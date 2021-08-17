У 33,7% українців Зеленський викликає негативні емоції, у 19,2% - позитивні, - опитування центру Разумкова
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33,7% українців заявили, що президент України Володимир Зеленський викликає у них переважно негативні емоції, у 19,2% - переважно позитивні.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження "Оцінка особистісних якостей і діяльності Володимира Зеленського на посаді президента України", проведеного Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня поточного року, інформує Цензор.НЕТ.
При цьому, у 28,7% українців президент України Володимир Зеленський викликає рівною мірою негативні і позитивні емоції, у 13,9% ˗ не викликає якихось емоцій.
Якщо розраховувати індекс емоційних оцінок як різницю між часткою респондентів, у яких президент викликає позитивні емоції, і часткою тих, у кого він викликає негативні емоції, то цей індекс в порівнянні з березнем покращився з -20,2 до -14,5.
Крім того, 47,5% респондентів вважають, що якості особистості (особливості характеру, вольові та моральні якості) Володимира Зеленського в більшій мірі не відповідають посаді президента України, 17,6% вважають, що відповідають, а 27,5% - відповідні і не відповідають в однаковій мірі.
Відповідно, індекс особистих якостей (цей і наступні індекси розраховувалися аналогічно індексу емоційних оцінок, тобто як різниця позитивних і негативних оцінок) практично не змінився: -29,0 в березні і -29,9 в липні-серпні.
Будь ласка, зачекайте...
https://glavcom.ua/allvotes/136.html
таки почти 80%)
Термин введен Эйгеном Блейлером. Он считал амбивалентность основным признаком шизофрении или, говоря шире, шизоидности вообще,[1] в связи с чем выделял три типа амбивалентности[1]:Эмоциональную: одновременно позитивное и негативное чувство к человеку, предмету, событию (например, в отношении детей к родителям).
Волевую: бесконечные колебания между противоположными решениями, невозможность выбрать между ними, зачастую приводящая к отказу от принятия решения вообще.
Интеллектуальную: чередование противоречащих друг другу, взаимоисключающих идей в рассуждениях человека.
Мы свое призванье не забудем:
Смех и радость мы приносим людям!
Нам дворцов заманчивые своды
Не заменят никогда свободы.
Наш ковер - цветочная поляна,
Наши стены - сосны-великаны,
Наша крыша - небо голубое,
Наше счастье - жить такой судьбою.
Общая задолженность по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий на 01.08.2021 составляет 2,677 млрд. гривен.
Общая задолженность по зарплате и социальным выплатам медицинских работников государственной сферы в совокупности по всем субъектам административного деления на 01.08.2021 составляет 377, 6 млн. гривен.
Состоянием на 01.08.2021 г. задолженность по выплатам военнослужащим ВСУ составляет 1,485 млрд. гривен.
В Україні на 100 тисяч населення більше всього в Європі державних службовців.
Тепер цікаво як Єрмак буде вову у теплій ванні втішати ,читаючи йому тексти Подоляка та прокручуючи аудіо шепоту Аферистовича
начал оформлять доки для продажи развалюхи в селе. за 2 месяца прошол несколько кругов ада. сделал. пришол к нотариусу а тот сказал что с 1 августа все законы поменялись. все по новой + старый паспорт и вытяг из гос кадастра, тоже не действительны, нужно делать новые со всеми вытекающими... + 3-4 месяца. в какой % вхожу я если я хочу чтоб все 100% слуг народа подохли самой болезненной смерьтью оставаясь при сознании до самого конца понимая что с ними происходит?Понимаю. В БТИ Белогорского района год доказывали мне что нет тех.паспорта на дом ( В 2004 году все село устанавливало газ.отопление) Выехали обмерили составили новое и на землю тоже. Когда я за 800 км от них нашла № и дату регистрации и только после того что я 5 раз ей продиктовала и предупредила что записала разговор прошло 2 минуты она перезвонила и говорит ,что я ЕЕ ввела в заблуждение и заставила их делать новые документы,вот все лежит у меня на столе. Местные власти очень боряться за недвижимость и за землю. Контролируйте завещание пока живы ,потом не найдете эти завещания.
Освіжити "любов" наріду до Бубочки ВАЗеленської. Нагадати на який коломойсько-вазеленський треш вони повелись.
Так виглядають позитивні емоції.
53,9% опитаних вважають, що Зеленський не володіє достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб бути президентом України, а 19,0% - вважають що він має відповідний досвід та компетентність.
Майже половина (47,5%) респондентів вважають, що якості особистості (особливості характеру, вольові та моральні якості) Зеленського більшою мірою не відповідають посаді президента України, 17,6% вважають, що відповідають, а 27,5% - що відповідають і не відповідають однаковою мірою.
42,2% респондентів оцінюють наявні результати діяльності Зеленського на посаді президента України переважно негативно, 13,9% - переважно позитивно, а 39,8% зазначають, що є як негативні, так і позитивні результати.
39,5% респондентів очікування від подальшої діяльності Зеленського на посаді президента України є переважно негативними, у 18,9% - переважно позитивними, 32,3% опитаних вважають, що будуть як негативні, так і позитивні результати.
Також більшість українців не у захваті від можливості другого терміну президента Зеленського. Загалом серед усіх опитаних, 48% ставляться негативно до можливості балотування Зеленського у президенти вдруге, 21,9% заявили, що поставилися б до цього позитивно, 18,5% - байдуже, а 11,6% вагалися з відповіддю.
Этот опрос, видимо, проводился среди сторонников опзж и слуг урода
Про це свідчить опитування, яке проводилось фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
Питання було відкритим, тобто респонденти мали самі назвати імена одного чи кількох політиків. Результати вийшли наступними (наведено лише ті варіанти відповіді, які назвали 1% і більше респондентів): Петро Порошенко 10,2%; Леонід Кучма 10,0%; В'ячеслав Чорновіл 8,5%; Леонід Кравчук 6,1%; Володимир Зеленський 5,6%; Віктор Ющенко 5,4%; Юлія Тимошенко 4,6%; Віктор Янукович 2,2%; Юрій Бойко 2,0%;