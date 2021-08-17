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Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ

Сьогодні, 17 серпня, озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Підкреслюється, що в результаті обстрілу поранення зазнав військовослужбовець Збройних Сил України. Пораненого захисника доставили до лікувального закладу, стан його здоров'я - задовільний.

"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - випливає з повідомлення.

Також читайте: Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу віська РФ п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ООС

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Були часи...
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 4759
Nick Dmytriiev:
Подивіться на перекладачку Олланда... та й на самого Олланда.
Пізніше, про один з таких епізодів Франсуа Олланд напише в своїй книзі «Уроки Влади»:
«Порошенко невідступно боронив суверенітет своєї країни…»

47/56:
Як на мене мордяки у помічників за Оландом ще більш показові

Бо звикли, п@скуди, перед хйлом на четвереньках.. Мабуть ПП у виразах не соромився,та й хйло не очікувало.. Якись такі все ж приємні спогади, коли не соромно було..
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17.08.2021 11:59
+2
Кодного дня загиблі чи поранені.
А у телеящіку папіки та свати...
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17.08.2021 11:56
+1
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Убить как можно больше русских - основная задача каждого воина ВСУ. Убей русского!!!
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 8537
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17.08.2021 12:01
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Кодного дня загиблі чи поранені.
А у телеящіку папіки та свати...
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17.08.2021 11:56 Відповісти
Бункерфюрер ждет Меркель в гости, расчесывает лысину и размазывает миролюбивость на свою ботоксную морду. Может рашоорки в ближайшие дни и снизят интенсивность обстрелов...
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17.08.2021 11:59 Відповісти
Були часи...
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 4759
Nick Dmytriiev:
Подивіться на перекладачку Олланда... та й на самого Олланда.
Пізніше, про один з таких епізодів Франсуа Олланд напише в своїй книзі «Уроки Влади»:
«Порошенко невідступно боронив суверенітет своєї країни…»

47/56:
Як на мене мордяки у помічників за Оландом ще більш показові

Бо звикли, п@скуди, перед хйлом на четвереньках.. Мабуть ПП у виразах не соромився,та й хйло не очікувало.. Якись такі все ж приємні спогади, коли не соромно було..
показати весь коментар
17.08.2021 11:59 Відповісти
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Убить как можно больше русских - основная задача каждого воина ВСУ. Убей русского!!!
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 8537
показати весь коментар
17.08.2021 12:01 Відповісти
Протягом минулої доби, 16 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. Смертельне поранення отримав український військовослужбовець.

На Донбасі унаслідок обстрілів окупантів загинув український військовий
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17.08.2021 12:06 Відповісти
Швидкого одужанна нашому захисникові.
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17.08.2021 12:22 Відповісти
 
 