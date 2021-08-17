Дитина за $70 тис.: у Києві викрили схему продажу немовлят за кордон, зловмисники вивезли з України 13 малюків
Новини Цензор.НЕТ Події
Правоохоронці викрили факти незаконної торгівлі новонародженими, замаскованої під сурогатне материнство. Організатор - керівник однієї зі спеціалізованих клінік Києва.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Національної поліції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"70 тис. доларів США за дитину. На жаль, це реальність. Реальність, яка була поруч з нами. В одній зі спеціалізованих клінік Києва.
Цей факт незаконної торгівлі новонародженими, замаскованої під сурогатне материнство, оперативники Департаменту міграційної поліції і слідчі документували більше двох років", - написав він.
Клименко повідомив, що організатором є керівник клініки, якому знаходили клієнтів іноземці. Для того, щоб отримати дитину, "замовник" повинен був сплатити близько 70 тис. доларів США та укласти фіктивний шлюб з українкою. А вже потім псевдоподружжя замовляли послугу сурогатного материнства. Надалі від дітей "матері" відмовлялися і батьки вивозили їх в одну з республік Східної Азії.
"Нам вдалося в процесі документування вилучити трьох новонароджених і передати їх соцслужбам. Але ще не менше 13 дітей були продані і вивезені з України.
На жаль, переконаний, що це не остання така група, тому що українське законодавство надто лояльне в цьому питанні. Між сурогатним материнством і торгівлею дітьми дуже тонка грань. Ми її бачимо і показуємо всім. Однак нам дуже потрібна допомога законодавців. Без посиленого нормативного врегулювання цього питання нам не вдасться повністю припинити процес продажу українських дітей за кордон", - резюмував голова Нацполіції.
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мамашусамку, родившую для других на волонтерских началах.
Их достаточно просто увидеть. Это так меняет мировоззрение, шо просто пиз...ец. Уж поверь. Я взрослый седой дядька. Мне похер на сопли и сентименты. Но эта картина стоит перед глазами, как будто я час назад оттуда вышел. А вы ту свое эго тешите. Это даже не ханжество, это лицемерие более высокой пробы.
идеи, конечно, продолжают род, но кровные родственники продолжают его ничуть не хуже.
сурогатные матери жизнь дают, причем дают жизнь детям из любящих, обеспеченых семей - и они вне закона, а те, что убивают не рожденных детей- очень даже нормой считаются, "их тело- их дело".
Прикольное слово "инкубатор". Не от слова ли "инкуб"? Ну да тебе все равно.
У евреев новорожденным мальчикам отрезают крайнюю плоть после рождения. Совместима ли эта неприродная боль с психологией новорожденного малыша? Вряд ли. Но что делать? Тысячи лет такое происходит.
моджахед комнатный
Проституция - это купля-продажа услуги или аренда органа?