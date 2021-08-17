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Афганістан (450) МЗС (3559) евакуація (1928) Ніколенко (154)

120 громадян України і членів їхніх сімей потребують евакуації з Афганістану, - речник МЗС Ніколенко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

120 громадян України і членів їхніх сімей потребують евакуації з Афганістану, - речник МЗС Ніколенко

Станом на ранок 17 серпня 120 громадян України і члени їхніх сімей виявили бажання евакуюватися з Афганістану.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мова про українців афганського походження та осіб, які працюють за приватними контрактами. З усіма підтримується зв'язок", - сказав Ніколенко.

За його словами, в аеропорту Кабула перебуває літак, який має вивезти українських громадян. "Водночас на території Афганістану почала діяти заборона польотів для цивільних повітряних суден. Наразі дозволи видають лише військовим літакам. Неконтрольованою також залишається ситуація і в самому аеропорту", - зазначив Ніколенко.

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Речник додав, що МЗС, посольства та причетні відомства наразі докладають максимальних зусиль, щоб вирішити питання вильоту літака з українцями найближчим часом.

"Пріоритет номер один - безпека. Евакуація розпочнеться лише тоді, коли буде створено для цього безпечні умови", - наголосив він.

Прессекретар МЗС зазначив, що паралельно опрацьовують й інші варіанти евакуації українських громадян.

"Хочу запевнити, що Україна не залишить своїх громадян в Афганістані напризволяще. Ті українці, які перебувають в країні і хочуть повернутися, мають негайно повідомити про себе посольство в Таджикистані або Пакистані. Родичі можуть зателефонувати на гарячу лінію МЗС. Тоді дипломати зможуть спланувати безпечний варіант допомоги", - пояснив Ніколенко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
"Приоритет номер один - безопасность. Эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия", - подчеркнул он.

---------------------
Ога, и чем дольше затягивать, тем безопаснее будет, да?
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17.08.2021 11:38
+4
8-70 а теперь 120 украинцев? их нужно називать недоумками без ссилки на национальную принадлежность.. что мог делать в афгане норм. человек после падения кандагара? или все ради президенского борта на шару? тогда это сверзидиотизм...
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17.08.2021 11:55
+3
бесполезно лечить алкоголика от алкоголизма пока он сам этого не захочет! бесполезно делать из средневековых дикарей цивилизованных людей, пока они сами к этому не придут!
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17.08.2021 12:18
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передайте товарищу зиленскому!!11!!
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17.08.2021 11:34 Відповісти
"Приоритет номер один - безопасность. Эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия", - подчеркнул он.

---------------------
Ога, и чем дольше затягивать, тем безопаснее будет, да?
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17.08.2021 11:38 Відповісти
Заспокойтеся , поміняємо на пристосуванців братів Наємів . А какая рЯзніца --українців додому, Наємів на історичну Батьківщину 120 громадян України і членів їхніх сімей потребують евакуації з Афганістану, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 2356
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17.08.2021 12:22 Відповісти
Безопасные условия и пассажиры оплатят проезд ?
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17.08.2021 14:38 Відповісти
А те кто обратно в Афган хотят, как им быть?
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17.08.2021 11:38 Відповісти
Дуже просто , валізки і мордор , бо вони зараз друзі на вік з талібаном .
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17.08.2021 12:25 Відповісти
что можно было делать украинцам в Афгане ?
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17.08.2021 11:38 Відповісти
Семьи заводить.
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17.08.2021 11:46 Відповісти
Они там искали новые лица. хуже_небудит!
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17.08.2021 12:23 Відповісти
Уже б эабрали, чем писать об этом...
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17.08.2021 11:42 Відповісти
Пошли они накуй лица афганского происхождения. Тут лицам украинского происхождения в Украине пенсии столько платят, что на хлеб еле хватает, а нас еще должны волновать афганцы.
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17.08.2021 11:44 Відповісти
Пусть посидят . Они же там чего-то ждали до этого времени .
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17.08.2021 11:46 Відповісти
А что, проснулись? Доброе утро! Наверное, им мулла по телевизору сообщил, что пора тикать?
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17.08.2021 11:54 Відповісти
8-70 а теперь 120 украинцев? их нужно називать недоумками без ссилки на национальную принадлежность.. что мог делать в афгане норм. человек после падения кандагара? или все ради президенского борта на шару? тогда это сверзидиотизм...
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17.08.2021 11:55 Відповісти
Цікаво, що забули в Афганістані блудні українці?
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17.08.2021 12:08 Відповісти
А вообще второй день подряд думаю и прихожу как ни крути одному и тому же выводу - Американцы сознательно передали все оружие, амуницию, авиацию карл!!!! контроль, и я никогда не поверю ни при каких условиях что не были просчитаны последствия такого побега (ибо это не вывод, не выход, не.. как и не иначе - а именно позорный ПОБЕГ) Учитывая эти обстоятельства смело можно называть центральные власти в Вашингтоне либо как минимум- не компетентным, либо - что несет еще более далекоидущие последствия (а похоже таки что все, все таки так и было спланировано и предусмотрено) либо - Америка страна спонсор терроризма.... Звучит наверное странно и не привычно, но само по себе больно бьет по всем.
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17.08.2021 12:13 Відповісти
бесполезно лечить алкоголика от алкоголизма пока он сам этого не захочет! бесполезно делать из средневековых дикарей цивилизованных людей, пока они сами к этому не придут!
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17.08.2021 12:18 Відповісти
А дами з собачкою (яка засвітилась в Китаї та Мадагаскарі )випадково там нема ?
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17.08.2021 12:21 Відповісти
Кстати кому интересно, советую почитать на википедии подробную статью, о сентябрьских (1939г.) событиях в Польше. О войне на два фронта, переговорах, действиях союзников Польши и отогах всего этого - можно неожиданно для себя провести очень много параллелей с сегодняшними событиями в Афгане. (Кстати тоже самое касается и статье о Варшавском восстании в 44 году и передаче власти не правительству в изгнании а коммунистам).
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17.08.2021 12:21 Відповісти
Как бы не затянули... А то Путлер талибам ПЗРК подкинет, и никто уже никуда не долетит!
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17.08.2021 12:24 Відповісти
ну если там нет какой-то бабы с собачкой для какого-то хера (а с чего бы ей там быть в Афгане то, хотя есть типы вроде Наем и кто там еще). то может таки сначала подумают перед тем как что-то делать
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17.08.2021 13:34 Відповісти
Ага... Баба с собачкой.... Все собачки уже улетели бизнес-классом.
Афганистане, который контролирует группировка Талибан, на военной базе США остаются 12 украинцев. Американцы оттуда уже уехали, остались украинцы, грузины, румыны и болгары, а также индийцы и британцы. Талибы ведут себя не агрессивно, но поставили базу под охрану и требуют сдать оружие. У украинцев нет возможности, чтобы улететь домой, а в МИД обещают "искать варианты".
120 громадян України і членів їхніх сімей потребують евакуації з Афганістану, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 356https://glavred.info/world/kabul-pod-vlastyu-talibana-12-ukrainskih-ostalis-na-bazah-ssha-i-nahodyatsya-v-opasnosti-smi-10296006.html120 громадян України і членів їхніх сімей потребують евакуації з Афганістану, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 356
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17.08.2021 13:39 Відповісти
ну зачем было сидеть до последнего...
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17.08.2021 14:15 Відповісти
Какая цена на самолет эвакуирующий украинских граждан ? Помнится, когда с Европы при ковиде эвакуировали, то стоимость была куда выше регулярных рейсов.
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17.08.2021 14:35 Відповісти
Забере Зеля Косовороткович 120 громадян України чи ні? Скоріше ні, це ж не собачка якоїсь там кралі.
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17.08.2021 15:14 Відповісти
 
 