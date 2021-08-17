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Організував поставки наркотиків, - поліція Київщини повідомила про підозру "смотрящему" за виправною колонією. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Організував поставки наркотиків, - поліція Київщини повідомила про підозру

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Київській області спільно з колегами-правоохоронцями викрили протиправну діяльність "смотрящего" за однією з виправних колоній регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

"Поліцейські з'ясували, що чоловік встановив та поширював злочинний вплив в установі відбування покарань. Зокрема, він призначав так званих "смотрящих" за відділеннями та секторами колонії з-поміж інших засуджених. Крім цього, збирав кошти у так званий злочинний "общак" та організував канал постачання наркотиків на територію колонії. Для реалізації залучив трьох ув’язнених. Вони відповідали за збір та розподіл наркотиків, які потрапляли на територію спецустанови шляхом так званих "перекидів" через паркан", - йдеться в повідомленні

16 серпня, правоохоронці провели ряд обшуків на території колонії. За їх результатами виявлено та вилучено в ув'язнених згортки з порошкоподібними речовинами зеленого і білого кольорів, "чорнові" записи, мобільні телефони, банківські картки.

У повідомленні підкреслюється: "На підставі отриманих доказів слідчі Київського обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури області, повідомили "смотрящому" та трьом його спільникам про підозри. Усім інкримінують незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України)".

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Також "авторитета" ще підозрюють у встановленні і поширенні злочинного впливу в установі відбування покарань (ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває. Перевіряється причетність інших осіб до протиправної діяльності в колонії", - резюмували в Нацполіції.

Організував поставки наркотиків, - поліція Київщини повідомила про підозру смотрящему за виправною колонією 01
Організував поставки наркотиків, - поліція Київщини повідомила про підозру смотрящему за виправною колонією 02
Організував поставки наркотиків, - поліція Київщини повідомила про підозру смотрящему за виправною колонією 03
Організував поставки наркотиків, - поліція Київщини повідомила про підозру смотрящему за виправною колонією 04

Автор: Анастасія Потіха
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Дадут какой-нибудь дневной арест. Организовал поставки наркотиков, - полиция Киевщины сообщила о подозрении "смотрящему" за исправительной колонией - Цензор.НЕТ 7958
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17.08.2021 10:57 Відповісти
"дневной арест", ВТФак, вони вже на зоні який арест? Докинуть до сроку по інкримінованій статті, у разі якщо суд прийме відповідне рішення!
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17.08.2021 12:44 Відповісти
Тепер малюська буде збирати общак . З тією різницею , що зекам нічого не перепаде .
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17.08.2021 11:56 Відповісти
не делился, получи...
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17.08.2021 11:57 Відповісти
 
 