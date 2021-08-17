УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4880 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїЗа кордоном Репресії в Білорусі
25 371 46
Білорусь (5969) Лукашенко (2309) репресії (1609)

Летів на невеликій висоті, над деревами: білорус утік від режиму Лукашенка в Литву по повітрю. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Щоб уникнути кримінального переслідування, деякі білоруси йдуть ризикованими шляхами. Мінчанин Андрій Суша перетнув кордон по повітрю - на парамоторі. Він пролетів на ньому 60 кілометрів і здався литовській поліції. Зараз чоловік живе в таборі для мігрантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Наша Ніва".

Суша працював дефектоскопістом у Мінській лабораторії. Причиною, через яку він вирішив покинути країну, стали дві кримінальні справи. Перша була подана за статтею 369 (Образа державного службовця) за коментарі, адресовані співробітнику Жовтневого РВВС Мінська.

"У січні до мене спочатку прийшли на роботу, потім додому - я двері не відкривав. Тиждень ходив на дачу, ховався", - розповів він зазначивши, що потім його відвезли до відділу безпеки компанії, де працював, обшукали, "пригрозили записати відео з вибаченнями на камеру ".

Після цього, за словами чоловіка, силовики отримали доступ до його повідомленнями в соціальних мережах: "Кожного тижня мене викликали, щоб розповісти про новий епізод. 15 березня затримали на 72 години і відправили на Окрестіна".

Летів на невеликій висоті, над деревами: білорус утік від режиму Лукашенка в Литву по повітрю 01

"Коли я йшов, адвокат сказав, що на мене повісили ще одну статтю - загроза розправи над співробітниками правоохоронних органів. 25 березня на мене знову викликали до Слідчого комітету, і, швидше за все, мене посадили б. Тому 24-го, напередодні Дня Волі, я вирішив втекти", - розповів він.

Суша вважав варіант переходу кордону пішки ненадійним: він чув про випадок, коли білоруські прикордонники проганяли біженців. Тому вибрав інший шлях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруси навіть за кордоном не можуть почуватися у безпеці, - Тіхановська

Чоловік до цього служив в Мар'їній гірці, де вперше спробував стрибнути з парашутом - йому сподобалося. Зараз у нього 1300 стрибків. Потім він захотів дізнатися щось нове і зацікавився парамоторами. Мінчанин на ньому літає вже два роки.

Андрій описує, як він втік з країни (політ зайняв 1 годину 20 хвилин): "Я стартував за 20 км від кордону. Я полетів на північ, щоб бути якомога далі, особливо на невеликій висоті, над деревами, щоб мене було важче помітити .

Летів на невеликій висоті, над деревами: білорус утік від режиму Лукашенка в Литву по повітрю 02
Фото: з сайту Наша Ніва

Побачив, що перетнув кордон (помітив КПП), потім повернув на захід, спустився ближче до землі. З дорожніх знаків латинкою я зрозумів, що це, правда, Литва. Пролетів ще 40 кілометрів, вибрав місто і місце приземлення, пальне добігало кінця. Відразу зателефонував батькам, дружині, що я живий-здоровий, і пішов до жителів просити викликати поліцію. Приїхали через 10 хвилин.

Проти мене порушено кримінальну справу за незаконний перетин кордону. Конфіскували мою установку. Але через місяць справа була припинена. Литовський слідчий повідомив, що звертався в прикордонний комітет Білорусі із запитом за фактом перетину кордону на парамоторі. Вони відповіли: все добре, у нас нічого не записано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Популярний білоруський ресурс tyt.by визнано в суді екстремістським

Відтоді Суша змінив кілька адрес. Перші 10 днів він жив на прикордонній заставі, потім в таборі в Побраді (там були намети для переселенців). В кінці квітня його перевели в Рукла. Разом з ним в таборі проживають ще сім білорусів.

"Тут є кухня і пральна машина, як в гуртожитку в університеті. Нам дають невелику суму на місяць на їжу - 88 євро. У кімнаті нас четверо - троє білорусів і один вірменин", - ділиться чоловік.

Він подав заяву про надання притулку, очікуючи відповіді після співбесіди з міграційною службою.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+33
Наверное в европейском лагере лучше жить чем в белоруском, раз бегут.
показати весь коментар
17.08.2021 11:17
+26
Летел на небольшой высоте, над деревьями: белорус сбежал от режима Лукашенко в Литву по воздуху - Цензор.НЕТ 3975 Следующее что запретят на Беларашке воздушные шары
показати весь коментар
17.08.2021 11:14
+22
Після співбесіди та перевірок буде жити, як людина. Залишатися в таборі бульбенфюрера - перспектива "трохи" гірша
показати весь коментар
17.08.2021 11:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я от бабушки ушел и от Батьки улетел.. Летел на небольшой высоте, над деревьями: белорус сбежал от режима Лукашенко в Литву по воздуху - Цензор.НЕТ 3745
показати весь коментар
17.08.2021 11:11 Відповісти
Наверное в европейском лагере лучше жить чем в белоруском, раз бегут.
показати весь коментар
17.08.2021 11:17 Відповісти
Два кримінальних провадження...І створений прецендент...Наступного разу хтось в Литві застрілить когось і втікне в Білорусь...
показати весь коментар
17.08.2021 11:59 Відповісти
Після співбесіди та перевірок буде жити, як людина. Залишатися в таборі бульбенфюрера - перспектива "трохи" гірша
показати весь коментар
17.08.2021 11:18 Відповісти
А чому він не втік в Україну?...Він би тут ще більше жив як людина...
показати весь коментар
17.08.2021 12:00 Відповісти
Можливо тому, що в Литві до влади обирають політиків, а не акторів з дешевих телешоу
показати весь коментар
17.08.2021 15:18 Відповісти
Бурмей,а ты не в курсе?Один уже был в Украине.Нашли в Голосеевском парке...Нашли повешенным.После этого можно в Украину?Когда Руст сел на "кукурузнике" возле кремлевских башен,то сняли министра обороны.Что теперь сделает "бульбоносный" с погранцами?
показати весь коментар
17.08.2021 16:30 Відповісти
бо тут можуть видати бульбенфюреру
показати весь коментар
17.08.2021 20:11 Відповісти
а мог бы в тюрьме, там сейчас макароны и картошка с мясом
показати весь коментар
17.08.2021 11:22 Відповісти
'як піти від дружини без скандалів'
показати весь коментар
17.08.2021 11:13 Відповісти
Летел на небольшой высоте, над деревьями: белорус сбежал от режима Лукашенко в Литву по воздуху - Цензор.НЕТ 3975 Следующее что запретят на Беларашке воздушные шары
показати весь коментар
17.08.2021 11:14 Відповісти
Карлсону конечно в этом деле повезло.
показати весь коментар
17.08.2021 11:16 Відповісти
Уже. 12 сентября 1995 года в небе над Беларусью вертолет сбил воздушный шар. В корзине было два человека - известные воздухоплаватели из США. Один из них, 68-летний Джон Стюарт-Джервис, прошел Вторую мировую войну, выжил во Вьетнаме и в Египте, где его самолет сбили в воздухе в 1956-м. Но погиб в небе над мирной Беларусью во время соревнований по воздухоплаванию
показати весь коментар
17.08.2021 14:45 Відповісти
ну как для северокорейских беглецов степень накала побега слабовата. пока слабовата, но лукашеску старается.
показати весь коментар
17.08.2021 11:18 Відповісти
докатились, уже с беларуси бегут
показати весь коментар
17.08.2021 11:20 Відповісти
Белорусский Икар.))Бацька!!Ты видишь что творят?Строй стену как в Берлине,только повыше,что б не могли кулибины перелетать.
И эта...парашютный спорт надо бы запретить. Летел на небольшой высоте, над деревьями: белорус сбежал от режима Лукашенко в Литву по воздуху - Цензор.НЕТ 2473
показати весь коментар
17.08.2021 11:21 Відповісти
и по глубже . что бы подземный ход не прорыли
показати весь коментар
17.08.2021 11:23 Відповісти
Летел на небольшой высоте, над деревьями: белорус сбежал от режима Лукашенко в Литву по воздуху - Цензор.НЕТ 7953
показати весь коментар
17.08.2021 11:24 Відповісти
И потолще,а то таранить начнут. Летел на небольшой высоте, над деревьями: белорус сбежал от режима Лукашенко в Литву по воздуху - Цензор.НЕТ 4063
показати весь коментар
17.08.2021 11:26 Відповісти
88 евро...на еду...
В Украине пенсионеры получают пенсию в два раза меньше...
показати весь коментар
17.08.2021 11:21 Відповісти
ага...пачка сигарет - 4 евро...
показати весь коментар
17.08.2021 11:40 Відповісти
... а ты не кури, деньги целее будут...
показати весь коментар
17.08.2021 12:20 Відповісти
Напоминает побеги из ГДР. Там учителя умудрялись самолеты на мотоциклетных двигателях строить, чтобы сбежать из ГУЛАГа
показати весь коментар
17.08.2021 11:22 Відповісти
сбежал из концлагеря, что б жить в лагере... ну что ж пожелать ему можно удачи, но этот пример показывает что беларуские крепкие мужики не готовы собраться и навалять усатому узурпатору, легче бежать...
показати весь коментар
17.08.2021 11:23 Відповісти
Я бы к таким Икарам относился с подозрением. Так ведь батька и агента может закинуть под видом беженца....
показати весь коментар
17.08.2021 11:28 Відповісти
Агента закинули б скоріш легально, через працевлаштування. Бо історію цього Ікара тепер будуть вивчати литовські спецслужби до третього коліна, а до легальних мігрантів увага не така. Звісно це можливо, що вусатий таракан буде намагатися закинути й агентів, щоб вбити Тихановську так, як руські вбили Бандеру.
показати весь коментар
17.08.2021 11:54 Відповісти
збори у колгоспі, голова бере слово:
- товариші, нашому колгоспу виділили 10 кубометрів пиломатеріалів, тому зараз ми маємо вирішити, куди їх застосувати, які будуть пропозиції?
- а давайте відремонтуємо корівник!
- а давайте - свинарник!
- а давайте збудуємо єроплан і улетимо звідси к *бенячій матері!
показати весь коментар
17.08.2021 11:36 Відповісти
Молодец, sveikas atvykęs. Учи литовский язык, не оставайся русскоязычным, и станешь полноценным членом общества. Ты был храбрым, и смог вернуться к своему историческому народу.
показати весь коментар
17.08.2021 11:42 Відповісти
Марина Горка - місце дислокації відомої на весь СРСР бригади спеціального призначення.
показати весь коментар
17.08.2021 11:49 Відповісти
Супер)
показати весь коментар
17.08.2021 11:57 Відповісти
Ті,хто хоче змінити владу "неМайданівським шляхом",а за допомогою квітів і повітряних кульок втікають потім від оної як за допомогою парамоторів,так і навкарачках.
показати весь коментар
17.08.2021 12:11 Відповісти
В Україні Янукович втік тоді, а тут навпаки.
показати весь коментар
17.08.2021 12:59 Відповісти
Бо українці - козацького роду . Колиска свободи та демократії .
показати весь коментар
17.08.2021 14:04 Відповісти
ЭТО Ж ЗА СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВСЮ БЕЛАРУСЬ МОГУТ ИСТРЕБИТЕЛИ ОТРАБОТАТЬ !?)
показати весь коментар
17.08.2021 15:41 Відповісти
Чомусь думається про його родичів, що залишились. Дружина, батьки. Як вони там тепер будуть ??
показати весь коментар
17.08.2021 16:05 Відповісти
Вытворить такое накануне сезона посадки бульбы - акт саботажа и антигосударственное деяние
показати весь коментар
17.08.2021 16:21 Відповісти
а кто тогда в калгаспах вкусное молоко будет выращивать?
показати весь коментар
17.08.2021 17:50 Відповісти
Герой.
показати весь коментар
17.08.2021 18:28 Відповісти
 
 