У 33,7% українців Зеленський викликає негативні емоції, у 19,2% - позитивні, - опитування центру Разумкова

33,7% українців заявили, що президент України Володимир Зеленський викликає у них переважно негативні емоції, у 19,2% - переважно позитивні.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження "Оцінка особистісних якостей і діяльності Володимира Зеленського на посаді президента України", проведеного Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня поточного року, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому, у 28,7% українців президент України Володимир Зеленський викликає рівною мірою негативні і позитивні емоції, у 13,9% ˗ не викликає якихось емоцій.

Якщо розраховувати індекс емоційних оцінок як різницю між часткою респондентів, у яких президент викликає позитивні емоції, і часткою тих, у кого він викликає негативні емоції, то цей індекс в порівнянні з березнем покращився з -20,2 до -14,5.

Крім того, 47,5% респондентів вважають, що якості особистості (особливості характеру, вольові та моральні якості) Володимира Зеленського в більшій мірі не відповідають посаді президента України, 17,6% вважають, що відповідають, а 27,5% - відповідні і не відповідають в однаковій мірі.

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Відповідно, індекс особистих якостей (цей і наступні індекси розраховувалися аналогічно індексу емоційних оцінок, тобто як різниця позитивних і негативних оцінок) практично не змінився: -29,0 в березні і -29,9 в липні-серпні.