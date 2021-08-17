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Новини Політика України
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Зеленський (17456) дослідження (228) опитування (1405) Центр Разумкова (175)

У 33,7% українців Зеленський викликає негативні емоції, у 19,2% - позитивні, - опитування центру Разумкова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У 33,7% українців Зеленський викликає негативні емоції, у 19,2% - позитивні, - опитування центру Разумкова

33,7% українців заявили, що президент України Володимир Зеленський викликає у них переважно негативні емоції, у 19,2% - переважно позитивні.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження "Оцінка особистісних якостей і діяльності Володимира Зеленського на посаді президента України", проведеного Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня поточного року, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому, у 28,7% українців президент України Володимир Зеленський викликає рівною мірою негативні і позитивні емоції, у 13,9% ˗ не викликає якихось емоцій.

Якщо розраховувати індекс емоційних оцінок як різницю між часткою респондентів, у яких президент викликає позитивні емоції, і часткою тих, у кого він викликає негативні емоції, то цей індекс в порівнянні з березнем покращився з -20,2 до -14,5.

Крім того, 47,5% респондентів вважають, що якості особистості (особливості характеру, вольові та моральні якості) Володимира Зеленського в більшій мірі не відповідають посаді президента України, 17,6% вважають, що відповідають, а 27,5% - відповідні і не відповідають в однаковій мірі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 28,8% українців, за Порошенка - 15,9%, за Бойка - 14,6%, - опитування Центру Разумкова

Відповідно, індекс особистих якостей (цей і наступні індекси розраховувалися аналогічно індексу емоційних оцінок, тобто як різниця позитивних і негативних оцінок) практично не змінився: -29,0 в березні і -29,9 в липні-серпні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
а остальных 47 % он просто бесит!!?
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17.08.2021 12:11
+22
Его появление на экране в каких-либо новостях вызывает уже рвотный рефлекс, сразу переключаю канал.
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17.08.2021 12:17
+21
У 33,7% украинцев Зеленский вызывает негативные эмоции, у 19,2% - положительные, - опрос центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8735
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17.08.2021 12:21
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а остальных 47 % он просто бесит!!?
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17.08.2021 12:11 Відповісти
Им наверное просто пох.
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17.08.2021 12:12 Відповісти
ну или так, и это печально(
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17.08.2021 12:12 Відповісти
Перед этим как-то проводили опрос, 12% населения сознались, что не знают, кто такой Зеленский
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17.08.2021 12:16 Відповісти
Про остальных, там дальше в статье- "При этом, у 28,7% украинцев президент Украины Владимир Зеленский вызывает в равной степени негативные и позитивные эмоции, у 13,9% ˗ не вызывает каких-то эмоций".
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17.08.2021 12:27 Відповісти
А если ещё дальше ,то 47,5% считают ,что оно вообще не подходит в президенты)
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17.08.2021 12:49 Відповісти
А остальным-как всегда пох...Ню-ню...
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17.08.2021 12:12 Відповісти
Да ладно)проследите падение зекрысы даже по лжеопросикам -это песня
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17.08.2021 12:50 Відповісти
та у зебилов вообще начало подгорать по-полной))

https://glavcom.ua/allvotes/136.html

У 33,7% українців Зеленський викликає негативні емоції, у 19,2% - позитивні, - опитування центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9721
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17.08.2021 13:27 Відповісти
У вигаданому світі без змін🙃
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17.08.2021 13:36 Відповісти
и к позитиву У 33,7% украинцев Зеленский вызывает негативные эмоции, у 19,2% - положительные, - опрос центра Разумкова - Цензор.НЕТ 3709 У 33,7% украинцев Зеленский вызывает негативные эмоции, у 19,2% - положительные, - опрос центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2154 У 33,7% украинцев Зеленский вызывает негативные эмоции, у 19,2% - положительные, - опрос центра Разумкова - Цензор.НЕТ 515
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17.08.2021 12:13 Відповісти
У 33,7% украинцев Зеленский вызывает негативные эмоции, у 19,2% - положительные, - опрос центра Разумкова - Цензор.НЕТ 4830
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17.08.2021 12:18 Відповісти
У 33,7% украинцев Зеленский вызывает негативные эмоции, у 19,2% - положительные, - опрос центра Разумкова - Цензор.НЕТ 4520
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17.08.2021 12:27 Відповісти
🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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17.08.2021 12:13 Відповісти
Я думаю у 80% вызывает орицательные эмоции. Остальные безразличны.
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17.08.2021 12:14 Відповісти
рвотный рефлекс
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17.08.2021 12:17 Відповісти
В московии... да. Слушать гапонов и дерьмометов ... себя не уважать.
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17.08.2021 12:56 Відповісти
в тему) https://glavcom.ua/allvotes/136.html
таки почти 80%)
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17.08.2021 13:28 Відповісти
Его появление на экране в каких-либо новостях вызывает уже рвотный рефлекс, сразу переключаю канал.
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17.08.2021 12:17 Відповісти
не успел написать подобный комментарий, но поддерживаю.
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17.08.2021 13:49 Відповісти
Дехто просто в табло дав би. От і вся емоція до гундосого зрадника
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17.08.2021 12:17 Відповісти
Умиляет вот это-"в равной степени вызывает и негативные и позитивные эмоции.." В погоне за отбеливанием обосравшегося по уши клоуна уже такое несут-на голову не налазит.))
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17.08.2021 12:18 Відповісти
...зате сруть на голови конкретно.
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17.08.2021 12:20 Відповісти
Амбивале́нтность (от лат. ambo - «оба» и лат. valentia - «сила») - двойственность (расщепление) отношения к чему-либо, в особенности - двойственность переживания, выражающаяся в том, что один и тот же объект вызывает у человека одновременно два противоположных чувства.

Термин введен Эйгеном Блейлером. Он считал амбивалентность основным признаком шизофрении или, говоря шире, шизоидности вообще,[1] в связи с чем выделял три типа амбивалентности[1]:Эмоциональную: одновременно позитивное и негативное чувство к человеку, предмету, событию (например, в отношении детей к родителям).
Волевую: бесконечные колебания между противоположными решениями, невозможность выбрать между ними, зачастую приводящая к отказу от принятия решения вообще.
Интеллектуальную: чередование противоречащих друг другу, взаимоисключающих идей в рассуждениях человека.
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17.08.2021 14:39 Відповісти
У мене особисто , воно викликає рвотний чи блювотний рефлекс і люту ненависть !
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17.08.2021 12:18 Відповісти
Зневагу
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17.08.2021 12:30 Відповісти
Везе вам...,а в мене усе разом-блювотний рефлекс,люту ненависть та зневагу
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17.08.2021 12:56 Відповісти
а де ти була коли шарій 5 років кожен день обсикав петю?
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17.08.2021 14:04 Відповісти
ненависть не корисна
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17.08.2021 14:05 Відповісти
19,2% инфантилы с детским уровнем развития.

Мы свое призванье не забудем:
Смех и радость мы приносим людям!
Нам дворцов заманчивые своды
Не заменят никогда свободы.
Наш ковер - цветочная поляна,
Наши стены - сосны-великаны,
Наша крыша - небо голубое,
Наше счастье - жить такой судьбою.
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17.08.2021 12:18 Відповісти
Какая разніца - ідіот завжди розуміє ідіота.
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17.08.2021 12:19 Відповісти
У 33,7% украинцев Зеленский вызывает негативные эмоции, у 19,2% - положительные, - опрос центра Разумкова - Цензор.НЕТ 7779
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17.08.2021 12:20 Відповісти
- Ні, Пєрдєнській
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17.08.2021 12:21 Відповісти
Украина восстановила импорт битума из России.
Общая задолженность по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий на 01.08.2021 составляет 2,677 млрд. гривен.
‎Общая задолженность по зарплате и социальным выплатам медицинских работников государственной сферы в совокупности по всем субъектам административного деления на 01.08.2021 составляет 377, 6 млн. гривен.
Состоянием на 01.08.2021 г. задолженность по выплатам военнослужащим ВСУ составляет 1,485 млрд. гривен. ‎
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17.08.2021 12:20 Відповісти
начал оформлять доки для продажи развалюхи в селе. за 2 месяца прошол несколько кругов ада. сделал. пришол к нотариусу а тот сказал что с 1 августа все законы поменялись. все по новой + старый паспорт и вытяг из гос кадастра, тоже не действительны, нужно делать новые со всеми вытекающими... + 3-4 месяца. в какой % вхожу я если я хочу чтоб все 100% слуг народа подохли самой болезненной смерьтью оставаясь при сознании до самого конца понимая что с ними происходит?
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17.08.2021 12:21 Відповісти
От бачиш, не вчив праці В.І.Леніна (Ульянова) - "Крок вперед, два кроки назад" та "Як нам реорганізувати РАБКРІН", тепер страждаєш. А там написано, що державний апарат має тенденцію до зростання фізично і відповідно зростає бюрократія.
В Україні на 100 тисяч населення більше всього в Європі державних службовців.
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17.08.2021 12:29 Відповісти
У 33,7% украинцев Зеленский вызывает негативные эмоции, у 19,2% - положительные, - опрос центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8735
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17.08.2021 12:21 Відповісти
У 19 відсотків - позитивні емоції, а останні рейтинги підтримки були майже 30 саме у цього буратіни, у котрого ...цитую сьогоднішнє "Кроме того, 47,5% респондентов считают, что качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) Владимира Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента Украины, 17,6% считают, что отвечают" а майже 28 вважають ша атвечают і нє атвечают адінкаово ... Стой там іді сюда, піднялось більше ніж впало а ненавидять втричі більше ніж мають ЩЕ надію ...
Тепер цікаво як Єрмак буде вову у теплій ванні втішати ,читаючи йому тексти Подоляка та прокручуючи аудіо шепоту Аферистовича
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17.08.2021 12:25 Відповісти
не знаю который из Ивановых . но в любом случае мне до лампочки что там про меня говорят Ивановы Петровы Сидоровы и прочие ваши земляки
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17.08.2021 12:41 Відповісти
Юрій Вінгорськи

начал оформлять доки для продажи развалюхи в селе. за 2 месяца прошол несколько кругов ада. сделал. пришол к нотариусу а тот сказал что с 1 августа все законы поменялись. все по новой + старый паспорт и вытяг из гос кадастра, тоже не действительны, нужно делать новые со всеми вытекающими... + 3-4 месяца. в какой % вхожу я если я хочу чтоб все 100% слуг народа подохли самой болезненной смерьтью оставаясь при сознании до самого конца понимая что с ними происходит?Понимаю. В БТИ Белогорского района год доказывали мне что нет тех.паспорта на дом ( В 2004 году все село устанавливало газ.отопление) Выехали обмерили составили новое и на землю тоже. Когда я за 800 км от них нашла № и дату регистрации и только после того что я 5 раз ей продиктовала и предупредила что записала разговор прошло 2 минуты она перезвонила и говорит ,что я ЕЕ ввела в заблуждение и заставила их делать новые документы,вот все лежит у меня на столе. Местные власти очень боряться за недвижимость и за землю. Контролируйте завещание пока живы ,потом не найдете эти завещания.
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17.08.2021 13:21 Відповісти
у 19,2% - положительные.-Ностальгия. В Киеве прошла торжественная церемония награждения самых красивых украинских знаменитостей 2008 г. по версии журнала Viva!. Победителями стали Тина Кароль и Владимир Зеленский.В прошлом (2007) г. году самой красивой украинкой также была признана Тина Кароль. Самым красивым украинцем - Савик Шустер.
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17.08.2021 12:28 Відповісти
редакторы журнала тоже "самые хитросделанные украинцы"
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17.08.2021 13:11 Відповісти
У 33,7% украинцев Зеленский вызывает негативные эмоции, у 19,2% - положительные, - опрос центра Разумкова - Цензор.НЕТ 427 Для підняття рейтингу "велічайшего лідера всесвіту", варто поновити показ серіалу " слуга урода".
Освіжити "любов" наріду до Бубочки ВАЗеленської. Нагадати на який коломойсько-вазеленський треш вони повелись.
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17.08.2021 12:29 Відповісти
Премьера "Слуга народа" первого сезона состоялась на украинском телеканале «1+1» 16 ноября 2015 года. 7 июня 2017 года начались съёмки 2 сезона. Премьера 2 сезона состоялась 23 октября 2017 года. В августе 2018 года были начаты съёмки третьего сезона сериала, а 27 марта 2019 года состоялась премьера первой серии на телеканале "1+1".73% украинцев захотели принять участие в масовке 4 сезона. Что дальше? Будет ли 5 сезон?
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17.08.2021 14:19 Відповісти
"Надо просто перестать стрелять !" (С)
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17.08.2021 12:29 Відповісти
33,7% українців заявили, що президент України Володимир Зеленський викликає у них переважно негативні емоції, у 19,2% - переважно позитивні. Джерело: https://censor.net/ua/n3283150
Так виглядають позитивні емоції.
У 33,7% українців Зеленський викликає негативні емоції, у 19,2% - позитивні, - опитування центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9964
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17.08.2021 12:56 Відповісти
А може цей рейтинг - 19%, можливо ці громадяни втратили орієнтацію.
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17.08.2021 13:00 Відповісти
Поставили "двійку": Більшість українців вважають Зеленського некомпетентним -

53,9% опитаних вважають, що Зеленський не володіє достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб бути президентом України, а 19,0% - вважають що він має відповідний досвід та компетентність.

Майже половина (47,5%) респондентів вважають, що якості особистості (особливості характеру, вольові та моральні якості) Зеленського більшою мірою не відповідають посаді президента України, 17,6% вважають, що відповідають, а 27,5% - що відповідають і не відповідають однаковою мірою.

42,2% респондентів оцінюють наявні результати діяльності Зеленського на посаді президента України переважно негативно, 13,9% - переважно позитивно, а 39,8% зазначають, що є як негативні, так і позитивні результати.

39,5% респондентів очікування від подальшої діяльності Зеленського на посаді президента України є переважно негативними, у 18,9% - переважно позитивними, 32,3% опитаних вважають, що будуть як негативні, так і позитивні результати.

Також більшість українців не у захваті від можливості другого терміну президента Зеленського. Загалом серед усіх опитаних, 48% ставляться негативно до можливості балотування Зеленського у президенти вдруге, 21,9% заявили, що поставилися б до цього позитивно, 18,5% - байдуже, а 11,6% вагалися з відповіддю.
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17.08.2021 13:08 Відповісти
Нагадаємо, за результатами"Всеукраїнського соціологічного дослідження: Електоральні настрої населення" Українського інституту майбутнього, попри те, що рейтинг чинного глави держави Володимира Зеленського продовжує падати, він все ще займає першу сходинку електоральних преференцій громадян.
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17.08.2021 13:09 Відповісти
а чому немає графи тих, в кого ця ЗЕлена гидота викликає огиду та відразу???
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17.08.2021 13:21 Відповісти
Я не знаю, какие эмоции вызывает Зеленский. Но знаю, что он не компетентный.
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17.08.2021 13:33 Відповісти
У 33,7% українців Зеленський викликає негативні емоції, у 19,2% - позитивні, - опитування центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1970
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17.08.2021 13:36 Відповісти
Опитування разумков проводив серед порохоботів. Але й серед них знайшлося 19,2% не зовсім кінчених.
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17.08.2021 13:50 Відповісти
а у 90% вызывает блювоту
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17.08.2021 14:52 Відповісти
При опитуванні мене не питали, тому прошу долати мене до тих, хто від нього ригає.
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17.08.2021 15:21 Відповісти
Алло, центр, откуда у вас тогда 30% за него на предстоящих выборах?
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17.08.2021 15:46 Відповісти
опрос не правильный.. у меня например он вызывает рвотные рефлексы
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17.08.2021 17:57 Відповісти
а хто там у нас чемпион антирейтинга?
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17.08.2021 18:54 Відповісти
П'ятий президент Петро Порошенко і другий президент Леонід Кучма очолили рейтинг політиків, які, на думку громадян України, зробили найбільше для зміцнення державності та суверенітету України.
Про це свідчить опитування, яке проводилось фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
Питання було відкритим, тобто респонденти мали самі назвати імена одного чи кількох політиків. Результати вийшли наступними (наведено лише ті варіанти відповіді, які назвали 1% і більше респондентів): Петро Порошенко 10,2%; Леонід Кучма 10,0%; В'ячеслав Чорновіл 8,5%; Леонід Кравчук 6,1%; Володимир Зеленський 5,6%; Віктор Ющенко 5,4%; Юлія Тимошенко 4,6%; Віктор Янукович 2,2%; Юрій Бойко 2,0%;
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19.08.2021 18:34 Відповісти
 
 