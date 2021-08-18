УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15668 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
1 157 6
бізнес (815) конкурс (853) Європейська бізнес асоціація (62) Бюро економічної безпеки (200)

Бізнес стурбований через тривалість і скандальність процесу відбору директора БЕБ, - глава ЄБА Дерев'янко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Бізнес стурбований через тривалість і скандальність процесу відбору директора БЕБ, - глава ЄБА Дерев'янко

Процес відбору директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) турбує бізнес своєю тривалістю і скандальністю.

Про це повідомила виконавча директорка Європейської бізнес асоціації Ганна Дерев'янко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Із самого початку бізнес підкреслював, що робота нового органу має базуватися на таких принципах, як політична і операційна незалежність, фокусі на аналітичній функції, демілітаризації, прозорому відборі керівництва і персоналу, контролі з боку громадськості та наглядових органів, підвищенні відповідальності за неправомірні дії", - зазначила Дерев'янко.

"Водночас процес відбору керівника, який ми зараз спостерігаємо в країні, хвилює своєю тривалістю і скандальністю", - наголосила вона.

За словами виконавчої директорки ЄБА, бізнес очікував обрання керівника БЕБ у липні.

"Відверто кажучи, ще як мінімум місяць тому бізнес-співтовариство очікувало отримати ефективного і прогресивного керівника. Тому зараз поки що гравці ринку продовжують уважно стежити за процесом", - вказала Ганна Дерев'янко.

Також читайте: Данилюк закликав Зеленського ініціювати новий конкурс на директора БЕБ: Результат відбору, що відбувся, ганебний

Зазначимо, що за підсумками заслуховування 12 кандидатів, відібраних із 59, у заключний етап конкурсу на главу БЕБ пройшли глава Державної фіскальної служби Вадим Мельник, член Ради НБУ Василь Горбаль і прокурор Офісу Генпрокурора Атілла Ковча.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки - не підійшов диплом Університету Індіани США. Глава цієї комісії - Милованов.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зюзя хоче *** той БЕБ
показати весь коментар
18.08.2021 10:04 Відповісти
Общественность сказала , что Будит Мельник еще 2 месяца назад . Зачем комиссия , зачем скандалы , - Будит так как назначено офисом и очковтирательство и игра в отбор напрасная трата времени.
показати весь коментар
18.08.2021 10:08 Відповісти
будить, будить - а він шо? не прокидається?
показати весь коментар
18.08.2021 10:09 Відповісти
Бізнес , - Йому потрібно , - Стабільність , Цивілізовані Закони Розвитку, Припинить кому не лінь Кошмарить бізнес.
показати весь коментар
18.08.2021 10:18 Відповісти
Бизнесу нужна надежная крыша для стабильной работы,а махинации с якобы конкурсами и отборами никак не закончатся.
показати весь коментар
18.08.2021 10:29 Відповісти
Венгр, наверное.
Аттила Ласлович Ковчи с июля 2020 года занимает должность прокурора в Офисе генпрокурора, а в 2016-2020 годах был главой отдела правового обеспечения Украинского института экспертизы сортов растений.
показати весь коментар
18.08.2021 10:30 Відповісти
 
 