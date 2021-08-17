Летів на невеликій висоті, над деревами: білорус утік від режиму Лукашенка в Литву по повітрю. ФОТО

Щоб уникнути кримінального переслідування, деякі білоруси йдуть ризикованими шляхами. Мінчанин Андрій Суша перетнув кордон по повітрю - на парамоторі. Він пролетів на ньому 60 кілометрів і здався литовській поліції. Зараз чоловік живе в таборі для мігрантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Наша Ніва".

Суша працював дефектоскопістом у Мінській лабораторії. Причиною, через яку він вирішив покинути країну, стали дві кримінальні справи. Перша була подана за статтею 369 (Образа державного службовця) за коментарі, адресовані співробітнику Жовтневого РВВС Мінська.

"У січні до мене спочатку прийшли на роботу, потім додому - я двері не відкривав. Тиждень ходив на дачу, ховався", - розповів він зазначивши, що потім його відвезли до відділу безпеки компанії, де працював, обшукали, "пригрозили записати відео з вибаченнями на камеру ".

Після цього, за словами чоловіка, силовики отримали доступ до його повідомленнями в соціальних мережах: "Кожного тижня мене викликали, щоб розповісти про новий епізод. 15 березня затримали на 72 години і відправили на Окрестіна".

"Коли я йшов, адвокат сказав, що на мене повісили ще одну статтю - загроза розправи над співробітниками правоохоронних органів. 25 березня на мене знову викликали до Слідчого комітету, і, швидше за все, мене посадили б. Тому 24-го, напередодні Дня Волі, я вирішив втекти", - розповів він.

Суша вважав варіант переходу кордону пішки ненадійним: він чув про випадок, коли білоруські прикордонники проганяли біженців. Тому вибрав інший шлях.

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Чоловік до цього служив в Мар'їній гірці, де вперше спробував стрибнути з парашутом - йому сподобалося. Зараз у нього 1300 стрибків. Потім він захотів дізнатися щось нове і зацікавився парамоторами. Мінчанин на ньому літає вже два роки.

Андрій описує, як він втік з країни (політ зайняв 1 годину 20 хвилин): "Я стартував за 20 км від кордону. Я полетів на північ, щоб бути якомога далі, особливо на невеликій висоті, над деревами, щоб мене було важче помітити .



Фото: з сайту Наша Ніва

Побачив, що перетнув кордон (помітив КПП), потім повернув на захід, спустився ближче до землі. З дорожніх знаків латинкою я зрозумів, що це, правда, Литва. Пролетів ще 40 кілометрів, вибрав місто і місце приземлення, пальне добігало кінця. Відразу зателефонував батькам, дружині, що я живий-здоровий, і пішов до жителів просити викликати поліцію. Приїхали через 10 хвилин.

Проти мене порушено кримінальну справу за незаконний перетин кордону. Конфіскували мою установку. Але через місяць справа була припинена. Литовський слідчий повідомив, що звертався в прикордонний комітет Білорусі із запитом за фактом перетину кордону на парамоторі. Вони відповіли: все добре, у нас нічого не записано".

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Відтоді Суша змінив кілька адрес. Перші 10 днів він жив на прикордонній заставі, потім в таборі в Побраді (там були намети для переселенців). В кінці квітня його перевели в Рукла. Разом з ним в таборі проживають ще сім білорусів.

"Тут є кухня і пральна машина, як в гуртожитку в університеті. Нам дають невелику суму на місяць на їжу - 88 євро. У кімнаті нас четверо - троє білорусів і один вірменин", - ділиться чоловік.

Він подав заяву про надання притулку, очікуючи відповіді після співбесіди з міграційною службою.