем. Другое дело, верю я во все это или не очень.
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17.08.2021 12:38 Відповісти
А вот я верю,а теперь скажи почему из-за таких как ты,я не смогу оплатить услуги женщине,любезно согласившийся побыть инкубатором для моего генетического ребенка?Вот тебе не нравится,ты не понимаешь такого,так в Афганистане тоже первобытные люди из 4-го века вообще женщинам самим на улицу не разрешают выходить,ты такого хочешь?Или ты меня подталкивает на измену моей любимой жене,чтоб я мог иметь родного ребенка?
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17.08.2021 12:46 Відповісти
И чем я тебе мешаю? Иди, договаривайся с инкубатором. Закон это не запрещает. Можешь даже на период вынашивания забрать этот инкубатор к себе и всячески целовать в пятую точку. Витаминки там, режим, прогулки на воздухе. И нехер в меня пальцем тыкать, если я считаю и тебя, и инкубатор твой неправыми. Я же не бегаю с гранатой за теми, кто вот в эту минуту занят такими вещами. Вряд ли и за тобой побегу с твоим инкубатором.
Прикольное слово "инкубатор". Не от слова ли "инкуб"? Ну да тебе все равно. Дитина за $70 тис.: у Києві викрили схему продажу немовлят за кордон, зловмисники вивезли з України 13 малюків - Цензор.НЕТ 4225
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17.08.2021 13:01 Відповісти
И к слову,запрет на суррогатное материнство просто взвинтит цены и многим парам просто будет ещё сложнее иметь своё дитё,потому что таким как ты это просто не нравится.
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17.08.2021 13:03 Відповісти
Да ты дилер в этом вопросе или чего ты так возбудился? Или сутенер, как там называются посредники в такой купле-продаже? В детдоме возьмут твои молодые люди. И им ребенок, и сироте семья. И отстань ты от меня со своими инкубаторами в конце концов.
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17.08.2021 14:20 Відповісти
Вова Вова...🥴одним словом
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17.08.2021 14:28 Відповісти
Ты не меня стыди. Ты иди брокерскую контору открывай по оказанию инкубаторских услуг. Набери тварей, готовых детьми торговать и вперед. искать тех, кто готов покупать. Все, утомил ты меня, адепт маточного бизнеса.
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17.08.2021 14:35 Відповісти
Тварей...детьми торговать...Вова,ты офигенно болен,чувак.
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17.08.2021 14:45 Відповісти
І чому ви проти того, щоб ці діим мали нормальні умови життя за кордоном?
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17.08.2021 12:03 Відповісти
Відверто слабкий аргумент. Бери з дитбудинку і вези, давай йому щастя за кордоном. До речі, притомні люди так і роблять. Проте наші "бізнесмени", яким і сурогатне материнство на користь , і на всиновленні заробляти примудряються.
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17.08.2021 12:24 Відповісти
Это не мнение части людей. Это медицина. Генетически ребёнок принадлежит биологическим родителям, т.е. эмбрион от сперматозоида отца и яйцеклетки матери. И любой оф. тест на "родительство" это подтвердит. Суррогатная мать- это действительно "инкубатор", в который помещается оплодотворённая яйцеклетка для дальнейшего развития эмбриона.
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17.08.2021 12:00 Відповісти
Биологические аспекты вопроса я понимаю не хуже тебя, не напрягайся. Твой инкубатор - беспринципный бизнесмен. Очень надеюсь, что твой инкубатор ночами ревет и жрет подушку. А вместо ребенка - пачки бумажек. Пусть приложит их к груди и споет им что-то нежное, мамино.
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17.08.2021 12:07 Відповісти
Ты слишком сентиментален, поэтому горячишься.
У евреев новорожденным мальчикам отрезают крайнюю плоть после рождения. Совместима ли эта неприродная боль с психологией новорожденного малыша? Вряд ли. Но что делать? Тысячи лет такое происходит.
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17.08.2021 12:15 Відповісти
И арабы обрезают. Что делать, места жаркие, воды мало. Щенкам ушки-хвостики тоже купируют. Совместима ли эта неприродная боль с психологией новорожденного цуцика? А ведь ему глубоко пофиг на наши стандарты его породы. Ни малейшей корреляции с темой спора не вижу.
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17.08.2021 12:48 Відповісти
арабы это делают в другом возрасте, часто в совершеннолетие. А я про младенцев говорю.
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17.08.2021 13:07 Відповісти
Усыновление не пополняет демографию, от него нет роста населения. Разве что в плане вероятностей: например, если ребенка усыновят, то больше шансов, что он оставит собственное потомство. Ведь больше половины детдомовцев, особенно парней, вскоре после выпинывания оттуда в 18 лет сопьется, сколется или замерзнет зимой, потеряв соцжильё и став бомжом, не успев оставить потомство.
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17.08.2021 14:52 Відповісти
с каких херов "села"? Ребенок за $70 тыс.: в Киеве разоблачили схему продажи младенцев за границу, злоумышленники вывезли из Украины 13 малышей - Цензор.НЕТ 9169 у себя дома своей бабе рассказывай что ей делать. Ребенок за $70 тыс.: в Киеве разоблачили схему продажи младенцев за границу, злоумышленники вывезли из Украины 13 малышей - Цензор.НЕТ 9687
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17.08.2021 10:54 Відповісти
развей свою мысль: забеременела - сделала аборт - села! Ребенок за $70 тыс.: в Киеве разоблачили схему продажи младенцев за границу, злоумышленники вывезли из Украины 13 малышей - Цензор.НЕТ 9 убийство же! Ребенок за $70 тыс.: в Киеве разоблачили схему продажи младенцев за границу, злоумышленники вывезли из Украины 13 малышей - Цензор.НЕТ 3794
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17.08.2021 10:55 Відповісти
Хочу спросить твоего мнения.
Проституция - это купля-продажа услуги или аренда органа?
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17.08.2021 11:54 Відповісти
Коли люди подавали петицію за заборону сурогатного материнства, то скільки вереску від різних ботів по фейсбуку було, від яжематєрєй і мойотєло мойодєло та іншу маячню про бідні бездітні пари. Тоді петиція до президента лише 5тис підписів зібрала з 25 тис. потрібних, багато постів було і від політиків, греко-католицькі прихожани писали в себе в групах про гріх даної "процедури" і так воно і заглохло через місяць-другий. Поліція і СБУ самі кришують дані заклади всі знають що це продаж дітей як свиней чи курей на фермі але ніхто нічого не робить і не зробить, бо підмазано де треба, а в такій справі потрібен сильний та авторитетний лобіст який піде до кінця незважаючи на цю работогівельну мафію .
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17.08.2021 10:46 Відповісти
правильно! пусть рожают и выбрасывают в мусорник! главное чтобы денег не дать заработать никому! Ребенок за $70 тыс.: в Киеве разоблачили схему продажи младенцев за границу, злоумышленники вывезли из Украины 13 малышей - Цензор.НЕТ 2884
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17.08.2021 10:56 Відповісти
Не-не! Зачем выбрасывать?! Продать же можно!!! Дитина за $70 тис.: у Києві викрили схему продажу немовлят за кордон, зловмисники вивезли з України 13 малюків - Цензор.НЕТ 8638 Дитина за $70 тис.: у Києві викрили схему продажу немовлят за кордон, зловмисники вивезли з України 13 малюків - Цензор.НЕТ 8638 Дитина за $70 тис.: у Києві викрили схему продажу немовлят за кордон, зловмисники вивезли з України 13 малюків - Цензор.НЕТ 8638
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17.08.2021 11:34 Відповісти
Сурогатное материнство - торговля детьми,нет никакой "тонкой грани" ,детки в любом случае продаються с согласия "мамаш".
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17.08.2021 10:47 Відповісти
Просто сурогатные мамаши - не мамаши генетически, они инкубатор и вынашивают чужого ребенка. А эти пошли дальше и продавали своих родных детей!!! Дитина за $70 тис.: у Києві викрили схему продажу немовлят за кордон, зловмисники вивезли з України 13 малюків - Цензор.НЕТ 6441
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17.08.2021 12:16 Відповісти
А сурогатные инкубаторы не получают деньги за детей?И что это если не торговля детьми?
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17.08.2021 12:34 Відповісти
Я где-то написала, что все это не торговля людьми? Просто здесь вообще своего ребенка продать, в голове не укладывается. И то и то торговля, ну там мамаши оправдываются что ребенок не их. А здесь родной.
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17.08.2021 12:41 Відповісти
Вот не пойму ,как не их, если выносила дитя ,оно уже и твое тоже.Есть случаи ,что родившая сурогатная мамаша сбегала с ребенком ,так как проснувшийся материнский инстинкт не позволял ей отдать ею выношеное дитя.Однако скорее всего здесь продавались отказнички ,так что горе мамаши их родными не считали.
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17.08.2021 12:53 Відповісти
Так а почему это НЕ суррогатное материнство? Директор клиники отказалась ментам откаты платить? И что это за должность "председатель Нацполиции"?
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17.08.2021 10:51 Відповісти
Для суррогатного материнства женщина должна не иметь возможности выносить ребенка. Нельзя воспользоваться подобной услугой, если женщина полностью здорова, но не хочет потерять фигуру. Так вот в статье говориться, что мужчине иностранцу подбирали украинку (скорее всего бесплодную) и они оформляли заявку на СМ. Ну думаю, что была нарушена буква Закона, но что то неправильное в этом есть.
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17.08.2021 10:56 Відповісти
Ну и что ждёт этих детей в Украине? Лучше уж жили бы заграницей.
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17.08.2021 10:54 Відповісти
Где? В Азии? А с чего это вы так уверены ? Вы там были? Поезжайте и посмотрите. А детей. Просили хотят они туда или нет. Вас тоже модна так вывести?
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17.08.2021 11:03 Відповісти
За сімдесят штук баксів дитину точно не будуть купляти на органи чи на життя в трущобах...А вертати їх в українські дитбудинки,яких майже нема...До речі,ви там билі?Поєзжайтє і посмотрітє...
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17.08.2021 12:13 Відповісти
Была поэтому знаю о чем говорю. Дети- не товар! Запомните это! Или для вас это живой товар? Лишить детей родителей, родины, право выбрать религию. Если это девочка, то вообще кошмар. С вами можно так поступить?
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17.08.2021 12:25 Відповісти
****,не сразу заметил двоеточие в заголовке...
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17.08.2021 10:58 Відповісти
Кстати, я тоже. А как сияет заголовок, если не приглядываться?! Дитина за $70 тис.: у Києві викрили схему продажу немовлят за кордон, зловмисники вивезли з України 13 малюків - Цензор.НЕТ 5672
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17.08.2021 11:52 Відповісти
В цих умовах торгівлі дітьми не могло не бути в розмах діяльності куди більший. Скоро узаконять продажу дітей і податками обкладуть.
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17.08.2021 12:09 Відповісти
На рахунок останнього, це цілком ймовірно! Ні хто н езнає, що нашим можновладцям взбреде в голову! Напевно це є істина причина, чому довкола сурогатного материнства постійно якісь скандали, хочуть мені здається щоб жінки які беруть участь в програмі сплачували податки із свого горару в державу)))). Сподіваюся цього небуде, бо наша держава тут ні до чго узагалі!
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04.11.2021 21:01 Відповісти
почему землю продавать можно, а детей нет? В капитализме должно все продаваться, должности в правительстве, яйцеклетки, органы, совесть, честь, достоинство. Все ради денег!
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17.08.2021 14:06 Відповісти
А вы не задумывались сколько теневой продажи детей, именно продажи своих, а не вынашивания чужой яйцеклетки? Где без всяких документов и справок люди просто сговариваются и женщина вынашивает ребенка, мужчина физически и юридически отец. Пусть вместо ЭКО и приходится разок заняться с сурматерью сексом, но ради ребенка заставляют себя, даже если женат или гей. А потом она просто пишет в роддоме отказ и мужчина забирает ребенка себе, тайно заплатив женщине наличные в конверте, и отказавшись от выплаты ею алиментов. Для закона это просто ребенок от случайной секс.связи, якобы любовницы, с которой не сложилось. И не докажешь что было иначе. Как-то так я себе это представляю, и подозреваю, что подобных случаев в духе "шито-крыто" гораздо больше чем таких, где документы, липовые справки и денежные переводы, то есть которые можно засечь и пресечь.
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17.08.2021 15:07 Відповісти
Я знаю много девушек которые участвовали в программе суррогатного и не жалеют об этом совершенно. Были в хорошей клинике, где выплаты в строк и все по закону и официально. Нужно смотреть по отзывам и ориентировать на позитивный опыт сотрудничества с клиникой других суррогатных мам, тогда будет все нормально.
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23.09.2021 18:00 Відповісти
Сурогатне материнство це не торгівля дітьми! Це просто хороший шанс підзаробити, для сурогатної мами й безплідних бютьків це є взаємовигідна умова! Найголовніше у цій справі обрати надійну клініку, щобуде гарантувати безпеку! Здається на перший погляд ,що це просто ,але насправді нормальний центр вибрати не так уже й легко, їх зараз просто безліч! Мені свого часу радили клініку, яка співпрацює з іноземцями, й гонорари у них звісно відповідні!
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04.11.2021 20:58 Відповісти
Ничего общего с торговлей детьми суррогатное материнство не имеет. Это такая же вспомогательная репродуктивная технология как и все остальные. Просто альтернативы суррогатному материнству нет, это последний шанс для пар
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20.01.2022 00:41 Відповісти
 
 