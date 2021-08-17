Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Північ"

Сьогодні, 17 серпня, озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Підкреслюється, що в результаті обстрілу поранення зазнав військовослужбовець Збройних Сил України. Пораненого захисника доставили до лікувального закладу, стан його здоров'я - задовільний.

"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - випливає з повідомлення.

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